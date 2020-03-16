Кострома, 16 марта, 2020, 10:31 — ИА Регнум. До 2022 года в Костромской области достроят жизненно важный газопровод «Галич — Мантурово — Шарья». Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при участии премьер-министра РФ Михаила Мишустина заявил директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Gazprom.ru Газопровод

Густов отметил, что дорожная карта об этапах реализации проекта была принята в 2018 году. Протяженность газопровода — 180 километров. Бюджет проекта строительства указанного объекта составляет 7,4 миллиарда рублей.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак пообещал, что выделением необходимого финансирования проблем не возникнет.

«Газпром» подтвердил готовность реализовать проект. Мы в соответствии с дорожной картой будем контролировать, чтобы инвестиции были своевременно освоены «Газпромом» и регион своевременно получил газ».

Также Новак уточнил сроки исполнения этапов строительства газопровода: в текущем 2020 году газ должен дойти до Парфеньево, в 2021 году — до Неи и Мантурово и в 2022 прийти к конечной точке маршрута — Шарье.

Отметим, что из 24 районов Костромской области газифицировано только 7. Магистральный газопровод приведет «голубое топливо» еще в 14 районов региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что аналогичный вопрос на парламентских слушаниях в Москве поднимала Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации не стеснялась в выражениях и даже пообещала запереть представителей «Новатэка» и «Газпрома» в Совете Федерации «на пару суток», если они не договорятся по ситуации с газом в Костромской области.