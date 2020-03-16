Ярославль, 16 марта, 2020, 15:25 — ИА Регнум. В Ярославле 16 марта попала в аварию машина скорой помощи, которая везла пациента в больницу. Об этом сообщает портал Yarnews.

Yarnews.net Авария в Ярославле

ДТП произошло на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе. Скорая ехала на красный сигнал светофора с включенной сиреной. Ее не пропустил автомобиль Фольксваген, ехавший с большой скоростью.

В результате аварии травмы получил врач и водитель «скорой», они отправлены в больницу. Пациент был перегружен на другую машину и также доставлен в медицинское учреждение. Травму получил и фельдшер, входящий в медицинскую бригаду.