Лекарства будут, продукты не раскупят: коронавирус в РФ — трансляция
В Перми руководство школы № 2 приняло решение о переводе всех учеников на дистанционное обучение. Такое уведомление получили дети и их родители, сообщает 59.ru.
Дистанционная форма начинает действовать с 16 марта. С 23 марта дети уходят на каникулы. О времени окончания отдыха не сообщается, все зависит от развития ситуации, связанной с коронавирусом.
Лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского в кратчайшие сроки оснастят современными системами для лабораторных исследований инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Установленное оборудование позволит сократить срок проведения исследований и повысить их точность, сообщили в оперативном штабе Москвы по коронавирусу
В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 16 марта, новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона «Коронавирус в Кузбассе».
«Два пациента с подтверждённым диагнозом находятся в инфекционной больнице в Кемерове, они изолированы, получают лечение. Состояние пациентов за минувшие сутки незначительно улучшилось, — говорится в официальной информации. — У одного пациента из группы «контактных», находящейся со вчерашнего дня под медицинским наблюдением, подозрение на коронавирус не подтвердилось. Остальные восемь человек продолжают находиться в строгом карантине».
Читайте подробнее: Власти: новых случаев заражения коронавирусом в Кузбассе не выявлено
С 16 марта в Москве свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Для детей, которых родители временно забрали из школы, администрации учебных заведений постараются обеспечить продолжение образования в дистанционной форме. При этом обычные занятия в школах будут продолжаться. Свободное посещение школ будет действовать до особого распоряжения.На работодателей возлагается обязанность не допускать на рабочее место и территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому. Эта мера призвана защитить здоровье других работников, сообщает московский штаб.
В Екатеринбурге опровергли фейковую информацию о том, что в городе якобы есть случаи заражения новым коронавирусом.
Рабочая группа Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции создана в России вечером 15 марта. Распоряжение подписал Владимир Путин.
В состав группы вошли 19 человек, среди которых вице-премьеры Андрей Белоусов, Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также несколько министров. Руководство доверено мэру Москвы Сергею Собянину.
Российским вузам следует отменить аудиторные занятия и перейти на дистанционное обучение. Такие рекомендации в связи с эпидемией коронавируса опубликовало 15 марта министерство науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Минпромторг России сообщил, что российские торговые сети начали создавать резервные запасы продовольствия. Людей уверяют, что закрытия магазинов или дефицита еды из-за коронавируса не будет.
Мошенники уже пытаются заработать на коронавирусе в Кузбассе. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.
«Они звонят людям и предлагают лекарство от коронавируса, а также пройти быстрый тест на выявление болезни, — написал глава региона. — Будьте внимательны и не доверяйте мошенникам. Уделите внимание своим бабушкам и дедушкам. Многие злоумышленники стараются обмануть именно людей старшего поколения. К сожалению, именно они наиболее уязвимы, как для преступников, так и для нового вируса».
Подробности в материале: Мошенники пытаются заработать на страхе жителей Кузбасса из-за коронавируса
На Алтае через социальные сети и интернет-приложение WhatsApp стали распространять недостоверную информацию о сокрытии властями истинных масштабов заболеваемости новым типом коронавируса в регионе. В частности, некое обращение появилось накануне, 15 марта, в родительских чатах жителей Залесовского района Алтайского края.
Как сообщает канал «ПолитАлтай», в этой ситуации удивляет не сам факт распространения слухов на скандальную тему (подобное уже было после трагедии с погибшими в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»), а то, что глава Залесовского района Александр Пластеев тут же оперативно разместил через свои ресурсы опровержение.
Читайте подробнее: Коронаривус «проник» на Алтай через WhatsApp
В Магаданской области обсуждают безответственный случай: руководство гимназии повезло на весенние каникулы учеников за границу в Великобританию. Группу школьников повезли директор гимназии и завуч. По информации Колымы-Информ, путешествие в Европу детям и сопровождающим оплачивают родители учеников.
В Кузбассе школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса, детские сады продолжают работать в обычном режиме. Об этом сообщил департамент образования и науки региона.
«Не все родители смогут сидеть дома со своими малышами. В связи с этим было принято решение о продолжении работы детских садов,» — уточнили в департаменте, отвечая на вопрос жительницы региона в Istagram.
Об этом: Власти Кузбасса объяснили, почему не закрывают детсады из-за коронавируса
15 марта правительство Нидерландов приняло решение о закрытии всех школ в рамках мер по предотвращению распространения вируса COVID-19. Решение принято после экстренного совещания членов правительства с представителями Национального института по здравоохранению и окружающей среде, Федерации медицинских специалистов и организаций больниц.
Число жертв коронавируса в Нидерландах выросло до 20 человек. Об этом 15 марта сообщил Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде. С предыдущего дня скончалось восемь человек и выявлено 176 новых заражений. Т. о. общее число выявленных заражений выросло до 1135 случаев.
Об этом: Число жертв коронавируса в Нидерландах продолжает расти
Количество инфицированных новых коронавирусом жителей Японии достигло 814 человек, число летальных исходов возрасло до 24, сообщает Nico News со ссылкой на заявление министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.
Об этом: Число выявленных случаев COVID-19 в Японии достигло 814
В аптеках Свердловской области нет медицинских масок. Фармацевты не знают, когда будет очередной завоз. Пока в Свердловской области нет случаев заболевания коронавирусом. Но в соседнем Пермском крае один такой заболевший уже выявлен.
Коронавирус был подтвержден у двух граждан Кении, которые контактировали с человеком, у которого был выявлен первый в восточноафриканской стране случай заражения заболеванием. В настоящее время все они находятся в специально выделенной палате в национальном госпитале имени Кеньятты. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на телевизионное обращение президента Кении Ухуру Кеньятты.
По информации телерадиокомпании, к настоящему моменту в Кении подтверждены три случая заражения COVID-19.
Читайте также: В Кении выявили еще два случая заражения коронавирусом
Объявление в США чрезвычайного положения из-за COVID-19 и снижение почти до нуля ключевой ставки прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук Никита Кричевский.
«Трамп объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса. Одной из мер режима ЧП объявлено то, что в течение пандемии коронавируса не будут начисляться проценты на займы на обучение в колледже.
В Москве Сергей Собянин объявил пандемию обстоятельством непреодолимой силы. Не сегодня-завтра режим ЧС будет введён по всей стране. Но ни процентных (ипотечных) каникул, ни тем более, неначисления процентов мы не дождёмся».
Читайте подробнее: «Мы не дождёмся»: о снижении почти до нуля ключевой ставки
В больнице Магадана от пневмонии умер пациент. При госпитализации у него были взяты пробы биоматериала на коронавирус. Анализы оказались отрицательными.
Подробности в материале: Пациент с тяжёлой формой пневмонии скончался на Колыме
Европейский олимпийский отборочный турнир по боксу состоится в Лондоне без зрителей из-за коронавируса.
Читайте подробнее: Олимпийский отборочный турнир по боксу пройдёт в Лондоне без зрителей
В Уральском федеральном университете осуществлен перевод отдельных категорий контингента обучающихся на дистанционную форму обучения — около 7000 студентов, сообщили в пресс-службе вуза корреспонденту ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Около семи тысяч студентов УрФУ переведены на дистанционное обучение
Тысячи желающих вернуться из Польши домой украинцев оказались заблокированными на границе из-за введенных Варшавой в связи с коронавирусом ограничений, сообщает «Європейська правда».
Об этом: Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в понедельник, 16 марта, родителям петербургских школьников предложат временно перевести детей на дистанционное обучение. Об этом сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.
Подробности в материале: Петербургские школы готовятся перейти на дистанционное обучение
В связи с угрозой распространения коронавируса австралийская компания Crown Resorts, занимающаяся игорным бизнесом, вводит «социальной дистанцирование»
Читайте также: Коронавирус ударил по игорному бизнесу Австралии
15 марта глава МИД Южной Кореи провела телефонную конференцию с коллегами из пяти стран, в ходе которых обсудила вопросы сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Подробности в материале: Глава МИД Южной Кореи провела телефонную конференцию с коллегами из 5 стран
Власти Грузии при необходимости готовы ввести в стране режим чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Такое заявление 15 марта сделал мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе перед журналистами.
Об этом: В Грузии могут ввести режим ЧП из-за коронавируса — мэр Тбилиси
В минздраве Красноярского края ИА REGNUM не подтвердили появившуюся в Telegram-каналах информацию о первом подтверждённом случае коронавируса в Красноярске.
Подробности в материале: Красноярский минздрав не подтверждает информацию о коронавирусе в регионе
Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай заказал у частной компании изготовление и звучание в эфире автономных радиоузлов ролика «Коронавирус». Транслировать информацию будут в торговых точках.
Читайте подробнее: Госучреждение на Алтае заказало аудиоролик «Коронавирус» для магазинов
Многокилометровые очереди из граждан Украины, которые спешат вернуться на родину, возникли на польско-украинской границе. Польские власти, закрыв границы с начала суток 15 марта, оставили работать три крупных пропускных пункта: Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская. Ещё пять пунктов закрыты по меньшей мере на две недели в связи с распространением коронавируса.
Под медицинским контролем на предмет выявления коронавирусной инфекции в Новосибирской области находятся свыше 500 человек. Об этом рассказал Интерфакс вице-губернатора области Сергей Нелюбов.
Читайте подробнее: В Новосибирской области рассказали о мерах борьбы с коронавирусом
Кузбасские власти решили перевести детские сады на свободное посещение. Об этом сообщает администрация правительства региона.
«Родители самостоятельно определяют, отвести ребёнка в детский сад или оставить дома, — уточняется в официальной информации — Если по решению родителей ребёнок сделает перерыв в посещении детсада, то перед возвращением нужно будет предоставить медицинскую справку о том, что ребёнок здоров. До особого распоряжения в области отменены все массовые мероприятия с участием детей, родителей и педагогов».
Читайте подробнее: Детские сады Кузбасса переводят на свободное посещение
Школы и вузы Кузбасса перешли на дистанционное обучение или досрочно отправили учащихся на весенние каникулы. Это сделано по рекомендации департамента образования и науки региона для исключения риска распространения коронавируса.
Читайте также: Вузы Кузбасса переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса
Из стационара в Коммунарке сбежала пациентка, находящаяся в карантине, сообщил главврач Московской больницы N40 Денис Проценко в своем аккаунте в «Фейсбуке». Неизвестно, подтвержден ли диагноз коронавирус у беглянки.
Первый подтвержденный случай заражения коронавирусом в Руанде был выявлен в субботу, 14 марта. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения Руанды.
В настоящее время ведется поиск всех лиц, контактировавших с заболевшим.
В интервью местной радиостанции Radio Rwanda министр здравоохранения Руанды Нгамидже Даниэль заявил, что страна полностью готова к борьбе с заболеванием.
«Страна готова… благодаря квалифицированным кадрам», — заявил он.
Министр также добавил, что в рамках мер по борьбе с распространением вируса все мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей, запрещаются, призвав всех, кто обнаружит подозрительные скопления людей звонить по телефону горячей линии.
Подробности в материале: В Руанде подтвердили первый случай заражения коронавирусом
В российских магазинах из-за распространения коронавируса начали пустеть полки с продуктами питания. Торговые сети начали делать запасы продовольствия, сообщает Минпромторг РФ.
Об этом: Торговые сети в России начали делать запасы продуктов питания
Власти Ингушетии перенесли торжества по случаю 250-летия присоединения Ингушетии к России на более поздний срок. Масштабные мероприятия, которые должны были пройти в республике 17 марта, перенесены на срок до 1 мая.
Читайте также: Празднование 250-летия вхождения Ингушетии в состав России перенесли
Решение Федеральной резервной системы США о понижении ключевой процентной ставки сигнализирует всей мировой экономике о необходимости предотвратить мировую рецессию. Об этом глава Счётной палаты России Алексей Кудрин написал 16 марта в Twitter.
Он отметил, что ФРС США действует на опережение. Снижение ставки означает не только поддержку для экономики самих США.
«Задача предотвратить мировую рецессию», — написал Кудрин.
Читайте также: Кудрин: снижение ставки ФРС — сигнал для предотвращения мировой рецессии
Сбежавшую из московской клиники пациентку с положительным результатом на COVID-19 разыскали полицейские, передает Telegram-канал 112.
Читайте подробнее: Полиция нашла сбежавшую из клиники женщину с COVID-19
«В случае необходимости больницы округа готовы к приёму заболевших. В округе есть лекарства, расходные материалы, включая 32 тысячи одноразовых масок, 30 противоэпидемиологических комплектов, более 5,5 тысячи штук одноразовых защитных комплектов, дезинфекционных средств, а также транспорт и специальное оборудование для оказания медицинской помощи», — сказали в правительстве Чукотки.
Об этом: Оперативный штаб на Чукотке принял ряд ограничений из-за коронавируса
300 млрд рублей — такова стоимость антикризисного плана правительства, сообщает газета «Ведомости». Обсуждаются налоговые каникулы для бизнеса, поддержка регионов, мониторинг рынка труда и другие меры.
Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга и Ленобласти договорились координировать подготовку к возможному переходу на дистанционную форму обучения по ряду направлений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Также вузы решили обмениваться друг с другом онлайн-курсами.
Читайте подробнее: Вузы Петербурга обменяются онлайн-курсами и обсудят переход на «удалёнку»
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 16 марта, подписал распоряжение о противодействии завозу и распространению коронавируса на территории региона.
Министерство образования области должно провести оценку школ и вузов, которые смогут перейти на дистанционное обучение. Травников назвал целесообразным и разрешение на свободное посещение школ, по усмотрению родителей.
Читайте также: Новосибирский губернатор сообщил о мерах борьбы с коронавирусом в регионе
Несмотря на ограничения, введенные в Грузии для нераспространения коронавируса COVID-19, нехватки продовольствия в стране не будет. Такое заявление сделал 15 марта министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили перед журналистами, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Читайте подробнее: Нехватки продуктов из-за коронавируса в Грузии не будет — глава минсельхоза
Десять специалистов выехали на «Купол», чтобы взять анализы у всех работников рудника.
Подробности в материале: Всех рабочих рудника «Купол» на Чукотке проверят на коронавирус
Из-за нынешней ситуации с распространением нового типа коронавируса, а также падением цен на нефть российские банки понесут существенные потери. Такие прогнозы сделали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». По мнению экспертов, банки ожидает снижение прибыли, а также торможение розничного кредитования, сообщаетРБК. Так, по оценкам, потери кредитных организаций могут составить 20−25% прибыли.
Читайте также: Аналитики оценили потери банков в России из-за коронавируса и цен на нефть
В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю ИА REGNUM опровергли информацию о подтверждённом случае коронавируса в Красноярске.
«На сегодняшний день лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в Красноярском крае нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Читайте также: Роспотребнадзор опроверг информацию о коронавирусе в Красноярском крае
Министерство внутренних дел Турции выпустило указ о временном закрытии в стране ночных клубов и баров, в связи с угрозой распространения коронавируса.
Читайте также: В Турции из-за угрозы коронавируса закрываются увеселительные заведения
С 00:00 16 марта в Южной Корее усилили карантинный контроль для пребывающих из стран Европы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра Чон Сэ Гюна.
Читайте также: В Южной Корее усилили карантинный контроль для пребывающих из Европы
По данным ФОМ, половина российских граждан (50%) не боится заразиться новой коронавирусной инфекцией. 32% немного опасаются, 16% сильно боятся.
Читайте также: Половина жителей России не боится заразиться коронавирусом
Кабинетную систему обучения отменят в образовательных учреждениях Уфы с 17 марта текущего года. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба городской администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, данная мера принимается для профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией. С 17 марта школьники не станут переходить во время учебы из одного класса в другой, а будут учиться в одном кабинете.
Читайте также: В Уфе отменят кабинетную систему обучения в образовательных учреждениях
Авторы передачи Первого канала «Вечерний Ургант» решили не приглашать зрителей на съемки шоу. Об этом сообщается в из профиле в Instagram.
В Новосибирской области по данным на 16 марта под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 543 человека, из них 508 — граждане России; 28 граждан Китая, три гражданина Италии и четыре гражданина Германии.
В правительстве региона подчеркнули, что на территории региона на 15 марта 2020 года случаи заболевания, вызванные новым коронавирусом, не зарегистрированы.
Об этом: В Новосибирской области из-за коронавируса под наблюдением сотни человек
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции все детские сады, школы и колледжи Ленинградской области со вторника, 17 марта, переходят на режим свободного посещения. Об этом сообщили 16 марта в пресс-службе областного правительства.
Об этом: В детсады Ленобласти просят не ходить, в школах вводят обучение по Сети
Китай, Италия и Иран остаются странами с наибольшим числом заразившихся коронавирусом, в этих же странах насчитывается больше всего скончавшихся от заболевания. Таковы данные по состоянию на 16 марта, приведённые на портале worldometers.info.
В Китае при 80 тыс. 860 заболевших зарегистрировано 3213 смертей. За истёкшие сутки заразились 16 человек, скончались — 14 человек. В критическом состоянии находятся 3226 заболевших.
В Италии коронавирус диагностирован у 24 тыс. 747 человек, скончались 1809 человек, состояние 1672 заболевших — критическое. В Иране при 13 тыс. 938 заразившихся зафиксировано 724 смерти.
Подробности в материале: В Италии и Иране самая высокая смертность от COVID-19 за пределами КНР
После распространения информации о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Кении жители страны начали скупать в магазинах товары первой необходимости и антисептики. Об этом передает ВВС Swahili.
Как сообщают журналисты, некоторые жители Кении были вынуждены покупать в качестве альтернативы антисептикам средства для стирки детской одежды, которые они планируют в небольших количествах добавлять в воду для мытья рук и пола.
Напомним, что к настоящему моменту в Кении выявлено три случая заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: В Кении с прилавков магазинов пропали антисептики
В Новосибирской области, по данным министра здравоохранения региона Константина Хальзова, из-за регистрации двух случаев коронавируса в соседней Кемеровской области «немедленно начаты мероприятия в отношении контактных лиц, прибывших с заболевшими 7 марта 2020 года на рейсе №1462 Москва —Новосибирск.
«Установлены сведения в отношении 56 граждан, жителей Новосибирска. Медицинским организациям выданы предписания об организации медицинского наблюдения (до 20 марта 2020 года) и лабораторного обследования контактных лиц (срок 16 марта 2020 года)», — говорится в официальной информации на сайте правительства Новосибирской области.
Читайте также: В Новосибирске проверяют летевших с заболевшими коронавирусом кузбассовцами
В Приморье с начала года на пунктах пропуска через границу на наличие коронавируса досмотрена 191 тысяча прибывших. Признаков заболевания не выявлено.
Читайте также: В Приморье на COVID-19 досмотрено почти 200 тысяч прибывших из-за границы
В Тбилиси продукты, предназначенные для питания детей из закрывшихся из-за коронавируса COVID-19 детских садов, будут выдавать их родителям. Такое заявление 15 марта сделал мэр грузинской столицы Каха Каладзе, сообщает Общественное телевидение.
Читайте подробнее: В Тбилиси выдадут семьям продукты для детей — Каладзе
Прервать очное обучение рекомендовано студентам Якутской государственной сельхозакадемии, Северо-Восточного федерального университета, Чурапчинского института физической культуры и спорта, а также Арктического государственного института культуры и искусств.
Читайте подробнее: В Якутии студенты из-за коронавируса перешли на онлайн-обучение
Комитет национальный безопасности Пакистана постановил закрыть границы с Ираном и Афганистаном в связи с угрозой распространения коронавируса.
Подробности в материале: Власти Пакистана закрыли границу с Ираном и Афганистаном
В настоящее время под наблюдением из-за коронавируса в Удмуртии находится 51 человек, в числе которых 14 детей. При этом в отношении 49 граждан проведены лабораторные исследования, результаты анализов двоих человек ещё не получены. Ни одного случая заражения в республике не выявлено.
Читайте также: В Удмуртии из-за коронавируса под наблюдением находятся более 50 человек
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что смертность пациентов, заразившихся коронавирусом, в странах Евросоюза в ближайшее время будет увеличиваться.
Читайте также: ВОЗ предсказала рост смертности в ЕС из-за коронавируса
В Хабаровске построят быстровозводимый госпиталь, который сможет принять всех заболевших коронавирусом со всего Дальнего Востока.
Об этом: Быстровозводимый госпиталь для лечения коронавируса построят в Хабаровске
Правительство Руанды объявило о принятии ряда срочных мер по борьбе с распространением коронавируса после того, как в стране был подтвержден первый случай заболевания. Об этом передает местная радиостанция Radio Rwanda.
В интервью радиостанции министр внутренних дел Руанды Анастас Шьяка и министр здравоохранения Нгамидже Даниэль заявили, что среди принимаемых мер — закрытие на карантин всех государственных и частных школ, а также всех религиозных учреждений и общественных мест.
По их словам, меры вступили в действие начиная с воскресенья, 15 марта.
Министр Шьяка также добавил, что жителям следует перенести все спортивные мероприятия и свадьбы, избегать посещения кафе и рынков, а также не здороваться за руки.
Читайте также: Образовательные и религиозные учреждения Руанды закрыли на карантин
Принято решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
В Приморье сформирован необходимый запас тест-систем, позволяющих диагностировать наличие коронавируса в исследуемых образцах в течение 4 часов.
Подробности в материале: Приморье получило тесты, выявляющие коронавирус за четыре часа
Защитник испанского футбольного клуба «Валенсия» Хосе Луис Гайя сообщил, что заразился коронавирусом. Он стал уже третьим игроком «Валенсии», которому диагностировали коронавирус.
Об этом: В «Валенсии» у третьего футболиста выявили коронавирус
Студенты Воронежского государственного медицинского университета обратились к руководству вуза с просьбой о переводе их на дистанционное обучение в связи с коронавирусом. Соответствующая петиция размещена на специализированной онлайн-платформе.
Об этом: Студенты Воронежского медуниверситета просят об онлайн-обучении
Команда программы «Вечерний Ургант» на Первом канале приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в зале.
Подробности в материале: Съёмки «Вечернего Урганта» будут проходить без зрителей
Из больницы в московской Коммунарке сбежала пациентка с коронавирусом. Об этом передаёт 16 марта Telegram-канал Mash.
По данным агентства ТАСС, сбежавшая из больницы пациентка найдена и задержана. Её вернули на лечение.
Подробности в материале: В Москве из больницы сбежала пациентка с коронавирусом
Съемки очередного фильма про Бэтмена приостановила компания Warner Bros., назвав причиной распространение коронавируса. Об этом сообщил журнал о событиях в киноиндустрии Hollywood Reporter.
Об этом: Съемки «Бэтмена» остановили из-за пандемии коронавируса
На удаленный режим оказания услуг населению начал переходить с 16 марта сервис-центр МВД Грузии из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте подробнее: Сервисный центр МВД Грузии переходит на удаленный режим оказания услуг
В Ростове-на-Дону из-за угрозы распространения вируса COVID-19 на дистанционное обучение переведены студенты Южного федерального университета. Об этом на своей странице в Facebook сообщила врио ректора вуза Инна Шевченко.
Читайте подробнее: Из-за коронавируса ростовский ЮФУ перешёл на дистанционное обучение
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что сам возглавит координационный совет по борьбе с коронавирусом. Первоочередные меры: будет разрешена доставка заказанных в интернете безрецептурных лекарств, c 17 марта на таможне заработает зелёный коридор для товаров первой необходимости, будут отменены ограничения для движения транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов.
Активные меры, предпринятые правительством РФ, помогли ограничить распространение коронавируса в стране, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Читайте подробнее: Мишустин: активные меры ограничили распространение коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.
15 марта в Южной Корее вылечили и выписали из больницы еще двоих военнослужащих. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Читайте также: В Южной Корее от коронавируса полностью вылечили более десяти военных
Система онлайн-оповещения о ситуации с коронавирусом будет в ближайшее время налажена в России. Об этом заявил 16 марта премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве.
Он отметил, что правительство будет осуществлять онлайн-мониторинг экономической обстановки в стране на фоне распространения нового вируса. Граждане будут получать информацию в том числе в социальных сетях.
Подробности в материале: Мишустин: в РФ налаживается система онлайн-оповещения о коронавирусе
В частях и соединениях Восточного военного округа военнослужащие выполняют мероприятия, направленные на профилактику заболеваний коронавирусной инфекцией.
Об этом: Профилактика коронавируса проводится в войсках Восточного военного округа
Заместитель губернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник считает, что проблема с коронавирусом в Кузбассе сегодня заключается не в том, чтобы справиться с ним, а в том, чтобы не допустить его распространения. Об этом он сказал во время пресс-конференции сегодня, 16 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Каждый вброс недостоверной информации порождает очередную нездоровую волну. Люди начинают скупать всё, начинают паниковать, перегружают телефонные линии медицинских учреждений чисто эмоциональными обращениями. Это всё перегревает, перегружает систему здравоохранения. Вместо того, что работать в плановом режиме, она начинает распыляться, как говорится, по любому чиху. Нам же нужно сохранить контроль за ситуацией», — подчеркнул он.
Читайте также: Власти Кузбасса просят население и СМИ не паниковать из-за коронавируса
Главный врач московской городской больницы №40 Денис Проценко прокомментировал самовольный уход пациентки, заражённой, по предварительным данным, коронавирусом.
«Приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализируемых пациентов, которые не понимают ситуации и той опасности распространения COVID ими в городе», — написал Проценко в Facebook.
Читайте подробнее: Главврач больницы в Москве объяснил побег пациентки с коронавирусом
В связи с распространением коронавируса в мире, выполняя рекомендации Минобрнауки РФ, студентов в Хабаровском крае начали переводить на дистанционное обучение.
Об этом: Студентов в Хабаровском крае переводят на дистанционное обучение
Губернатор Магаданской области Сергей Носов, как и жители региона, возмутился необдуманным, авантюрным поступком руководства Английской гимназии, которое 16 марта намерено вместе с учениками вылететь в Лондон из Москвы.
Читайте также: Втихаря смотаюсь, если что случится, лечите меня: Носов о поездке в Лондон
По данным ФОМ, подавляющее количество граждан (85%) одобряют запретные меры правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса. 9% считают меры чрезмерными.
Читайте подробнее: Почти 90% жителей РФ одобряют меры властей по борьбе с коронавирусом
Жителям Ростовской области рекомендуют отказаться от посещения мест массового скопления людей, «усилить личный противоэпидемический режим и, при необходимости, организовать самоизоляцию». В настоящее время все медучреждения работают в режиме повышенной готовности.
Подробности в материале: Ростовский минздрав призвал к самоизоляции из-за коронавируса
В России 42% работодателей из-за коронавируса готовы полностью перевести весь штат сотрудников на дистанционную работу. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра «Битрикс24».
Подробности в материале: В России 42% компаний готовы пойти на удаленную работу — опрос
В Новосибирской области сегодня, 16 марта, прошло оперативное совещание губернатора Андрея Травникова с членами регионального правительства, руководителями областных исполнительных органов государственной власти и главами муниципальных образований. Главная тема — борьба с коронавирусом.
Андрей Травников сегодня, 16 марта, подписал распоряжение № 44-р о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области.
Подробности в материале: Андрей Травников подписал распоряжение о противодействии коронавирусу
Руководство Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема приняло решение перейти на дистанционную форму обучения.
Подробности в материале: Университет Биробиджана перешёл на дистанционное обучение из-за COVID-19
Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» отменил 14 рейсов в Узбекистан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.
Большая часть рейсов шла из Москвы, по два рейса — из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, и один рейс — из Краснодара. Авиасообщение будет приостановлено уже с 16 марта 2020 года, некоторые рейсы отменят с 17 марта 20 202 года? отмечают в компании.
Рейсы отменены вплоть до 31 марта 2020 года. Причина отмены — введённые ограничения на авиасообщение между РФ и Узбекистаном из-за коронавируса.
Роспотребнадзор обнародовал данные о ситуации с коронавирусом в Забайкальском крае. По словам главы ведомства Светланы Лапы, слова которой цитирует официальный сайт региона, под медицинским наблюдением в крае сейчас находятся 10 человек.
Из них пятеро вернулись из Китая, по одному — из Италии и Ирана? и 11 — из Кореи. Кроме этого, под постоянным наблюдением находятся 330 водителей, которые перевозят грузы через границу с Китаем.
Читайте также: Более 300 забайкальских водителей взяли под наблюдение из-за коронавируса
Тест на коронавирус COVID-19 у первого заболевшего этой инфекцией показал отрицательный результат, но пациента пока не выписывают. Об этом 15 марта рассказал журналистам директор Центральной инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе, сообщает агентство «Новости Грузия».
Об этом: В Тбилиси сообщили, почему не выписывают первого заболевшего COVID-19
Студентов Тольяттинского государственного университета перевели на онлайн-обучение в целях профилактики новой коронавирусной инфекции. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба вуза.
По сообщению пресс-службы учебного заведения, данная мера вводится с 16 марта по 12 апреля текущего года.
Подробности в материале: Студентов вуза в Тольятти перевели на онлайн обучение из-за коронавируса
В одном из магазинов Краснодара появилось объявление об оплате товара только путём безналичного расчёта — продавцы ссылаются на рекомендации ВОЗ.
Подробности в материале: На Кубани из-за коронавируса в магазинах отказываются принимать наличные
Международный аэропорт в Иракском Курдистане отказал в посадке пассажирскому самолету из Ирана в связи с угрозой распространения коронавируса.
Читайте также: Экипажу самолета, следовавшему из Ирана в Ирак, дважды отказали в посадке
На территории Ульяновской области организуют обсерваторы для людей, прибывших из эпидемически неблагополучных по коронавирусу стран. Дополнительные средства будут направлены на усиление материально-технической базы обсерваторов.
В Ульяновской области усиливают санитарно-профилактические меры для недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Дезинфекция проводится на транспортных предприятиях и вокзалах, в том числе обрабатываются автобусы и трамваи.
В Туве введут режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил на заседании правительства глава республики Шолбан Кара-оол.
«Ввести на территории Республики Тыва режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы с 0.:00 17 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года», — заявил глава.
Подробности в материале: Режим повышенной готовности из-за коронавируса введут в Туве
В Алтайском крае в качестве одной из мер профилактики коронавируса рассматривают вопрос об отправке школьников на каникулы на неделю раньше положенного срока — 20 марта. Как сообщает канал «Ленина, 59», после завершения каникул родители будут вправе самостоятельно определить, отправлять ребёнка в школу или нет. Для этого достаточно уведомить руководство школы.
Подробности в материале: Алтайских школьников досрочно отправляют на каникулы из-за коронавируса
России не грозит нехватка продуктов питания, связанная с распространением коронавируса COVID-19, так как запасов в стране достаточно. Об этом сообщил 26 марта РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков.
Читайте также: «Руспродсоюз»: дефицит продуктов питания России не грозит
В чемпионате Австралии по футболу оставшиеся матчи пройдут без зрителей из-за коронавируса.
Подробности в материале: Оставшиеся матчи чемпионата Австралии по футболу пройдут без зрителей
На Сахалине принято решение ограничить работникам бюджетной сферы заграничные командировки и отпуска за рубежом.
Об этом: Работников бюджетной сферы Сахалина не пускают за рубеж из-за коронавируса
Сибирский федеральный университет (СФУ), находящийся в Красноярске, в связи с угрозой коронавируса переходит на дистанционное обучение.
Читайте подробнее: СФУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса
Делегация Пермской гордумы отменила визит в Казахстан. Причиной стала ситуация, связанная с коронавирусом, сообщает издание «Коммерсантъ».
Поездка в Нур-Султан должна была состояться 17−18 марта. Однако ее отложили.
В рамках визита планировать заключить соглашение о сотрудничестве с маслисхатом Нур-Султана, а также познакомиться с местными достопримечательностями.
Подробности в материале: Из-за коронавируса пермская делегация отменила визит в Казахстан
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) может продлить перерыв в сезоне из-за коронавируса.
Читайте также: НБА может возобновить сезон не раньше середины июня
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко из-за COVID-19 призвал горожан отказаться от зарубежных поездок. При этом в случае распространения инфекции в Ростове-на-Дону будут оперативно развёрнуты изоляторы.
Читайте также: Ростовский сити-менеджер призвал воздержаться от зарубежных поездок
Число случаев инфицирования коронавриусом в мире превысило 169 тыс., свидетельствуют данные портала ArcGIS.
Читайте подробнее: Число инфицированных коронавирусом превысило 169 тыс. человек
Не поддаваться панике, быть благоразумными и не реагировать на фейковые новости о коронавирусе призвал сограждан губернатор Брянской области Александр Богомаз. На своей странице в социальной сети глава региона сообщил, что в аптеках есть достаточный запас медицинских масок, а в торговых сетях нет дефицита продуктов.
Об этом: Брянский губернатор просит не поддаваться панике из-за коронавируса
Министерство образования Саратовской области рекомендует школам региона в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции перейти на дистанционное обучение. В качестве альтернативных вариантов предлагается ввести свободное посещение или отказаться от переходов учеников из кабинета в кабинет. Новый формат обучения необходимо согласовать с родителями и внедрить 17 марта.
Читайте также: Школам Саратова рекомендовали перейти на дистанционное обучение
Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Башкирии из-за угрозы коронавируса. Такое распоряжение 16 марта дал глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, новую инфекционную больницу необходимо возвести в Уфе в течение нескольких месяцев.
Читайте подробнее: В Уфе построят новый инфекционный центр из-за угрозы коронавируса
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Туве закрыли границу в пунктах пропуска Шара-Сур, Хандагайты и Цаган-Толгой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, пропускают только грузовой транспорт, перевозящий грузы для жизнеобеспечения.
При этом на пунктах пропуска усилен санитарный контроль, у пересекающих границу измеряют температуру. Пока людей с подозрением на инфекцию здесь не выявлено.
Подробности в материале: В Туве закрыли границу с Монголией из-за угрозы коронавируса
В телевизионном обращении к нации президент Кении Ухуру Кеньятта сообщил о мерах, которые должны быть предприняты для предотвращения распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.
Президент призвал граждан страны воздержаться от посещения мест и мероприятий, где наблюдается большое скопление людей, среди них — церковные службы, свадьбы, похороны, супермаркеты, торговые центры. Кеньятта также подчеркнул необходимость ограничить число посетителей в частных и государственных больницах страны и насколько это возможно избегать создания большого скопления людей в общественном транспорте.
Напомним, что в настоящее время в Кении зафиксировано три случая заражения коронавирусом.
Подробности в материале:https://regnum.ru/news/polit/2885060.html
В Тюмени, в связи с эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавируса в мире, на неопределённый срок отложено проведение Градостроительного форума.
Читайте также: В Тюмени из-за пандемии COVID-19 отменили Градостроительный форум
Решение России о закрытии границы с Белоруссией из-за распространения коронавируса является в основном темой пограничного контроля и политических интриг. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин.
