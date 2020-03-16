Неизвестные лица сообщили о «минировании» рейсов, следующих из Москвы в Уфу, Тюмень и Пермь, а также из Новосибирска в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, сообщение о «минировании» поступило на электронную почту аэропорта «Шереметьево».

По предварительным данным, все самолёты уже находятся в воздухе.

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