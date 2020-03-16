Ульяновск, 16 марта, 2020, 11:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошла очередная авария с участием автобуса. В результате ДТП пострадал один человек, сообщает региональное УМВД.

73.mchs.gov.ru Авария в Ульяновской области

Автобус попал в аварию сегодня утром, 16 марта, в Тереньгульском районе. По предварительной информации, на дороге Солдатская Ташла — Кузоватово — Новоспасское произошло опрокидывание пассажирского «Ситроена». В аварии получила ранения и была доставлена в больницу женщина 1952 года рождения.

По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, в салоне на момент аварии находилось 11 человек (все взрослые), пассажиры самостоятельно покинули автобус.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства аварии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 февраля в Ульяновской области попал в аварию автобус, который вёз детскую футбольную команду «Нефтяник» из Новоспасского района. Транспортное средство опрокинулось. Травмы получили десять человек, в том числе трое детей были госпитализированы, один из них — в тяжёлом состоянии. Одному из пострадавших врачи пришили кисть руки и отправили в Москву, но спасти руку не удалось.

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