Ярославль, 16 марта, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославской области открыта горячая линия для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Об этом сообщает сайт департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Департамент здравоохранения Ярославской области

«В связи с неблагополучной ситуацией в мире, связанной с новым коронавирусом, департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области организована работа «горячей линии» для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). При появлении вопросов Вам необходимо обращаться по телефону (4852)40−04−55», — говорится в сообщении департамента.

Пока официально подтвержденных случаев коронавируса в Ярославской области нет.