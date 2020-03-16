Неизвестные лица сообщили о «минировании» рейсов, следующих из Москвы в Уфу, Тюмень и Пермь, а также из Новосибирска в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, сообщение о «минировании» поступило на электронную почту аэропорта «Шереметьево».

По предварительным данным, все самолёты уже находятся в воздухе.

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Обложка. Аэропорт Шереметьево. Дарья Антонова ИА REGNUM
15:56 16.03.2020

В Шереметьево поступило сообщение о «минировании» самолетов

Неизвестный сообщил о «минировании» трех самолетов, которые вылетели из Москвы в Пермь, Тюмень и Уфу.

15:57 16.03.2020

Все три самолета уже вылетели из Москвы и находятся в воздухе. Сообщение поступило на электронную почту аэропорта «Шереметьево».

15:57 16.03.2020

Экипаж не меняет направления полета и следует по заданному маршруту.

16:14 16.03.2020

Неизвестные «заминировали» четвертый за сегодня самолет — из Новосибирска в Москву.

16:24 16.03.2020

Пассажиры в самолете. Петр Данилов © ИА Красная Весна

16:53 16.03.2020

Самолёт следует по маршруту Новосибирск — Москва, его посадка ожидается в 18:27 мск в аэропорту «Шереметьево».

Читайте подробнее: Анонимы заминировали четвёртый за день пассажирский самолёт

17:04 16.03.2020

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» передаёт, что сообщение о «минировании» поступило в отношении рейса Москва — Челябинск.

17:49 16.03.2020

Самолёт, летевший из Москвы в Пермь, благополучно приземлился в аэропорту «Большое Савино», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту. Отмечается, что самолёт осматривают взрывотехники, а пассажиров рейса — специалисты.

18:23 16.03.2020

Пермь («Большое Савино»). (сс) Oleg Abarnikov

18:38 16.03.2020

Все самолёты, по которым поступили сообщения о «минировании», благополучно приземлились в точках назначения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

19:15 16.03.2020

В аэропорту Перми сегодня, 16 марта, правоохранители проверяли самолёт, выполнявший рейс из Москвы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности Пермского края, в дежурные службы поступила информация о том, что в салоне заложена взрывчатка.

В 18:15 по местному времени лайнер приземлился в пермском аэропорту. По результатам обследования воздушного судна взрывчатых веществ не обнаружено.

Читайте подробнее: Самолёт Москва — Пермь «заминировали»

19:53 16.03.2020

В Челябинске 16 марта после сообщения о «минировании» приземлился самолёт из Москвы. Об этом пишут местные СМИ.

Об этом: В Челябинске сел «заминированный» самолёт из Москвы