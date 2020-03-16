В Костроме появились противники строительства второго моста через Волгу
Кострома, 16 марта, 2020, 10:44 — ИА Регнум. Жители Минского сельского поселения Костромской области, рядом с которым планируется построить трассу с выездом на новый мост через Волгу, направили в адрес губернатора Сергея Ситникова открытое обращение с требованием отменить строительство переправы.
В документе фигурируют 12 аргументов «против». Жители переживают за зеленые насаждения, качество питьевой воды, рыб и птиц. По их мнению, объездная дорога пройдет в нежелательной близости от садовых участков и жилых домов, затронет угодья «Сумароковского» государственного заказника, сосновый бор в Козловых горах.
Своим мнением по этому вопросу с корреспондентом ИА REGNUM поделился депутат думы города Костромы Иван Сабуров:
Базовый проект объездной дороги, частью которого должен стать второй автопешеходный мост через Волгу стал доступен общественности в феврале 2020 года. Общая протяженность объездной дороги со вторым мостом составит 32 километра. Магистраль пройдет по территории шести сельских поселений Костромского района. К строительству федеральной трассы планируется приступить в 2021 году.