Комментируя озвученное сегодня, 16 марта, решение, принятое на оперативном совещании в правительстве России, Емешин отметил, что он как врач не имеет доступа к реальным медицинским данным по коронавирусу COVID-19.
Об этом: Закрытие Россией границы с Белоруссией связали с политическими интригами
В екатеринбургских школах ввели обязательные медосмотры перед началом уроков. Об этом сообщают в пресс-службе городского управления образования.
В учреждениях ввели особый противоэпидемиологический режим. В частности, школам рекомендовали проводить термометрию по утрам и осмотры учащихся.
«Также необходимо обеспечить контроль по допуску к работе сотрудников с симптомами», — сообщают в управлении.
Подробности в материале: В школах Екатеринбурга ввели утренние медосмотры
Житель Перми, который заболел коронавирусом, проходит лечение, состояние его здоровья удовлетворительное. Об этом заявила главный врач Пермской инфекционной больницы Ирина Чарушина.
«Температура тела у него нормальная. Катаральных явлений нет. Самочувствие хорошее», — сказала она.
Читайте также: В Перми медики сообщили о самочувствии пациента с коронавирусом
Губернатор Приморья Олег Кожемяко, вынырнув из ледяной проруби, бодро порекомендовал: «Зимнее купание, спорт, здоровый образ жизни — и никаких эпидемий не будет».
Подробности в материале: Губернатор Приморья рассказал, что спасёт от коронавируса
Режим повышенной готовности в целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции вводится на территории Волгоградской области с 16 марта 2020 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Это решение принято на оперативном совещании при губернаторе Андрее Бочарове.
Читайте также: В Волгоградской области из-за COVID-19 ввели режим повышенной готовности
Экспериментальная доза вакцины против коронавируса COVID-19 будет введена первому добровольцу 16 марта. Испытания проводятся в исследовательском центре в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон), сообщает Associated Press.
К клиническим испытаниям вакцины приступило учреждение Kaiser Permanente Washington Health Research Institute. В тестах участвуют 45 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, им введут разные дозы вакцины.
Подробности в материале: Клинические испытания вакцины против COVID-19 стартуют в США
В МИД Украины заявили о прекращении выдачи виз и рассказали о гражданах Украины, заразившихся коронавирусом COVID-2019 за рубежом.
Подробности в материале: Украина прекратила выдачу виз в связи с коронавирусом
Тюменский государственный университет с 16 марта переходит на дистанционное обучение. Данные меры приняты в связи с рекомендациями Министерства науки и высшего образования в целях профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба вуза.
Об этом: Студенты Тюменского госуниверситета перешли на дистанционное обучение
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского переводит студентов на дистанционное обучение из-за угрозы заболевания коронавирусом.
Читайте подробнее: Студенты Крыма будут учиться на дому из-за коронавируса
С просьбой перенести проведение чемпионата Европы — 2020 обратится Федерация футбола Италии к УЕФА. В Италии надеются летом доиграть внутренний чемпионат.
Об этом: Федерация футбола Италии попросит УЕФА перенести Евро-2020
Сборы в американских кинотеатрах за прошедшие выходные достигли рекордного минимума с 2000 года. Об этом 15 марта сообщило инсайдерское издание Голливуда Deadline.
Читайте также: Сборы в кинотеатрах США поставили антирекорд за последние 20 лет
В аптечном киоске в Госдуме отсутствуют медицинские маски, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.
Подробности в материале: В Госдуме нет медицинских масок
Студенты Калужского государственного университета имени Циолковского создали петицию с просьбой перевести их на дистанционное обучение из-за неблагоприятной обстановки с новым коронавирусом. Также они просят отменить все массовые мероприятия и проводить дезинфекцию в корпусах общежития. Петицию поддержали несколько сотен человек.
Читайте также: Студенты просят калужский вуз ввести карантин
Начать весенние каникулы с 17 марта 2020 года рекомендовано школам в Рязанской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Изменения связаны с усилением мер при профилактике вирусных заболеваний.
Читайте подробнее: В рязанских школах перенесут весенние каникулы
Профилактические мероприятия по коронаирусу коснутся не только алтайских школ, но и высших учебных заведений. Как сообщаетИА «Амител», о том, что с 17 марта студентов распрыскают по домам, известили представители сразу четырёх учебных заведений: Алтайского государственного университета, педуниверситета, Алтайского государственного технического университета и Алтайского медуниверситета.
Подробности в материале: Алтайских студентов распускают по домам из-за коронавируса
Авиакомпания «Якутия» объявила о возможности сдачи билетов туда и обратно на рейсы, вылетающие из Якутска в Сеул и Харбин.
Об этом: Авиакомпания «Якутия» возвращает деньги за билеты в азиатские страны
Координационный совет по борьбе с коронавирусом возглавит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он заявил 16 марта на совещании с зампредами правительства России.
По его словам, совет будет действовать на опережение.
Об этом: Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом
В Псковской области с сегодняшнего дня, 16 марта, запрещены все массовые мероприятия — деловые, культурные, спортивные, развлекательные. Соответствующий указ глава региона Михаил Ведерников подписал 15 марта.
«Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, в том числе в видеоформате или без зрителей», — отметили в пресс-службе администрации региона.
Такие меры будут действовать до особого распоряжения региональных властей.
Подробности: В Псковской области запретили массовые мероприятия из-за угрозы COVID-19
Уточним: массовыми в Псковской области будут считаться мероприятия численностью более 50 человек.
В Перми жители жалуются на полное отсутствие медицинских защитных масок и антисептиков в аптеках. Очередная жалоба появилась на странице министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой в Instagram. В ответ глава ведомства указала на работу специального сайта, где можно оставлять обращения.
«Мы запустили раздел на портале «Управляем вместе», куда можно анонимно сообщить об отсутствии масок и завышенных ценах на средства индивидуальной защиты», — сказала Мелехова.
Между тем раздел сайта переполнен жалобами на отсутствие масок и антисептиков в аптеках. Кроме жителей Перми, жалобы оставляет и население других городов, в частности Лысьвы, Березников, Соликамска.
Читайте подробнее: Население Прикамья жалуется на отсутствие антисептиков и защитных масок
Восемь факультетов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) перешли на свободное посещение в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщили в вузе.
Об этом: Восемь факультетов СПбГУ перешли на свободное посещение
Ограничительные меры — запрет массовых мероприятий численностью от 50 человек — введены и в Новгородской области.
«Несмотря на то, что в Новгородской области на сегодняшний день ни одного случая коронавируса не зарегистрировано, я принял решение усилить ограничительные меры. С 16 марта мы отменяем все массовые мероприятия: спортивные, культурные — любые», — заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Об этом: В Новгородской области из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин назначен первым заместителем руководителя координационного совета по борьбе с распространением коронавируса при правительстве РФ. Об этом 16 марта сообщил премьер-министр и руководитель совета Михаил Мишустин.
«Он [Сергей Собянин] также станет моим первым замом в координационном совете», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами правительства России.
Об этом: Собянин стал первым заместителем Мишустина в новой структуре
Организаторы «Тотального диктанта» приняли решение перенести акцию на осень 2020 года, об этом 16 марта сообщили в пресс-службе проекта.
Читайте также: Организаторы «Тотального диктанта» перенесли акцию на осень 2020 года
Семь миллиардов долларов уже потерял Голливуд из-за эпидемии коронавируса. Один день простоя съёмок оборачивается потерями $300−350 тыс, сообщает The Hollywood Reporter.
Подробности в материале: Названы первые потери Голливуда от эпидемии коронавируса
Правительство Южной Кореи поддержит компании в сфере туризма и развлечений, страдающие от распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственные источники.
Об этом: Власти Южной Кореи помогут компаниям сократить ущерб от коронавируса
При входе в Госдуму входящим начали измерять температуру бесконтактным способом, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.
Читайте подробнее: При входе в Госдуму измеряют температуру
В Воронеже власти готовы к переводу школьников на дистанционное обучение в случае, если решение об этом будет принято региональными властями. Об этом заявили в пресс-службе администрации Воронежа 16 марта.
Подробности в материале: В Воронеже готовы к переводу школьников на дистанционное обучение
Все иностранные студенты, которые не смогли вернуться в Петербург после каникул из-за пандемии коронавируса, переведены на дистанционное обучение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 16 марта в комитете по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.
Подробности в материале: Иностранные студенты в Петербурге переведены на дистанционное обучение
Массовые мероприятия с численностью участников более одной тысячи человек отменяются в Башкирии. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров, 16 марта он сообщил об этом на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, массовые мероприятия с численностью более одной тысячи человек и с участием иностранных граждан отменяются либо переносятся на срок после 20 апреля текущего года.
Читайте подробнее: В Башкирии отменили все мероприятия с участием более 1000 человек
Псковские власти просят распространить ограничения на автомобильное и железнодорожное сообщение с Эстонией, Латвией и Белоруссией, где уже выявлены случая заражения коронавирусом.
«К примеру, в Эстонии количество заболевших превысило 100 человек, в стране объявлено чрезвычайное положение и введён запрет на въезд иностранных граждан», — пояснили в пресс-службе администрации Псковской области.
Михаил Ведерников ранее сообщал в своём инстаграме, что в псковских продуктовых магазинах увеличилось количество покупателей из соседних иностранных государств.
Псковская область — один из двух субъектов Российской Федерации, имеющих границу с тремя государствами. Регион граничит с Эстонией, Латвией и Белоруссией. (Второй такой регион — Республика Алтай, граничащая с Казахстаном, Китаем и Монголией).
Читайте также: Псковский губернатор просит закрыть границы с Прибалтикой
Борьба с эпидемией коронавируса идёт в недостаточном масштабе, и в связи с этим правительству России нужно ввести ряд мер на федеральном уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков.
«Во-первых, мы предлагаем Госдуме внести поправки в КоАП, которыми должна быть установлена ответственность для работодателей, если они допускают, а тем более требуют выхода на работу заболевших сотрудников. Эту меру нужно вводить срочно, однако касается она любых респираторных заболеваний — гриппа, ОРВИ и прочих», — предложил Цветков.
«Во-вторых, мы обратились в Роспотребнадзор с требованием обеспечить экстренные меры санитарной безопасности на всех предприятиях и в организациях сферы торговли и услуг, даже в тех регионах, где пока не выявлены заболевшие», — продолжил он.
Читайте также: «Сильная Россия» предложила меры федерального уровня против коронавируса
В Перми при отсутствии медицинских защитных масок к аптеках бойкую торговлю средствами индивидуальной защиты организовали частники посредством сайта avito.ru.
Например, частное лицо предлагает маски по 14 рублей за штуку, но при условии покупки крупной партии — от одной коробки (50 штук). Можно купить маски по 24 рубля за единицу, но от 10 тысяч штук. Еще один частник предлагает маски по 21 рублю за штуку оптом и в розницу.
Читайте также: В Перми частники активно торгуют масками при дефиците в аптеках
Европейской солидарности не существует. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 15 марта, комментируя решение Брюсселя запретить экспорт медицинского оборудования вне границ Евросоюза.
«Я не хочу делать политические выводы сейчас, я это сделаю, когда все закончится, но мы поняли, что нет большой международной или европейской солидарности — это сказка на бумаге», — заявил Вучич во время пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировал телеканал РТС.
Читайте также: Президент Сербии о коронавирусе: Европейской солидарности больше нет
В России создадут специальный фонд для премирования врачей, особо отличившихся в борьбе с коронавирусом. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
Об этом: Мишустин поручил создать фонд для премий врачей за борьбу с коронавирусом
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал возможность приостановки матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за коронавируса COVID-19.
Читайте также: Тренер ФК «Ростов» отреагировал на приостановку матчей РПЛ из-за COVID-19
В городе Владимире с 16 марта ввели режим повышенной готовности в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции. Образовательным учреждениям рекомендовали ввести режим свободного посещения и организовать дистанционный учебный процесс. Работодатели должны измерять температуру сотрудников и предоставлять больничные для самоизоляции работников. Также власти города планируют ограничить проведение массовых мероприятий.
При этом в мэрии подчеркнули, что режим особой готовности вводится только в областном центре, так как городские власти не хотят ждать соответствующего решения от областной администрации.
Подробности в материале: Во Владимире ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Пациентка больницы в московской Коммунарке показала палату для тех, у кого подозревают коронавирус.
Читайте подробнее: Пациентка с подозрением на коронавирус показала палату в Коммунарке
Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что сезон в чемпионате Испании может быть завершён досрочно.
Об этом: Президент Ла Лиги: всё идёт к тому, что мы не будем доигрывать сезон
В Хабаровском крае есть всё необходимое для лечения коронавируса, об этом сообщил министр здравоохранения края Александр Витько.
Подробности в материале: В Хабаровском крае есть всё, что нужно для лечения коронавируса: минздрав
С 16 марта в школах Москвы и Московской области действует режим свободного посещения занятий. Соответствующие решения ранее приняли власти регионов.
Меры вызваны профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
При этом школы продолжают работу. Для учащихся, кто останется дома, созданы условия для дистанционного обучения.
Подробности в материале: Школы Москвы и Подмосковья перешли на режим свободного посещения
В Мурманской области выявлен иностранец с подозрением на коронавирус нового типа. Как уточнили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе по ситуации с COVID-2019, инфекционным заболеванием заразился участник шахматного турнира, состоявшегося в мурманском отеле «Меридиан» в прошлые выходные. Тест гражданина Ирландии дал предварительно положительный результат на коронавирус.
Об этом: В Мурманске у ирландского шахматиста подозревают коронавирус
О том, что реальные масштабы числа инфицированных превышают в десятки раз число выявленных заболевших коронавирусом, в России говорить не приходится. Об этом 16 марта заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».
«Об этом можно говорить в очаге инфекции, в очаге эпидемии. Там, где было действительно 63 человека в Китае — это были случаи заражения в Китае, люди заразились от первоисточника, который был там», — заявил Тимаков.
«В данном случае из всех 63 случаев только три человека в данный момент, которые выявлены со случаем заражения здесь. Остальные все случаи — это привозные из той же самой Европы, из других стран. Другими словами, это пойманные и выявленные люди. Не эпидемиологический процесс внутри страны происходит», — подчеркнул он.
Читайте также: Каково реальное число заражённых коронавирусом людей в России?
Министр обороны Зимбабве назвала пандемию коронавируса «божьей карой» США и Европы за введение санкций против членов правящей партии страны за предполагаемые нарушения прав человека. Об этом передает Daily Monitor Uganda.
«Коронавирус — это божья кара стран, которые наложили на нас санкции», — заявила министр обороны Зимбабве Оппа Мучингури, выступая на митинге в городе Чинхойи на севере страны.
«Сейчас они [жители Европы и США] остаются дома. Их экономики страдают так же, как и наша экономика», — добавила она.
Мучингури сказала, что новый вирус «покажет президенту США Дональду Трампу, что он не бог».
«Они должны чувствовать воздействие коронавируса и понимать нашу боль», — подчеркнула она.
Об этом: Министр обороны Зимбабве: «Коронавирус — это божья кара»
Алексей Чубайс, чьи данные совпадают с данными сына главы «Роснано» Анатолия Чубайса, в разгар распространения коронавируса в мире открыл компанию, которая будет вести деятельность туроператора.
Примечательно: именно туризм стал той отраслью, которая сможет рассчитывать на поддержку государства, как одна из самых пострадавших в период пандемии.
Читайте подробнее: В разгар пандемии коронавируса сын Чубайса открыл турагентство
Казахстанский «Барыс» снялся с плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса. Об этом 16 марта сообщается на официальном сайте клуба.
Читайте также: «Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Первый случай коронавируса в Мурманске обнаружен у ирландца.
Об этом: В Мурманской области выявлен первый случай коронавируса COVID-19
Генеральный директор ВОЗ высоко оценил меры, принимаемые Грузией для предотвращения распространения в стране коронавируса. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил президенту Грузии Саломе Зурабишвили в ходе телефонного разговора.
Подробности в материале: Гендиректор ВОЗ одобрил меры Грузии по борьбе с коронавирусом
Руководство государственного музейного комплекса «Исаакиевский собор», в который также входят храм Спаса на крови и часовня-музей при храме, приняло решение усилить меры по дезинфекции в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 16 марта в музее.
Об этом: Руководство музея «Исаакиевский собор» усилило меры дезинфекции
В Пермском крае объявили о распространении меры, которая действовала до этого только в Перми. Учеников переводят на свободное посещение школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
В ближайшее время свободное посещение могут ввести и для учащихся вузов и средних профессиональных образовательных учреждений. Каждое учреждение должно предусмотреть дистанционную форму обучения. Все школы, ссузы и вузы должны проводить своевременные дезинфекционные мероприятия, контролировать графики уборки и проветривания помещений.
Об этом: Пермский край переводит учеников на свободное посещение школ
Правительство ЮАР приняли решение ограничить въезд иностранцев, прибывающих из стран с высокой степенью рисков. Об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление президента ЮАР Сирила Рамафоса.
Читайте также: ЮАР запретит въезд прибывающим из стран с высокой степенью рисков
На Украине с начала 2020 года наличие коронавируса COVID-2019 заподозрили у 94 человек, в пяти случаях диагноз подтвердился.
Читайте также: С начала года на Украине подтвердили пять заражений коронавирусом
Угроза коронавируса из далёкой становится вполне осязаемой, а в мировом контексте уже оказывает влияние не только на уклад жизни населения (вследствие вынужденной изоляции), но и на экономику, которая несёт серьезные потери. Сокращается число туристов, отменяются развлекательные мероприятия, сокращаются поставки комплектующих из Китая и тому подобные процессы, отмечает доцент кафедры экономики труда и управления Новосибирского государственного университета экономики и управления ЮлияМасалова.
Об этом: Эксперт рассказала об особенностях работы и учёбы дома из-за коронавируса
Первый выздоровевший от COVID-19 зафиксирован в Грузии. Об этом 16 марта рассказала журналистам директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает грузинское Общественное телевидение.
Читайте также: Угроза коронавируса: в Грузии объявили о первом выздоровевшем пациенте
На текущем этапе можно констатировать, что российское здравоохранение среагировало соразмерно угрозам от эпидемии коронавируса. Об этом 16 марта заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев на телеканале «Россия 24».
«Готовы они настолько, насколько они в данной ситуации могут быть готовы. Работа идёт, работа ведётся. Наш Минздрав меня порадовал, и Росздравнадзор выпустил вполне понятную картинку, как надо действовать, и везде разместил. Очнулась наконец и Всемирная организация здравоохранения, вышла на разные площадки типа Facebook», — заявил Хухрев. «Конечно, всё зависит от того, насколько эта вся история продвинется вперёд. На данном этапе я считаю, что вполне справляются», — подчеркнул он.
Читайте также: «Готовы, насколько можно быть готовыми» — о коронавирусе в России
Свердовским вузам и ссузам разрешили переходить на дистанционное обучение из-за угрозы нового коронавируса. Об этом сообщает департамент информполитики (ДИП) региона.
В регионе официально разрешено переходить на новый режим университетам, техникумам, институтам, колледжам и другим учебным заведениям региона.
«В зависимости от эпидситуации будут приниматься решения о переводе обучения на дистанционную форму», — сообщают в департаменте.
Министерство образование и молодёжной политики региона держит связь с учебными учреждениями и управление Роспотребнадзора по области, добавили в ДИПе.
Подробности в материале: Свердловским вузам и техникумам разрешили перейти на дистанционный режим
Студенты ростовского базового медицинского колледжа (РБМК) в связи с распространением коронавирусной инфекции просят о переводе учебного процесса в онлайн-режим.
Читайте также: Студенты ростовского медколледжа просят об онлайн-обучении из-за COVID-19
Власти Ленинградской области приняли решение ввести режим свободного посещения учебных заведений в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
Читайте также: В Ленобласти введено свободное посещение учебных заведений
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла мифы, касающиеся профилактики и лечения вызванного коронавирусом заболевания. Соответствующий документ опубликован на сайте ВОЗ.
Подробности в материале: ВОЗ опровергла популярные мифы о коронавирусе
На Калужском шоссе в Подмосковье строят мобильную инфекционную больницу, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Она станет дополнением к стационару в Коммунарке и инфекционной клинической больнице № 1 и будет рассчитана на 500 мест.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил новые случаи заражения коронавирусом.
Об этом: В Турции число заразившихся коронавирусом увеличилось до 18 человек
В Израиле опасаются ухудшения ситуации с распространением коронавируса нового типа. Так, для того чтобы не допустить повторения сценария с COVID-2019 как в Италии и Испании, в министерстве здравоохранения страны снова потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху ввести всеобщий карантин. Об этом сообщает издание «Едиот ахронот» 16 марта.
Подробности в материале: В Израиле настаивают на введении всеобщего карантина из-за коронавируса
Сотрудники отделений ФНС в Санкт-Петербурге с 16 марта 2020 года обязаны каждый рабочий день начинать с термометрии, передает корреспондент ИА REGNUM. На 16 марта среди сотрудников ФНС зарегистрирован один случай заражения коронавирусом нового типа на территории Москвы.
Читайте подробнее: Налоговики Санкт-Петербурга обязаны начинать утро с измерения температуры
Госдума намерена ускорить работу над законопроектом, касающимся торговли лекарствами, второе чтение инициативы может состояться ИА REGNUM 18 марта. Об этом корреспонденту 16 марта заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).
Читайте также: Госдуме 18 марта может обсудить покупку лекарств по интернету
Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что не знает, состоится ли сезон в «Формуле-1».
Читайте также: В «Формуле-1» допустили отмену сезона из-за коронавируса
На Камчатке прошли учения по эвакуации больного коронавирусом из самолёта.
Читайте подробнее: На Камчатке прошли учения по эвакуации больного коронавирусом
Студенты и преподаватели Воронежского государственного университета переходят на онлайн-обучение — в рамках исполнения приказа Министерства образования и науки РФ (учредителя вуза).
«Строго придерживаясь приказа учредителя, ВГУ и вузы региона готовят свои локальные приказы, согласно которым взаимодействие студентов и преподавателей будет осуществляться исключительно в электронной информационной среде с использованием модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среды (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Это одна из крупнейших в Черноземье база онлайн-обучения, содержащая электронные учебно-методические комплексы по всем дисциплинам образовательных программ и позволяющая получать консультации в онлайн-режиме», — прокомментировал ИА REGNUM решение ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.
Читайте также: Студенты Воронежского госуниверситета уходят на дистанционное обучение
По состоянию на утро 16 марта на Украине подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом, сообщает украинский Центр общественного здоровья.
Согласно источнику, 4 положительных результата по COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области и еще один случай — в Житомирской области (13 марта заболевшая женщина скончалась).
Всего в настоящий момент получено 94 подозрения о коронавирусной инфекции.
Об этом: На Украине выросло количество заболевших коронавирусом
В условиях угрозы пандемии коронавируса в супермаркетах Тбилиси ежедневно все больше опустошаются полки супермаркетов. С первых дней появления в стране случаев коронавируса одно за другим исчезли все чистящие и моющие средства, которые содержали хотя бы малый намек на «антибактериальные свойства». Сегодня купить в Тбилиси какое-нибудь «антибактериальное средство» для мытья посуды или полов — занятие достаточно сложное.
Читайте подробнее: В Тбилиси пустеют полки супермаркетов
Белорусское руководство допустило непростительную халатность и беспечность в деле предотвращения пандемии коронавируса. Такое мнение высказал ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что правительство России вводит ограничение на пересечение границы с Белоруссией из-за распространения вируса COVID-19.
Об этом: Эксперт: в борьбе с коронавирусом Белоруссия демонстрирует явную халатность
Госдума намерена ускорить работу над законопроектом, касающимся торговли лекарств, второе чтение инициативы может состояться 18 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).
Читайте также: Госдума 18 марта может обсудить покупку лекарств по интернету
В Московской области приостановлены занятия для старшего поколения. Об этом 16 марта сообщает областной штаб по коронавирусу.
«Чтобы защитить наше старшее поколение, занятия в рамках проекта «Активное долголетие» приостановлены до 30 марта», — говорится в информации.
В штабе допускают корректировку сроков.
Об этом: В Подмосковье из-за коронавируса приостановили проект для пожилых
В Тюменской области с 16 марта приостанавливается автобусное сообщение с Казахстаном по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
МИД Республики Казахстан принял такие ограничительные меры в целях минимизации проникновения коронавирусной инфекции. Запрет будет действовать до стабилизации ситуации. Это не означает, что граница с сопредельным государством для жителей России закрыта, — пересечение будет осуществляться по загранпаспортам.
Читайте подробнее: Сокращены автобусные рейсы из Тюменской области в Казахстан
В Тюменской области с 16 марта приостанавливается автобусное сообщение с Казахстаном по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
МИД Республики Казахстан принял такие ограничительные меры в целях минимизации проникновения коронавирусной инфекции. Запрет будет действовать до стабилизации ситуации. Это не означает, что граница с сопредельным государством для жителей России закрыта, — пересечение будет осуществляться по загранпаспортам.
Об этом: Сокращены автобусные рейсы из Тюменской области в Казахстан
В Израиле возросло количество случаев заражения новым типом коронавируса. Так, по данным министерства здравоохранения страны, на 16 марта их число составило 250 подтверждённых случаев, передаёт издание Haaretz. Накануне вечером заразившихся инфекционных заболеванием было на 37 человек меньше.
Подробности в материале: В Израиле подтверждены 250 случаев коронавируса
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил перевести школы и детские сады на карантин по коронавирусу. Информацию подтвердили в департаменте образования города.
Предполагается, что все школьники города будут переведены на дистанционное обучение. Детские сады же будут просто закрыты на карантин до особого распоряжения властей.
Рекомендацию мэр высказал во время оперативного совещания в администрации города.
Подробности в материале: В Екатеринбурге закроют школы и детские сады на карантин
Жителей Грузии, которые нарушают условия режима самоизоляции, полиция принудительно отправляет в карантин. Об этом сообщает пресс-служба грузинского МВД.
Об этом: Более 40 человек принудительно отправлены на карантин в Грузии
Глава Перми Дмитрий Самойлов во исполнение распоряжения врио губернатора поручил своему заместителю Лидии Королевой создать в городе оперативную группу по предотвращению распространения коронавируса. Разрабатывается план мероприятий по профилактике заболевания, ряд мер уже введен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Градоначальник поставил задачу подготовить план мероприятий по профилактике заболевания коронавирусом.
Читайте также: В Перми создают опергруппу по борьбе с коронавирусом
Донской государственный технический университет (ДГТУ) в Ростове-на-Дону переводит студентов на онлайн-обучение. Предпринятые меры помогут обезопасить сотрудников и обучающихся от заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Читайте также: Ростовский ДГТУ из-за коронавируса переводит студентов на онлайн-обучение
Жительница Омска, вернувшаяся из Таиланда, заявила о безуспешных попытках сдать анализы на коронавирус.
Подробности в материале: Прилетевшая из Таиланда омичка не смогла сдать анализы на коронавирус
Знаменитый нью-йоркский театр Метрополитен-опера закрылся из-за пандемии нового коронавируса, но покажет бесплатно вместо живых постановок трансляции лучших спектаклей в интернете. Решение театра опубликовала пресс-служба Метрополитен-оперы.
Читайте подробнее: Метрополитен-опера, закрытый из-за коронавируса, покажет спектакли онлайн
Людей, которые попытаются заработать на эпидемии, в рамках закона будут максимально жестко преследовать и наказывать. Об этом 16 марта сообщил Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
По его словам, в связи с угрозой появления в Башкирии коронавируса на территории республики введен ряд ограничительных мер. Но паникеры и мародеры являются одной из угроз, которая может помешать нормальной работе управляющей команды.
Об этом: Пытающихся заработать на коронавирусе накажут в Башкирии — Хабиров
В Перми частных перевозчиков обязали регулярно дезинфицировать транспорт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Встреча с перевозчиками состоялась в горадминистрации 16 марта. Чиновники поставили задачу проводить санобработку автобусов и трамваев на конечных остановках маршрутов и в конце смены в депо. Особое внимание обращено на обработку поручней.
Об этом: Пермских перевозчиков обязали проводить регулярную санобработку транспорта
На данный момент в Косово выявлено 9 случаев заражения.
Читайте подробнее: Из-за коронавируса в Косово введен режим чрезвычайного положения
Иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев опасается, что из-за проблем, связанных с падением рубля и эпидемией коронавируса, свои отпуска граждане России будут проводить в заповедных зонах, считающихся экологически чистыми, а повышенная антропогенная нагрузка нанесёт территориям вред.
Подробности в материале: Иркутский учёный: падение рубля может нанести непоправимый урон природе РФ
В Курской области из-за угрозы распространения коронавируса отменят все мероприятия с участием более 500 человек либо ограничат по количеству участников.
Также отменены выезды жителей Курской области на конкурсы, соревнования и мероприятия в других регионах — это ограничение коснулось в основном спортсменов и артистов.
Читайте подробнее: В Курской области одновременно собраться могут не более 500 человек
Для посещения здания Арбитражного суда Москвы необходимо пройти процедуру измерения температуры. Информация об этом опубликована на сайте суда.
«Посещение здания суда возможно только после прохождения контроля температуры тела посетителя», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Арбитражный суд Москвы ввёл меры против коронавируса
На фоне эпидемии коронавируса от системы здравоохранения не следует требовать слишком многого. Об этом 16 марта заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев на телеканале «Россия 24».
«Здесь надо какую-то золотую середину найти. Купить в каждую больницу аппарат искусственной вентиляции, по всей нашей стране… их столько нет в мире и на них некому будет работать. Какие-то протоколы, хотя бы приблизительные планы действий во всяком случае, дорожные карты, как поступать, если вдруг ситуация пойдёт острее, чем мы предполагали, — они, безусловно, нужны», — заявил Хухрев.
«Надо просчитывать и по пессимистичному, и оптимальному сценарию. Это и есть нормальное планирование событий в этой ситуации», — подчеркнул он.
Депутаты петербургского Законодательного собрания ожидают доклада от профильного вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева о борьбе с коронавирусом. Эргашева ждут на «часе правительства» на ближайшем пленарном заседании 18 марта.
Читайте также: Вице-губернатор Петербурга доложит депутатам о борьбе с коронавирусом
Уже три вуза Воронежа заявили о переходе на онлайн-обучение в связи с угрозой распространения нового коронавируса.
Читайте подробнее: В Воронеже три вуза переходят на онлайн-обучение из-за коронавируса
Минску было заранее известно о мерах, которые Россия намерена принять для противодействия распространения пандемии коронавируса. Об этом 16 марта заявил пресс-секретарь председателя правительства Белоруссии Александра Исаева.
«Российская сторона вчера в рабочем порядке проинформировала белорусскую сторону о том, что будут приняты меры в рамках борьбы с коронавирусом», — приводит ТАСС слова Исаевой.
Читайте также: Москва заранее уведомила Минск о мерах по борьбе с коронавирусом
В Бахрейне зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса, сообщила 16 марта пресс-служба министерства здравоохранения королевства.
Читайте также: Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Бахрейне
Слабая координация действий государств Евросоюза привела к быстрому распространению коронавируса на территории Европы. Об этом 16 марта заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».
«Европа показала нам несостоятельность своих мероприятий. Европа абсолютно не едина», — заявил Тимаков.
«Она едина в плане распространения вируса — если бы она сразу задействовала рычаги и выявила бы контакты людей, не дала распространиться инфекции в другие страны… Всё равно границы закрывают. Сделали бы это раньше, до того как распространилось, инфекция бы по миру не гуляла», — подчеркнул он.
Читайте также: Европа провалила борьбу с эпидемией коронавируса — эксперт
Все учебные заведения Кении закрыли на карантин, что было предпринято в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусом. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на телеобращение президента Кении Ухуру Кеньятты.
«Начальные и старшие школы будут закрыты начиная с понедельника (16 марта), а со среды (18 марта) будут закрыты все общежития», — заявил Кеньятта.
Напомним, что к настоящему моменту в стране зафиксированы три случая заражения коронавирусом.
Читайте также: Образовательные учреждения Кении закрыли на карантин
В мессенджерах жителей Бурятии активно распространяются ложные сообщения о появлении первых больных коронавирусом. Об этом написала на своей странице в «Фейсбук» пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Туяна Лыгденова.
«Сегодня утром я проснулась от звонка папы. Даже он, человек спокойный, невозмутимый, звонит мне встревоженный, чтобы узнать, действительно ли в городе появился коронавирус», — сообщила она.
По её словам, в республике нет заразившегося новой инфекцией. Несмотря на это информационные террористы пытаются разгонять панику среди населения. От этого страдают не только работники пресс-службы, но и врачи.
Читайте также: Жителей Бурятии терроризируют фейками о коронавирусе
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ) с сегодняшнего дня, 16 марта, перешёл на удалённое обучение с использованием цифровых образовательных технологий.
«Аудиторные занятия обучающихся и педагогических работников будут организованы с помощью использования электронной информационно-образовательной среды», — сообщили в пресс-центре вуза.
Об этом: Новгородский государственный университет перешёл на удалённое обучение
Весенние каникулы для учеников школ Воронежа начнутся с 17 марта и продлятся до 24 марта. Решение принято 16 марта в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: Воронежских школьников отправили на досрочные каникулы из-за коронавируса
Необходимо предпринять меры по поддержке отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса. Речь идёт в первую очередь о туризме и авиаперевозчиках, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Об этом: Правительство РФ поддержит пострадавший от коронавируса турбизнес
Ресторан Mtvrali Alubali, находящийся на горнолыжном курорте Гудаури, призвал своих клиентов, посещавших заведение с 4 марта, пройти тестирование на наличие коронавируса COVID-19. Объявление об этом было размещено 16 марта на сайте заведения.
Читайте подробнее: Ресторан в Грузии призвал клиентов провериться на наличие коронавируса
В чемпионате России по хоккею с мячом отменены матчи за третье место.
Читайте подробнее: Отменены матчи за третье место в чемпионате России по хоккею с мячом
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») не смогла приехать в Симферополь на празднование очередной годовщины Крымской весны из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом: Поклонская не попала в Крым на годовщину референдума из-за коронавируса
Динамика борьбы с эпидемией коронавируса в Италии обнажила глубокие проблемы со здравоохранением в этой стране. Об этом 16 марта заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».
«То, что люди недовольны… Систему в Италии позиционируют как очень хорошую, а нашу позиционируют как очень плохую — что у нас плохие клиники, ужасные условия. Но оказывается, что в данный момент наша система эпидемиологических мероприятий лучше и эффективнее, чем в Европе», — заявил Тимаков.
По его словам, статистика сейчас показывает, что в полуторамиллиардном Китае количество заражённых гораздо меньше, чем семисотмиллионной Европе.
