Курган, 16 марта, 2020, 08:34 — ИА Регнум. В Кургане появилась яма на проезжей части вокруг колодца по проспекту Конституции. Данный участок дороги был отремонтирован год назад по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в горадминистрации столицы Зауралья.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Яма на проспекте Конституции

Сотрудники АО «Водный союз» установили, что причиной разрушения дорожного покрытия возле колодца является нарушение герметичности его конструкции.

Организацией будет выполнен ремонт колодца и дорожного покрытия. Ситуация находится на контроле мэрии.