Кострома, 16 марта, 2020, 10:44 — ИА Регнум. Жители Минского сельского поселения Костромской области, рядом с которым планируется построить трассу с выездом на новый мост через Волгу, направили в адрес губернатора Сергея Ситникова открытое обращение с требованием отменить строительство переправы.

kikiwis Мост через Волгу в Костроме

В документе фигурируют 12 аргументов «против». Жители переживают за зеленые насаждения, качество питьевой воды, рыб и птиц. По их мнению, объездная дорога пройдет в нежелательной близости от садовых участков и жилых домов, затронет угодья «Сумароковского» государственного заказника, сосновый бор в Козловых горах.

Своим мнением по этому вопросу с корреспондентом ИА REGNUM поделился депутат думы города Костромы Иван Сабуров:

«Я читал открытое письмо — оно написано как-то слишком профессионально. Ощущение, что его составляли экологи, а не простые люди. Там перечислены породы птиц, места их гнездования. Не исключаю, что тут присутствует чей-то заказ. Но я твердо уверен, что все решения нужно принимать с учетом мнения жителей. Поэтому, считаю инициативным лицам нужно собраться всем вместе и обсудить вопрос не в интернете, а в живую. Власти необходимо прислушиваться к народу».

Базовый проект объездной дороги, частью которого должен стать второй автопешеходный мост через Волгу стал доступен общественности в феврале 2020 года. Общая протяженность объездной дороги со вторым мостом составит 32 километра. Магистраль пройдет по территории шести сельских поселений Костромского района. К строительству федеральной трассы планируется приступить в 2021 году.