«То есть в Европе в разы уже выше, чем в Китае. При этом не надо забывать, что всё-таки медицина, уровень европейский качества оказания услуг гораздо выше, при этом они всё равно не справляются», — подчеркнул он.
Читайте подробнее: Коронавирус: здравоохранение в РФ оказалось на порядок лучше, чем в Италии?
В Ростове-на-Дону в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ несколько раз в день дезинфицируют пассажирский транспорт.
Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону из-за коронавируса обрабатывают пассажирский транспорт
В Перми вузы начинают переводить студентов на дистанционную форму обучения. На сайте Пермского государственного национального исследовательского университета опубликован приказ ректора Игоря Макарихина об отмене аудиторных занятий с 16 по 18 марта. За это время вуз должен подготовиться к дистанционному обучения студентов. Мера вводится с целью недопущения распространения коронавируса.
Как сообщает 59.ru, решение о переходе на дистанционное обучение также принял Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. В ближайшее время в этим вузам может присоединиться Политехнический университет, ситуацию готовятся обсудить на совещании.
Читайте также: В Перми вузы переходят на дистанционное обучение
Вылететь из Косово теперь могут только иностранные граждане. Также разрешены вылеты медицинских и военных самолетов.
Подробности в материале: Аэропорт Приштины приостановил полёты из-за коронавируса
Власти Испании не исключают возможности закрыть границы, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом 16 марта заявил глава МВД королевства Фернандо Гранде-Марласк.
Подробности в материале: В Испании не исключили закрытия границ из-за коронавируса
Вопрос перевода учреждений дошкольного образования на режим свободного посещения рассматривают власти Воронежа.
Читайте также: В Воронеже детсады могут перевести на режим свободного посещения
В связи с распространением коронавируса нового типа по миру все больше стран запрещают въезд гражданам Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Подробности в материале: Число стран, запретивших въезд гражданам Южной Кореи, увеличилось до 77
Эффективность действий российского здравоохранения не означает, что эпидемию коронавируса удастся избежать в принципе. Об этом 16 марта заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».
«(Есть много критики, но) по факту делаются реальные мероприятия по помощи людям, первичное звено работает прекрасно, высокие технологии работают. Так же с эпидемиологическими процессами в стране — оно (здравоохранение) показывает свою эффективность, но это не говорит о том, что у нас не будет коронавирусной инфекции. Что не будет этой эпидемии. Она всё равно ожидаема. Вопрос стоял и стоит в том, чтобы она была растянута по времени, чтобы не было этой экспоненты роста заболевших», — заявил Тимаков.
«Контакты будут. Но когда идёт по экспоненте, не хватает мест в больнице. А когда это дело отсрочено и идёт потихонечку, можно спокойно, теми мощностями, не строя новых больниц, не входя в панику, спокойно справляться с эпидемией», — подчеркнул он.
Читайте подробнее: Перспективы COVID-19 в России: «главное — растянуть эпидемию во времени»
Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова переходит на дистанционный режим работы и обучения. Соответствующая мера прописана в приказе вуза, датированном 16 марта.
В документе отмечено, что учебный процесс будет переведён на дистанционный режим в период с 17 по 21 марта. При этом 16 марта объявлен днём свободного посещения для студентов.
Читайте подробнее: РЭУ им. Плеханова ввёл дистанционный режим обучения из-за коронавируса
Девять заключенных, у которых отмечаются симптомы коронавируса, но сам факт заражения им пока не подтвержден, в тюрьмы Грузии не пускают. Как говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы, распространенном 16 марта, уже неделю 9 недавно задержанных лиц не помещают в учреждения пенитенциарной системы, чтобы предотвратить распространение вируса среди остальных заключенных.
Читайте подробнее: Заключенных с симптомами коронавируса в тюрьмы Грузии не пускают
Интерактивную карту, показывающую распространение нового коронавируса COVID-19 по миру, выпустила компания Mocrosoft на базе своей поисковой системы Bing. Карта доступна по адресу bing.com/covid.
Об этом: Microsoft создала онлайн-карту с данными о распространении коронавируса
Четверо новых пациентов являются близкими родственниками первых заболевших из Косово.
Читайте подробнее: Число заразившихся коронавирусом в Косово увеличилось до 13 человек
Авиарейсы из Уфы в Вену и Гоа отменены. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству.
По сообщению пресс-служба ведомства, с 17 марта по 31 мая текущего года отменены рейсы Уфа — Вена — Уфа авиакомпании Utair. Отмечается, что авиаперевозчик вернет пассажирам полную стоимость билетов без удержаний.
Кроме этого, авиакомпания Azur Air отменила авиарейсы по маршруту Уфа — Гоа, которые должны были состояться 19 и 30 марта 2020 года. Кроме этого, отменены рейсы из Гоа в Уфу, запланированные на 30 марта и 9 апреля текущего года.
Рейс из Уфы в Гоа, запланированный на 21 марта, и рейс Гоа — Уфа — Гоа на 1 апреля отменила также авиакомпания Royal Flight.
Читайте подробнее: Авиакомпании отменили несколько рейсов из Уфы в Вену и Гоа
Псковский государственный университет (ПсковГУ) сегодня, 16 марта, перешёл на дистанционное обучение.
«Меры касаются только студентов. Преподаватели и сотрудники вуза продолжают работать в прежнем режиме», — сообщили в ПсковГУ.
Врио ректора псковского университета Наталья Ильина подчеркнула, что в университете работают и учатся тысячи студентов, преподавателей, в том числе из-за пределов Псковской области.
Подробности в материале: В ПсковГУ дистанционное обучение коснулось только студентов
Белоруссия адекватно реагирует на угрозы, вызванные ситуацией с распространением нового типа коронасируса. Об этом 16 марта заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка по коронавирусу, а «Россия вся полыхает от коронавируса».
Подробности в материале: Россия вся полыхает от коронавируса — Лукашенко
Петербургские театры ввиду угрозы распространения коронавируса предпринимают дополнительные меры по дезинфекции помещений и запускают бесплатные транспозиции спектаклей, лекций и мастер-классов, сообщает 16 марта корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Театры Петербурга открывают новые возможности из-за коронавируса
Все больше стран мира, ограничивших въезд гражданам Южной Кореи из-за распространения коронавируса нового типа, делают исключения для южнокорейских бизнесменов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителе южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Об этом: Ряд стран сняли запрет на зарубежные поездки бизнесменов из Южной Кореи
Брянский государственный университет также переходит на дистанционное обучение студентов.
Читайте также: В Брянском госуниверситете ввели дистанционное обучение из-за коронавируса
С целью дальнейшей превенции распространения коронавируса с 00:00 часов 18 марта Грузия закроет свою государственную границу для иностранных граждан. Об этом сообщил пресс-спикер администрации правительства Грузии на брифинге 16 марта.
Подробности в материале: Грузия закроет границу для иностранцев
Один из корпусов Московского государственного университета (МГУ) закрыт на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
«Шуваловский корпус гуманитарных факультетов МГУ на Ломоносовском проспекте закрыт на карантин в связи с коронавирусом. Сейчас всех людей из него выводят на улицу», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
О закрытии других многочисленных корпусов МГУ на Воробьёвых горах и в центре пока не сообщается.
Подробности в материале: Корпус МГУ закрыт на карантин из-за коронавируса
Главный тренер швейцарского хоккейного клуба «Биль» Антти Торманен заразился коронавирусом. Об этом 16 марта сообщается на странице команды в Twitter.
Подробности в материале: У главного тренера швейцарского «Биля» выявлен коронавирус
Массовые культурные и спортивные мероприятия в Воронеже решено перенести на более поздний срок из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Читайте также: В Воронеже переносят массовые культурные и спортивные мероприятия
В правительстве Украины рассказали о гражданах страны, эвакуированных из эпицентров распространения коронавируса COVID-2019
Читайте также: Украина эвакуировала 170 граждан страны из Китая, Японии и Италии
Передвижение по Албании на личных автомобилях разрешено только в ограниченные часы. За нарушение режима передвижения водителям грозит лишение прав на три года.
Читайте подробнее: В Албании введен почасовой график передвижения личных автомобилей
Ростуризм организовал горячую линию для находящихся за рубежом российских туристов. «Для туристов РФ, находящихся за границей, работает горячая линия, организованная Ростуризмом совместно с ассоциацией «Турпомощь», в режиме 24/7. 8−499−678−12−03, круглосуточно; 8−915−117−04−51 с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00 мск», — говорится в сообщении ведомства.
Президент Танзании Джон Магуфули обратился к нации с призывом соблюдать меры предосторожности против распространения коронавируса, заявив, что их игнорирование может привести к печальным последствиям, поскольку заражение COVID-19 стоило жизни многим людям во всем мире. Об этом передает ВВС Swahili.
В своем обращении президент подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности, объявленных ранее министром здравоохранения страны Умми Мвалиму. Магуфули подчеркнул, что данные распоряжения нельзя игнорировать.
«Мы признаем, что к настоящему моменту в Танзании нет случаев заражения коронавирусом, однако мы не можем оставаться в стороне и не принимать никаких мер, и мы начали принимать меры, о необходимости соблюдения которых сообщила глава министерства здравоохранения», — сообщил президент.
«Эта болезнь убивает, и убивает быстро, я очень прошу вас не игнорировать, не игнорировать даже в мелочах, сейчас просто необходимо принимать меры, чтобы защитить себя от болезни», — добавил он.
Об этом: Лидер Танзании: игнорировать меры по борьбе с коронавирусом опасно
Граждане зря паникуют, закупают и делают запасы продуктов питания из-за коронавируса. Уверен, что власти страны позаботятся о гражданах и не допустят ситуации пустых полок в магазинах, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.
Подробности в материале: Сытыми на карантин: о риске закрытия магазинов из-за коронавируса
Чемпионат России по биатлону перенесён на ноябрь —декабрь из-за распространения коронавируса, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.
Об этом: Чемпионат России по биатлону перенесён на ноябрь из-за коронавируса
Студенты и преподаватели Пятигорского государственного университета с 16 марта ушли на карантин из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Обучение в вузе временно переходит в электронную информационно-образовательную форму.
Читайте подробнее: Пятигорский госуниверситет перешел на онлайн-обучение из-за коронавируса
В Архангельской области в ближайшее время может быть введен дезинфекционный режим — специалисты Роспотребнадзора настаивают на введении дополнительных мер защиты от коронавируса.
Читайте подробнее: В Архангельской области хотят продезинфицировать торговый центры
Все студенты Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Петербурге с понедельника, 16 марта, переходят на дистанционное обучение, речь идёт о 18 тысячах учащихся, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в вузе.
Читайте подробнее: РГПУ им. Герцена переходит на дистанционное обучение
В Курской области 56 человек изолированы и находятся под медицинским наблюдением из-за вероятности заражения коронавирусом. Большинство из них в течение двух последних недель побывали в странах с неблагополучной эпидситуацией.
Также два человека находятся под наблюдением в областной инфекционной больнице имени Н. А. Семашко. Они контактировали с заражённой женщиной из Белгородской области. Их дважды проверяли на коронавирус — результат тестов был отрицательным.
Читайте также: В Курской области 56 человек находятся в карантине из-за коронавируса
Министр образования Бангладеш Мохибул Хасан Чоудхури объявил о закрытии в стране всех учебных заведений в связи с угрозой распространения коронавируса.
Подробности в материале: В Бангладеш закрывают все учебные заведения на карантин
В Красноярске тесты на коронавирус выявили положительный результат у мужчины, прибывшего 15 марта из Австрии. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.
Комментарий Подкорытова ИА REGNUM предоставили в пресс-службе краевого правительства. По его словам, это тестовые исследования, результат которых может оказаться ложным.
«У нас в стране работает одна лаборатория базовая, это новосибирский «Вектор». Сегодня (16 марта — прим. ИА REGNUM) в пять утра анализы направлены как раз именно в «Вектор». Ожидаем, что завтра диагноз будет уточнён. Возможно, тестовые результаты носили ложный характер, а может быть и нет», — отметил Подкорытов.
Читайте также: Коронавирус предварительно обнаружен в Красноярске
Руководство Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина (Ленинградская область) приняло решение последовать рекомендациям правительства Ленобласти и перевести всех студентов на дистанционное обучение.
Читайте также: ЛГУ в Ленобласти переходит на дистанционное обучение, студенты едут домой
Вопросы визитов официальных зарубежных делегаций в Грузию в условиях запрета на доступ в страну иностранных граждан будут решаться в индивидуальном порядке, сообщил на брифинге в администрации правительства министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Читайте подробнее: Вопросы официальных визитов в Грузию будут решаться индивидуально
В Бурятии в связи с угрозой распространения коронавируса запретили все республиканские массовые мероприятия. Решение принято на заседании республиканского оперативного штаба. Под ограничения также попали массовые городские и районные мероприятия с количество участников более 750 и 250 человек соответственно.
Читайте подробнее: Из-за коронавируса в Бурятии запретили все массовые мероприятия
Право свободного посещения учебных занятий предоставили 16 марта студентам брянского филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Режим обучения изменён на неделю в связи с профилактикой распространения коронавируса.
Читайте подробнее: Брянский филиал университета им. Плеханова переходит на онлайн-обучение
В Москве персонал частных клиник предупредили о возможном введении чрезвычайной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщили сотрудники крупной сети медицинских учреждений.
«Нас предупредили, что 16 марта может в России могут объявить чрезвычайную ситуацию», — рассказал собеседник ИА REGNUM.
Читайте также: Частные клиники Москвы готовятся к введению в РФ чрезвычайной ситуации
В Москве начала работать специальная горячая телефонная линия для предпринимателей. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Главная цель горячей линии — помочь предпринимателям справиться с последствиями нестабильной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса. Обращаться за помощью могут представители малого и среднего бизнеса. Консультировать их будут профильные специалисты.
«Мы подберем необходимые каждому конкретному предпринимателю меры поддержки и оперативно разработаем новые, которые будут соответствовать запросам предпринимателей», — пообещал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.
Читайте подробнее: В Москве создали горячую линию для пострадавших от коронавируса бизнесменов
Продажи смартфонов iPhone в Китае значительно снизились из-за проблем, вызванных вспышкой коронавируса, но в соседней Индии продажи стремительно растут.
Об этом: Продажи iPhone в Китае падают из-за вспышки коронавируса
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отменил до конца апреля все заграничные командировки сотрудников регионального правительства и подведомственных учреждений и попросил подчиненных воздержаться от отпусков за рубежом.
Подробности в материале: Архангельский губернатор отменил зарубежные командировки до середины апреля
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 36 человек, сообщили 16 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Об этом: В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 36
Президент Сенегала Маки Салл объявил о строгих мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса, среди которых — полный запрет на публичные мероприятия, закрытие образовательных учреждений и отмена празднования Дня независимости западноафриканской страны 4 апреля. Об этом передает Daily Monitor Uganda.
Напомним, что к настоящему моменту в Сенегале было выявлено 21 заражение коронавирусом.
Об этом: Празднование Дня независимости Сенегала отменили из-за коронавируса
Ивановский политехнический университет переходит на дистанционное обучение в рамках мер по недопущению коронавируса.
Читайте также: Ивановский политех переходит на дистанционное обучение
Владельцы ряда брендов могут временно закрыть магазины одежды в России в связи с мировой эпидемией коронавируса. Среди них Zara, Bershka и Pull&bear, пишет 16 марта «Коммерсантъ».
Из-за распространения коронавируса возникли трудности с доставкой произведённых в Китае товаров, кроме того, покупателей в торговых центрах стало меньше.
Читайте подробнее: В России магазины Zara и Bershka могут закрыть
В Грузии будут закрыты все курорты, а также прекратят обслуживание граждан на своих площадях и пространствах все рестораны, кафе и объекты общественного питания, сообщила на брифинге в администрации правительства министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
В запрете рукопожатий на фоне эпидемии коронавируса никакого смысла нет. Об этом 16 марта заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев на телеканале «Россия 24».
«Ничего страшного нет — я не знаю, почему запрещают рукопожатия, главное что эту руку не надо потом подносить ко рту, губам. Просто потом влажной салфеткой протереть, если вы уж так боитесь», — заявил Зверев.
«Но с другой стороны, при рукопожатии передача коронавируса, в общем, незначительна. У нас всё-таки кожа выделяет лизоцим (антибактериальный агент), вещества, которые нас защищают. Но через рукопожатие вирус не распространяется, это немножко преувеличено, конечно», — подчеркнул он.
Об этом: Рукопожатия в распространении коронавируса роли не сыграют — эксперт
Власти Республики Крым обратятся к федеральным властям с просьбой закрыть участок государственной границы с Украиной. Об этом журналистам 16 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Читайте также: В Крыму хотят закрыть границу с Украиной
В Иркутской области вводятся дополнительные ограничительные мероприятия в связи с эпидемией нового типа коронавируса. В частности, речь идёт о запрете массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек. Как сообщает официальный сайт региона, такое решение было принято сегодня, 16 марта, на оперативном совещании, которое провёл исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Подробности в материале: В Приангарье призвали не допустить паники и ажиотажа по поводу коронавируса
Меры, предпринимаемые Россией для борьбы с коронавирусом, сродни тем, которые ввели Южная Корея или Великобритания, но не страны Евросоюза. Об этом 16 марта заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Все, что нас не убивает, делает нас сильней, это правда. В этом отношении все то, что предпринимает правительство, делает нас сильнее, и тот план, который сегодня обнародован, он больше похож на план, который вводила Южная Корея или Великобритания. Но точно не как в Евросоюзе», — сказал парламентарий.
Читайте подробнее: План правительства РФ по коронавирусу «делает нас сильнее» — мнение
В Ленинградской области насчитывается 117 человек, находящихся под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие нового вида коронавируса, сообщила 16 марта главный государственный санитарный врач по региону Ольга Историк.
Подробности в материале: В Ленобласти под наблюдением из-за коронавируса находится 117 человек
В Бурятии отменили ежегодное соревнование «Байкальская рыбалка-2020». Как сообщили ИА REGNUM организаторы, это произошло в связи с решением регионального оперативного штаба по ограничению массовых мероприятий.
Соревнования должны были пройти 27−28 марта 2020 года в посёлке Турка Прибайкальского района.
Подробности в материале: В Бурятии из-за коронавируса отменили «Байкальскую рыбалку»
Школьники Красноярского края в связи с угрозой коронавируса уходят на досрочные каникулы, которые продлятся с 16 по 31 марта. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.
Он также подчеркнул, что средние и высшие учебные заведения края переводятся на дистанционное обучение.
Читайте также: Красноярских школьников из-за коронавируса отправляют на досрочные каникулы
С понедельника, 16 марта, в Северной Македонии дошкольники и ученики начальных школ получили возможность продолжать обучение дистанционно.
Подробности в материале: Северная Македония переходит на дистанционное обучение школьников
Ограничения на въезд в Объединённые Арабские Эмираты, введённые из-за коронавируса, не распространяются на российских граждан. Такое сообщение распространено 16 марта посольством РФ в Абу-Даби.
Подробности в материале: Визовые ограничения в ОАЭ не распространяются на граждан РФ
В Ростове-на-Дону, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции, состоится празднование Навруз-Байрама.
Читайте также: В Ростове-на-Дону не стали отменять из-за COVID-19 празднование Навруза
Выступая 16 марта на совещании с чиновниками, Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы «полыхает» из-за коронавируса. При этом в самой Белоруссии заболевших примерно на четверть меньше, чем в России.
Подробности в материале: Лукашенко недоволен закрытием российской границы
Международная шахматная федерация решила отменить детские соревнования на полях турнира претендентов в Екатеринбурге. Об этом заявил президент ФИДЕ, бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Дворковича, хотя турнир претендентов всё же состоится, но события «на полях» основного турнира будут отменены. Меры принимаются для предотвращения угрозы заражения новым коронавирусом COVID-19.
Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов позже добавил: «Учитывая сегодняшнюю ситуацию, мы сочли необходимым исключить такие риски для детей». Мероприятия должны были пройти 16 и 17 марта 2020 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Подробности в материале: В Екатеринбурге отменили детские соревнования по шахматам
Disney выпустила фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» на цифровых носителях раньше запланированного срока.
Подробнее в материале: Коронавирус заставил Disney перенести выпуск последних «Звёздных войн»
Украинские пограничники задержали около 50 тыс. респираторных масок, которые хотели вывезти за границу.
Читайте также: На Украине пресекли вывоз из страны 50 тыс. респираторных масок
Подтвержденных диагнозов заболевания коронавирусом в Томской области нет. Об этом сообщили 16 марта в администрации региона.
Подробности в материале: Власти Томской области сделали заявление по коронавирусу
Первый заражённый коронавирусом COVID-19 выявлен в Либерии. Об этом сообщает 16 марта агентство Reuters со ссылкой на либерийский минздрав.
Читайте подробнее: В Либерии зафиксирован первый случай коронавируса
В скором времени маски появятся в продажах в российских аптеках в большом количестве, однако не следует на них рассчитывать как на гарантированную защиту от эпидемии коронавируса. Об этом 16 марта заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев на телеканале «Россия 24».
«Я думаю, что сейчас они появятся, поскольку дано указание министерства промышленности и торговли обеспечить — поэтому они обеспечат, я думаю. Но дело в том, что маска это не панацея. Надо это понимать. Она защищает не на 100% и даже не на 50%. И потом, её надо правильно носить», — заявил Зверев.
«Влажная маска наоборот может стать источником инфекции, собирая её. Через два часа маска уже никуда не годится и не надо их на улицах носить, как люди носят. Потому что на улице они вряд ли этот коронавирус поймают», — подчеркнул он.
Читайте подробнее: «Маска это не панацея» — эксперт о профилактике коронавируса
Правительство РФ заявило о готовности помочь бизнесу, но не граждан. Об этом 16 марта заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Что касается правительства: с этими мерами в результате коронавируса пострадают государство и граждане, бизнес не пострадает — поддержат отрасли», — сказал парламентарий.
Журавлёв пояснил, что государство пострадает потому что выделит из фонда национального благосостояния 300 млрд рублей, а граждане от того, что им никто не планирует компенсировать выпадающие доходы.
Об этом: Коронавирус: правительство РФ критикуют за отсутствие поддержки граждан
Все средние образовательные учреждения Санкт-Петербурга с 16 марта переходят на особый режим работы в связи с введением в городе мер повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Читайте также: Школы Петербурга переходят в онлайн-режим
Закон о продаже лекарств по интернету Госдума может принять в четверг, 19 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
Читайте также: Госдума 19 марта примет закон о продаже лекарств по интернету
Правительство Кемеровской области поможет школам и вузам перейти на дистанционное обучение. Об этом сообщает телеграмм-канал администрации региона «Коронавирус в Кузбассе».
Уточняется, что в департаменте образования и науки создан штаб для оказания учреждениям образования методической помощи.
Об этом: В Кузбассе власти помогут школам и вузам перейти на дистанционное обучение
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана принял меры по недопущению распространения коронавируса. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба вуза.
С 17 по 22 марта объявлена каникулярная неделя, в течение которой будет вестись подготовка к переводу студентов на дистанционное обучение. С 23 марта вуз перейдет на дистанционное обучение.
Читайте также: Бауманка переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса
Студенты Московского авиационного института (МАИ) переходят на дистанционное обучение в связи с коронавирусом. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Погосян.
С 16 марта все студенты будут обучаться дистанционно.
Читайте также: МАИ переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19
Внеплановые выездные проверки крупнейших аптечных сетей проходят в Волгоградской области. Антимонопольная служба обеспокоена возможным карательным сговором, сообщили 16 марта в пресс-службе Волгоградского УФАС.
Подробности в материале: Волгоградское УФАС проверяет аптеки на наличие медицинских масок
В Курской области аптеки ждут поставок медицинских масок, которые должны возобновиться после 15 марта. При этом в медицинских учреждениях, по словам замгубернатора, создан достаточный запас защитных и дезинфицирующих средств.
Подробности в материале: Курские аптеки ждут поставок защитных масок
Госдума 17 марта в первом чтении обсудит законопроект о госрегулировании цен на лекарства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
Об этом: Госдума до конца недели примет закон о госрегулировании цен на лекарства
В Оренбургской области на 16 марта под наблюдением находятся 59 человек, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.
Все граждане находятся на домашнем карантине. В течение двух недель за ними наблюдают медики. В стационарах пациентов с подозрением на коронавирус нет.
Читайте подробнее: Выросло число оренбуржцев, отправленных на карантин из-за коронавируса
Вятский государственный университет (ВятГУ) отменяет массовые мероприятия и переходит на дистанционное обучение, с 17 марта объявляется карантин.
Читайте подробнее: Опорный вуз Кировской области переходит на дистанционное обучение
В Петербурге выписан из больницы первый заразившийся коронавирусом пациент. Гражданин Италии, студент Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова выздоровел. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в комитете по здравоохранению Петербурга.
Об этом: Первый переболевший коронавирусом пациент выписан в Петербурге
В России будет создан антикризисный фонд для поддержки отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с распространением пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 16 марта, в ходе совещания с вице-премьерами заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объёме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержки отраслей и граждан, — сообщил Мишустин. — Также будет увеличен объём предоставляемых государственных гарантий».
Подробности в материале: Правительство РФ объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Отборочные матчи Кубка африканских наций (AFCON 2021), запланированные на конец этого месяца, не состоятся из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление Африканской конфедерации футбола (Caf).
«В связи с растущей обеспокоенностью вирусом COVID-19 и заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), описывающим его как пандемию», — говорится в заявлении Сaf.
Об этом: Квалификационные матчи Кубка Африканских наций отменили из-за COVID-19
Оперативный штаб для предотвращения распространения новой инфекции 2019-nCoV создан в Сочи постановлением мэра города-курорта с 15 мая. Максимальные меры безопасности в городе будут действовать до 1 мая, сообщили в пресс-службе администрации Сочи. В Сочи, как и на территории всего региона, действует режим повышенной готовности.
Подробности в материале: В Сочи создан штаб по борьбе с коронавирусом
Челябинский государственный университет будет переведён на дистанционное обучение. Процесс завершится к 23 марта, говорится в обращении ректора вуза Сергея Таскаева в оцсетях.
Читайте подробнее: Челябинский госуниверситет переводят на дистанционное обучение
Ассоциация туроператоров России (АТОР) привела список 10 стран, которые не закрыты для туристов из-за коронавируса. В эти страны пока ещё можно купить туры для пляжного отдыха.
Читайте также: АТОР назвала 10 стран, незакрытых для туристов из-за коронавируса
Национальный съезд врачей перенесён в России на более поздний срок в связи с распространением коронавируса. Такое решение принято Минздравом РФ, сообщает 16 марта портал Medvestnik.ru.
Второй национальный съезд, который был запланирован в апреле, проведут не раньше сентября или октября.
Читайте подробнее: В России отложен на осень национальный съезд врачей
На всех горнолыжных курортах Грузии в целях недопущения распространения коронавируса COVID-19 досрочно закрыт курортный сезон. Об этом 16 марта заявил пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Подробности в материале: В Абхазии прошли траурные мероприятия в память о наступлении 1993 года
Большой мировой кризис, о котором начали говорить после 2012 года, уже наступил, полагает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 16 марта на пресс-конференции.
Читайте также: Мировой кризис начался — член Совфеда РФ Сергей Калашников
Первая из 18 человек, заразившихся коронавирусом в Северной Македонии, полностью излечилась.
Читайте подробнее: В Северной Македонии выписали первую пациентку, заразившуюся коронавирусом
Меры санитарно-эпидемиологической направленности усилили в детских садах и школах Краснодарского края в целях недопущения распространения коронавируса, сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе администрации края. В частности, всем детям ежедневно измеряют температуру, также выявляют тех детей, кто недавно вернулся из заграничных поездок.
Подробности в материале: На Кубани в школах и детсадах усилили контроль из-за коронавируса
В России пока нет оснований говорить о наличии источника инфекции. Об этом 16 марта заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».
«Властей действия обсуждать нельзя, мы не можем обсуждать их предпосылки. Но с точки зрения эпидемиологии, тут такой вопрос. Если уже появились три заражённых и если на завтра-послезавтра появятся ещё заражённые внутри нашей страны, то есть источник инфекции. Тогда по факту, по-хорошему, нужно вводить карантинные мероприятия», — заявил Тимаков.
«Эти случаи выявленные. Соответственно, затем вспоминаем про невидимую часть айсберга, про то, что заболевание проявляется не в первый день, проходит минимум дня три, чтобы получить полный ответ подтверждения случая. В эти три дня ещё кто-то где-то мог заболеть. И если мы подтверждаем на второй и третий день ещё случаи внутри страны какие-то, то понимаем, что был источник инфекции», — подчеркнул он.
Читайте подробнее: Коронавирус: когда в России запустят карантинные мероприятия?
Петербургский Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) объявил о переходе с 16 марта к образовательной деятельности в онлайн-формате для предотвращения угрозы распространения коронавируса.
Читайте также: Университет ИТМО перевел всех в онлайн-формат и выпустил блокаторов вирусов
Верховная рада Украины не будет проводить заседания до 3 апреля 2020 года.
Об этом: Верховная рада Украины отменила заседания в связи с коронавирусом
В Великом Новгороде на Вахту памяти у Вечного огня в Новгородском кремле с завтрашнего дня, 17 марта, будет заступать только почётный караул, а в самом мероприятии будет участвовать ограниченное число горожан.
«Мы благодарны детям и педагогам, которые готовили интересные творческие программы в память об участниках Великой Отечественной войны. Надеемся, что эти материалы школы смогут использовать в иных форматах, когда минует угроза распространения коронавирусной инфекции», — отметили сегодня, 16 марта, на аппаратном совещании у мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина.
Читайте подробнее: Коронавирус повлиял на Вахту памяти у Вечного огня в Великом Новгороде
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает запретить все массовые мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.
Читайте подробнее: Сергей Миронов призывает запретить все массовые мероприятия в России
Правительство Южной Кореи намерено предоставить медицинским учреждениям, испытывающим трудности из-за распространения коронавируса нового типа, финансовую помощь в размере 700 млн вон (~$570 тыс.). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).
Читайте подробнее: В Южной Корее компенсируют медучреждениям затраты на борьбу с COVID-2019
Повода для введения в России режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом нет, заявил 16 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: В Кремле не видят повода для введения режима ЧС в России
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на сентябрь, совместив его с выборами в регионах. Об этом сообщают 16 марта «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
Читайте подробнее: В Кремле обсуждают перенос голосования по Конституции — СМИ
В Пензенской области в связи с ситуацией с коронавирусом с 16 марта вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил региональной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В течение месяца — с 16 марта по 15 апреля в регионе действует запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Организована горячая линия по номеру телефона
Муниципалитетам рекомендовано разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта по усмотрению родителей, опекунов, попечителей. Кроме того, поручено рассмотреть вопрос о переносе каникул, а также об организации дистанционного обучения.
Отдельные пункты постановления губернатора касаются работодателей.
Подробности в материале: В Пензенской области на месяц введён режим повышенной готовности
Участники шахматного турнира претендентов сдали первые тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат, заявил глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.
Читайте подробнее: Участники шахматного турнира претендентов сдали первые тесты на коронавирус
Липецкий государственный педагогический университет с 16 марта перешёл на дистанционное обучение. Руководство вуза первым в регионе последовало рекомендациям Минздрава и Минобрнауки в связи с распространением коронавирусной инфекции. Студенты будут обучаться дистанционно до соответствующего распоряжения об отмене карантинных мер.
Александр Лукашенко выразил возмущение временным ограничением Россией пассажирского сообщения с Белоруссией из-за коронавируса и предложил российским властям не поддаваться панике. Об этом белорусский лидер заявил сегодня, 16 марта на совещании с главой президентской администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совбеза Андреем Равковым.
«Не надо излишних движений, которые бы усложнили и так непростые на сегодняшний день отношения между двумя государствами», — призвал Лукашенко Россию из своего минского кабинета.
Об этом: Лукашенко предостерёг Россию от «излишних движений»
Власти Греции приняли решение перенести открытие отелей, которые работают в летний высокий туристический сезон, более чем на месяц из-за угрозы распространения коронавируса. Все сезонные отели должны быть закрыты до 30 апреля.
Читайте подробнее: Греция из-за коронавируса отложила открытие сезонных отелей до 30 апреля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко на закрытие российско-белорусской границы.
Читайте также: Песков прокомментировал закрытие границы РФ с Белоруссией
Ещё у троих жителей Кемеровской области тесты на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат, сообщает Кузбасский штаб по коронавирусу. Напомним, ранее девять жителей региона были госпитализированы с подозрением на инфекцию. Позже у четырёх заболевание не подтвердилось.
«Таким образом, возможными носителями инфекции остаются только два человека из девяти, — уточнили в штабе. — Несмотря на это, все девять «контактных» пациентов остаются в медицинских учреждениях под наблюдением врачей».
Читайте подробнее: У семерых из девяти жителей Кузбасса коронавирус не подтвердился
Праздник псковского пирога, который был запланирован на 25 апреля, перенесён на сентябрь 2020 года. Такое решение принято в связи с указом губернатора региона Михаила Ведерникова, рекомендовавшем отменить все массовые мероприятия в Псковской области, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Пока решено провести праздник псковского пирога 19 сентября.
Об этом: Праздник псковского пирога перенесли из-за коронавируса
На сегодняшний день никаких обсуждений об альтернативных датах проведения всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ не ведётся. Об этом сегодня, 16 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, для этого нет никаких оснований.
Подробности в материале: Песков рассказал о возможно переносе дня голосования по Конституции РФ
Правительство Грузии благодарит гражданина Чехии за его высокую гражданскую ответственность, которая проявилась в том, что он не скрыл факт заболевания коронавирусом в период нахождения на грузинском курорте Гудаури.
Читайте также: Грузия благодарит гражданина Чехии за высокую гражданскую ответственность
Все саммиты и заседания стран-членов Восточноафриканского сообщества (ВАС) были приостановлены из-за глобальной вспышки нового коронавируса (Covid-19). Об этом передает Daily Monitor Uganda.
В письме генеральному секретарю ВАС Либерату Мфумумкеко министр иностранных дел Руанды и председатель Совета министров ВAC Винсент Бирута призвал отложить все заседания ВAC, которые подразумевают большое скопление людей.
«Как все мы знаем, вспышка нового коронавируса (Covid-19) быстро распространяется и затронула уже многие страны мира. С тех пор многие погибли, люди заражаются с огромной скоростью», — сказала Бирута.
Он добавил, что 21-й Саммит ВAC, запланированный на конец этого месяца, был отменен до дальнейшего уведомления.
Подробности в материале: Саммиты Восточноафриканского сообщества отменили из-за коронавируса
Правительство Киргизии вводит ограничение на повышение цен на 11 видов продуктов питания — на муку, на сахар, на растительное масло и на другие социально значимые продовольственные товары.
