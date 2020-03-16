Ярославль, 16 марта, 2020, 10:08 — ИА Регнум. В Ярославской области по примеру Москвы могут ввести свободное посещение школ либо ввести другие ограничительные меры. Решение об этом может быть принято 16 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школа

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования Ярославской области, власти ждут позицию Роспотребнадзора. Только этот орган обладает полнотой сведений о ситуации с коронавирусом в регионе. Рекомендация Министерства просвещения о свободном посещении требует учитывать реальную ситуацию в регионе.

Пока в Ярославской области нет официальных данных о заразившихся коронавирусом. В областном центре ждут решения регионального департамента, рассказала в понедельник на общегородском совещании директор департамента образования Ярославля Елена Иванова.