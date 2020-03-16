Новосибирск, 16 марта, 2020, 09:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 16 марта, прошло оперативное совещание губернатора Андрея Травникова с членами регионального правительства, руководителями областных исполнительных органов государственной власти и главами муниципальных образований. Главная тема — борьба с коронавирусом.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Андрей Травников сегодня, 16 марта, подписал распоряжение № 44-р о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области.

Согласно документу, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса, рекомендовано сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения на «горячую линию»; при появлении первых симптомов инфекции незамедлительно вызвать врача на дом; обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения — не посещать работу, учёбу, минимизировать посещение общественных мест.

Исполнительным органам государственной власти Новосибирской области во взаимодействии с муниципальными районами и городскими округами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями рекомендовано ограничить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий; усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений, проводить ежедневную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств; поддерживать необходимый запас медицинских масок; ежедневно измерять температуру работниками, отстранить от нахождения на рабочем месте лиц с признаками заболевания и так далее.

Заместителю губернатора региона Сергею Сёмке поручено провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и при необходимости выделить средства из резервного фонда на дополнительное оборудование, привлечение специалистов для мониторинга по прибытию граждан России из-за рубежа в аэропорту и на границе с Казахстаном.

Отметим, что на территории Новосибирской области по данным на 15 марта 2020 года случаи заболевания, вызванные новым коронавирусом, не зарегистрированы. В регионе проводятся противоэпидемические мероприятия.