Подробности в материале: Из-за ажиотажа с коронавирусом в Киргизии вводят госрегулирование цен
Карантинные мероприятия в Москве, если такие будут запущены при необходимости, должны сконцентрироваться на том, чтобы ограничить перемещение людей в общественном транспорте и скопление детей в садах, школах и студентов в университетах. Об этом 16 марта заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».
«Карантинные мероприятия — в ограничении массовых скоплений людей. То есть это школы, сады, институты — понятно, само собой. Сейчас факультативно, потому что это технически сложно сделать, перевести всех на карантин. Дети дома находиться не могут, дома должны находиться родители, а не у всех родителей есть возможность бросить работу», — заявил Тимаков.
«Карантинные мероприятия, которые должны были бы быть введены у нас — запрет всех массовых мероприятий, театры и музеи, их посещение. Каким-то образом это надо будет делать с метро, поскольку это основной источник передачи инфекции», — подчеркнул он.
Он напомнил, что дети могут быть переносчиками вируса, не болея в активной форме.
«В Китае было проведено исследование, смотрели, как иммунитет переносит коронавирусную инфекцию. У детей тоже был иммунитет на эту инфекцию, но о них никто не знал, что они болеют. То есть до 9−10 лет ребёнок вирус переносит в самом лёгкой форме, либо мы его не замечаем. Но он может быть источником опасности для взрослого населения», — добавил эксперт.
Читайте подробнее: «Метро остаётся основным источником передачи инфекции» — о коронавирусе
Приём граждан приостановлен в консульском отделе российского посольства в Эстонии и в канцелярии консульского отдела в Тарту. Такое решение принято из-за распространения коронавируса, говорится 16 марта в сообщении дипмиссии.
Читайте также: Консульский отдел посольства РФ в Эстонии прекратил приём граждан
Из-за ситуации с коронавирусом в Пензенской области продлят школьные каникулы. По словам главы областного минобразования Александра Воронкова, каникулы в школах Пензенской области начнутся 17 марта и продлятся до 1 апреля 2020 года. В это время в школах будут проведены дополнительные меры дезинфекции. Проведение пришкольных лагерей, которые должны были пройти в каникулы, будет перенесено на летне-осенний период.
В случае, если к 1 апреля ситуация не изменится к лучшему, дети смогут перейти на дистанционное обучение благодаря интернет-платформе «Российская электронная школа» и другим ресурсам, отметил министр.
Читайте также: В Пензенской области из-за коронавируса продлят школьные каникулы
В Грузии пожилых граждан призвали самостоятельно принять меры по изоляции, чтобы избежать заражения коронавирусом COVID-19. Об этом 16 марта заявил советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Читайте также: В Грузии пожилых людей призвали принять меры по изоляции
Ивано-Франковск и Тернополь стали очередными областными центрами Украины, в которых местные власти максимально усилили карантинные меры, передает корреспондент ИА REGNUM.
Соответствующие решения были приняты сегодня, 16 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.
В этих городах отныне будут работать только аптеки, продовольственные магазины, заправки и службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
Ранее аналогичные решения приняли власти Черновцов, Киева, Львова и Одессы.
Читайте подробнее: Очередные областные центры на Украине ввели тотальный карантин
Прибывший из Австрии в Красноярск мужчина, у которого предварительные тестовые обследования показали коронавирус, болен «в лёгкой форме». Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщил 16 марта заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.
Он уточнил, что у заболевшего нет температуры, но есть «признаки вирусной инфекции».
Подкорытов также подчеркнул, что этот человек, сам обратился в лечебное учреждение за медицинской помощью и проинформировал медиков о том, что он прибыл из страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.
Ожидается, что точный диагноз мужчины будет известен 17 марта.
Об этом: В Красноярске рассказали о состоянии прибывшего из Австрии больного
В Петербурге во всех районах города заработали пункты забора биометрии для горожан, желающих добровольно обследоваться на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщает в понедельник, 16 марта, городской комитет по здравоохранению.
Читайте подробнее: В Петербурге заработали пункты для желающих провериться на коронавирус
На шахматном турнире претендентов в Екатеринбурге приняты все необходимые меры для снижения риска заражения коронавирусом., заявил глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.
Читайте подробнее: Дворкович рассказал о мерах по коронавирусу на турнире претендентов
Никаких препаратов, предназначенных и рекомендованных специально для избавления от COVID-19 в настоящее время не существует. Об этом 16 марта заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев на телеканале «Россия 24».
«Как и любой вирус, коронавирус проходит сам. Поэтому никаким препаратом вы его не вылечите и не ускорите его исчезновение. Лечение симптоматическое — то есть обезболивающее, жаропонижающее и побольше воды. Не надо ломиться в аптеку, там средства нет», — заявил Хухрев.
«(Требуется) то же, что нужно для любого другого простудного заболевания. Потому что по-прежнему официального лекарства для коронавируса нет. Поэтому просто надо держать всё, что может снять боль, снять температуру. Ничего нового», — подчеркнул он.
Об этом: «Лечение симптоматическое» — как бороться с заражением COVID-19?
Самостоятельная сдача анализов по коронавирусу пока не предусмотрена. Об этом 16 марта сообщили в оперативном штабе Московской области.
«В настоящее время самостоятельная сдача анализов на коронавирусную инфекцию не предусмотрена», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: Штаб по коронавирусу: самостоятельная сдача анализов не предусмотрена
Руководство Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова приняло решение о переводе студентов на дистанционное обучение. Об этом 16 марта сообщил Студенческий совет вуза.
Подробности в материале: МГУ переводит студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса
Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) — крупнейший вуз округа — с 16 марта и до особого распоряжения перевел студентов на дистанционную форму обучения. Такое решение принято для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края.
Подробности в материале: Крупнейший вуз Северного Кавказа перевел студентов на домашнее обучение
Международная шахматная федерация (FIDE) отменила массовые детские соревнования в рамках турнира претендентов в Екатеринбурге, заявил глава FIDE Аркадий Дворкович.
Об этом: FIDE отменила детские соревнования в рамках турнира претендентов
Белоруссия за свою историю переживала немало вызовов и угроз, поэтому сможет преодолеть и ситуацию с коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, на встрече с руководителями местных органов власти заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу», — отметил Лукашенко, призвав чиновников без паники строить свою работу в связи с ситуацией с коронавирусом.
Читайте также: Лукашенко рассказал о сумасшествии мира от коронавируса
На Украине могут объявить чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-2019.
Подробности в материале: На Украине могут ввести чрезвычайное положение — экс депутат Рады
В России службы реанимации и борьбы с инфекционными заболеваниями приведены в состояние повышенной готовности, заявил 16 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Об этом: Инфекционная служба в России приведена в состояние повышенной готовности
Не следует пить противовирусные препараты без сильной необходимости на фоне нынешней эпидемии коронавируса. Об этом 16 марта заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».
«Противовирусные действительно повышают иммунитет, стимулируют иммунные процессы в организме. Но мы не знаем о сроках действия, о полном влиянии на организм. Препараты по факту относятся к бездоказательной медицине. В Европе и во всём мире их иммуностимулирующие без показаний не применяют», — заявил Тимаков.
«Есть несколько зарегистрирированных препараротов, которые действительно помогают, и это доказано, но это препараты, которые колются внутримышечно, внутривенно. Тогда, действительно, этот путь доставки оправдан. Свечки различные и пьём в рот — очень осторожно. Я их стараюсь не назначать, только при очень серьёзных процессах, если есть крайняя необходимость», — подчеркнул он.
Читайте также: Эпидемия коронавируса: есть ли резон принимать противовирусные препараты?
В Пензенской области детские сады продолжат работу в обычном режиме. Но будут усилены «утренние фильтры» детей, сообщает минобразования региона.
Родители воспитанника вправе принять решение о непосещении детского сада, написав соответствующее заявление на имя заведующей. Если родитель вновь решит привести ребенка в дошкольное учреждение, он должен предъявить справку о состоянии здоровья ребенка.
Учреждения дополнительного образования переходят на режим «свободного посещения». Колледжи продолжат обучение в обычном режиме, будут усилены профилактические и дезинфекционные меры, отмечают в ведомстве.
Читайте также: В пензенских детсадах усилят «утренние фильтры» детей
Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани призывает граждан Грузии без особой необходимости воздерживаться от посещения домов юстиции и иных заведений по предоставлению госуслуг, а тем более рекомендует им не водить с собой в эти учреждения детей. Об этом министр заявила на брифинге в администрации правительства Грузии 16 марта.
Читайте также: Гражданам Грузии советуют не водить детей в заведения минюста
Группы мониторинга, которые будут следить за соблюдением предписанных мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19, будут созданы в Грузии. Об этом 16 марта объявил журналистам грузинский премьер-министр Георгий Гахария, сообщает пресс-служба правительства.
Об этом: Угроза коронавируса: в Грузии создадут группы мониторинга
Все студенты Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова в Петербурге переведены на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Именно в этом вузе учится первый заболевший коронавирусом петербургский пациент.
Подробности в материале: Студентов-медиков в Петербурге перевели на дистанционное обучение
В отличии от стран Евросоюза и США в России нет паники в магазинах, потому что жители РФ более высокодуховные и человечные, нежели жители Запада. Об этом 16 марта заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Ответственные страны, государства относятся к этой проблеме серьезно. Что говорит канцлер Германии Ангела Меркель: заболеет 60%. Представьте, чтобы у нас кто-то вышел и говорит: у нас заболеет 60%. Что это за государство, которое говорит, что заболеет 60% и умрут старые», — сказал парламентарий.
В плане борьбы с распространением коронавирусом Россия может служить для Запада примером. Причём не только государство. Население РФ положительно выделяется на фоне поведения жителей стран Евросоюза или США, которые устраивают драки из-за рулона туалетной бумаги, считает Журавлёв.
Читайте также: Депутат Госдумы объяснил панику в магазинах США
В Красноярском крае нет дефицита продовольственных товаров из-за коронавируса, сообщили 16 марта в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.
Не зафиксировано и ажиотажного спроса на продукты питания, резких скачков цен.
Подробности в материале: Коронавирус: красноярские власти не ожидают дефицита продуктов питания
Авиакомпания Utair приостанавливает полеты между городами России и Бухарой, Самаркандом, Ферганой с 16 марта по 15 апреля, а также Ташкентом с 20 марта по 15 апреля, сообщила 16 марта пресс-службе авиаперевозчика.
«Utair выполнит запланированные рейсы в/из Ташкента 16, 17, 18 и 19 марта. Пассажиры с билетами на отмененные рейсы, которые хотят улететь рейсами из Ташкента 16, 17, 18 и 19 марта, могут обратиться в контакт-центр Utair и обменять билеты», — заявили в авиакомпании.
Пассажирам, которые хотят оформить возврат, авиакомпания вернет полную стоимость билетов без удержаний.
Если билет куплен на официальном сайте или в мобильном приложении Utair, то оформить заявку на возврат можно в личном кабинете на сайте utair.ru в разделе «Мои полеты» и подразделе «Отменить заказ». Если полёт не отображается, его следует добавить в разделе «Мои полеты».
Если билет оформлен на другом сайте или в агентстве, то обращаться необходимо по месту покупки билета.
Читайте подробнее: Utair отменяет на фоне эпидемии коронавируса полёты в Узбекистан
Официальной информации от Министерства просвещения РФ по вопросу отмены или переноса заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников пока нет. Однако ранее уже объявили, что финалы олимпиад «Ломоносов» и «Покори Воробьевы горы» отложены на неопределенный срок. Также 16 марта городской оргкомитет принял решение о переносе на неопределенный срок очных туров заключительного этапа Московской олимпиады школьников.
Подробности в материале: Коронавирус и школьные олимпиады: получат ли победители свои дипломы?
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обеспечено необходимым количеством экспресс-тестов на коронавирус, сообщает 16 марта главный государственный санитарный врач по региону Ольга Историк.
Подробности в материале: Ленобласть закупила экспресс-тесты для диагностики коронавируса
В Астрахани в Городской клинической больницы № 3 имени С. М. Кирова прошло обучение медицинского персонала работе с пациентами с подозрением на коронавирус. Врачам и медсестрам рассказали, как вести себя с пациентами с подозрением на коронавирус и какие меры предосторожности необходимо соблюдать.
Подробности в материале: Астраханских медиков обучают работе с больными коронавирусом
Съёмки второго сезона шоу приостановлены на две недели. Срок «заморозки» может увеличиться, однако шоураннер проекта пока не сделала официального заявления по этому поводу.
Подробнее в материале:«Ведьмак» пал от коронавируса: съёмки второго сезона приостановлены
Группа компаний класса люкс Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) объявила о начале производства водно-спиртовых гелей для рук для бесплатного распространения их в больницах, передает BFM TV.
Подробнее в материале: Во Франции Louis Vuitton будет производить антисептический гель для рук
В инфекционном стационаре в Республике Бурятия в настоящее время находятся десять человек, прибывших из Кореи, а также двое граждан Китая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, у всех выявлена острая респираторная инфекция. Заражения коронавирусом не выявлено.
Кроме того, под медицинским наблюдением остаются 146 человек, прибывших из стран с неблагополучной обстановкой. Всего в Россию через бурятский участок госграницы въехало 22 тыс. человек.
Читайте подробнее: Угроза эпидемии: в Бурятии под наблюдением врачей находятся 146 человек
Первые исследования на коронавирус участников турнира претендентов по шахматам в Екатеринбурге дали отрицательный результат. Об этом заявил глава Международной шахматной федерации (FIDE), бывший вице-премьер Аркадий Дворкович на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Дворковича, уже получены отрицательные результаты анализов у ряда участников.
«Тесты делают не ежедневно, а с определенной периодичностью», — добавил бывший чиновник.
Медицинские осмотры участников будут ежедневными, уточнил глава FIDE.
Читайте также: В Екатеринбурге проверили участников турнира по шахматам на коронавирус
Маршрут ралли-рейда «Шёлковый путь» в 2020 году будет полностью проходить по территории России. Маршрут изменили из-за коронавируса.
Читайте подробнее: Маршрут ралли «Шёлковый путь» полностью пройдёт по территории России
В Ленинградской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменено несколько крупных фестивалей и спортивных соревнований, сообщает пресс-служба областной администрации.
Читайте подробнее: В Ленобласти из-за коронавируса отменены несколько крупных фестивалей
Эпидемия коронавируса перешла в новый этап: к лету 2020 года прекращение распространения вируса практически невозможно. Об этом заявил директор инфекционного отделения больницы Хуашань в Китае, профессор Чжан Вэньхун, сообщает STCN.
Подробности в материале: Китайский профессор: эпидемия коронавируса к лету не закончится
Педагоги школ и других учебных заведений, тренеры спортивных школ и участвующие в различных муниципальных программах терапевты на период приостановки учебного процесса и действия программ без зарплат не останутся. Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Подробности в материале: Грузия: педагоги, врачи и тренеры без зарплат не останутся
Администрация президента России не переходит на удалённую работу, показаний к тому пока нет. Об этом заявил 16 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Предпринимаются необходимые меры предосторожности, актуальные на сегодняшний день в любой организации, добавил он.
В Литве к сегодняшнему дню, 16 марта, диагностировано 14 случаев заболевания, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным национального центра общественного здоровья, все случаи по-прежнему являются привозными.
Читайте подробнее: В Литве диагностировано 14 случаев заболевания коронавирусом
Актёр посоветовал оставаться дома «так долго, как это возможно».
Подробнее в материале:Арнольд Шварценеггер опубликовал видеообращение по поводу коронавируса
Число смертей от последствий коронавируса в Иране достигло 853 человек.
Об этом: Число жертв коронавируса в Иране превысило 850 человек
В Баварии (Германия) из-за распространения коронавируса объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение приняло правительство федеральной земли. Об этом сегодня, 16 марта, сообщил премьер-министр федеративного субъекта Маркус Зёдер, пишет германская газета Frankfurter Rundschau.
Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о противодействии распространению новой коронавирусной инфекции в регионе.
Подробности в материале: Подписан указ о противодействии коронавирусу в Красноярском крае
Президент Холдинговой компании «Сибирский деловой союз» (ХК «СДС») Михаил Федяев распорядился ввести на предприятиях компании режим повышенной готовности из-за коронавируса. На всех предприятиях назначены ответственные специалисты, проводится информационно-разъяснительная работа, медработники начали измерять температуру бесконтактным градусником всем приходящим на работу, проводится санация рук, ужесточен контроль за соблюдением санитарных норм.
Читайте также: Предприятия принимают меры из-за коронавируса в Кузбассе
Новые правила питания из-за распространения коронавируса COVID-19 вводятся с 16 марта в бесплатных столовых Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба администрации грузинской столицы со ссылкой на мэра города Каху Каладзе.
Читайте подробнее: В бесплатных столовых Грузии из-за коронавируса вводятся новые правила
На дистанционную форму обучения переводят школьников, а также учащихся учреждений среднего профессионального и дополнительного образования Тульской области с 17 марта.
Читайте подробнее: Школьников Тульской области переводят на дистанционное обучение
Белоруссии следует бояться прихода коронавируса из России. Об этом 16 марта заявил Александр Лукашенко на совещании с госсекретарем Совбеза Белоруссии Андреем Равковым и главой президентской администрации Игорем Сергеенко.
«Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не все в СМИ давали. У них тяжелая ситуация. Так нам надо бояться этой ситуации, вы-то чего боитесь Белоруссии? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать — нет, закрыли. Что ж, это их дело», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.
Об этом: Лукашенко о коронавирусе в РФ: «Тяжёлая ситуация, они не всё в СМИ давали»
Для амортизации последствий коронавируса правительство Литвы сегодня, 16 марта, приняло решение о внедрении пакета мер общей стоимость в 2,5 млрд евро, при этом заимствовать власти страны намерены до 5 млрд евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: На спасение экономики из-за коронавируса Литва выделяет 2,5 млрд евро
Усилия российского правительства в настоящее время направлены на уничтожение производства и науки, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 марта заявил на пресс-конференции.
Подробности в материале: Мантурова заподозрили в том, что не считает людьми большую часть граждан РФ
Продление весенних школьных каникул является одной из мер, предложенной к рассмотрению правительством РФ в условиях угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на источник.
Подробности в материале: В российских школах могут продлить каникулы из-за COVID-19
15 марта президент Южной Кореи объявил некоторые районы провинции Кёнсан-Пукто (город Кёнсан, уезды Чхондо и Понхва) и город Тэгу — специальными зонами бедствия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.
Об этом: В Южной Корее объявили некоторые районы страны специальными зонами бедствия
С начала эпидемии коронавируса в стране выросло производство медицинских профилактических средств и продуктов питания. Как сообщает STCN, об этом 16 марта заявил директор департамента комплексной статистики национальной экономики Национального статистического бюро КНР Мао Шэнъюн.
Читайте также: Китай резко нарастил производство товаров первой необходимости
Петербургские власти попытаются помочь малому и среднему бизнесу справиться с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.
Об этом: Губернатор Петербурга о последствиях коронавируса: каждое банкротство — ЧП
Студенты Московского государственного института международных отношений (МГИМО) перейдут на дистанционное обучение в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба университета.
С 17 марта по 2 апреля обучение будет проводиться в дистанционной форме по рекомендации Министерства образования РФ.
Читайте подробнее: МГИМО переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса
В правительстве Санкт-Петербурга предлагают малому и среднему бизнесу перейти на выпуск масок, средств индивидуальной защиты и антисептиков.
Читайте подробнее: Власти Петербурга предлагают малому бизнесу заняться выпуском масок
Экстренный саммит по ситуации с коронавирусом состоится в Евросоюзе 17 марта, он пройдёт в формате видеоконференции. Об этом глава Европейского совета Шарль Мишель написал 16 марта в Twitter.
Подробности в материале: В ЕС запланировали экстренный саммит по коронавирусу 17 марта
Компания Rockstar Games ввела«политику работы из дома» на время пандемии.
Подробнее в материале:Создатели GTA и RDR закроют офисы из-за пандемии коронавируса
Почти четверть учреждения общественного питания из сферы малого и среднего бизнеса может не пережить эпидемию коронавируса в Петербурге. Такими подсчетами поделились 16 марта в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Петербурге подсчитали, сколько ресторанов закроется из-за коронавируса
Семь жителей Курской области вернутся домой из морского путешествия по Канарским островам, которое продлилось всего сутки вместо запланированной недели. Туристический лайнер Aida Nova с 5,5 тыс. пассажиров не пустили в испанский порт из-за карантина.
На круизном лайнере находились две семьи из Курской области — семь человек, в том числе двое детей. После возвращения они должны быть обследованы медиками и помещены двухнедельный карантин.
Читайте подробнее: Семерых курян поместят в карантин по возвращении из путешествия по Испании
На Ямале объявлен режим повышенной готовности в целях недопущения завоза на территорию региона коронавируса. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов в Новом Уренгое 16 марта.
Одна из ключевых мер — решение вопроса вахтового режима, который является источником ротации населения в регионе. Большинство предприятий топливно-энергетического комплекса приняло в связи с распространением коронавируса решение о продлении вахты на срок до трёх месяцев.
Подробности в материале: На Ямале продлили вахту из-за коронавируса
Остановить распространение коронавируса блокировкой работы ритейла никак не получится, а вот вызвать если не панические настроения в обществе, то, по крайней мере, дополнительную нервозность, подобные действия вполне способны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
Читайте подробнее: Остановить коронавирус блокировкой работы ритейла не получится
Пенитенциарная система Белоруссии переведена в режим карантина, в связи с чем отменены посещения следственных изоляторов и других учреждений уголовно-исполнительной системы. В понедельник 16 марта об этом официально проинформировал Департамент по исполнению наказаний МВД республики.
Подробности в материале: Белорусские СИЗО и колонии закрыли на карантин
В Латвии зарегистрировано 34 случая заболевания новым коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Илзе Винкеле.
Подробности в материале: В Латвии зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом
Два пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз «коронавирус», и еще десять человек, которые имели контакты с ними, выписаны из инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге в понедельник, 16 марта.
Об этом: В Петербурге выписаны 12 пациентов, проверявшихся на коронавирус
В случае необходимости выставку отменят и вернут посетителям деньги за билеты. Однако пока слишком рано говорить о будущем мероприятия — проведение gamescom планируется лишь в августе 2020 года.
Подробнее в материале: Коронавирус не помеха: организаторы gamescom не готовы отменить мероприятие
В Карачаево-Черкесии на неделю раньше времени начались весенние школьные каникулы. По решению оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования с 17 марта будут отдыхать.
Читайте также: Школьников Карачаево-Черкесии отправили на вынужденные весенние каникулы
Снижение туристического потока в связи с эпидемией коронавирусной инфекции может стоить петербургской казне 5 млрд рублей только за первый квартал 2020 года. Такими данными поделились 16 марта в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Петербурге оценили потери от снижения турпотока из-за коронавируса
Число отмененных или перенесенных на более поздний срок мероприятий на фоне эпидемии коронавируса по всему миру приближается к 1 тыс. Об этом 16 марта февраля сообщила коммуникационная группа iMARS по итогам проведённого исследования конгрессно-выставочной деятельности в условиях коронавируса.
По оценкам экспертов, потери составят около 6 млрд рублей, что приведёт к закрытию многих компаний — без работы могут остаться около 10 тыс. человек. Около 20% из отменённых мероприятий оцениваются как «имеющие большую важность для отдельного государства, либо для мирового сообщества».
Подробности в материале: Коронавирус: конгрессно-выставочная отрасль несёт колоссальные убытки
Власти США в настоящее время явно находятся в кризисе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Читайте также: США явно в кризисе: снижение ФРС ставки тому подтверждение
Студенты ряда техникумов Смоленской области выступили с петициями, в которых содержатся просьбы о переводе их на дистанционный способ обучения — в связи с угрозой распространения коронавируса.
Подробности в материале: Студенты смоленских техникумов просят перевести их на онлайн-обучение
Все студенты Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова в Петербурге, проживающие в общежитие вуза на проспекте Просвещения, будут выпущены из обсерватора (карантина) после 14-дневного срока.
Читайте также: В Петербурге 780 студентов-медиков выпустят из карантина по коронавирусу
В министерстве здравоохранения Уганды заявили, что в стране имеется достаточно оборудования и денежных средств, чтобы справиться с любой чрезвычайной ситуацией в случае вспышки коронавируса. Об этом передает Daily Monitor Uganda.
«У нас есть два изолятора: в больницах Мулаго и Энтеббе, которые хорошо оснащены», — сказала министр здравоохранения Уганды доктор Джейн Рут Асенг на пресс-конференции штаб-квартире министерства.
Она также сообщила о привлечении дополнительных источников финансирования для борьбы с пандемией.
Напомним, что к настоящему времени случаев заражения коронавирусом в Уганде выявлено не было.
Читайте подробнее: В Минздраве Уганды заявили о готовности противостоять коронавирусу
В Свердловской области запретят проводить мероприятия численностью от тысячи человек из-за угрозы нового коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Если раньше в регионе разрешали проводить мероприятия до 5 тысяч человек, то теперь порог снизили до 1 тысячи.
Меры связаны с некоторым ростом числа заболевших новым коронавирусом в России, пусть в регионе заразившихся так и появилось. «В этой связи мы сейчас вводим дополнительные меры, обеспечивающие санитарную безопасность», — сказал Креков.
Читайте также: На Среднем Урале запретят мероприятия от тысячи человек из-за коронавируса
Наличие действительной визы во Вьетнам либо безвизового режима не гарантирует гражданам, намеревающимся посетить эту страну, возможность беспрепятственного въезда на территорию республики. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Ханое Алексей Фалунин. По его словам, которые приводит ТАСС, ужесточение властями Вьетнама из-за коронавируса режима пропуска через границу может вызвать трудности при въезде в страну.
Об этом: Посольство РФ предупредило граждан о рисках при поездках во Вьетнам
Верховная рада Украины намерена принять законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом. Об этом заявил глава комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования, депутат партии «Слуга народа» Михаил Радуцкий.
В Польше раз в день сотрудники правоохранительных органов проверяют соблюдение режима карантина людьми, находящимися под наблюдением в связи с возможным заражением коронавирусом. Также полицейские выясняют не нуждаются ли эти люди в какой-либо помощи.
Как пояснила комиссар полиции Анна Камола, контакт с этими людьми «осуществляется максимально безопасным способом». За нарушение режима карантина польским законодательством предусмотрен штраф в размере до 5000 злотых (около 1140 евро).
Читайте также: В Польше полиция проверяет соблюдение домашнего карантина
Лондонский «Челси» может оштрафовать полузащитника Мейсона Маунта за нарушение карантина по коронавирусу. Игрока заметили на футбольной площадке в одном из лондонских парков.
Читайте также: «Челси» может оштрафовать Маунта за нарушение карантина
Руководство пензенского аэропорта усилило профилактику в связи с ситуацией с коронавирусом. Об основных мерах профилактических мероприятий по нераспространению вирусных инфекций в Пензенской области сообщил руководитель аэропорта Юрий Осколков.
Профилактические мероприятия проводятся регулярно с 4 марта. Дезинфицируют автобус, перевозящий пассажиров до трапа, а также поручни, сидения, дверные ручки. Перед каждой регистрацией обрабатывается стойка, сотрудники ежедневно проходят медосмотр, измеряют температуру тела. Подготовлены информационные аудиоролики, которые будут транслироваться в здании аэропорта.
Об этом: Пензенский аэропорт усилил профилактику по нераспространению коронавируса
Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский («Яблоко») требует остановить процесс прикладывания к мощам Иоанна Предтечи в Казанском соборе. В Санкт-Петербургской епархии РПЦ отметили, что «вопрос о паломничестве каждый человек решает самостоятельно».
Читайте также: В Петербурге требуют прекратить паломничество к мощам Иоанна Предтечи
В Ростовской области случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 нет. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев 16 марта.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор: случаев заражения коронавирусом в Ростовской области нет
В настоящее время мир переходит в новое качество, что, в частности, выражается в распаде единых рынков на макрорегионы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 16 марта на пресс-конференции.
Читайте подробнее: РФ получит вакцину от коронавируса в последнюю очередь — прогноз Делягина
Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева рассказала агентству ТАСС, что более 12,3 тысячи (2,3%) школьников города ушли на дистанционное обучение.
Из-за угрозы распространения коронавируса управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу призвало верующих к трезвой оценке ситуации, если они собираются прикоснуться к мощам святых, иконам и другим религиозным святыням.
Об этом: Роспотребнадзор Петербурга призвал к трезвой оценке паломничества к мощам
Студенты Государственного университета управления (ГУУ) перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
С 16 марта обучение будет проводиться в онлайн-формате.
Подробности в материале: Студенты ГУУ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина переходит на дистанционное обучение в связи с распространением COVID-19. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба вуза.
С 17 марта по 12 апреля в университете объявлены каникулы. К 20 марта для каждого студента подготовят индивидуальный план обучения. После утверждения планов студенты будут учиться дистанционно.
Проживающим в общежитиях рекомендовали проходить дистанционное обучение по месту постоянного жительства.
Об этом: РГУ нефти и газа им. Губкина переходит на дистанционное обучение
Заместитель официального представителя правительства Греции Аристотелиа Пелони заявила о том, что все местные граждане по возвращению в страну должны пройти 14-дневный режим самоизоляции.
Школы и учреждения средне-профессионального образования Крыма работают в штатном режиме. Об этом 16 марта сообщили в министерстве образования республики.
Читайте также: Крымские школы пока не планируют закрывать — минобраз РК
Компания «Русал» из-за распространения коронавируса вводит дополнительные меры безопасности. С 17 марта 2020 года максимально возможное количество сотрудников переходит на удаленную работу.
Об этом: «Русал» из-за коронавируса с 17 марта переходит на удаленную работу
С завтрашнего дня все школы Ненецкого АОперейдут на дистанционный режим обучения.
Об этом: Школы Ненецкого АО из-за коронавируса переходят на дистанционное обучение
Три месяца будут наблюдаться медиками все пациенты, которые ранее попали к врачам из-за коронавирусной инфекции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 16 марта главный врач Клинической инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге Денис Гусев.
Читайте также: Все переболевшие коронавирусом в Петербурге останутся под наблюдением
В настоящее время в связи с эпидемией коронавируса под наибольшим ударом находятся страны, в которых есть проблемы с экологией, государственным управлением, медициной и гражданским обществом, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 16 марта на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Делягин рассказал, какие страны наиболее уязвимы перед коронавирусом
Полномасштабное тестирование на коронавирус COVID-19 с использованием новых тестов запланировано в апреле в России. Новые системы диагностики разработаны российскими и японскими специалистами, сообщает 16 марта пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Получение высокоточного результата занимает около 30 минут», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: РФПИ внедрит в апреле 30-минутный тест на коронавирус
На досрочные каникулы с 21 марта уходят все школы Волгоградской области. До этого времени по заявлению родителей дети могут обучаться дистанционно.
Подробности в материале: Волгоградские школы уходят на онлайн обучение и досрочные каникулы
Президентские выборы в Абхазии из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, скорее всего пройдут без международных наблюдателей. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии республики Тамаз Гогия 16 марта рассказал журналистам «Нужной газеты».
Читайте подробнее: Выборы президента Абхазии, вероятно, пройдут без международных наблюдателей
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 — Голикова.
Из 93 случаев заболевания коронавирусом в России 86 случаев завозные — Голикова.
МОЛНИЯ: вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об увеличении заражённых коронавирусом в России до 93 человек.
Из зарегистрированных 93 случаев заражения коронавирусом в РФ 86 — «завозные», заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Весенние каникулы в школах Псковской области начались на неделю раньше обычного — с сегодняшнего дня, 16 марта. С 23 марта, когда каникулы кончатся, в школах планируют перейти на дистанционные формы обучения.
Подробности в материале: Псковские школы уходят на досрочные каникулы из-за коронавируса
Мишустин: в России будут введены новые возможности тестирования на коронавирус для тех, кто желает проверить у себя наличие вируса без симптомов.
Читайте также: Школьники Белгорода уйдут на каникулы по плану
Власти Татарии переходят на дистанционный формат общения с журналистами. 17 марта традиционный брифинг в доме правительства РТ пройдет дистанционно. Новый формат проведения брифинга используется для удобства представителей средств массовой информации, а также для минимизации контактов в связи текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией и профилактикой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики.
Онлайн-трансляция брифинга будет доступна по ссылке на главной странице сайта Официальный Татарстан (http://tatarstan.ru).
Об этом: Власти Татарии из-за коронавируса будут проводить брифинги дистанционно
Порядка 15 тысяч человек находятся сейчас под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом, они абсолютно здоровы — Голикова.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в России ежесуточно производится до 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Она поручила направить тесты во все регионы, которые смогут принять их. Голикова также подчеркнула, что каждый гражданин РФ должен получить возможность провериться на экспресс-тест на коронавирус, чтобы «успокоить себя и своих близких».
Правительство Литвы сегодня, 16 марта, в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа приняло решение о развёртывании по всей территории страны мобильных пунктов проверок на коронавирус.
Подробности в материале: В Литве запускают мобильные пункты проверок на коронавирус
По данным министерства иностранных дел Литвы, по меньшей мере две тысячи граждан Литвы, которые из-за угрозы коронавируса желают вернуться домой, не могут покинуть пределы других стран Евросоюза, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 марта.
Подробности в материале: Тысячи жителей Литвы не могут вернуться из ЕС домой
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло в России до 93 человек. Об этом заявила 16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Читайте подробнее: В России до 93 человек выросло число заразившихся COVID-19
Комментируя новость о возможной приостановке матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за коронавируса, защитник футбольного клуба «Ростов» Евгений Чернов отметил, что особое внимание необходимо уделить тем, кто находится в зоне риска.
Читайте подробнее: Защитник ФК «Ростов»: Коронавирус угрожает взрослому поколению
Частники решили провести шахматный турнир с иностранцами, несмотря на запрет властей. Результат — первый в регионе положительный тест на коронавирус.
Читайте подробнее: Мурманский губернатор отреагировал на первый случай коронавируса в регионе
Подавляющее большинство выявленных случаев коронавируса в России являются завозными. Об этом заявила 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова.
Об этом: Голикова: 86 случаев из 93 заражений в России — завозные
На сегодняшний день по всему миру зафиксировано 170 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, заявила вице-премьер, глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу Татьяна Голикова.
Об этом: В мире коронавирусом заразились 170 тыс. человек — Голикова
С увеличением проверок на коронавирус, в Литве начало стремительно расти число заражённых новой инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным на середину дня 16 марта, общее число заболевших увеличилось ещё на три человека, в общей сложности до 17 заражённых.
Подробности в материале: В Литве растёт число заражённых коронавирусом
В Хакасии, где введён режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса, отменяют республиканский праздник Чыл пазы — хакасский Новый год. Об этом сообщили 16 марта в пресс-службе республиканского министерства культуры.
Хакасский новый год обычно посещают более четырех тысяч человек.
