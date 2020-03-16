Ярославль, 16 марта, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Высшие учебные заведения Ярославской области переходят на дистанционную форму обучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Александр Русаков.

ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Вузы исполняют приказ министра науки и высшего образования. Совещание на эту тему прошло в правительстве региона, где было решено придерживаться единой стратегии.

«Мы действуем исходя из буквы и духа приказа министра. Пока речь идет о двух неделях. Это не карантин и не каникулы. Это изменение образовательных технологии. У нас есть 4−5 студий, у нас есть портал, куда все студенты могут зайти. Как преподавателям будет удобно, так мы и будем это делать. Главное, чтобы студенты сами осознали, что это не каникулы и не карантин. На них лежит гражданская ответственность, чтобы они никуда не уехали и не привезли нам что-то потом. Ситуация в Ярославской области угрозы пока не представляет, но мы должны должны извлечь уроки из того, что произошло в других странах», — сказал корреспонденту ИА ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр Русаков.

Решение должен утвердить ученый совет вуза, но фактически оно уже принято.