Ярославль, 16 марта, 2020, 11:41 — ИА Регнум. В Ярославле 14−15 марта вырос спрос на продукты питания длительного хранения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полка с крупой в гипермаркете в Ярославле

Больше, чем обычно, люди покупают крупы (особенно гречу и рис), макароны, а также тушёнку. Пока что спрос не превышает предложения, и опустевшие полки сотрудники магазинов заполняют новым товаром.

«За минувшие выходные мы увидели рост объемов продаж тушёнки в наших фирменных магазинах. Некоторый ажиотажный спрос присутствует, но мы полностью можем его удовлетворить. Наших мощностей достаточно, чтобы обеспечить потребность не только Ярославской, но и соседних областей. В любой момент мы готовы нарастить производство. Повышать цены не планируем. Так что мы рады росту спроса», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор мясокомбината компании «Атрус» Юрий Бойко.