Фонд Korea Hana Foundation предоставит северокорейским беженцам, страдающим от распространения коронавируса нового типа, средства первой необходимости, сообщает KBS.
Подробности в материале: Korea Hana Foundation окажет помощь беженцам, проживающим в Южной Корее
ЦБ РФ рекомендует соблюдать меры предосторожности при использовании наличных и безналичных средств платежа, следует из пресс-релиза регулятора.
Четыре петербуржца и один житель Ленинградской области, у которых выявлен и подтвержден новый вид коронавируса, продолжают оставаться под наблюдением врачей в Клинической инфекционной больнице им. Боткина.
Читайте подробнее: В Петербурге продолжают лечить пятерых пациентов с коронавирусом
В России под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с новым типом коронавируса находятся порядка 15 тысяч человек. Об этом сегодня, 16 марта, заявила вице-премьер, глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу Татьяна Голикова. По словам вице-премьера, все они абсолютно здоровы.
Читайте подробнее: Почти 15 тыс. граждан в РФ находятся под наблюдением из-за коронавируса
Суточный объём производства тест-систем для диагностики коронавируса доходит в России до 100 тыс. штук. Об этом заявила 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова.
Читайте подробнее: Россия производит в сутки до 100 тыс. тестов для диагностики COVID-19
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что график сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) изменится в связи распространением коронавируса.
Читайте также: Сроки досрочного ЕГЭ в России изменят из-за коронавируса
Режим повышенной готовности вводится в Самарской области в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.
По сообщению пресс-службы ведомства, постановление о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в регионе новой коронавирусной инфекции будет подписано губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым по итогам оперативного совещания.
Отмечается, что в документе будет указан порядок действий руководства предприятий при обнаружении признаков респираторных заболеваний у сотрудников, перевод образовательных учреждений на дистанционный режим обучения и ряд других ограничений.
Подробности в материале: В Самарской области вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
На Ямале все запланированные массовые мероприятия переносятся на неопределенный срок. Дни оленевода, намеченные на вторую половину марта и начало апреля, состоятся без приглашения гостей из-за пределов региона, заявил 16 марта губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Напомним, на Ямале с 16 марта вводится режим повышенной готовности в связи с коронавирусом COVID-19. В автономном округе нет заболевших, но, по данным регионального управления Роспотребнадзора, из стран, неблагополучных по ситуации с коронавирусом, с начала 2020 года прибыло в ЯНАО 109 человек. Из них 63 находятся на самоизоляции под наблюдением медиков.
Читайте подробнее: Дни оленевода на Ямале из-за COVID-19 пройдут без гостей
В Новгородской области только одна школа перенесла весенние каникулы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 16 марта, на брифинге в Великом Новгороде заявила министр образования региона Евгения Серебрякова.
Региональный министр отметила, что, по её мнению, перенос каникул мало повлияет на ситуацию, всем школам региона рекомендовано переходить на дистанционный формат обучения.
«Нам потребуется долгосрочный период времени детей обучать в дистанционном формате», — предположила Евгения Серебрякова.
Подробности в материале: В Новгородской области только одна школа перенесла каникулы из-за COVID-19
В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции на пензенском автовокзале проводятся санитарно-дезинфекционные мероприятия. По данным АО «Пензенское объединение автовокзалов», в зале ожидания обустроена санитарно-гигиеническая зона с антисептиком. Увеличен штат уборщиц, для усиленной обработки поверхностей используются дезинфекционные средства. Сотрудники автовокзала оснащены медицинскими масками, одноразовыми перчатками, средствами дезинфекции рабочих мест. Также ежедневно персоналу измеряют температуру тела с помощью бесконтактного термометра, с занесением результатов в спецжурнал, при выявлении недомоганий сотрудник отстраняется от работы. Для выявленных пассажиров с признаками простуды и ОРВИ выделено отдельное помещение для изоляции до приезда врачей.
Читайте подробнее: Пензенские власти отчитались о дезинфекционной обработке автовокзала
Двухнедельный запас лекарственных препаратов, котрые помогут в лечении вызванного коронавирусом заболевания, сформирован во всех медицинских учреждениях России. Об этом заявила 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу.
Читайте также: В России создан запас лекарств для лечения COVID-19
Наличные деньги могут быть каналом передачи вируса COVID-19, сообщили 16 марта в Банке России.
«ВОЗ не даёт жёстких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов», — говорится в сообщении.
В Банке России отметили, что при использовании купюр следует не дотрагиваться до лица, а по окончании расчётов мыть руки. Также следует поступать при наборе пин-кода в банкоматах.
Об этом: Банк России предупредил о риске заразиться COVID-19 через наличные деньги
Граждане, находящиеся на больничном под карантином, будут получать деньги авансом — Голикова.
На Ямале все школы с 18 марта уходят на каникулы. Отменяются все запланированные поездки ямальских учащихся, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 16 марта.
Читайте подробнее: Ямальских школьников отправляют на двухнедельные каникулы
В Свердловской области закроют некоторые учебные учреждения, чтобы не допустить распространения нового коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мы вводим ограничительные мероприятия, связанные с детскими садами, школами, средними специальными и высшими учебными заведениями», — сказал чиновник.
В Екатеринбурге будут временно закрыты все детские сады и школы города, школьники перейдут на дистанционный режим учёбы. Что же касается школ в других городах, то там переход на дистанционное обучение будет зависить «от желания родителей», сказал Креков.
Также власти проанкетируют всех школьников региона, чтобы выяснить, были ли они или их родственники за рубежом в последние две недели.
Подробности в материале: На Среднем Урале закроют ряд учебных учреждений из-за угрозы COVID-19
В Омской области не зарегистрировано ни одного факта заболевания коронавирусом. Об этом сообщили 16 марта в областном правительстве.
Для снижения рисков завоза вируса и угрозы его распространения регион готовится ввести режим повышенной готовности. Ожидается, что соответствующий указ омский губернатор Александр Бурков подпишет уже 16 марта.
«Мы должны защитить нашу область от проникновения опасности», — подчеркнул Бурков.
Читайте подробнее: Омская область вводит режим повышенной готовности из-за коронавируса
Северный (Арктический) федеральный университет переходит на online обучение из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
«Это позволит обезопасить студентов и сотрудников от рисков распространения коронавирусной инфекции и одновременно сохранить качество образования. При дистанционном обучении будут использоваться действующие в САФУ онлайн-сервисы, электронные ресурсы Интеллектуального центра — научной библиотеки, а также вузовские платформы внешних российских и зарубежных партнёров САФУ», — сообщили в университете.
Читайте также: Студентов САФУ перевели на online-обучение
Вслед за Крымским федеральным университетом им. В. И. Вернадского с 17 марта Севастопольский государственный университет также переводит студентов на дистанционную форму обучения. Однако, по словам администрации вуза, для некоторых специальностей будет сделано исключение, поскольку они не могут быть реализованы посредством дистанционных технологий и электронного обучения.
Читайте также: Крупнейший вуз Севастополя переводят на дистанционное обучение
В Псковской области под наблюдением врачей остаются 28 человек, которые прибыли из неблагополучных стран по коронавирусу или находились в контакте с теми, кто подозревался на коронавирус. Об этом сегодня, 16 марта, в Пскове на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.
По его словам, ранее медики отслеживали состояние здоровья 50 человек, из которых 22 уже сняты с наблюдения. Из тех 50, что находились под особым наблюдением врачей, 44 вернулись из неблагополучных стран по коронавирусу, ещё шесть человек были в контакте с такими гражданами и заболели ОРВИ.
В настоящее время случаев коронавируса в Псковской области не выявлено.
Об этом: В Псковской области из-за коронавируса медики держат на контроле 28 человек
Под медицинским наблюдением в Белгородской области находятся 90 человек, контактировавших с заболевшей уроженкой Белгорода и прибывших из государств, в которых распространяется новый коронавирус. Об этом 16 марта заявил губернатор Евгений Савченко.
Об этом: 90 белгородцев находятся под наблюдением врачей из-за угрозы коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил сотни студентов Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, находящихся уже две недели на карантине в общежитии. Также похвалы губернатора удостоились медики, добровольно заточившие себя со студентами.
Об этом: Беглов поблагодарил студентов и медиков СЗГМУ за терпение на карантине
Тесты на коронавирус в Псковской области проводятся в двух лабораториях региона — в Пскове и Великих Луках.
Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук сообщил, что в медицинские учреждения поступили реактивы на тысячу исследований, 200 уже проведено.
«Заболеваний не выявлено», — подчеркнул главный санитарный врач региона.
Читайте также: В Псковской области сделали уже 200 тестов на коронавирус — заболевших нет
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что всем гражданам, которые находятся на больничном под карантином из-за коронавирусной инфекции, будут платить зарплату авансом.
Об этом: Голикова: Все кто сидят на карантине будут получать деньги авансом
Крупные московские вузы перешли на дистанционное обучение из-за распространения нового коронавируса. Руководства учебных заведений подписали соответствующие приказы.
МГУ им. Ломоносова, МГИМО, МГТУ им. Баумана, РГУ нефти и газа им. Губкина, МГЮА, ГУУ, МАИ перевели студентов на дистанционное обучение. Некоторым вузам потребуется время для создания платформ для дистанционного обучения, на это время объявляются каникулы. В тех вузах, где площадки для проведения онлайн-занятий уже существуют, дистанционное обучение вводится с 16 и 17 марта.
Подробности в материале: Московские вузы перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19
Власти Коми последовали примеру других регионов и отменили все массовые мероприятия.
Подробности в материале: В Коми отменили массовые мероприятия
Информация о возобновлении поставок медицинских масок отсутствует и у работников аптек, и у поставщиков.
Подробности в материале: Во всех аптеках Коммунарки, где находится карантинный центр, исчезли маски
В аптеках Челябинской области нет масок. Об этом сообщают местные жители.
Они пишут в том числе и в инстаграм губернатора Алексея Текслера. По словам граждан, масок нет в аптеках Челябинска, Чебаркуля и в других местах. Также население сообщает о дефиците антисептиков.
Читайте подробнее: Челябинцы жалуются губернатору на отсутствие масок в аптеках
Пациентка вернулась в Россию несколько дней назад из Германии. Её состояние оценивается как удовлетворительное.
Подробности в материале: У жительницы Кирова исследования подтвердили заражение COVID-2019
Находящиеся на карантине вправе требовать возмещения вреда, причиненному их здоровью и имуществу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявилр руководительуголовной практики юридической компании «BMS Law Firm» Александр Иноядов.
Об этом: Юрист рассказал о правах находящихся на карантине в больницах
Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков доложил, что заболевших COVID-19 в автономном округе нет. Однако врачи больницы в Лабытнанги взяли под наблюдение семью из трёх человек, прибывшую из Китая поездом «Москва — Лабытнанги», а также 37 пассажиров, ехавших с семьёй в одном вагоне. Всех обследовали и взяли под наблюдение на 14 дней. Анализ на коронавирус показал у всех обследованных отрицательный результат.
Подробности в материале: Медики Ямала будут работать без отпусков
В Ленинградской области проводится дезинфекция всего общественного транспорта в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, вызываемой новым видом коронавируса COVID-2019.
Читайте подробнее: Автобусы в Ленобласти опрыскивают для недопущения коронавируса
Решение продавать не более трёх медицинских масок в «одни руки» приняли в ГУП «Брянскфармация». На 16 марта в аптеках организации имеется 7,5 тысячи защитных изделий, ещё 15 тысяч масок поступают в точки продажи в течение дня.
Об этом: В брянских аптеках продают по три медицинские маски на человека
В Астраханской области с 18 марта по 1 апреля из-за опасности распространения коронавирусной инфекции школы и учреждения дополнительного образования могут досрочно уйти на весенние каникулы. За это время в учреждениях проведут санитарную обработку. Студенты средних специальных учреждений в это время будут проходить производственную практику, но могут сделать это дистанционно. Детские сады продолжат работу в обычном режиме, но там усилят меры профилактики.
Читайте также: В Астраханской области весенние каникулы начнутся раньше срока
В Свердловской области организуют дополнительную обработку мест скопления людей. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обработке подвергнутся торговые центр и магазины, общественный транспорт и другие людные места.
«Все это нужно, чтобы максимально ограничить распространение инфекции», — сказал Креков.
Власти напомнили, что при появлении симптомов заболевания гражданам нужно немедленно обращаться к врачу. Действует единая горячая линия по коронавирусу по телефону 112.
Читайте подробнее: В Свердловской области дополнительно обработают общественные места
Тяжёлых случаев заболевания среди заразившихся коронавирусом нет.
Подробности в материале: В РФ выявлено 30 новых случаев заражения COVID-2019, из них 20 — в Москве
В Вологодской области запрет на проведение массовых мероприятий начнет действовать с 17 марта.
Режим предполагает запрет на проведение детских, межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и подобных мероприятий между образовательными организациями. Под запретом также спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 500 человек. Также запрещается проведение всех мероприятий с международным и межрегиональным участием.
Читайте подробнее: Вологодчина еще не перешла в режим повышенной готовности из-за коронавируса
За сутки в Петербурге зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом нового вида. Об этом сообщает 16 марта Роспотребнадзор.
Об этом: В Петербурге за сутки выявили троих новых больных коронавирусом
В Калужской области с 16 марта в целях профилактики короновирусной инфекции введено ограничение посещения больниц родственниками пациентов.
Предприятие «Калугафармация» принимает меры по ликвидации дефицита масок в аптечной сети. Ожидаются прямые поставки медицинских масок от Ивановского завода. Врио калужского губернатора Владислав Шапша призвал жителей области вести себя сдержано и не создавать ажиотажный спрос на медицинские маски.
Читайте подробнее: Врио калужского губернатора просит избежать ажиотажа вокруг защитных масок
Досрочные каникулы начнутся у учеников всех школ Воронежской области с 17 марта. Решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу 16 марта.
Об этом: В Воронежской области все школы уходят на досрочные каникулы
В Москве зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией.
В сообщении указано, что среди заболевших есть один ребёнок, который находится в больнице им. Башляевой. Однако у него заболевание протекает в легкой форме.
«Большинство пациентов вернулись из европейских стран. Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом из Италии, что ранее заболевший. Еще 3 пациента ранее имели контакт с заболевшими. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов», — указано в сообщении.
Подробности в материале: В Москве выявили 20 новых случаев коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, запрещающий мероприятия с участием более 50 человек. Эта мера касается как уличных мероприятий, так и мероприятий в помещениях.
На Вологодчине нет повода для ажиотажного спроса на продовольствие, заявил глава региона.
Об этом: Склады Вологодчины проверили на наличие продовольствия
В связи с угрозой распространения коронавируса Госдума меняет график работы до конца весенней сессии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Коронавирус поменял работу Госдумы
Медицинские организации Крыма готовы к оказанию помощи в случае возникновения необходимости приёма больных с подозрением на короновирус.
Об этом: Больницы Крыма готовы к оказанию помощи больным коронавирусом — минздрав РК
В Москве все общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования закроются с 21 марта до 12 апреля.
Читайте также: Собянин закрывает все школы в Москве с 21 марта
В Псковской области на случай карантина по коронавирусу подготовили детский санаторий «Гороховое озеро», расположенный в Островском районе. Сюда планируют привозить только тех, кто не может обеспечить себе домашний карантин — например, приезжих из других регионов. Санаторий перепрофилирован и готов принять 32 человека — граждан без признаков респираторных заболеваний из тех стран, которые считаются неблагополучными по коронавирусу. Предполагается, что привозить их будут сюда прямо с границы.
Пока таких в регионе нет.
Читайте подробнее: Псковский санаторий подготовили на случай карантина по коронавирусу
В Челябинске выросло число граждан Китая, находящихся на коронавирусном карантине. Об этом сообщает областной минздрав.
Их стало снова восемь человек. Один новенький появился 16 марта.
Подробности в материале: В коронавирусном центре в Челябинске стало больше китайцев
Угроза распространение коронавируса скажется и на работе депутатов Госдумы в регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
Читайте также: Угроза коронавируса меняет работу депутатов Госдумы в регионах
Центром гигиены и эпидемиологии Пензенской области с 20 февраля по подозрению на наличие коронавируса обследовано 307 человек. На сегодняшний день в регионе под медицинским наблюдением в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 162 человека.
Читайте также: В Пензенской области на коронавирусную инфекцию проверили 307 человек
Любые массовые мероприятия численностью более 50 человек, независимо от того на улице они проводятся или в помещении, подпадают под запрет. Соответствующая мера прописана в указе мэра Москвы от 16 марта, который вносит поправки в ранее принятые главой столицы ограничения в связи с распространением коронавируса.
Запрет на проведение публичных мероприятий численностью свыше полсотни граждан является временным и продлится до 10 апреля. Ранее аналогичные ограничения действовали для акций численностью свыше пяти тысяч участников.
Помимо этого, с 17 марта до особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», а для учреждений дополнительного образования и спортивных школ водится режим свободного посещения. С 21 марта до 12 апреля закрыты все школы и учреждения дополнительного образования. По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.
Подробности в материале: Собянин приостановил кружки и секции «Московского долголетия»
Ограничение по численности массовых мероприятий в Петербурге из-за коронавируса могут ужесточить. Такую возможность не исключил глава комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец, передает 16 марта корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Петербурге могут запретить собираться и менее чем по 1 тысяче человек
Более 50 вызовов от жителей Краснодарского края, приехавших из стран, неблагополучных по коронавирусу, поступило в скорую помощь с конца января 2020 года, ни в одном случае подозрение не подтвердилось
Об этом: Жители Кубани 50 раз вызывали скорую из-за подозрений на коронавирус
Медицинские организации Дагестана готовы к приему пациентов с признаками новой коронавирусной инфекции. В республике создан необходимый запас противовирусных препаратов и расходных материалов, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Читайте также: В Дагестане готовы к приему пациентов с признаками коронавируса — минздрав
Университеты Омской области предпринимают меры в связи с угрозой коронавируса. О дистанционном обучении заявили ОмГУ, ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГУПС.
Читайте также: Омские вузы переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала не производить массовую закупку продуктов на фоне распространения коронавируса. Она подчеркнула, что, несмотря на риск распространения заражения, «продукты будут».
Школы Дагестана на фоне распространения в мире новой коронавирусной инфекции работают в штатном режиме, но в условиях повышенной профилактики. Дальнейшие меры будут приниматься после весенних каникул исходя из ситуации в регионе, сообщили в министерстве образования и науки республики.
Об этом: Школы Дагестана из-за коронавируса перешли на режим повышенной профилактики
Мурманский аэропорт сегодня был закрыт на санитарную обработку.
Подробности в материале: В Мурманске из-за коронавируса закрыли аэропорт
С 17 по 30 марта в школах Рязани объявлены каникулы, а в детских садах вводится свободное посещение. Такие меры предприняты для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
Читайте также: В школах Рязани объявлены двухнедельные каникулы
Вместо реальной борьбы с распространением коронавируса в Москве происходит лишь видимость таковой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщила депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ).
«Реальных мер борьбы с коронавирусом не наблюдаю. Всё, что делается, можно назвать лишь профанацией», — сказала Енгалычева.
Свою позицию она объяснила тем, что власти не доносят до населения даже основные вещи, которые необходимы для профилактики коронавируса. К таковым парламентарий отнесла информацию о том, как распознать симптомы вируса, в чем их отличия от простуды, гриппа, каковы методы эффективной профилактики, чтобы не заболеть.
«Никто не пропагандирует даже элементарное ношение медицинских масок. Возможно, это связано с тем, что маски купить невозможно, их нет в аптеках. Сама лично объехала десяток разных аптек, нигде нет и не знают, когда будут. Пыталась заказать в интернете, но тщетно, в наличие масок просто нет», — заявила Енгалычева.
Читайте подробнее: Даже масок нет: борьбу с коронавирусом в Москве назвали профанацией
Мыло, туалетная бумага, вода и алкоголь, замороженные продукты и крупы — всё это закупают петербуржцы в магазинах в первый день действия введенных Смольным особых мер из-за угрозы распространения коронавируса.
Читайте также: В Петербурге замечен ажиотажный спрос на продукты, алкоголь и мыло
В Великом Новгороде с сегодняшнего дня, 16 марта, заседания регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции будут проходить ежедневно. Об этом заявили в штабе, который теперь информирует о своей работе и развитии ситуации с коронавирусом в социальных сетях, в том числе в Telegram.
Об ограничительных мерах сообщил и губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей инстаграм-странице.
«С сегодняшнего дня в детских садах, школах и колледжах введено свободное посещение. На дистанционное обучение перешёл университет. Отменены все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Все эти ограничительные меры введены в связи с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении.
Об этом: Новгородский антикоронавирусный штаб решил собираться ежедневно
Режим повышенной готовности решено ввести в Тульской области в связи с эпидобстановкой.
Читайте также: В Тульской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Медицинские маски нужно распределять по регионам централизованно. С таким предложением к председателю правительства России Михаилу Мишустину обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Глава Южного Урала предлагает наладить работу по централизованному распределению масок. Поступать они должны по фиксированным ценам. Всё это поможет создать неснижаемый запас, а также минимизировать последствия распространения коронавируса, считает губернатор Текслер.
Об этом: Медицинские маски предлагают распределять по регионам централизованно
Распоряжение «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Тверской области» подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Подробности в материале: В Тверской области расширяют меры против коронавируса — Руденя
Аптечная сеть-координатор получила от производителя 50 тыс. медицинских масок, которые будут распределены по аптекам Новгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 16 марта, информирует правительство региона в соцсети Facebook.
Ранее о дефиците медицинских масок заявили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Читайте подробнее: В Новгородской области пополняют запасы медицинских масок
В Курганской области с 17 марта школы, вузы, профтехучилища и учреждения дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение в связи с профилактикой коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: В Курганской области школы и вузы переводятся на дистанционное обучение
В Курганской области с 17 марта школы, вузы, профтехучилища и учреждения дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение в связи с профилактикой коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: В Курганской области школы и вузы переводятся на дистанционное обучение
Ещё в трёх екатеринбургских университетах вводят дистанционный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в учреждениях.
Указанные меры решено ввести в Уральском государственном горном университете, Уральском государственном педагогическом университете и Уральском государственном юридическом университете. Студентов переведут на дистанционную форму обучения.
Также в вузах отменяют проведение массовых мероприятий.
Об этом: Вузы Екатеринбурга переходят на дистанционное обучение
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, одной из причин изменения режима обучения в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского могло стать подозрение на короновирус у нескольких преподавателей вуза.
Об этом: Заболевшие педагоги КФУ читали студентам лекции после возвращения из Италии
В Москве запрещаются все массовые уличные мероприятия. Также запрещаются мероприятия в помещениях с участием более 50 человек. Запрет действует как минимум до 10 апреля.
Премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что власти вынуждены будут пойти на такой шаг из-за недисциплинированности граждан, не соблюдающих рекомендации медиков в связи с пандемией по коронавирусу.
Подробности в материале: Власти Сербии пригрозили ввести комендантский час из-за коронавируса
Порядка сотни легковых автомобилей с гражданами Литвы застряли в Польше на въезде в Литву, ещё около 450 автомобилей зарегистрировалось заранее для прохождения границы конвоем, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 марта.
Читайте подробнее: Застрявшие в Польше литовцы грозят перекрыть дороги
Два вуза Удмуртии заявили о переводе студентов на дистанционную систему обучения. Об этом сообщили в Глазовском государственном педагогическом университете и Ижевском государственном техническом университете имени М. Т. Калашникова.
Читайте также: Ряд вузов Удмуртии переходит на дистанционное обучение
Всех граждан, которые нарушают режим самоизоляции, сотрудники патрульной полиции МВД Грузии принудительно помещают в карантин. Соответствующую информацию распространяет пресс-служба министерства.
По данным министерства, только за минувшие сутки в результате мониторинга находящихся в самоизоляции лиц было выявлено 13 фактов нарушений установленного для них режима, и все они были переведены в карантин.
Читайте подробнее: Грузия: всех, нарушающих режим самоизоляции, помещают в карантин
Вирус выявлен у жителя Сыктывкара, вернувшегося из Ирана.
Подробности в материале: В Коми выявлен первый пациент с коронавирусом COVID-19
Распространение коронавируса может спровоцировать рост смертности от других заболеваний. Об этом 16 марта заявил врач общей практики Алексей Яковлев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Добавочная смертность возрастет не потому, что их коронавирус охватил, а потому, что им не хватило коек, аппаратов, врачей», — сказал специалист.
Читайте подробнее: Врач допустил, что коронавирус увеличит смертность от других заболеваний
Петербургский ГУП «Пассажиравтотранс», обеспечивающий социальные автобусные перевозки, начал измерять температуру у своих сотрудников перед выходом в рейс.
Читайте подробнее: У кондукторов и водителей в Петербурге перед сменой измеряют температуру
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что тестирование на коронавирус в регионе будет проводиться на бесплатной основе. При этом она отметила, что тест должны проходить те, кто был в странах, где распространён коронавирус, и те, кто контактировал с такими гражданами.
Меры профилактики в связи с угрозой распространения коронавируса усиливают на территории Республики Адыгея.
Об этом: В Адыгее усиливают меры профилактики из-за коронавируса
В Петербургском метрополитене слишком редко дезинфицируют составы и эскалаторы, что опасно при эпидемии коронавируса. Об этом заявила 16 марта в Смольном руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, главный санитарный врач города Наталия Башкетова.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор отчитал метро Петербурга за ленивую дезинфекцию
Адвокат Вячеслав Косаков рассказал ИА REGNUM, является ли коронавирус форс-мажором.
Читайте также: Обстоятельство непреодолимой силы — об ответственности и коронавирусе
«Правительственный час» в Госдуме с главой МИД России Сергеем Лавровым отменили на фоне коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Читайте также: В Госдуме отменили «правительственный час» с Лавровым из-за коронавируса
Во Владимирской области вступило в силу постановление об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, связанных с риском гриппа, ОРВИ и нового коронавируса. Школы будут чаще проветривать и проводить влажную уборку, обеззараживающую обработку будет проходить весь учебный инвентарь, мебель, подоконники, дверные ручки, перила. Школьникам и учителям будут измерять температуру, если у них появятся признаки ОРВИ — изолировать.
Подробности в материале: Владимирские школы станут чаще мыть и проветривать
Во Владимирской области создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В регионе нет случаев заражения коронавирусом. Подозрение на коронавирус было только у одной жительницы региона, которая прибыла из Испании и заболела пневмонией. Её изолировали и обследовали, тест на коронавирус был отрицательным.
Об этом: Владимирская область готова к борьбе с коронавирусом
Все три новых случая коронавирусной инфекции в Петербурге «привезены» из европейских стран. Три новых пациента — женщины. Две из них приехали инфицированными, третья «получила» вирус от своей родственницы, побывавшей за границей.
Подробности в материале: Новые случаи коронавируса в Петербург «завезли» из Италии и Франции
В Казанском федеральном университет (КФУ) начали разработку вакцины от коронавируса. Предварительную работу планируется завершить в течение двух месяцев, затем препарат будут испытывать на культурах клеток, а затем на лабораторных животных, за которыми будут вести наблюдение. После этого вакцина должна пройти доклинические и клинические испытания.
Читайте также: В Казанском университете разрабатывают вакцину от коронавируса
Всем ведомствам Архангельской области даны сутки, чтобы сформировать подробный план мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в регионе.
Читайте также: Архангельский губернатор дал сутки на разработку плана по борьбе с COVID-19
Образовательные учреждения Ульяновской области — школы, вузы и учреждения дополнительного образования — с 17 марта переходят на дистанционное обучение в связи с угрозой коронавируса. В детсадах введено свободное посещение.
Подробности в материале: Школы и вузы Ульяновской области переходят на дистанционное обучение
Регионам поручено представить предложения, на базе каких учреждений будут проводиться лабораторные исследования на коронавирус.
Подробности в материале: Тестирование на коронавирус в России будет проводиться бесплатно
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв ввёл запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.
В аптеках Великого Новгорода кончились медицинские маски. Факты их отсутствия корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в мэрии города по результатам рейда, в который сегодня, 16 марта, по поручению мэра Сергея Бусурина отправился лично председатель комитета экономического развития и инвестиций Дмитрий Гугнин в сопровождении журналистов.
В ходе рейда масок не оказалось в десяти аптечных пунктах в разных районах города, в двух аптеках инспектирующим сообщили, что ждут поставку медицинских масок по цене 5 рублей за штуку и 9 рублей за три штуки. В других аптеках затруднились ответить о сроках поставок, ссылаются на отсутствие продукции у поставщиков.
Читайте подробнее: В Великом Новгороде раскупили медицинские маски
Власти Москвы уточнили, что кафе и рестораны в столице закрываться не будут.
На территории Московской области вводится запрет на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал 16 марта глава региона Андрей Воробьёв.
Читайте также: В Подмосковье запрещены мероприятия численностью свыше 50 человек
Оперативный штаб Санкт-Петербурга по борьбе с коронавирусом рассмотрит вопрос о введении карантина в церквях из-за коронавируса. Об этом сообщил 16 марта вице-губернатор Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение, передает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Смольный выступил против целования распятий в церквях
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил о введении трёхнедельных каникул в школах региона с 23 марта.
Дезинфекция автобусов в Ленинградской области. Дарья Драй © ИА REGNUM
Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского из-за введенного режима повышенной готовности отменил все спектакли и концерты. Афиша на вторую половину апреля будет опубликована позднее.
Читайте также: Пензенский драмтеатр отменил все спектакли
Во Владимирской области контрольный комитет областной администрации вместе с региональным управлением Росздравнадзора проводит ежедневный мониторинг обеспеченности аптек препаратами для симптоматического лечения гриппа и ОРВИ. Сейчас, по данным оперативного штаба, лекарств в регионе достаточно.
Читайте подробнее: Во Владимирской области нет недостатка лекарств
В Пермском крае выявлен новый случай коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Таким образом, в регионе зафиксировано два случая инфекции. Ранее житель Перми стал носителем вируса, вернувшись из Франции.
Подробности в материале: В Прикамье увеличилось число заболеваний коронавирусом
Угроза распространения коронавируса COVID-2019 на территории Петербурга привела к тому, что руководство арт-пространства «Новая Голландия» на одноименном острове объявило о временном прекращении программы событий.
Читайте также: «Новая Голландия» временно сворачивает программу событий из-за COVID-2019
Все студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) переходят на дистанционные курсы с использованием электронных образовательных ресурсов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Читайте также: Студенты петербургского Политеха отправлены на дистанционное обучение
Екатеринбургский Театр оперы и балёта ввёл ограничения из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.
В театре решили не лишать зрителей доступа к высокой культуре, но без определённых ограничений там не смогли обойтись. В частности, отложены визиты тенора Паоло Лардиццоне, дирижера Оливера Дохнаньи, педагога по вокалу Массимиллиано Булло.
«Театр работает в штатном режиме, мы играем для вас спектакли каждый вечер», — сказали в учреждении.
Читайте подробнее: В Екатеринбурге отменили гастроли зарубежных звёзд в Оперном театре
Пресс-служба правительства РФ сообщила о подготовке проекта распоряжения о временном ограничении на въезд иностранных граждан, в том числе и граждан Белоруссии.
Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил, что системы «Электронный дневник», «Дневник.ру», «Цифровой урок» работают в регионе уже на протяжении нескольких лет. Дополнительные корректировки потребуются лишь для того, чтобы ученик мог оперативно отправлять выполненные задания учителю для проверки и получения методических рекомендаций.
«Мы уверены, что всё это послужит хорошим опытом взаимодействия в рамках дистанционных форм. Сегодня в школах для этого созданы все условия, включая и интернет, который проведён по национальному проекту», — отметил Седунов.
Об этом: Псковские власти заявили о готовности системы дистанционного обучения
Жители подмосковного Королёва смели с полок магазина продукты питания. 16 марта 2020 года, ТЦ «Глобус».
Фото: ИА REGNUM
В Калуге из-за распространения новой коронавирусной инфекции резко вырос спрос горожан на продовольствие. Большинство торговых сетей к ажиотажу на продукты первой необходимости подготовились заранее. В первую очередь люди закупают гречневую крупу, макароны, сахар и растительное масло. Федеральные розничные сети уже увеличили поставки круп и макарон на 30%, а известные супермаркеты заполнили свои склады почти на месяц вперед.
Читайте также: Калужские магазины увеличили поставки продовольствия
В Челябинской области найдена жительница Миасса, которая скрывалась от врачей и не обследовалась на коронавирус. Об этом журналистам сообщил замглавы областного минздрава Евгений Ванин.
Ей пришлось сдать анализы на коронавирус. Также впереди у неё карантин.
Подробности в материале: Скрывшаяся от коронавирусного карантина челябинка найдена
Основная часть вузов Нижнего Новгорода переводит студентов на обучение в дистанционном формате. В ряде вузов дистанционное обучение предварительно вводится до 29 марта, в некоторых учебных заведениях — до 3 апреля.
Читайте также: Почти все нижегородские вузы переходят на дистанционное обучение
Во Владимирской области с 16 по 24 марта проходит проверка крупных объектов торговли и общественного питания области на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий против коронавируса. Также все аптеки региона проверят на наличие препаратов для лечения инфекций и цены на эти лекарства.
Об этом: Владимирские магазины проверят на соблюдение мер против коронавируса
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поручил министерству образования и науки региона ввести двухнедельные каникулы начиная с 17 марта или перевести обучение в дистанционной режим.
Читайте подробнее: В образовательных организациях Калужской области объявлены каникулы
Все субъекты Федерации до 17 марта должны представить предложения, на базе каких учреждений будут проводиться тестирования граждан на коронавирус.
Читайте также: Регионы к 17 марта должны определить учреждения для тестов на COVID-2019
Покупательский ажиотаж, связанный с коронавирусом, в Петербурге не имеет под собой объективных оснований. Запаса основных категорий продовольствия в городе хватит на требуемые Минсельхозом два месяца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 16 марта глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.
Читайте также: Запаса продуктов в Петербурге хватит более чем на два месяца — Смольный
Тестирования граждан на коронавирусную инфекцию будут бесплатными.
Читайте подробнее: Голикова: тестирование на COVID-2019 будет бесплатным
На онлайн-обучение переходят Воронежский государственный университет, Воронежский государственный технический университет, Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Воронежский государственный педагогический университет и Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко.
Подробности в материале: В Воронеже шесть госвузов переходят на дистанционный режим работы
Глава Мурманска Сергей Никора принял решение о самоизоляции после участия в шахматном турнире, один из игроков которого, предположительно, заражен коронавирусом COVID-19.
Об этом: Глава Мурманска сдал тест на коронавирус и самоизолировался
В Москве перестанет принимать посетителей Московский зоопарк. Об этом на странице в Instagram 16 марта написала директор Светлана Акулова.
