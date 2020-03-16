Москва, 16 марта, 2020, 15:49 — ИА Регнум. Решение об автоматическом назначении пенсий не отменяет возможности корректировки по обращению гражданина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«У гражданина как сейчас, так и в дальнейшем всегда будет возможность обратиться в Пенсионный фонд России, ознакомиться со своим пенсионным делом и проверить корректность расчёта пенсии», — заверил Нилов.

При этом он призывает граждан ответственно подходить к вопросу пенсионных начислений и взаимодействию с работодателем, проверить свои отчисления можно на сайте ПФР.

«Документы могут быть утрачены, работодатель мог не предоставить данные, ряд стран, например Украина, вообще не предоставляет данных, есть субъективные причины, объективный человеческий фактор риска неточного назначения, это есть и сейчас. Всем рекомендуем обращаться и проверять своё страховое дело», — призвал парламентарий.

В России с 2021 года пенсия может назначаться автоматически.