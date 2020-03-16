Новая волна? Неизвестные «заминировали» несколько самолётов — трансляция
В Шереметьево поступило сообщение о «минировании» самолетов
Неизвестный сообщил о «минировании» трех самолетов, которые вылетели из Москвы в Пермь, Тюмень и Уфу.
Все три самолета уже вылетели из Москвы и находятся в воздухе. Сообщение поступило на электронную почту аэропорта «Шереметьево».
Экипаж не меняет направления полета и следует по заданному маршруту.
Неизвестные «заминировали» четвертый за сегодня самолет — из Новосибирска в Москву.
Пассажиры в самолете. Петр Данилов © ИА Красная Весна
Самолёт следует по маршруту Новосибирск — Москва, его посадка ожидается в 18:27 мск в аэропорту «Шереметьево».
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Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» передаёт, что сообщение о «минировании» поступило в отношении рейса Москва — Челябинск.
Самолёт, летевший из Москвы в Пермь, благополучно приземлился в аэропорту «Большое Савино», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту. Отмечается, что самолёт осматривают взрывотехники, а пассажиров рейса — специалисты.
Пермь («Большое Савино»). (сс) Oleg Abarnikov
Все самолёты, по которым поступили сообщения о «минировании», благополучно приземлились в точках назначения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
В аэропорту Перми сегодня, 16 марта, правоохранители проверяли самолёт, выполнявший рейс из Москвы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности Пермского края, в дежурные службы поступила информация о том, что в салоне заложена взрывчатка.
В 18:15 по местному времени лайнер приземлился в пермском аэропорту. По результатам обследования воздушного судна взрывчатых веществ не обнаружено.
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В Челябинске 16 марта после сообщения о «минировании» приземлился самолёт из Москвы. Об этом пишут местные СМИ.
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