По её словам, зоопарк не будет принимать посетителей с 17 марта по 10 апреля.
«Мы вынуждены пойти на это ради вашей безопасности», — пояснила она.
Читайте также: Московский зоопарк закрывается из-за коронавируса
В Челябинской области на коронавирус всего проверили 1286 человек. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.
Все результаты отрицательные, отметили в ведомстве. Также сотни человек находятся под наблюдением. Среди них есть как местные жители, так и иностранцы.
Читайте подробнее: В Челябинской области на коронавирус проверили почти 1300 человек
Парк «Остров мечты» приостановит свою работу до 10 апреля.
Два воронежских театра, специализирующихся на постановках для детей, приостановят свою работу.
Об этом: В Воронеже два театра приостановят работу из-за коронавируса
В Челябинской области под коронавирусным наблюдением находятся 545 человек. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.
Среди них 447 граждан России и 72 гражданина Китая. Также врачи наблюдают и прибывших из Ирана, Италии и других стран.
Читайте подробнее: На Южном Урале под коронавирусным наблюдением остаются 545 человек
В Чечне принято решение о переносе весенних школьных каникул. Они начнутся уже 17 марта и продлятся до 25 апреля. Приказ об этом подписал министр образования и науки Чечни Идрис Байсултанов.
Читайте также: В Чечне школьные каникулы продлятся до 25 апреля
Новый московский парк «Остров мечты» закроют из-за коронавируса. Об этом сообщает 16 марта официальный сайт парка.
«Мы не можем рисковать безопасностью и здоровьем посетителей парка — это для нас самое главное», — говорится в комментарии председателя совета директоров ХК «Остров Мечты» Амирана Муцоева.
Отмечается, что меры приняты для профилактики распространения коронавируса.
Подробности в материале: В Москве из-за коронавируса закрывают парк «Остров мечты»
Магазины Подмосковья располагают достаточным количеством продуктов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Об этом: В Подмосковье достаточный запас продуктов питания — губернатор
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что тестировать на коронавирусную инфекцию будут тех граждан, которые побывали в странах, неблагоприятных по эпидемиологической ситуации, а также тех, кто с ними контактировал.
Читайте также: Голикова рассказала, кого будут тестировать на коронавирус
Массовые спортивные и культурные мероприятия, запланированные в Воронежской области, будут перенесены на более поздние сроки либо отменены. Кроме того, объявлено о переносе форума «Зодчество VRN 2020» на более поздний срок.
Подробности в материале: В Воронеже из-за коронавируса отменяют концерты и состязания
Режим повышенной готовности вводится на территории Республики Крым с 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма.
«На период действия режима запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия», — отметил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Читайте подробнее: В Крыму вводится режим повышенной готовности
Вирусолог напомнила, что использование антисептиков для рук не заменяет полноценного мытья рук.
Читайте также: Врач-вирусолог открыла секрет, как самому изготовить антисептик для рук
Четверо человек госпитализированы с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в Воронежской области 14−16 марта.
Подробности в материале: В Воронеже четыре человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
Вице-губернатор Петербурга МаксимСоколов оказался в инфекционной больнице им. Боткина для проверки на коронавирус. Подозрение о том, что он находится на карантине, появилось еще на прошлой неделе, однако аппарат чиновника отказывался подтверждать эту информацию, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Вице-губернатор Петербурга попал в больницу из-за коронавируса
Власти Российской Федерации рассматривают вариант фактического полного закрытия государственных границ и ограничения выезда граждан за рубеж из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Читайте также: Россия может полностью закрыть границы из-за пандемии коронавируса
Правительство РФ официально приняло решение о временном ограничении на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Ограничение продлится с 18 марта по 1 мая.
Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом: Россия с 18 марта закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса
В Москве за одни сутки подтвердилось 20 новых случаев заболевания новым типом коронавируса, что увеличило статистику в полтора раза. Страны Евросоюза охвачены пандемией, однако до последнего момента транспортное сообщение с ними было свободным. Все СМИ и органы власти непрерывно говорят об окутавшем планету вирусе. Граждане взволнованы, однако унять свои страхи не могут, поскольку нет ответа на простой на первый взгляд вопрос: как узнать, подхватил ты уже новую болезнь или нет?
На открытом правительством РФ новом сайте стопкоронавирус. рф написано чётко:
«Лаборатории частных медицинских организаций не проводят исследования на новый коронавирус. В государственных больницах берут анализы у тех, кто в последние 14 дней пересекал границу одной из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Корея, Иран), жалуется на симптомы ОРВИ и посещал страны, где есть хотя бы один случай коронавируса или у тех, кто контактировал с заболевшими».
Правительство Российской Федерации ограничивает въезд иностранных граждан на территорию РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако через границу будут пропускать водителей большегрузных автомобилей, дипломатов и тех, кто имеет вид на жительство в России.
Читайте также: Закрытие границ РФ не касается дипломатов и водителей фур
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные разговоры с премьер-министрами ряда иностранных государств для обсуждения ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.
Читайте также: Мишустин обсудил ситуацию с коронавирусом с премьер-министрами других стран
При входе в медучреждения Москвы всем пациентам измеряют температуру бесконтактным способом. Фото: mos.ru
Министерство иностранных дел Белоруссии выразило сожаление о решении Российской Федерации по закрытию границ и ждет конкретной официальной информации о параметрах выполнения этой меры.
Подробности в материале: МИД Белоруссии сожалеет о закрытии границ с Россией
Железнодорожное сообщение будет временно приостановлено с 17 марта и до особого указания.
Подробности в материале: Компания РЖД временно прерывает сообщение с Казахстаном
Контроль соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса в синагогах будут осуществлять профильные службы.
Подробности в материале: В синагогах Москвы смогут молиться одновременно не более 50 человек
Глава Нижегородской области Глеб Никитин отреагировал на сообщения в соцсетях о возросшем спросе на продукты и пустых полках в магазинах в связи с пандемией коронавируса. Никитин лично посетил 2 магазина и аптеку, убедившись, что дефицита в торговых точках нет.
Читайте подробнее: Глава Нижегородской области лично проверил магазины — дефицита нет
Все школы в Нижегородской области досрочно уйдут на весенние каникулы, которые начнутся 18 марта. Учреждения среднего образования с 18 марта переходят на дистанционный формат обучения. Аналогичные меры должны принять все вузы в области. Кроме того, 18 марта уходят на весенние каникулы все организации дополнительного образования региона.
Читайте также: Школы Нижегородской области уйдут на каникулы 18 марта
Московский зоопарк не будет принимать посетителей в период с 17 марта и по 10 апреля в связи с угрозой эпидемии коронавируса.
Читайте также: Московский зоопарк закрывается и переходит на онлайн-трансляции
Марийский государственный университет (МарГУ) и Поволжский государственный технологический университет (Волгатех) перешли на дистанционный формат обучения. Оба вуза так работают уже с 16 марта.
Студентам напомнили, что это не карантин, и не каникулы.
Читайте также: Вузы Марий Эл перешли на дистанционное обучение
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что закрытие границ России в условиях пандемии коронавируса оправдано и является одной из рекомендованных мер Всемирной организации здравоохранения.
Подробности в материале: Мишустин: закрытие границ соотвествует рекомендациям ВОЗ
Из-за угрозы распространения коронавируса руководство Амурского государственного университета объявило о переносе тотального диктанта на осень 2020 года.
Подробности в материале: В Приамурье из-за коронавируса на осень перенесли тотальный диктант
В Якутии относительно спокойно — пока не наблюдается ажиотажа, связанного с паникой и сметанием всего подряд с полок магазинов. Коронавируса официально в республике нет.
Об этом: В Якутии пока нет ажиотажа в магазинах из-за пандемии коронавируса
В Якутии обсуждают фото, где студент или старшеклассник сидит за партой в противогазе.
Подробности в материале: COVID-19: в Якутии студент пришёл на занятия в противогазе
В Новосибирской области для профилактики коронавируса принимаются следующие меры: продление весенних каникул, переход на дистанционное обучение, свободное посещение образовательных учреждений и дезинфекция. Об этом сообщает правительство региона.
Об этом: Новосибирские власти сообщили о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом
Мэр Кемерова Илья Середюк прокомментировал информацию о пустых полках в магазинах. Он отметил, что фотографии в социальных сетях встревожили горожан.
«По информации руководителей торговых предприятий и управления потребительского рынка администрации города Кемерово, товарный запас продуктов обеспечен, а также пополняется ежедневно и рассчитывается в зависимости от темпов продаж», — написал глава муниципалитета в своём Instagram.
Подробности в материале: Мэр Кемерова опроверг информацию о пустых полках в магазинах
Учёные новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали испытания вакцины против коронавируса. Вирусологи изготовили уже 13 её вариантов. Вакцину разрабатывают в круглосуточном режиме, учёные работают с реальными штаммами вируса.
«Данные прототипы созданы, — сообщил «Вестям Новосибирск» заведующий лабораторией «Вектора» Ильназ Иматдинов. — Мы уже сейчас приступаем к тестированию на лабораторных животных. С целью оценки их эффективности и безопасности. Уже в июне мы планируем представить 1−2 варианта, которые покажут наилучшие результаты».
Подробности в материале: В новосибирском центре вирусологии тестируют вакцину против коронавируса
Лучшим дезинфицирующим средством в условиях распространения коронавирусной инфекции является хозяйственное мыло, заявила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.
«Если мы моем руки с хозяйственным мылом, это 100% практически щелочь, это самое лучшее дезинфицирующее средство. Не обязательно покупать антисептики в аптеке», — цитирует Позднякову Sibnet.ru
Подробности в материале: Инфекционист назвала дезинфицирующее средство в условиях коронавируса
В Магаданской области приступили к дезинфекции общественного транспорта — каждый автобус в конце смены проходит тщательную обработку.
Подробности в материале: На Колыме ежедневно дезинфицируют общественный транспорт
В России на сегодня есть три тест-системы, позволяющие определить наличие вируса у человека. Две из них разработаны научным центром «Вектор», ещё одна от Министерства здравоохранения РФ. В работе на сегодня ещё одна тест-система — от частной компании. Ожидается, что её зарегистрируют уже на этой неделе. Разработчик — компания, которая через цепочку юрлиц связана с властями Ульяновской области.
Читайте подробнее: Тест на коронавирус: кто стоит за разработчиками систем?
В Пермском крае отмечено резкое повышение цен на медицинские маски. К такому выводу пришли специалисты регионального управления ФАС в ходе еженедельного мониторинга, сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, на этот товар повысились цены. Причём как в рознице, так и у оптовиков. В среднем одна маска стоит у оптовых поставщиков 12,3 рубля.
При этом ещё в декабре 2019 года розничные продавцы покупали маски по ценам от 1,04 рубля за единицу. В феврале 2020-го средняя стоимость поднялась до 9,09 рублей. Цены продолжают расти.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подробности: Минсельхоз РФ поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
В Пермском крае медицинские маски можно купить по 6,4 рубля за единицу. Это минимальная цена, зафиксированная специалистами краевого УФАС, сообщает пресс-служба ведомства.
Максимальная цена масок составляет в розницу 35 рублей. В среднем одна маска стоит 20,7 рубля.
Для сравнения, в феврале средняя розничная цена была в районе от 17,32 до 18,62 рубля. Таким образом, зафиксировано подорожание этого актуального в условиях ситуации с ОРВИ, гриппом и коронавирусом товара.
Подробности в материале: В Прикамье назвали новые розничные цены медицинских масок
«Почему канадская компания так пренебрежительно и халатно отнеслась к тому, что её работники отдыхают в очагах эпидемий? Как вы объясните отсутствие контроля за перемещениями ваших работников?» — обратился губернатор Сергей Носов к иностранному представителю компании «Кинросса».
Подробности в материале: На Колыме в зоне риска по коронавирусу минимум 150 человек
В Пермском крае в продаже остаётся чуть больше четырёх тысяч медицинских масок. Об этом сообщает краевое УФАС.
По данным на 16 марта, они были в торговой сети «Магнит». Также приобрести их можно в ряде аптечных сетей.
Читайте подробнее: В Пермском крае осталось четыре тысячи медицинских масок
Обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами в связи с закрытием школ на карантин предложили в Национальном родительском комитете (НРК).
Читайте также: В России предложили отпускать родителей на больничный из-за закрытия школ
Приморский край не в состоянии самостоятельно обеспечить население региона продуктами питания, и как нельзя лучше это выявила ситуация с коронавирусом, когда закрылись границы, прекратились поставки.
Читайте также: Приморье не готово самостоятельно обеспечить население продуктами питания
В правительстве Якутии готовят указ по объявлению в республике режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Читайте также: Власти Якутии введут особый режим из-за коронавируса
В мэрии Екатеринбурга введены дополнительные профилактические санитарные меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
Читайте также: В администрации Екатеринбурга ввели дополнительные санитарные меры
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на аппаратном совещании призвал минимизировать риски проникновения в регион коронавируса.
Читайте также: Томская область готовится к борьбе с коронавирусом
С момента выписки из инфекционной больницы в Чите первого человека в России с подтверждённым диагнозом коронавируса прошёл месяц. Как выяснили «Новости Забайкалья», гражданин Китая Ван Юнь Бинь пребывает в отличном настроении и вновь приехал вместе с дочерью в Забайкалье, а его жена выехала по работе в Амурскую область. Иностранец признался, что после выписки из краевой инфекционной больницы не болел даже простудой, чего и всем желает.
Читайте подробнее: Первый человек, излечившийся от коронавируса в России, желает всем здоровья
Текущих запасов продовольствия в российских розничных сетях и магазинах по основным товарным группам хватит примерно на восемь недель, сообщил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.
Подробности в материале: Эксперт сообщил о наличии запаса продуктов в России на два месяца
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 17 марта, новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. Об этом сообщает телеграм-канал «Коронавирус в Кузбассе».
Уточняется, что два пациента с подтверждённым диагнозом находятся в инфекционной больнице Кемерова.
«Состояние пациентов за минувшие сутки не показало отрицательной динамики, — говорится в официальном сообщении. — У четверых пациентов из группы «контактных» анализы на коронавирус дали отрицательный результат. Решается вопрос о их выписке из медицинского учреждения».
Читайте подробнее: Коронавирус в Кузбассе: озвучены данные за последние сутки
Смотрите видео Минздрава РФ: Коронавирус. Для кого он опасен.
К любопытному выводу пришёл доцент кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексей Ушаков, проанализировав информацию о заразившихся коронавирусом в России. Учёный полагает, что при более качественном медицинском обслуживании вирус в нашей стране выявляли бы значительно чаще.
«Соотношение заразившихся COVID-2019 к умершим 30 к 1. Однако в любой контрольной группе, заразившиеся на карантине, например, смертность практически нулевая. На мой взгляд, это признак того, что заразившихся значительно больше, чем выявлено. Зафиксированные смерти не являются частью группы заразившихся численностью в 160 тысяч человек. Поэтому 30 к 1 и не подтверждается в условиях строгого наблюдения. Отсюда два возможных вывода — болезнь не настолько смертельная, как говорят. И — заражённых намного больше, чем говорят».
Подробности в материале: Почему число заразившихся коронавирусом в России может быть больше 93
Повышенного спроса и дефицита товаров в Омской области в связи с угрозой коронавируса не наблюдается. Об этом сообщили 17 марта в региональном правительстве.
Подробности в материале: Омские власти не наблюдают дефицита товаров из-за коронавируса
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём «инстаграме» отметил «интересный факт»: первые документально зафиксированные карантинные мероприятия в истории России проводились именно на Псковской земле в 1521 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, глава региона публикует архивный документ — текст из Первой псковской летописи.
«Для торгового города с тесными связями со многими зарубежными государствами это была абсолютно необходимая практика. Сегодня, спустя почти 500 лет, нам также нужно проявить дисциплину и выдержку, чтобы избежать излишних рисков», — отметил Ведерников.
Подробности в материале: «Справимся!»: псковский губернатор вспомнил о карантине 1521 года
В Пермском крае пропали из аптек медицинские маски производителей из Китая. Об этом сообщает краевое УФАС.
Ранее китайские маски закупали больше 50% оптовиков региона. Сейчас их надежды на поставки от российских изготовителей. Но те пока не могут выполнить все заявки. Многим отказывают в поставках.
Читайте подробнее: Китайские маски пропали из аптек Пермского края
Розыгрыш Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) приостановлен на одну неделю, чтобы согласовать новый формат проведения чемпионата с участием шести российских клубов.
Читайте подробнее: КХЛ на неделю приостановила розыгрыш Кубка Гагарина
Ситуация с поставками медицинских масок может стабилизироваться к середине апреля. Этого не исключают в краевом УФАС.
Как отмечает глава ведомства Александр Плаксин, российские производители могут возобновить отгрузку оптовикам не ранее конца марта — середины апреля. «Возможно, к этому периоду ситуация с наличием средств индивидуальной защиты в розничных аптечных сетях края стабилизируется», — надеется Плаксин.
Подробности в материале: В Прикамье назвали сроки стабилизации ситуации с масками
Власти Бурятии не намерены переводить школы региона на дистанционное обучение или закрывать на карантин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики, необходимости в этом пока нет.
Читайте подробнее: В Бурятии не намерены закрывать школы на карантин до весенних каникул
Действующие в интернете мошенники используют вспышку коронавируса для хищения персональных данных и ложного сбора пожертвований. О «кибер-коронавирусе» рассказали РИА Новости IT-эксперты.
Злоумышленники пользуются беспокойством пользователей и, к примеру, рассылают им письма от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Читайте подробнее: Жителей РФ предупредили об интернет-мошенничестве на фоне COVID-19
В Ингушетии с 17 марта закрыты на карантин все детские сады и школы. На дистанционное обучение рекомендовано перейти всем коледжам и высшим учебным заведениям. Такое решение принял глава региона Махмуд-Али Калиматов в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике.
Подробности в материале: В Ингушетии закрыли на карантин школы и детские сады
В Москве в «Манеже» с 17 марта из-за распространения коронавируса закрыли выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство».
Читайте подробнее: Из-за коронавируса выставка Дали в Москве закрыта
В связи с угрозой коронавируса школьники Хакасии выйдут на весенние каникулы на несколько дней раньше.
Подробности в материале: Школьников Хакасии из-за коронавируса отправят на каникулы раньше
На территории Республики Алтай отменены все культурно-массовые мероприятия, а также выезды в другие регионы на соревнования и другие события. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое поручение дал глава республики Олег Хорохордин. Обращаясь к местным жителям, он также призвал их воздержаться не только от выездов за рубеж, но и от поездок по стране.
Об этом: Жителей Алтая призвали не ездить в другие регионы России
На фоне массового перехода на дистанционную работу и обучение из-за эпидемии коронавируса студенты Алтайского госуниверситета (АлтГУ) намерены провести митинг. Как сообщаетИА «Амител» со ссылкой организаторов, его цель — понудить руководство вуза тоже перейти на дистанционное обучение.
«Если у вас нет возможности прийти в корпус Д, придите в это время в столовую в своём корпусе и выпейте растворимого кофе за победу над бюрократией и коронавирусом», — обратились организаторы к студентам.
Об этом: Студенты АлтГУ проведут митинг против бюрократии и коронавируса
В Чечне с 17 по 25 марта все вузы республики будут работать в дистанционном режиме. Для студентов будет предложено обучение в режиме онлайн согласно расписанию.
Подробности в материале: Студенты вузов Чечни переведены на дистанционное обучение
В России увеличивается число руководителей компаний, принимающих меры для борьбы с коронавирусом. Так, в начале февраля их было 6%, в начале марта — 14%, на 16 марта — 42%.
Подробности в материале: Каждый четвёртый работодатель принимает меры для борьбы с коронавирусом
Крупные онлайн-кинотеатры в России объявили акции с бесплатной подпиской на фоне распространения коронавируса нового типа. Среди таковых — Okko, Ivi, Premier, «Кинопоиск HD» и more.tv.
Читайте подробнее: Российские онлайн-кинотеатры ввели бесплатную подписку из-за COVID-19
Режим свободного посещения образовательных учреждений введен на Ставрополье в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Принимать решение о том, посещать ли ребенку школу или детский сад, будут сами родители, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Об этом: На Ставрополье введен режим свободного посещения школ и детских садов
На сегодняшний день в мире новым типом коронавируса заразились 167 511 человек. Такие данные содержатся в отчёте Всемирной организации здравоохранения. При этом впервые число заражённых в Китае оказалось меньше, чем за его пределами. Так, по состоянию на 16 марта, в КНР зафиксировано 81 077 подтверждённых случаев заболевания COVID-2019. За поседение сутки — 29 новых случаев.
Читайте также: ВОЗ обнародовала новые данные о числе заразившихся коронавирусом
Глава Якутии Айсен Николаев поручил региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства решить вопрос возмещения жителям республики стоимости билетов на отдых за границу без штрафов и налоговых сборов.
Об этом: COVID-19: в Якутии обещают вернуть людям деньги за авиабилеты за границу
В Пскове все спектакли и концерты Псковской областной филармонии, Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина и Псковского областного театра кукол переносятся. Такие меры приняты в связи с указом губернатора региона Михаила Ведерникова, которым запрещено проведение любых массовых мероприятий численностью более 50 человек с 16 марта.
В театрально-концертной дирекции региона назвали срок переноса спектаклей и концертов — как минимум до 1 апреля.
Об этом: Все спектакли и концерты в Пскове перенесли — пока до апреля
Первичную медицинскую помощь больным с респираторными симптомами на Алтае будут оказывать на дому. Об этом заявил региональный министр здравоохранения Сергей Коваленко. По его словам, прежде всего это касается граждан старше 60 лет. При этом принимать в больницах пациентов с ОРВИ будут через отдельные кабинеты. Для этого даже привлекли дополнительный медперсонал.
Читайте также: Жителей Алтая с респираторными симптомами будут лечить на дому
В Ингушетии под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся три человека. Все они помещены под режим домашней самоизоляции. Тесты у них отрицательные, но врачи продолжают наблюдать за изолированными.
Читайте подробнее: В Ингушетии попали под наблюдение из-за коронавируса три человека
В России увеличивается число граждан, готовых сделать прививку от коронавируса. Если в конце января однозначно были готовы к вакцинации 14%, то, по данным на 16 марта, — 22%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.
Читайте также: Растёт число граждан РФ, готовых сделать прививку от коронавируса
Поскольку в Алтайском крае не зарегистрировано ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), вносить изменения в учебный процесс необходимости нет. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает сайт регионального министерства образования.
Читайте подробнее: Алтайские школы решили не отправлять на карантин из-за коронавируса
В томском аэропорту «Богашёво» в связи с угрозой коронавируса усилены профилактические мероприятия. Об этом сообщили 17 марта в администрации Томской области.
Подробности в материале: Коронавирус: в аэропорту Томска усилены меры профилактики
В Свердловской области под наблюдением врачей находятся 86 человек с подозрением на коронавирус. Об этом заявил замглавы свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
Данные жители имеют симптомы ОРВИ и до этого побывали в странах, где проходит вспышка нового коронавируса. Шесть граждан до этого контактировали с больным COVID-19 в вагоне поезда.
Ещё 422 человека находятся под наблюдением, потому что ранее они вернулись из «неблагополучных» стран, где бушевал коронавирус.
Подробности в материале: На Среднем Урале наблюдают за 86 жителями с подозрением на коронавирус
Министерство образования Чувашии рекомендовало образовательным организациям усилить меры профилактики в связи с угрозой коронавируса, а школам перейти на обучение «без перемещения детей по кабинетам».
Московский клуб ГлавClub Green Concert объявил о приостановке проведения массовых мероприятий. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте концертной площадки.
Отмечается, что решение принято в соответствии с указом мэра Москвы от 16 марта 2020 года. Документ приостанавливает проведение всех массовых мероприятий посещаемостью выше 50 участников.
В клубе проинформировали, что приостанавливают проведение концертов с 16 марта по 10 апреля. При этом большинство запланированных выступлений будут перенесены и состоятся в более поздний срок.
Читайте подробнее: ГлавClub Green Concert отменяет проведение концертов в Москве
Правительство и Банк России разработали пакет экономических мер для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 и волатильности на финансовых рынках. Пакет мер направлен на достижение трех целей: обеспечение финансовой стабильности, устойчивости секторов и отраслей экономики и меры по поддержке регионов и населения.
Вузы Адыгеи из-за угрозы распространения коронавируса переходят на дистанционное обучение, а в детских садах введен режим свободного посещения. Школы региона продолжают работать в обычном режиме.
Читайте также: Вузы Адыгеи из-за коронавируса переходят на дистанционное обучение
В Новосибирских магазинах и на рынках достаточно запасов продовольствия, сообщили в региональном правительстве.
«В первую очередь местного производства. Пополнение прилавков осуществляется в штатном режиме. Организациям торговли рекомендовано минимизировать очереди и обеспечить наличие наиболее востребованных товаров», — говорится в официальном сообщении.
Читайте также: Власти уверили, что запасов продовольствия в Новосибирской области хватит
Горно-Алтайский государственный университет переходит на работу в электронной информационно-образовательной среде. Как говорится в приказе ректора вуза, меры по усилению безопасности были приняты для предупреждения распространения коронавируса.
Читайте также: Студентов Горно-Алтайского университета перевели на дистанционное обучение
Сельхозпроизводители Новосибирской области полностью обеспечивают потребности рынка в основных группах продовольствия — молоке, мясе, яйце, зерновой продукции и тепличных овощах. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
«Зависимость от импорта продовольствия сейчас минимальна, — подчеркнул Лещенко. — На территории области действует большое число животноводческих хозяйств. Ежедневно производится более 1,8 тыс. тонн молока. Работает семь промышленных птицефабрик. На элеваторах и складах имеется достаточный запас зерновой и овощной продукции».
Читайте также: Сельхозпроизводители могут обеспечить новосибирцев продовольствием — власти
Правительство России и Центробанк примут все необходимые меры, чтобы обеспечить экономическую устойчивость и финансовую стабильность.
Подробности в материале: Правительство и ЦБ примут все меры для обеспечения устойчивости экономики
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса на территории города. Контроль за исполнением Локоть оставил за собой.
Читайте также: Мэр Новосибирска подписал постановление о противодействии коронавирусу
В Москве Большой театр отменил спектакли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Решение принято в соответствии с указом мэра Москвы от 16 марта.
«Никакие спектакли, концерты ни на одной из площадок театра до 10 апреля даваться не будут», — приводит агентство слова представителя театра.
Читайте также: Большой театр отменил все спектакли из-за коронавируса
Режим повышенной готовности введен на территории Ставрополья в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В крае отменены массовые мероприятия и поездки официальных делегаций, сообщила пресс-служба главы региона.
Об этом: На Ставрополье из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 17 марта, 583 человека, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, находятся на самоизоляции. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Уточняется, что у них «нет признаков ОРВИ». Тем временем в инфекционную больницу с признаками ОРВИ госпитализировано 18 человек, вернувшихся из стран с большим количеством заболевших. У семи тесты отрицательные, 11 поступили накануне и ждут результатов анализов.
Об этом: На самоизоляции из-за коронавируса находятся почти 600 новосибирцев
Ряд крупных компаний приняли решение о переводе своих сотрудников в Воронеже на удалённый режим работы — без прихода в офис. Решение принято в качестве профилактических мер на фоне угрозы коронавируса.
Об этом: В Воронеже ряд компаний отправили сотрудников на удалённую работу
Московский театр «Современник» с 17 марта отменил проведение всех спектаклей. Информация об этом опубликована на сайте театра.
Решение принято в соответствии с указом мэра Москвы от 16 марта, по которому запрещается проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек в целях профилактики распространения коронавируса.
«Современник» отменяет все спектакли с 17 марта до 10 апреля.
Об этом: В Москве театр «Современник» из-за коронавируса отменил все спектакли
Правительство России в условиях распространения коронавируса считает первоочередным решение задач по линии здравоохранения. Об этом говорится в документе «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития», опубликованном на сайте правительства.
Читайте также: Правительство РФ пообещало выполнить обязательства в сфере здравоохранения
Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня космонавтики, который отмечается в России 12 апреля, не состоятся. Ранее планировалось, что торжества традиционно пройдут в Государственном Кремлёвском дворце. Однако из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса их было решено отложить.
Подробности в материале: Празднование Дня космонавтики отложено из-за коронавируса
Четыре жительницы Екатеринбурга госпитализированы по решению суда из-за контакта с больным коронавирусом. Об этом заявил глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
Две женщины и их дочери были пассажирками поезда Москва — Новый Уренгой, в котором ехал заражённый коронавирусом гражданин. Тем не менее они отказались от госпитализации, поэтому санитарному ведомству пришлось обращаться в суд.
Ещё два пассажира поезда добровольно пошли на госпитализацию в Талице.
Об этом: Коронавирус: на Урале по решению суда госпитализировали четверых человек
В Петербурге около восьмисот студентов Северо-западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова завершили пребывание в двухнедельном карантине по коронавирусу.
Читайте подробнее: Студенты-медики в Петербурге вышли из двухнедельного карантина: потерь нет
В Москве сеть кинотеатров «Москино» отменяет показ фильмов и другие мероприятия до 10 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.
Деньги за купленные на сайте билеты «автоматически вернутся на карту в течение 15 банковских дней». Тем, кто покупал билет в кассах, нужно обратиться лично.
Решение об отмене показов принято в соответствии с указом мэра Москвы от 16 марта о профилактике коронавируса.
Подробности в материале: Кинотеатры «Москино» приостанавливают работу до 10 апреля
В Москве перенесли празднование Дня космонавтики из-за коронавируса. Об этом сообщили 17 марта в пресс-службе государственной корпорации.
Отмечается, что мероприятие будет перенесено на осень, однако новая дата пока не определена.
Решение о переносе принято в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина от 16 марта, в котором запрещается проведение всех массовых мероприятий численностью более 50 человек.
Подробности в материале: Роскосмос перенёс на осень празднование Дня космонавтики
Посетители не смогут попасть в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве по меньшей мере до 10 апреля. Об этом сообщает 17 марта пресс-служба учреждения культуры.
Об этом: В Москве Пушкинский музей закрывают для посещений из-за коронавируса
В Чебоксарах из-за угрозы коронавируса перенесён международный балетный фестиваль, который должен был открыться 3 апреля и был приурочен к 100-летию со дня образования Чувашской автономной области.
Читайте подробнее: Из-за коронавируса в Чувашии отменили международный балетный фестиваль
В областном минздраве с 17 марта начал работать телефон горячей линии специально для лиц, прибывших из-за рубежа. Звонки на горячую линию принимаются в круглосуточном режиме, сообщают в правительстве Пензенской области.
Жители Пензенской области, вернувшиеся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, должны сообщить о своем возвращении по телефону: (8412) 42−09−47.
Об этом: В пензенском минздраве начала работать горячая линия
Все спектакли московского Театра имени Вахтангова отменяются с 17 марта. Об этом сообщает сайт учреждения культуры.
Спектакли отменяются на всех площадках до 10 апреля. Купленные ранее билеты можно вернуть.
Решение принято «в связи с возникшей угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории России».
Подробности в материале: В Москве отменяются все спектакли Театра имени Вахтангова
Пять членов экипажа танкера Aligote (флаг Маршалловых островов), прибывшего из КНР в Приморье, поместили в инфекционное отделение больницы Находки.
Об этом: Прибывших в Приморье из Китая моряков обследуют на коронавирус
В московских школах до 12 апреля будут работать дежурные группы. Об этом сообщила журналистам вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Она напомнила, что столичные школы закрываются с 21 марта по 12 апреля.
«Мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями. Поэтому по запросам родителей в 1−4-х классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек», — сказала она.
Читайте также: В закрытых школах Москвы откроются дежурные группы
Городской карантин может быть объявлен в Москве при критическом росте заболеваемости коронавирусной инфекцией к 20 марта. Такую меру рассматривают столичные власти, сообщают 17 марта «Открытые медиа» со ссылкой на неназванные источники в правительстве России и мэрии Москвы.
«Главная мера для борьбы с распространением вируса — городской карантин», — указали собеседники издания, однако какое именно число инфицированных считается критическим, они не знают.
Читайте также: Власти Москвы рассматривают введение городского карантина — СМИ
Московская государственная академическая филармония отменяет все концерты до 10 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.
«Отдельные концертные программы могут быть перенесены, их перечень и новые даты проведения будут сообщены дополнительно», — говорится в информации.
Читайте подробнее: Московская филармония отменила концерты
Режим повышенной готовности вводится на территории Ивановской области с 18 марта.
Читайте также: В Ивановской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Рекомендация воздержаться от посещения плавательных бассейнов и аквапарков включена в постановление о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Об этом: Петербуржцам рекомендовали не ходить в бассейны и аквапарки
В Челябинске школы готовы перейти на дистанционное обучение. Об этом на совещании в мэрии заявила глава горкома по делам образования Светлана Портье.
Она отметила, что при необходимости школы готовы сразу это сделать.
Подробности в материале: Школы Челябинска готовы перейти на дистанционное обучение
В России выздоровели пять пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Стопкоронавирус.рф.
Читайте также: В России от коронавируса излечились пять человек
Две студентки из Непала госпитализированы в Воронеже с признаками ОРВИ, сообщила пресс-служба правительства региона 17 марта. Как уточняется, у одной из девушек выявили признаки ОРВИ, вторая находилась с ней в контакте.
Читайте также: В Воронеже госпитализированы две студентки из Непала
Рабочая группа по противодействию распространению коронавирусной инфекции создана в Красноярске. Об этом сообщили 17 марта в мэрии города.
Читайте подробнее: В Красноярске создана рабочая группа по противодействию коронавирусу
В Липецкой области не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На лечении находятся три человека. Врачи наблюдают за состоянием ещё 34 человек, контактировавших с больными или прибывших из стран с неблагополучной эпидситуацией. У них симптомов коронавируса нет.
Читайте подробнее: Под наблюдением из-за коронавируса находятся 34 липчанина
В Москве может быть введён карантин из-за коронавируса, пишет издание«Открытые медиа».
Согласно последним данным, в Москве зарегистрировали 53 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
По информации СМИ, жителей столицы переведут на карантин в случае увеличения числа заболевших. В этом случае, пишет издание, карантин могут объявить уже 20 марта.
Читайте подробнее: СМИ: карантин в Москве могут ввести 20 марта
В Ростове-на-Дону два человека, вернувшиеся из эпидемиологически неблагополучных стран, помещены в изолятор с подозрением на коронавирус.
Читайте также: В Ростове-на-Дону два человека изолированы с подозрением на коронавирус
У сотрудников ГУМа в Москве проверили температуру перед началом работы, сообщает 17 марта издание Baza.
СМИ опубликовало видеозапись, в которой показано, что перед торговым комплексом выстроилась длинная очередь.
«Работники магазина стоят в огромной очереди из-за проверки тепловизором», — говорится в подписи к кадрам.
