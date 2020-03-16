Ярославль, 16 марта, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Школы и учреждения среднего профессионального образования Ярославской области переводятся в режим свободного посещения. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.

Дмитрий Миронов

«Начиная с завтрашнего дня. Вузы также пересмотрят формат обучения. Массовые мероприятия рекомендуем перенести на более поздние сроки», — написал Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.

Губернатор призвал всех возвращающихся из-за рубежа соблюдать карантин. ⠀

«Со своей стороны отменили все заграничные командировки работников Правительства области и органов исполнительной власти региона, совещания по возможности будут проводиться в режиме видео-конференц-связи», — написал Дмитрий Миронов.