Ярославль, 16 марта, 2020, 13:17 — ИА Регнум. В Ярославле родители начали снимать детей с посещения школы, не дожидаясь официального решения властей о свободном посещении или карантине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сами родители.

City-yaroslavl.ru Школьный класс

В основном отказы происходят в центральных школах города. На ярославцев повлияло решение московских властей о введении свободного посещения школ. Чтобы избежать проблем с администрацией, родители говорят учителям о «легком недомогании» у ребенка. В школе № 4 16 марта в классы не пришли несколько десятков детей. Администрация школы не связывает это со страхом перед коронавирусом, называя произошедшее обычным сезонным подъемом ОРВИ.

«С завтрашнего дня мы закрываем на карантин 5 классов. В них сегодня не пришли по 11−13 человек. Это более 20%, и по существующим нормам мы должны закрыть класс на карантин. Родители говорят о том, что их дети заболели или почувствовали недомогание», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор школы Валентина Лапотникова.

В школе № 4 и в ряде других центральных школ города ряд детей в последнее время посещали страны, где наблюдается вспышка инфекции. По словам директора школы, все они прошли карантин или находятся на карантине. Признаков болезни ни у кого из них не выявлено.