Об этом: В Москве сотрудники ГУМа выстроились в очередь для проверки
Власти Якутии обратились к предпринимателям с просьбой поставить на поток пошив медицинских масок.
Читайте также: В Якутии нашли способ, как обеспечить население медицинскими масками
Администрация Липецкой области создала на портале «Яндекс» канал с официальной информацией о ситуации с коронавирусом. На нём обещают публиковать оперативную информацию, перечни симптомов и пути передачи инфекции, рекомендации по защите от заболевания.
Об этом: В Липецкой области создали информационный портал о коронавирусе
В Ростовском государственном медицинском университете объявили о начале реорганизации образовательного процесса в связи с угрозой распространения коронавируса.
Читайте подробнее: Ростовские студенты-медики переведены на онлайн-обучение
В Курганской области 22 человека находятся дома в самоизоляции в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Все они прибыли с неблагополучных по данному заболеванию территорий.
Читайте также: В Курганской области изолированы в связи с пандемией 22 человека
В Курганской области 22 человека находятся дома в самоизоляции в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Все они прибыли с неблагополучных по данному заболеванию территорий.
Об этом: В Курганской области изолированы в связи с пандемией 22 человека
В Московской области нет новых случает заболевания коронавирусом. Об этом 17 марта сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв перед началом заседания регионального правительства.
По словам губернатора, в Подмосковье остаётся девять подтверждённых случаев заболевания. Кроме того, шесть человек госпитализировали с подозрением на инфекцию.
Читайте также: Воробьёв: в Подмосковье нет роста заболеваемости коронавирусом
Водители общественного транспорта в Хабаровске не соблюдают масочный режим.
Об этом: Водители общественного транспорта в Хабаровске не соблюдают масочный режим
В Петербурге с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции в Клинической инфекционной больнице им. Боткина в настоящее время проходят лечение восемь человек. Всего в этой больнице с симптомами ОРВИ находятся около трехсот человек, которых проверяют на коронавирус. Об этом сообщил 17 марта вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.
Читайте подробнее: В Петербурге лечат восемь больных коронавирусом, «тяжелых» пациентов нет
«Инвитро» в апреле запустит в РФ тест на новый коронавирус со сроком выполнения от двух дней, сообщает РИА Новости.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе под личный контроль.
Подробности в материале: Ростовский губернатор взял ситуацию с коронавирусом под контроль
Компания Airbus приостанавливает производство самолетов во Франции и Испании в связи с угрозой распространения коронавируса.
Читайте также: Airbus приостанавливает производство самолетов в Испании и Франции
Управляющая компания петербургского аэропорта «Пулково» дезинфицирует самолеты, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС).
Об этом: В «Пулково» дезинфицируют самолеты из-за коронавируса
Общественный транспорт представляет зону повышенного риска при эпидемии коронавируса. Об этом 17 марта заявил доктор медицинских наук, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».
«Почему китайцы закрыли сразу общественный транспорт? В общественном транспорте вероятность заражения в шесть раз выше, чем в личном транспорте или при гулянии пешком», — заявил Еделев.
Коронавирус имеет примерно те же внешние симптомы, что и обычные случаи ОРВИ, отметил он.
«Чихание не совсем характерно для него — всё-таки это сухой кашель, надсадный, протяжный. Если есть, то нужно посторониться от этих людей. И второе — это температура. Здесь есть классические признаки. Это и повышенная потливость, и краснота лица. Может быть при коронавирусе лёгкая синева носа — цианоз, это связано с нарушением дыхания. Но сейчас его не так много, потому сразу шарахаться, может быть, неправильно», — подчеркнул он.
Об этом: Коронавирус: каковы риски от перемещения в общественном транспорте?
В Москве концертный зал «Зарядье» приостанавливает проведение концертов и других мероприятий до 10 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.
Посетителям для возврата средств за билеты необходимо написать письмо с заявлением на электронную почту, указанную на сайте.
Подробности в материале: «Зарядье» отменяет проведение концертов и мероприятий
Власти Ленинградской области подготовили реестр сетевых ресурсов для дистанционного обучения школьников на время особых мер по коронавирусу. Об этом сообщает 17 марта пресс-служба областного правительства.
Об этом: Ленобласть подготовила реестр ресурсов для дистанционного обучения
В Екатеринбурге руководство Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) переводит студентов на дистанционное обучение.
Подробности в материале: В Екатеринбурге ещё один вуз переводит студентов на дистанционное обучение
Власти Иркутской области отмечают, что из-за шквала информации об эпидемии коронавируса в розничной торговле Приангарья фиксируется повышенный спрос на продукты питания длительного хранения (крупы, сахар, муку, консервированную продукцию) и средства личной гигиены.
По данным с официального сайта правительства региона, этот процесс начался с прошедших выходных (14−15 марта 2020 года).
Об этом: Напуганные коронавирусом жители Приангарья побежали в магазины
В Тюмени 17 марта в кофейнях города стартует акция «Чистый капучино». Мероприятие направлено на профилактику заболеваний коронавирусом.
В ходе акции кофейни Тюмени будут предоставлять скидку в 5% на капучино при условии, что клиент предварительно помыл руки.
Читайте также: В Тюмени пьют капучино против коронавируса
Пациенты медицинского комплекса в посёлке Коммунарка в Москве возвращены под наблюдение врачей после побега. Об этом сообщает 17 марта к пресс-служба заммэра Москвы по вопросам социального развития.
Читайте также: В больницу московской Коммунарки вернули беглых пациентов
Ситуация на авиарынке может привести к банкротству ряда авиакомпаний, заявил 17 марта глава Росавиации Александр Нерадько.
Читайте также: В Росавиации оценили последствия коронавируса
В министерстве здравоохранения Новосибирской области опровергли информацию о том, что в посёлке Кольцово есть заболевшие коронавирусом студенты и дети.
«Распространяемая информация о заболевших коронавирусом студентах Новосибирского государственного университета и детях в посёлке Кольцово не соответствует действительности. В настоящий момент в Новосибирской области нет подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией», — заявили в ведомстве.
Читайте также: Новосибирские власти прокомментировали слухи о заболевших коронавирусом
В кофейнях Тюмени появились буклеты и брошюры о профилактике коронавируса.
Пресс-служба «Молодой гвардии» Тюменской области.
В Чечне созданы изолированные помещения для размещения лиц, зараженных коронавируом.
«На случай вспышки инфекции на базе городской больницы № 3 и Республиканского клинического центра инфекционных болезней оборудованы боксы, полностью они будут готовы к 25 марта» , — рассказал вице-премьер Шахид Ахмадов.
Подробности в материале: В Чечне проверяют готовность медучреждений к вспышке коронавируса
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов предостерег от паники в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Читайте подробнее: Геннадий Зюганов предостерег от паники из-за коронавируса
Доктор экономических наук Никита Кричевский считает очень важным вопрос обеспечения больничными родителей детей до 14 лет, вынужденно остающихся дома из-за карантина. Комментируя на своих интернет-ресурсах предложение, сделанное Национальным родительским комитетом российскому правительству, он, в частности, отметил:
«Проблема усугубляется тем, что, по действующему законодательству, оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к уголовной ответственности при возникновении несчастных случаев или ограничением в родительских правах вплоть до их лишения. Интересная коллизия».
Об этом: Стоит ли отпускать родителей на больничный из-за закрытия школ на карантин?
Пациенты, сбежавшие из медицинского комплекса в Коммунарке, найдены. Об этом сообщила журналистам вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
«Пациенты, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, были найдены и доставлены в медицинское учреждение», — заявила она.
По её словам, лечение будет продолжено.
Читайте подробнее: Вице-мэр Москвы: сбежавших из карантина в Коммунарке пациентов нашли
На дистанционное обучение перешли Липецкий государственный педагогический университет, Липецкий государственный технический университет, Липецкий филиал финансового университета, Липецкий филиал РАНХиГС и Елецкий государственный университет.
Читайте также: Пять липецких вузов перешли на дистанционное обучение
Новые правила проведения богослужений и совершения таинств утверждены патриархом Московским и всея Руси Кириллом в связи с угрозой распространения коронавируса. Сообщение об этом опубликовано 17 марта на официальном сайте Московского патриархата.
Правила касаются использования гигиенических перчаток, салфеток, одноразовой посуды, пропитанных спиртом платов и прочего при богослужениях и таинствах. По окончании литургии прихожанам не следует целовать крест, священнослужителям рекомендовано возлагать его на головы прихожан.
Читайте подробнее: РПЦ изменила правила при богослужениях из-за коронавируса
В ряде магазинов в Воронеже существенно сократился ассортимент круп, мясных консервов, пустеют полки с туалетной бумагой. Ажиотаж поднялся 15−16 марта, до этого никакого повышенного спроса в магазинах региона не наблюдалось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Воронежцы скупают туалетную бумагу и крупы
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил о том, что новый коронавирус COVID-19 уничтожает клетки, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Читайте также: Жириновский: коронавирус поедает клетки
Сразу несколько вузов Новосибирской области заявили о переходе на дистанционную форму обучения из-за коронавируса.
Подробности в материале: Новосибирские вузы переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса
В Хакасии с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница Черемушек, сообщают местные массмедиа.
Читайте также: Жительница Хакасии госпитализирована с подозрением на коронавирус
Движение скоростных поездов Allegro («Аллегро») и «Лев Толстой» между Финляндией и Россией в среду, 18 марта, будет приостановлено из-за угрозы распространения коронавируса.
Читайте также: «Аллегро» и «Толстой» не поедут в Финляндию из-за коронавируса
Школьников Северной Осетии отправили на весенние каникулы раньше положенного срока. Каникулы у них начнутся уже завтра, 18 марта, и продлятся до 28 марта. При этом продолжают работать в обычном режиме детские сады и техникумы.
Об этом: В Северной Осетии обошлись без карантина, отправив школьников на каникулы
Новосибирский метрополитен предпринял ряд мер для борьбы с распространением коронавируса. По данным «РБК Новосибирск», на рабочих местах установлено 47 бактерицидных облучателя; в служебных помещениях и пассажирских зонах регулярно проводится влажная уборка с дезинфицирующим средством; сотрудники метрополитена используют защитные маски.
Читайте также: В новосибирском метрополитене предприняли меры для защиты от коронавируса
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предостерег от покупок чего-либо за границей, прежде всего недвижимости, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Читайте также: Жириновский предупредил владельцев зарубежной недвижимости
Российские туристические компании до конца 2020 года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд и в фонды персональной ответственности «Турпомощи». Такие меры по обеспечению устойчивости экономического развития в условиях распространения пандемии коронавируса предприняло правительство РФ.
Читайте подробнее: Туроператоров в России освободили от взносов в 2020 году
Калужский областной драматический театр отменил два показа детского спектакля «Большие секреты для маленьких театралов» 22 и 29 марта.
Читайте также: В Калуге отменили два детских спектакля
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал приоритетом работу парламентариев в сфере борьбы с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Читайте подробнее: Володин назвал приоритеты работы Госдумы во время коронавируса
Все стационарные медицинские и социальные учреждения Северной столицы закрываются для посетителей по распоряжению главного санитарного врача Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения корнавируса.
Читайте также: Все больницы и соцучреждения Петербурга закрываются для посещения
Концертный зал «Крокус Сити Холл» перенесёт ближайшие концерты на неопределённый срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-атташе организации.
«В связи с постановлением губернатора Московской области о запрете массовых мероприятий с участием более 50 человек, основная часть концертов будет перенесена, часть будет отменена. Информация о новых датах будет опубликована в ближайшее время», — сказала она.
Подробности в материале: Подмосковный «Крокус Сити Холл» отменяет ближайшие мероприятия
Коронавирус влияет на работу органов власти Москвы, в том числе городской думы, где ограничивают численность участников совещаний. Среди таких мероприятий — круглый стол по вопросу реновации в законодательном собрании столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Организатор мероприятия депутат Елена Николаева («Моя Москва») указала, что изначально в мероприятии должны были участвовать 80 человек. Однако впоследствии их численность решено было сократить до 50, чтобы не нарушать указ мэра столицы об ограничениях массовых мероприятий по причине распространения коронавируса.
«От инициативных групп граждан, где было предложено по пять человек, решено было ограничиться одним-двумя. Решила вас предупредить, чтобы не было обид. Но мы все понимаем обстановку в мире», — сказала Николаева.
Подробности в материале: Коронавирус: в Мосгордуме сокращают число участников заседаний
В Челябинске перенесли презентацию спортивных игр БРИКС. Об этом пишут СМИ.
По данным областного минспорта, игры запланированы на июнь. Презентация должна была пройти 17 марта. Но её отложили до особого распоряжения.
Об этом: Коронавирус: в Челябинске отложили презентацию спортивных игр БРИКС
Частный медицинский холдинг «Инвитро» заявил о готовности начать проводить тесты для выявления инфицирования вирусом COVID-2019. Уточняется, что технологическую базу для этих целей планируется разработать в течение ближайшего месяца. Уже известно, что тест будет платным. При этом цена будет фиксированной во всех регионах РФ,
Читайте также: В России начнут проводить платные тесты на коронавирус
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился к жителям региона.
«Настоятельно прошу вас: не поддавайтесь панике, не распространяйте слухи. Пользуйтесь только проверенной информацией, полученной из достоверных источников. На сайте областного правительства открыт специальный раздел. Там можно получить всю информацию о развитии ситуации в нашем регионе и получить ответы на вопросы о том, как обезопасить себя и близких. Ситуация под контролем. Уверен, вместе мы справимся», — отметил Воскресенский.
Подробности в материале: Губернатор Ивановской области призвал жителей не поддаваться панике
В Карачаево-Черкесии с 16 марта и до особого распоряжения отменены все спортивные и культурные мероприятия, а также массовые мероприятия с участием свыше 50 человек.
Читайте подробнее: В Карачаево-Черкесии отменили мероприятия с участием свыше 50 человек
Все совещания администрации Уфы со следующей недели будут проходить дистанционно в формате видеоконференцсвязи. Об этом 17 марта сообщил глава администрации города Ульфат Мустафин на оперативном совещании в муниципалитете.
Отмечается, что данная мера направлена на снижение риска завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Башкирии.
Ульфат Мустафин поручил своим заместителям, главам районов и руководителям структурных подразделений быть в режиме постоянной готовности к любым изменениям ситуации.
Читайте также: Мэрия Уфы переходит на дистанционную работу
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не нагнетать панику в связи с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Подробности в материале: Володин призвал не нагнетать
Медицинские маски появились в аптеках Великого Новгорода, но вчетверо дороже, чем заявили в региональном правительстве: маски продают по цене 20 рублей за штуку, можно купить не более пяти штук в одни руки.
Читайте также: По пять в одни руки: в Великом Новгороде ограничили продажу масок
СК «Сбербанк страхование» вернёт полную стоимость полисов страхования выезжающим за рубеж клиентам, которые решили отказаться от поездок в связи с распространением коронавируса.
Подробности в материале: Отказавшимся от поездок из-за коронавируса вернут деньги за страховку
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о том, что социальные сети и родительские чаты школьников заполонила фейковая информация о коронавирусе.
Напомним, ранее появилась информация о том, будут проводиться рейды по школам. И если ребёнок окажется в школе из-за дополнительных занятий или кружков, то образовательное учреждение накажут. А если детей заметят в магазинах, общественном транспорте или на улице, то оштрафуют родителей.
«Не верьте! Мошенники, которые это распространяют, будут найдены и наказаны! Городской оперативный штаб круглосуточно ведёт мониторинг за выполнением мероприятий в Новокузнецке по нераспространению коронавирусной инфекции», — написал Кузнецов в своём Instagram.
Читайте подробнее: Мэр Новокузнецка сообщил о фейковой информации по коронавирусу
В Санкт-Петербурге всех пациентов с тяжелым клиническим течением внебольничной пневмонии, а также тела умерших от внебольничной пневмонии проверят на наличие коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.
Читайте подробнее: В Петербурге больных с пневмонией и тела умерших проверят на коронавирус
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил полностью запретить въезд в Россию для граждан иностранных государств, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Об этом: Миронов предложил запретить въезд в Россию всем иностранцам
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственном рынке создан в Воронежской области при департаменте аграрной политики с 17 марта.
Подробности в материале: В Воронежской области создали штаб по контролю за продовольствием
В аптеках Ростова-на-Дону медицинских масок в продаже не найти. Фармацевты покупателям советуют даже не искать их в других аптечных сетях.
Об этом: В Ростове-на-Дону медицинские маски оказались в дефиците
Решение о проведении олимпийского отборочного турнира в Москве будет принято в конце марта на заседании исполкома Международной федерации настольного тенниса (ITTF), заявил вице-президент Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев.
Читайте также: Отбор на ОИ-2020 по настольному теннису в Москве могут перенести
Восемь человек выписаны из медучреждений в России в связи с выздоровлением от заболевания, которое вызывает коронавирус нового типа. Такие данные приведены 17 марта на официальном сайте о коронавирусе в РФ.
Указано также, что COVID-19 диагностирован у 93 человек, смертельных исходов не было. Исследования на коронавирус проводились почти в 110 тыс. случаев.
Подробности в материале: В России восемь человек переболели коронавирусом
В Липецке учащиеся старших курсов медицинского колледжа будут измерять температуру сотрудникам Новолипецкого металлургического комбината на проходных. В работе будет задействован 41 студент, работать они будут в три восьмичасовые смены.
Подробности в материале: Липецкие студенты будут следить за здоровьем рабочих на заводе
Свободное посещение школ вводится в Краснодарском крае с 18 марта, сообщили в пресс-службе администрации края. Кроме того, власти региона намерены продлить весенние каникулы.
Читайте также: На Кубани введут свободное посещение школ и продлят каникулы
Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса введён в Красноярском крае.
Подробности в материале: В Красноярском крае введён режим повышенной готовности из-за коронавируса
«В связи с обеспокоенностью родителей и в целях профилактики с 17 марта в образовательных учреждениях и детских садах республики вводится свободное посещение», — такое решение принял оперативный штаб Кабардино-Балкарии.
Подробности в материале: В Кабардино-Балкарии разрешили свободное посещение школ и детских садов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упрекнул журналистов, что они не восприняли всерьёз просьбу внимательно отнестись к работе в условиях коронавируса. Он также перечислил СМИ, пытавшиеся аккредитовать на сегодняшние мероприятия президента людей, побывавших в последние две недели за границей. Среди перечисленных — ТАСС, «Интерфакс», Первый канал, Россия-1, МИЦ Известия, «Маяк», «Российская газета», «Рейтер», сообщает телеграм-канал «Пул № 3».
В Архангельской области, предположительно, появился первый больной коронавирусом. Женщина с симптомами COVID-19 прибыла 10 марта из Италии.
Читайте подробнее: В Архангельской области коронавирус подозревают у одной женщины
Контроль за ценами на социально значимые продукты питания вводится на территории Краснодарского края.
Читайте также: На Кубани ввели контроль за ценами на продовольствие
В Чувашии в рамках профилактической работы по недопущению завоза коронавируса под наблюдением врачей находятся 73 человека. Это вдвое больше, чем было четыре дня назад, 13 марта.
Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Чувашии число попавших под наблюдение выросло вдвое
Правительство Иркутской области проинформировало граждан о том, что по состоянию на 17 марта в Приангарье не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Тем не менее все медицинские организации области находятся в состоянии повышенной готовности, проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Подробности в материале: В Приангарье случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано
Все международные спортивные соревнования на территории России отменены с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщается на сайте Министерства спорта РФ.
Читайте также: В России отменены все международные соревнования
В аптеках Архангельска закончились санитайзеры для рук и медицинские маски. Средств защиты нет и у поставщиков.
Подробности в материале: Из аптек Архангельска исчезли маски и санитайзеры
Вспышка коронавирусной инфекции может негативно повлиять на безопасность авиаперелётов. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации Александр Нерадько 17 марта на заседании коллеги ведомства.
Ограничение международного авиасообщения сделало невозможным тренировки в зарубежных центрах. Также возможны трудности с получением запчастей. Сократятся не только пассажирские перевозки, но и перевозки грузов, пояснил он.
Читайте подробнее: В Росавиации предупредили об угрозе коронавируса для безопасности полётов
Курганская областная филармония в целях профилактики коронавируса отменяет все концерты для юных зрителей до особого распоряжения. Купленные билеты можно сдать в кассы, сообщается на сайте культурного учреждения.
Об этом: В Курганской филармонии отменены концерты для детей
Воронежская область подготовилась на случай обострения ситуации с коронавирусом. О мерах, принимаемых в медучреждениях региона. Так, в регионе подготовлены 971 инфекционная койка, 49 мельцеровских боксов на 100 коек, 284 полубокса на 334 койки. При необходимости есть возможность расширения количества изолированных боксов. Во всех стационарах региона есть аппараты искусственной вентиляции легких: на данный момент всего их 348, закупаются ещё 18 современных высокочастотных аппаратов ИВЛ.
Об этом: Воронежская область готова к борьбе с коронавирусом
Общественное пространство «Севкабель Порт» на Васильевском острове Санкт-Петербурга отменяет все мероприятия из-за коронавируса. Об этом руководство сообщило посетителям через социальные сети.
Об этом: Общественное пространство «Севкабель» отменяет все программы в Петербурге
Российский президент Владимир Путин не собирается выступать с обращением к нации, связанным с датой голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил 17 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что никакого обращения пока не готовится. Отвечая на вопрос о возможном переносе голосования с предположительной даты 22 апреля на более поздний срок, Песков призвал дождаться соответствующего акта президента. Он напомнил, что пока дата точно не определена, чётких сроков для издания акта также нет.
Об этом: Песков: Путин не готовит обращения к народу из-за даты голосования
Десять депутатов Госдумы — от ЛДПР и «Единой России» находятся на карантине в связи с нарушением предписания депутатом Сергеем Катасоновым. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).
Об этом: Десять депутатов Госдумы находятся на карантине по коронавирусу
Меры по санитарной обработке общественного транспорта усилили в Брянске в связи с угрозой распространения коронавируса. Салоны автобусов, троллейбусов и маршрутных такси обрабатывают дезинфицирующими составами, а сотрудников транспортных компаний постоянно проверяют на наличие респираторных заболеваний, сообщили 17 марта в пресс-службе городской администрации.
Читайте подробнее: Общественный транспорт Брянска обрабатывают дезсоставами
Чемпионат России по футболу приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, 17 марта сообщает «Чемпионат».
Читайте также: Матчи РПЛ приостановлены до 10 апреля — СМИ
В дацанах Буддийской традиционной сангхи России введены меры повышенной безопасности в связи с угрозой коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.
«В ежедневное расписание хуралов (молебнов) по распоряжению XXIV Пандито хамбо ламы Дамбы Аюшеева будут добавлены особые хуралы, способствующие защите от коронавируса, в частности, молебен «Табан Харюулга», — отметили в главной резиденции сангхи.
Читайте также: В буддийских храмах России проведут молебны против коронавируса
В Кремле понимают эмоциональный настрой руководства Белоруссии, но считают несправедливой критику в адрес Москвы из-за закрытых в условиях коронавируса границ. Об этом сообщил 17 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что Россия заранее предупредила Белоруссию о временном ограничении пассажирского сообщения. Критика таких мер, тем более в условиях общей борьбы с новой инфекцией, несправедлива, подчеркнул Песков.
Читайте также: Песков: возмущение Минска из-за закрытой границы несправедливо
В Кремле пока не получали предложения о проведении конференц-связи лидеров стран «большой двадцатки» по ситуации с коронавирусом, заявил 17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробности в материале: В Кремле не получали информации о проведении саммита G20 по коронавирусу
В связи с введением в Санкт-Петербурге режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге с 17 марта временно перешел на дистанционную форму работы с заявителями. «Для снижения рисков распространения инфекции очный прием граждан (за исключением особых случаев) временно приостанавливается», — заявили в аппарате петербургского омбудсмена.
Матч ¼ финала Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён из-за коронавируса. Ранее эта игра переносилась из-за плохого состояния поля на стадионе в Ярославле.
Читайте также: Матч Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за коронавируса
Торговая сеть «Магнит» планирует поэтапно перевести часть сотрудников головного офиса в Краснодаре и часть персонала в регионах на удаленную работу.
Подробности в материале: В Краснодаре сотрудников «Магнита» отправляют на удалённую работу
По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Северной столице создается Городской центр оперативного мониторинга распространения коронавируса. В него войдут представители всех исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
В связи с угрозой коронавируса в Хакасии приостановлено проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
Читайте также: В Хакасии из-за коронавируса отменяют спортивные мероприятия
В Татарии в центре цифровой трансформации (ЦЦТ) Минцифры РТ 20 сотрудников переведены на удалённый режим работы. Об этом в ходе брифинга 17 марта сообщил глава министерства Айрат Хайруллин. Сам брифинг впервые прошёл дистанционно.
Переход 20 сотрудников на удаленную работу — пилотный проект, в случае признания его удачным в такой формат работы будут переведены специалисты проектного, продуктового офиса и часть сотрудников архитектурного блока.
Все внутренние и внешние совещания в ЦЦТ из-за угрозы распространения коронавируса проходят в онлайн-режиме по видеосвязи.
Подробности в материале: В Татарии чиновников переводят на удалённый режим работы
Пищевые предприятия Рязанской области производят продукты длительного хранения в обычном режиме. Торговые сети обеспечены необходимыми запасами. Об этом 17 марта заявили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Читайте также: Торговые сети Рязанской области не испытывают дефицита — власти
В Шахтах Ростовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали семью. Женщина с двумя детьми вернулась из путешествия по Таиланду.
Читайте также: Ростовскую семью госпитализировали с подозрением на коронавирус
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) просит власти Москвы пересмотреть решение о переоборудовании в Москве родильного дома № 8 в районе «Выхино-Жулебино» в инфекционную больницу для больных коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Читайте подробнее: В Госдуме просят не делать из роддома в «Выхино» стационар по коронавирусу
Председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко поддерживает идею давать родителям больничный из-за закрывшихся на карантин школ. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM продолжение Национального родительского комитета, она пояснила:
«На самом деле предложение вполне здравое. Ведь, как показывает мой большой опыт работы с детьми, большинство из них в возрасте до 12 лет как минимум опасно оставлять дома одного. Они не только не умеют пользоваться бытовыми приборами, но и элементарно бояться оставаться одни дома. Безусловно, все мы понимаем, что больничный в нашей стране оплачивается в меньшей сумме, чем стандартное рабочее время».
Читайте также: Здравое предложение: о предоставлении больничного из-за закрытия школ
Российские власти предпримут все необходимые меры, чтобы вывезти граждан из-за рубежа в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил 17 марта журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Читайте подробнее: МИД: для возвращения граждан РФ из-за рубежа примут все меры
Проведение культурно-массовых мероприятий ограничивают в Хакасии в связи с угрозой коронавируса.
Читайте также: Коронавирус: в Хакасии отменяют культурно-массовые мероприятия
На фоне эпидемии коронавируса и ослабления курса рубля необходимо продолжить работу по формированию благоприятного инвестиционного климата и защите интересов участников экономической деятельности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.
«Это важно всегда, а в этой ситуации это особенно важно. Потому что нужно поддержать тех, кто реально работает в экономике, создаёт и бережёт созданные рабочие места, обеспечивает уровень заработной платы соответствующий и производство необходимых всей стране товаров», — заявил Путин.
Подробности в материале: Путин — прокурорам: нужно поддержать тех, кто работает в реальной экономике
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с обращением к жителям республики, в котором призвал их не паниковать из-за слухов о коронавирусе, являющихся в большинстве своем провокацией.
«У нас каждый день в республике умирает 20 человек, в год — 6106 человек, при этом у нас самая низкая смертность в России. Мы все знаем, что мы — смертные рано или поздно умрем. Не придумывайте всякую чушь, оставьте народ в покое», — призвал чеченский лидер.
Читайте подробнее: Не придумывайте чушь! Кадыров пообещал чеченцам не допустить голода
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин предложил решение, позволяющее регионам в упрощенном порядке закупать медицинские маски, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Подробности в материале: Олег Шеин нашел решение для снабжения жителей регионов масками
Владимир Путин приехал в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом
Культурно-массовые мероприятия с количеством участников более 50 человек временно отменены в Дагестане для предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ минкульта региона направлен в подведомственные учреждения и главам городов и районов республики.
Читайте также: В Дагестане из-за коронавируса отменили культурно-массовые мероприятия
У жителя города Красноярска по состоянию на 17 марта подтверждён коронавирус. Таким образом, в Красноярском крае на сегодняшний день зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона.
Читайте подробнее: В Красноярске подтверждён случай заражения коронавирусом
Проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Катасонова внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Подробности в материале: Проект постановления о лишении мандата депутата Катасонова внесен в Госдуму
Интернет-сервис доставки продовольственных продуктов на дом iGooods увеличил срок доставки с обыкновенных 2−3 часов до 2,5 дней (из гипермаркета «Лента») до 3,5 дней из гипермаркета «Карусель), сообщает 17 марта корреспондент ИА REGNUM в Санкт-Петербурге. На официальном сайте сервиса поставщик услуг приносит извинения за неудобства, связанные с повышенным спросом на свои услуги, а также заявляет, что в магазинах отсутствует ряд товаров. Кроме того, жители города жалуются на нехватку определенных продуктов в магазинах, в том числе крупы и муки. Со слов сотрудников торговых точек, на выходных петербуржцы основательно опустошили полки с провизией.
Подробности в материале: В Санкт-Петербурге увеличились сроки доставки продуктов в онлайн-покупках
План жёсткого карантина в Москве существует только на случай эпидемии, вводить его не планируют. Об этом пишут 17 марта «Известия» со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, и мэрию.
Глава комиссии по науке и промышленности Мосгордумы, зампред фракции КПРФ Леонид Зюганов рассказал, что в мэрии ежедневно проходят совещания с повесткой по коронавирусу, однако пока нет намерений закрыть город и полностью ограничить передвижения общественного транспорта.
Читайте подробнее: Власти Москвы не планируют вводить полный карантин — СМИ
Волонтёрский штаб для помощи пожилым людям на время профилактических мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавируса, открыли в Белгороде. Добровольцы помогут закупить продукты или лекарства, сообщили 17 марта в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Подробности в материале: В Белгороде волонтёры помогут пожилым людям переждать угрозу коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз обратился к представителям средств массовой информации с просьбой не посещать мероприятия Кремля. На этот раз просьба касалась журналистов, которые за последние две недели были за границей.
Читайте подробнее: Песков призвал тщательнее подбирать журналистов для работы в Кремле
В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом президенту показали, как искусственный интеллект выявляет фейковые сообщения. Вице-премьер Чернышенко показал Путину за одну минуту фейк из Краснодара о якобы 32 погибших от коронавируса.
Белорусская госавиакомпания «Белавиа» с 18 марта прекращает выполнение полётов в ряд российских городов. Об этом говорится в распространённом сегодня, 17 марта официальном сообщении белорусского госмонополиста.
Авиакомпания не будет осуществлять полёты в Москву (аэропорт Жуковский), Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. Такое решение принято, сообщила «Белавиа», «в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом».
У госпитализированного ранее с подозрением на коронавирус жителя Пензы подтвержден диагноз. Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.
Лечение идет по протоколу, динамика положительная.
Читайте также: В Пензе у пациента подтвержден диагноз коронавируса
Поединок между бойцами смешанных единоборств Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесён на 24 июля.
Читайте подробнее: Бой Емельяненко и Исмаилова перенесён на 24 июля из-за коронавируса
Госдума в первом чтении приняла законопроект о государственном регулировании цен на лекарства и медицинские маски, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Инициатива принимается на фоне распространения коронавируса.
Читайте подробнее: Госдума вводит госрегулирование цен на лекарства и маски
Очевидно, что меры поддержки малого и среднего бизнеса будут необходимы в нынешних условиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил предприниматель Евгений Артюх, комментируя озвученные правительством меры поддержки предпринимательства.
Об этом: Поддержка малого бизнеса не должна сводиться к одним кредитам — эксперт
Спикер Госдумы Вячеслав Володин винит спекулянтов в росте цен на маски и антисептические гели, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Читайте подробнее: Володин: рост цен на лекарства и маски сказывается на госзакупках
Меры безопасности по предупреждению коронавируса усиливаются в Хакасии, сообщили 17 марта в правительстве республики.
Власти региона заверили, что в Хакасии на сегодняшний день нет ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: В Хакасии из-за коронавируса усиливают меры безопасности
На фоне информации об угрозе распространения коронавируса из ростовских аптек и магазинов исчезли медицинские маски. Это подтверждают городские власти. Однако причин для паники чиновники не видят.
Читайте подробнее: Ростовчанам власти предложили приступить к собственному изготовлению масок
На территории Тувы ввели запрет на проведение массовых мероприятий до 30 апреля. Об этом говорится в указе главы республики Шолбан Кара-оола о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства.
Сотрудники регионального минздрава должны проконтролировать наличие медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках и торговых сетях. Тем временем УФАС рекомендовано провести мониторинг цен на эти товары.
Читайте подробнее: В Туве из-за коронавируса запретили массовые мероприятия
В Новосибирской области приказом министра физической культуры и спорта региона Сергея Ахапова отменены все международные спортивные мероприятия. Запрещено участие иностранных спортсменов во всероссийских соревнованиях. Запрет действует с 18 марта 2020 года — до особого распоряжения, передаёт областной оперштаб. И. о. министра культуры Юрий Зимняков подписал приказ, согласно которомув образовательных организациях министерства культуры региона запрещаются массовые мероприятия, в том числе творческие конкурсы.
Весенние каникулы в Новосибирской области начнутся 18 марта — до 1 апреля.
Об этом: Из-за коронавируса в Новосибирске отменяют соревнования и конкурсы
Доктор экономических наук Никита Кричевский на своих интернет-ресурсах прокомментировал содержание заявленного российским правительством и Центробанком РФ пакета мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
«Как это в духе наших творцов экономической политики — сначала заявить о том, в какую непростую ситуацию попала страна, а потом показать, что в общем-то ничего масштабного они делать в связи с этим не собираются. Экономика и мы вместе с ней летим в тартарары (в подземное царство мертвых), и нам остаётся лишь фиксировать то, что можно было сделать на каждом этапе падения», — отмечает эксперт.
Также Никита Кричевский вновь публикует то, что, по его мнению, было бы действительно значимыми мерами поддержки.
Читайте также: «Экономика и мы вместе с ней летим в тартарары»: о поддержке развития РФ
Дополнительные меры безопасности в целях недопущения распространения коронавируса введены на пищевых перерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае, сообщили 17 марта в пресс-службе администрации региона.
Читайте подробнее: На Кубани вводят меры повышенной безопасности на пищевых предприятиях
Российский футбольный союз (РФС) объявил о приостановке до 10 апреля всех футбольных турниров в России, включая матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), а также Кубка России.
