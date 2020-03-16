Белгород, 16 марта, 2020, 12:23 — ИА Регнум. Совместные командно-штабные учения по нейтрализации условной террористической угрозы провели правоохранительные органы в международном аэропорту Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ 16 марта. Оперативный штаб в целом дал положительную оценку масштабной тренировке.

Пресс-служба УФСБ по Белгородской области Учения в аэропорту Белгорода

По сценарию, «террористы» в терминале аэропорта захватили в заложники пассажиров международного рейса. Контртеррористической операции условно был присвоен высокий уровень опасности. В оперативном штабе оценили масштабы и последствия возможного теракта, смоделировали различные экстренные ситуации, освободили условных заложников и ликвидировали «террористов».

В учениях принимали участие представители региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, ФСО, Росгвардии, пограничного управления и Центра медицины катастроф.