Подробности в материале: РФС объявил о приостановке всех футбольных турниров в России
Приказом министерства спорта Калужской области с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе отменены спортивные и физкультурные мероприятия.
Об этом: В Калужской области из-за коронавируса отменили спортивные мероприятия
Школьники в Туве с 18 марта преждевременно отправятся на весенние каникулы. В соответствии с указом главы республики о мерах против распространения коронавируса, каникулы продлятся до 8 апреля.
Подробности в материале: Школьников в Туве отправили на каникулы, а стариков — в «самоизоляцию»
В Ростове-на-Дону власти устроили рейд по аптечным пунктам в связи с угрозой распространения коронавируса. Проверка показала, что медицинские маски есть в некоторых аптеках. Однако их количество ограничено.
Читайте подробнее: Ростовские власти устроили рейд по аптекам из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса на сегодняшний день не получила широкого распространения в России благодаря экстренным жёстким мерам и особенностям географии страны. Однако это не означает, что вспышка не последует позже. Так ситуацию комментирует обозреватель китайского информационного агентства Jin10.
По состоянию на 16 марта в России было зарегистрировано 93 подтвержденных случая заболевания, однако случаев массового заражения новой пневмонией не было. Как в стране с населением более 140 миллионов человек, граничащей как с Китаем, так и с Европой, которая в настоящее время является центром эпидемии, так мало подтверждённых случаев пневмонии, вызванной коронавирусом?
Подробности в материале: В Китае высоко оценили действия Россия по сдерживанию коронавируса
Более одной тысячи коек для зараженных коронавирусом подготовили в инфекционных отделениях больниц в Самарской области. Об этом 17 марта сообщила замглавы областного Министерства здравоохранения Татьяна Сочинская на заседании комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике.
По ее словам, в регионе идет подготовка к росту числа зараженных коронавирусом. В отделениях для этих целей имеется 1053 койки. А в случае необходимости другие лечебные учреждения будут переквалифицированы.
Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Самарской области подготовили более 1 тыс. коек
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила главам регионов организовать проверку на наличие коронавируса всех, кто в течение двух недель вернулся из стран Европы.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор обязал проверять на коронавирус всех вернувшихся из Европы
Власти Севастополя отменяют все массовые мероприятия в городе в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 17 марта сообщил и. о. губернатора Михаил Развожаев.
Читайте подробнее: В Севастополе отказались от массовых мероприятий из-за коронавируса
На сегодняшний день в России перебоев с поставками продуктов питания на фоне пандемии коронавируса нет. Об этом сегодня, 17 марта, во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом вместе с президентом РФ Владимиром Путиным заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
«На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками», — отметил Мишустин.
Читайте подробнее: В России нет проблем с поставками продуктов питания, заверил Мишустин
Минкультуры Пензенской области сообщило о переносе спектаклей и возможности сдать билеты в связи с отменой мероприятий в учреждениях культуры из-за ситуации с коронавирусом.
«Сейчас по некоторым концертам проданы билеты, осуществлена предоплата. Все наши руководители госучреждений решают вопрос о переносе концертов на более поздние периоды. Если такой возможности нет, то будут решаться вопросы по возврату средств за уже проданные билеты», — пояснил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.
Об этом: В Пензенской области переносят спектакли и возвращают деньги за билеты
Российские магазины стабильно снабжаются продовольствием, необходимости тратить деньги на закупку продуктов впрок нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, посещая 17 марта информационный центр по мониторингу коронавируса вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Глава государства ознакомился с системой, отслеживающей наполнение магазинов продуктовыми товарами и цены на них. Мишустин при этом отметил, что люди стали покупать много продуктов, хотя ситуация с поставками очень стабильная.
Путин в ответ подчеркнул, что люди должны понимать: ситуация надёжная. А значит нет нужды тратить деньги на продукты, которые потом придётся выбросить.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, стране и за рубежом, который посетил президент РФ Владимир Путин, создан для сбора и анализа информации по развитию ситуации с коронавирусом.
«Задача центра — обеспечить координацию федеральных и региональных органов власти по мерам, принимаемым в борьбе с вирусом. В центре отрабатываются и анализируются все сообщения, которые публикуются в социальных сетях, подтверждается их достоверность или недостоверность, собирается официальная информация о распространении коронавируса в мире», — пояснили в Кремле.
«Скоро медицинские маски поступят в продажу — мы договорились со швейными предприятиями Пензенской области о пошиве. К этой работе уже приступили», — сообщает на своей странице в соцсети губернатор региона Иван Белозерцев.
Об этом: В пензенские аптеки поступят маски со швейных предприятий региона
В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом президента РФ Владимира Путина сопровождали премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и мэр Москвы Сергей Собянин.
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР) считает, что за исчезновением медицинских масок из аптек могут стоять перекупщики, воспользовавшиеся угрозой распространения COVID-19.
Читайте также: Депутат: на продаже масок в Ростове-на-Дону могут нажиться перекупщики
Посещение президентом РФ Владимиром Путиным центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Видео официального сайта Кремля.
Режим повышенной готовности для предупреждения риска распространения коронавируса вводится в Омской области.
Соответствующее распоряжение губернатор Омской области Александр Бурков подписал 17 марта.
Подробности в материале: В Омской области из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности
Президент России Владимир Путин отметит годовщину воссоединения Крыма с Россией в Севастополе.
Об этом: Путин отметит воссоединение Крыма с Россией в Севастополе
Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») нашел конкурентное преимущество в борьбе с коронавирусом.
Об этом: Никонов видит в дачах преимущество в борьбе с коронавирусом
Запрет на посещение интернатов для престарелых и инвалидов, детских домов вводится на территории Краснодарского края — в целях защиты пациентов и воспитанников от вирусных инфекций.
Читайте подробнее: На Кубани из-за коронавируса запретили посещение домов престарелых
Для того чтобы в России не было также, как и в неблагоприятных по коронавирусу странах, нужно упреждающе начинать работать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Читайте также: Путин: для борьбы с коронавирусом нужна упреждающая работа
На прилавках торговых сетей Карачаево-Черкесии есть вся необходимая продукция, а на складах — запасы товаров, сообщили в минпромторге республики. Поэтому жителям региона не стоит устраивать «набеги» на магазины.
Подробности в материале: Жителям Карачаево-Черкесии из-за коронавируса не грозят пустые прилавки
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столице выявлено 95% людей, вернувшихся из стран с обширными очагами коронавируса
Читайте подробнее: Собянин: в Москве выявили 95% приехавших из очагов коронавируса
Режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится на территории Рязанской области с 17 марта. Распоряжение подписал глава региона Николай Любимов в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Читайте также: В Рязанской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Томские университеты в связи с угрозой коронавируса с 17 марта перешли на дистанционное обучение.
Об этом: Коронавирус: томские вузы перешли на дистанционное обучение
Любительский международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой в Ижевске отменён из-за коронавируса.
Читайте подробнее: В Ижевске отменили лыжный марафон имени Галины Кулаковой
Клиентам Сбербанка необходимо пользоваться перчатками при использовании банкоматов. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.
По его словам, если перчатки отсутствуют, то после использования банкомата желательно воспользоваться антисептиком.
Подробности в материале: Греф посоветовал пользоваться банкоматами в перчатках
Государственная Третьяковская галерея перестанет пускать посетителей с 18 марта из-за эпидемии коронавируса, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.
Читайте также: Третьяковская галерея уходит на карантин
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила проведение соревнований до 10 апреля из-за коронавируса.
Подробности в материале: КХЛ приостановила проведение соревнований до 10 апреля
В Челябинске три региональных чиновника ушли на добровольный карантин. Об этом пишут местные СМИ.
Об этом: Челябинский вице-губернатор и два министра ушли на карантин
Отдавать предпочтение безналичной оплате проезда, чтобы минимизировать контакт с наличными средствами, рекомендовали 17 марта пассажирам общественного транспорта в Белгороде. Совет призван снизить риск возможного заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального департамента строительства и транспорта.
Читайте также: Из-за коронавируса в автобусах Белгорода просят расплачиваться картами
На борьбу с коронавирусом в Кемеровской области из бюджета региона выделят 30 млн рублей. На них закупят лекарства, средства индивидуальной защиты, антисептики и медицинские изделия, сообщили в администрации правительства области.
«Мы должны задействовать все силы и средства, разработать наиболее эффективные, возможно даже нестандартные меры», — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв.
Читайте также: Коронавирус уже обошёлся бюджету Кузбасса в 30 млн рублей
Министерству финансов и минэкономразвития Крыма поручили подготовить проект финансирования профилактических противоэпидемических мероприятий в республике. Об этом сказано в указе главы РК Сергея Аксёнова о введении режима повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Читайте также: В Крыму рассчитывают финансирование противоэпидемических мероприятий
Российский футбольный союз (РФС) отменил товарищеские матчи сборной России с командами Молдавии и Швеции.
Подробности в материале: Матчи сборной России по футболу с Молдавией и Швецией отменены
В Екатеринбурге зафиксировали случай заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.
Читайте подробнее: В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Работодатели Крыма должны следить за состоянием здоровья своих сотрудников и отстранять тех, у кого оно ухудшилось. Об этом сказано в указе главы РК Сергея Аксёнова о введении режима повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Читайте также: Крымским работодателям поручили следить за температурой сотрудников
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции способствует развитию агропромышленного комплекса (АПК) Башкирии. Об этом 17 марта сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров на пленарном заседании агропромышленного форума и выставки «Агрокомплекс».
По его словам, сельское хозяйство региона может выиграть, поскольку именно оно и кормит людей. А повышенный спрос на продукты питания в стране из-за опасений распространения COVID-19 способствует развитию АПК региона.
Первый вице-премьер также сообщил, что руководство региона гарантирует всем производителям молока, что в Башкирии купят все молоко, которое они будут производить.
Подробности в материале: В Башкирии рассказали о развитии агропромышленного комплекса
115 млн рублей дополнительно выделит Ивановская область на закупку медицинского оборудования на случай осложнения ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: В Ивановской области выделят 115 млн рублей на закупку медоборудования
Использование наличных денег опасно с точки зрения распространения вируса COVID-19, сообщил 17 марта журналистам президент Сбербанка Герман Греф.
Глава Сбербанка напомнил, что сейчас, благодаря «многолетним усилиям» банковского сектора, любой житель России может «практически полностью отказаться от использования наличных средств». Это позволяют сделать современные цифровые формы платежей и дистанционных сервисов.
Читайте подробнее: Греф предостерёг от использования наличных из-за коронавируса
В Челябинске снова выросло число граждан, находящихся в коронавирусном центре. Об этом сообщает областной минздрав.
К семерым гражданам Китая добавились два их земляка, а также студентка из Египта, которая вернулась на учёбу. Их встретили в аэропорту сотрудники Роспотребнадзора. Измерили им температуру и сопроводили в карантинный пункт.
Читайте подробнее: В челябинском коронавирусном центре к китайцам добавили студентку из Египта
«В Калуге подтвержден один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у мужчины, недавно вернувшегося из Италии. Он находится в областной инфекционной больнице под наблюдением врачей, где ему оказывается помощь», — уточнили в пресс-службе облправительства.
Подробности в материале: В Калужской области зарегистрирован первый случай коронавируса
Все торговые сети в Российской Федерации зафиксировали существенный рост спроса на крупы, макароны, стиральный порошок.
Об этом: Минпромторг: торговые сети фиксируют рост спроса на крупы и макароны
Российская социальная сеть «ВКонтакте» запустит ленту с новостями о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что в ленте будут публиковаться сообщения о коронавирусе от властей, а также от медиапроектов и некоммерческих организаций.
Подробности в материале: «ВКонтакте» запустит новостную ленту о коронавирусе
За последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 4 случая в Москве, 2 в Самарской области, 2 в Калиниградской области, 2 в Тверской области, 1 в Московской области, 1 в Красноярском крае, 1 в Тамбовской области, 1 в Калужской области, 1 в Нижегородской области, 1 в Пензенской области, 1 в Республике Татарстан, 1 в Республике Хакасия, 1 в Свердловской области, 1 в Архангельской области, 1 в Ярославской области.
Два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией подтверждены в Тверской области, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора 17 марта.
Читайте подробнее: В Тверской области подтвердили два случая заболевания коронавирусом
В Ульяновской области «на неопределенный срок» отменили традиционные весенние губернаторские сельскохозяйственные ярмарки.
Читайте подробнее: В Ульяновской области отменяют губернаторские ярмарки
В Москве за сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом. Об этом 17 марта сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Таким образом, в Москве всего выявлено 57 случаев коронавирусом.
По данным источника, по два случая зарегистрировали в Самарской, Калининградской и Тверской областях. Всего в РФ за сутки зарегистрировали 21 новый случай заражения.
Об этом: СМИ: четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Москве
Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрирован в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-службе Роспотребнадзора 17 марта.
Об этом: В Тамбовской области подтвердили первый случай нового коронавируса
В Архангельской области тесты на наличие в крови вируса COVID-19 прошли 280 человек, положительный анализ — пока только у одного пациента.
Подробности в материале: 280 тестов на коронавирус использовали в Архангельской области
Министерство культуры РФ приняло решение закрыть все подведомственные ему учреждения из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за этого в Петербурге закрывается Государственный Русский музей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказали в учреждении.
Об этом: Русский музей из-за коронавируса закрывается до 10 апреля
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ситуация с коронаврусной инфекцией в России в целом находится под контролем.
Об этом: Путин: Ситуация с коронавирусом в России под контролем
Магазины Подмосковья подготовились к наплыву покупателей и завезли увеличенное число пользующихся популярностью товаров. В известных торговых сетях можно обнаружить горы туалетной бумаги, круп и сахара, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Конечно же, некоторые жители поддались панике в связи с мерами профилактики коронавируса, предпринимаемыми правительством региона и чаще обычного покупают макароны, гречку, тушёнку и рыбные консервы, но и большинство магазинов явно готовы к ажиотажу. В основном популярностью пользуется скидочный товар.
Подробности в материале: Магазины Подмосковья подготовились к продуктовому ажиотажу — фоторепортаж
В Хакасии зафиксирован первый подтверждённый случай заболевания коронавирусом, сообщили 17 марта в республиканском правительстве.
Заболел житель города Абакана. Он вернулся в Хакасию из Москвы, а до этого отдыхал в Германии. Власти региона утверждают, что мужчину и лиц, с которыми он контактировал, госпитализировали в этот же день.
Подробности в материале: Первый случай коронавируса зафиксирован в Хакасии
Распоряжение Минкультуры РФ о закрытии всех подведомственных ему учреждений уже начало поступать в музеи и театры Санкт-Петербурга, а это значит, что с сегодняшнего дня все учреждения культуры города будут закрыты для посещения.
Об этом: Александринский театр в Петербурге не закроется, а перейдёт в онлайн
Магазины на территории РФ должны принять меры по минимизации очередей, а также следить за тем, чтобы расстояние в очереди между покупателями составляло не менее одного метра. Об этом говорится в рекомендациях, высланных Минпромторгом в адрес руководства предприятий, сообщает ТАСС.
В тексте документа говорится, что продавцы должны на постоянной основе «предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию минимум один метр друг от друга».
Читайте подробнее: Минпромторг посоветовал стоять в очереди на расстоянии метра
По данным Роспотребнадзора, в пунктах пропуска через государственную границу Крыма усилен санитарно-карантинный контроль. Ведётся наблюдение за состоянием здоровья граждан, посещавших неблагополучные по коронавирусной инфекции территории и имевших возможные контакты с заболевшими лицами.
Об этом: На границе Крыма усилили санитарно-карантинный контроль
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощении дистанционной продажи лекарств.
Читайте также: Путин подписал указ о дистанционной продаже лекарств
Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал нарастить объемы выпуска тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.
Читайте также: Путин: Объемы выпуска тест-систем на коронавирус надо нарастить
«По состоянию на 16 марта 2020 года в Крыму под медицинским наблюдением на дому остаются 132 человека, им проводят лабораторные обследования», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Об этом: Более 130 крымчан находятся под наблюдением из коронавируса
Информация о закрытии Москвы на карантин не соответствует действительности. Об этом 17 сообщила журналистам вице-мэр Анастасия Ракова.
По её словам, данные о закрытии столицы на карантин не достоверны.
«Сообщения являются ложью», — сказала она.
Вице-мэр попросила руководствоваться официальной информацией.
Читайте также: Ракова назвала ложью данные о закрытии Москвы на карантин
С 18 марта в Архангельской области запрещены массовые мероприятия с численностью участников свыше 50 человек для закрытых помещений и свыше 100 — для открытых площадок. Образовательным учреждениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение.
Подробности в материале: В Архангельская область переходит в режим повышенной готовности
Медицинские учреждения Краснодарского края переходят на карантинный режим работы.
Читайте подробнее: Медучреждения Кубани переводят на карантинный режим
На сегодняшний день границы между Россией и Белоруссией по факту нет. Об этом 16 марта на своей странице в социальной сети Facebook написал военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Так он прокомментировал новость о том, что передвижение граждан через российско-белорусскую границу временно прекращается.
Как полагает Шурыгин, в настоящее время границы между Россией и Белоруссией по факту нет, и перекрытие основных трасс не даст ничего. По мнению Шурыгина, есть десятки объездных дорог и сотни всяких проездов, просёлочных и лесных дорог, и чтобы все их перекрыть, нужны недели и тысячи пограничников, врачей СЭС и бойцов МЧС. За это время, как считает эксперт, ситуация изменится кардинально.
Подробности в материале: Военный эксперт назвал глупостью закрытие границы между РФ и Белоруссией
С февраля в инфекционные стационары Крыма и Севастополя госпитализировали 23 человека с признаками ОРВИ, в анамнезе которых был установлен факт их пребывания в неблагополучных по новой коронавирусной инфекции странах.
Об этом: В Крыму госпитализированы 23 человека, приехавшие из «коронавирусных» стран
Заболевший коронавирусом пациент прибыл на родину из Италии.
Читайте также: В Калужской области выявлен первый случай заражения COVID-2019
В медицинских организациях России в наличии более 40 тыс. аппаратов ИВЛ и 124 аппарата ЭКМО, есть достаточный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.
Об этом: В России заявили о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом
За сутки выявлен 21 заболевший коронавирусом. Контактная группа заражённых инфекцией устанавливается.
Об этом: Новые случаи заражения COVID-2019 выявлены в 15 регионах России
Госдума на пленарном заседании 18 марта обсудит во втором чтении законопроект об интернет-продаже лекарств, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Госдума 18 марта обсудит законопроект об интернет-продаже лекарств
Екатеринбургскую больницу № 40 закроют на карантин по коронавирусу. Об этом сообщили в минздраве региона.
Карантин будет действовать с 18 марта 2020 года. В больницу теперь не будут пускать посетителей.
Ранее в учреждении действовал карантин по ОРВИ.
В Роспотребнадзоре заверяют, что на территории Крымского полуострова на данный момент подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.
Подробности в материале: В Крыму нет подтверждённых случаев коронавируса — Роспотребнадзор
В Абакане (Хакасия) подтверждён первый случай коронавируса. Мэр города Алексей Лёмин просит абаканцев «сохранять спокойствие» и «принимать взвешенные решения».
Читайте подробнее: Коронавирус в Абакане: горожан просят сохранять спокойствие
В связи с угрозой распространения нового вида коронавируса на территории города все подведомственные Минкультуры учреждения закрываются, среди них и Цирк на Фонтанке в Петербурге.
Подробности в материале: Петербургский цирк на Фонтанке закрывается из-за COVID-2019
Ограничительные мероприятия в работе некоторых учреждений здравоохранения ввели в Рязанской области. Согласно приказу регионального минздрава, опубликованному 17 марта, прекращён допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием.
Подробности в материале: В рязанских больницах временно ограничили посещение пациентов
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга сообщил, что XV Международный форум «Старшее поколение» в планируемые ранее сроки (с 8 по 11 апреля) проводиться не будет. Это решение принято в соответствии постановлением городского правительства «О мерах по противодействию распространению Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Форум проводится c 2006 года при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, правительства Санкт-Петербурга в партнерстве с ООО «ЭФ-Интернэшнл».
В Астраханской области с 17 марта объявлен режим повышенной готовности.
Сейчас в регионе под наблюдением находится 421 человек. Ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусом в Астраханской области не было.
Читайте подробнее: В Астраханской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Кибермошенники, специализирующиеся на краже персональных данных, активизировались в сети на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили в Роскомнадзоре.
Читайте подробнее: Роскомнадзор рассказал о мошеннических рассылках о коронавирусе
Из-за распространения коронавируса органы исполнительной власти Москвы начали отменять запланированные мероприятия. В частности, отменяется семинар по предоставлению государственных услуг в электронном виде, сообщается на официальном портале мэра города.
Читайте также: Власти Москвы отменяют мероприятия из-за коронавируса
Екатеринбурженка, заразившаяся новой коронавирусной инфекцией, чувствует себя удовлетворительно. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.
«Пациентка, недавно вернувшаяся из Италии, была изолирована и чувствует себя удовлетворительно», — передают слова Крекова в департаменте.
Женщина лежит в горбольнице № 40. Медучреждение располагает всем необходимым для лечения инфекции.
Читайте также: В Екатеринбурге рассказали о самочувствии женщины, заразившейся COVID-19
В торговых сетях Тюменской области создаётся двухмесячный запас продовольствия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в интервью 17 марта.
Панике поддаваться и запасаться продуктами тюменцам нет необходимости. Вопрос наличия продуктов, а также их цена отслеживается на уровне регионального штаба по профилактике коронавирусной инфекции. Находится на жёстком контроле стоимость медицинских масок и антисептиков.
Подробности в материале: В Тюмени установлен жёсткий контроль за стоимостью масок и продовольствия
В поликлиниках Ленинградской области появилась возможность пройти обследование на коронавирусную инфекцию. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба региональной администрации.
Читайте подробнее: В поликлиниках Ленобласти можно сдать анализы на коронавирус
Число людей в Москве, инфицированных вирусом COVID-19, увеличилось до 56, сообщили 17 марта в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом российской столицы.
Уточняется, что в столице РФ выявлены ещё три случая инфицирования коронавирусом нового типа. Инфекция оказалась у людей, приехавших из стран ЕС.
Также сообщается ещё об одном пациенте, который прилетел в Москву, а затем отправился в Подмосковье, где был госпитализирован.
Читайте подробнее: Число инфицированных COVID-19 в Москве достигло 56
В Москве зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 17 марта в оперативном штабе Москвы по коронавирусу.
Всего в Москве зарегистрировали 56 случаев коронавируса.
Читайте подробнее: Оперштаб по коронавирусу сообщил о новых случаях заражения в Москве
В Совете министров Крыма с 19 марта будет работать ежедневный оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса, ежедневные заседания которого будут транслировать на местных телеканалах и радиостанциях. Об этом 17 марта на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Об этом: В Крыму создают оперативный штаб по профилактике коронавируса
Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами правительства сегодня, 17 марта, заявил, что гражданам России власти должны предоставлять всю полноту информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.
Читайте также: Путин: Гражданам нужно предоставлять всю информацию по коронавирусу
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин призвал жителей региона сохранять спокойствие и здравый смысл. По его словам, в области имеется достаточный запас продовольствия и предметов первой необходимости.
Читайте также: Астраханский губернатор просит «сохранять спокойствие и здравый смысл»
В Калужской области, в связи подтверждённым случаем заболевания новой коронавирусной инфекцией у мужчины, вернувшегося из Италии, принимаются срочные меры по недопущению распространения болезни, сообщили 17 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Подробности в материале: Коронавирус в Калугу привезли из Италии
Жительница Архангельска, сдавшая положительный тест на коронавирус COVID-19, обратилась к медикам спустя трое суток после возвращения из Италии.
Об этом: Архангелогородка с COVID-19 не сразу почувствовала себя плохо
В экономической столице Югры Сургуте школьники переведены на дистанционное обучение с 19 марта по 12 апреля. Соответствующее постановление принято на заседании городского санитарно-противоэпидемического координационного совета
Читайте также: Школьников Сургута отправили на карантин до середины апреля
Состояние здоровья жителей Тверской области, у которых вывили заболевание новым коронавирусом, удовлетворительное. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в министерстве здравоохранения региона.
Об этом: Тверской минздрав сообщил о самочувствии больных коронавирусом
В Оренбургской области вводится режим повышенной готовности. Указ подписал глава области Денис Паслер.
Подробности в материале: В Оренбуржье из-за коронавируса вводят режим повышенной готовности
Государственный Русский музей, включая входящие в его комплекс Михайловский, Строгановский, Мраморный дворцы, Михайловский замок и Домик Петра I, приостанавливает работу с 18 марта до 10 апреля в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
«Территория Михайловского и Летнего сада открыта для посещения (Музей истории и археологии Летнего сада в Голубятне, Чайный домик, музейный магазин закрыты). Запланированные на этот период времени мероприятия отменяются. Мы искренне надеемся, что все принимаемые меры помогут предотвратить распространение инфекции. Посетители смогут отказаться от заранее приобретенных билетов», — заявили в Русском музее.
Работа крымского оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в республике необходима для того, чтобы создать опасному вирусу заслон. Об этом 17 марта на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Об этом: Аксёнов: Крыму нужен профилактический заслон от коронавируса
Депутат фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Егоров направил в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова обращение с просьбой прояснить ситуацию с возможностью сдать анализы на коронавирус в Петербурге. Ранее Смольный опубликовал список медучреждений, где каждый желающий может сдать бесплатный тест на наличие COVID-19. Однако СМИ и петербуржцы заявляют, что персонал некоторых поликлиник, попавших в список, не в курсе ситуации и анализы на коронавирус не принимают.
Со стороны властей Крыма нет препятствий для возвращения российских граждан с территории Украины. Об этом 17 марта на своей странице в Facebook заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Подробности в материале: Аксёнов: в Крыму не препятствуют возвращению российских граждан с Украины
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что совместная российско-японская разработка экспресс-теста на коронавирус может появиться уже в апреле этого года.
Читайте подробнее: Путин: Экспресс-тест на коронавирус может появиться в апреле
Медучреждения Архангельской области масками обеспечены, а в аптеках их не найти.
Читайте также: Власти Архангельской области призвали людей прекратить скупать маски
«Здоровье болельщика важнее», — главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов о решении УЕФА перенести чемпионат Европы на 2021 год.
Об этом: Черчесов прокомментировал перенос чемпионата Европы на 2021 год
В Пограничном управлении ФСБ по Крыму сообщили, что с 18 марта по 1 мая на полуострове ограничат пропуск иностранных граждан с территории Украины.
Об этом: В Крыму закрывают границу с Украиной для иностранцев
В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что 16−17 марта сдать анализы на коронавирусную инфекцию в поликлиники пришло множество людей. «В ряде районов не хватает специальных пробирок и средств для забора биоматериала. Сейчас оперативно организуется закупка необходимых средств», — отметили в комитете. Там отметили, что сдать анализ на коронавирус могут все желающие, но у людей, которые не были в очагах заболевания и не контактировали с заболевшими и прибывшими из таких очагов, нет прямых показаний к сдаче анализов. «Граждане, которые прибыли из неблагополучных по COVID-2019 стран, обязаны сообщить о себе на горячую линию 112 и избегать посещения поликлиник. Осмотр врача и забор анализов таким людям будет производиться на дому», — отметили в комздраве Петербурга.
Во Владимирской области из-за угрозы распространения коронавируса введён режим повышенной готовности. В регионе ограничено проведение мероприятий с численностью участников более 50 человек. Жители региона, вернувшиеся с территорий, где зарегистрирован коронавирус, обязаны сообщить об этом на горячую линию.
Читайте также: Во Владимирской области ввели режим повышенной готовности
В отношении 37 жителей Коми подозрения на коронавирус не подтвердились, они обследованы и сняты с медицинского учёта.
С сегодняшнего дня в салонах сыктывкарских автобусов дезинфицируют поручни, спинки сидений, подлокотники кресел, валидаторы для оплаты проезда.
Подробности в материале: В Сыктывкаре общественный транспорт дезинфицируют дважды в сутки
Власти Севастополя пообещали уделить особое внимание защите пожилых людей от коронавируса.
Об этом: В Севастополе сосредоточатся на защите пожилых людей от коронавируса
Закрытие границ — правильное действие. Так депутат Государственной думы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала принятые в России меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции нового типа.
«К принимаемым мерам нужно относиться спокойно, без паники, с пониманием ситуации. Если будут соблюдаться рекомендованные меры предосторожности, мы с этой эпидемией справимся. Конечно, мы сталкиваемся с некоторыми неудобствами. Поэтому хочу пожелать всем нам доброжелательности друг к другу, взаимопонимания и взаимовыручки», — отметила депутат.
Подробности в материале: К ограничениям из-за коронавируса нужно отнестись с пониманием — Панина
И.о. губернатора Севастополя заявил, что жители города, которые имели общение с потенциально опасными в отношении коронавируса людьми и почувствовали ухудшение самочувствия, смогут вызвать на дом врача и сдать первичный анализ. Его результаты готовятся 4 часа.
Читайте также: Севастопольцы смогут дома сдать первичный анализ на коронавирус
Режим повышенной готовности рекомендовано ввести в Воронеже, сообщили 17 марта ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области.
«Рекомендовать главе городского округа город Воронеж Кстенину В.Ю. ввести режим повышенной готовности на территории городского округа город Воронеж», — говорится в тексте распоряжения.
Об этом: В Воронеже вводят режим повышенной готовности из-за COVID-19
«Губернатор Воронежской области Александр Гусев прерывает свой отпуск и в ближайшие дни приступит к работе», — сообщила пресс-служба облправительства.
Как пояснили в пресс-службе, в период своего отдыха Александр Гусев не покидал пределов Российской Федерации.
Подробности в материале: Воронежский губернатор прервёт отпуск
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. Он попросил пожилых граждан и льготников не посещать социальные центры. По решению главы региона льготы всем продлили без подтверждающих документов. Также он призвал астраханцев помочь пожилым родственникам с оплатой коммунальных услуг, покупками и бытовыми услугами, чтобы лица из числа группы риска без необходимости не посещали людные места.
Читайте подробнее: Астраханский губернатор призвал жителей региона помочь пожилым
В Кабардино-Балкарии прекращена с 17 марта плановая госпитализация больных в пять медицинских учреждений. Одна из республиканских больниц перепрофилируется под госпиталь, куда будут класть больных с внебольничной пневмонией. Решение об этом принял оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: В Кабардино-Балкарии отменили плановую госпитализацию больных
Во Владимирской области нет выявленных случаев заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: Власти Владимирской области ввели режим повышенной готовности в регионе
Министерство иностранных дел РФ создало штаб для содействия возвращения граждан России домой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
«Создан Координационный штаб под руководством заминистра иностранных дел России О.В. Сыромолотова, головной департамент — Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ)», — говорится в сообщении.
Вузы Казани переходят на дистанционное обучение. Во всех учебных заведениях ведется работа по актуализации полной информации по преподаваемым дисциплинам в личном кабинете преподавателя, ознакомление всех студентов с работой в электронной среде. Обучение будет продолжаться без потери академических часов.
Читайте также: Казанские вузы переходят на дистанционное обучение
В настоящий момент в медучреждениях Пензенской области имеется достаточный запас лекарственных средств, которые необходимы для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Продовольственные запасы также имеются, полки магазинов постоянно пополняются, ажиотажа не наблюдается, запас сахара — двухгодичный.
Читайте также: Пензенские власти уверены в достаточном запасе лекарств и продовольствия
Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам России, находящимся в других странах, вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение распространила 17 марта пресс-служба ведомства.
Подробности в материале: МИД рекомендовал гражданам России вернуться из-за рубежа из-за коронавируса
В Оренбургской области школы и колледжи приостановят занятия. Это произойдёт с 21 марта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства.
Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Также оно распространится на учреждения дополнительного образования.
Читайте подробнее: В школах и колледжах Оренбуржья приостанавливают занятия
В Марий Эл с 17 марта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции вводится режим повышенной готовности.
Читайте также: В Марий Эл ввели режим повышенной готовности
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей города сохранять спокойствие перед лицом угрозы коронавирусной инфекции и объяснил, какие меры предпринимает Смольный для минимизации этой угрозы. Об этом губернатор написал 17 марта на своей странице в соцсети.
Об этом: Беглов призвал петербуржцев сохранять спокойствие и объяснил почему
В Чувашии создана межведомственная рабочая группа по контролю ситуации на продовольственных рынках. По данным минсельхоза республики, в регионе «ценовая ситуация стабильная, значительного повышения цен сельхозтоваропроизводителями и отпускных цен на продукцию пищевых и перерабатывающих предприятий не наблюдается».
Читайте подробнее: Цены на продукты питания в Чувашии будет контролировать рабочая группа
В Марий Эл все организации общего образования, а также среднего и дополнительного образования приостанавливают работу с 21 марта до 12 апреля.
Читайте также: Школы Марий Эл закрываются до 12 апреля
В случае проникновения коронавируса на территорию Костромской области службы в местных храмах и церквях отменяться не будут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.
Читайте также: В костромских храмах не будут прерывать богослужения из-за коронавируса
Пензенские активисты 17 марта провели дезинфекцию городского общественного транспорта. За несколько часов волонтёры обработали более 30 автобусов и троллейбусов, находящихся на линии.
Читайте также: В Пензе общественный транспорт дезинфицируют с участием волонтёров
В Тюменской области оперативный штаб по профилактике коронавируса опровергает фейковую информации о рейдах в школах региона и вертолётах, распыляющих лекарства для дезинфекции. Жителей региона призывают относиться к подобным сообщениям с юмором, сообщают в оперативном штабе.
Читайте также: В Тюменской области опровергают ложную информацию о штрафах и вертолётах
Авиасообщение между Россией и Сербией будет приостановлено в ближайшие дни в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу на территории республики, сообщает посольство России в Белграде.
Подробности в материале: Россия прекращает авиасообщение с Сербией из-за коронавируса
Ярославский театр имени Ф.Г. Волкова отменил спектакли из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальных страницах театра в социальных сетях. Все спектакли отменяются с 17 марта. Продажа билетов приостановлена. Билеты можно сдать в кассах театра.
Читайте также: Ярославские театры отменили спектакли из-за коронавируса
«Ещё раз повторю: ситуация под контролем. Не нужно поддаваться панике и верить фейковым новостям», — заявил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, комментируя введение в регионе режима повышенной готовности.
Об этом: Владимирский губернатор призвал жителей региона не поддаваться панике
В магазинах Марий Эл сегодня отмечается «некоторый ажиотаж», заявил глава республики Александр Евстифеев. Однако он уверен, что эта ситуация «скоро пройдёт».
Читайте также: В магазинах Марий Эл наблюдается «некоторый ажиотаж»
Дата общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России может быть изменена в случае неблагоприятной ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Подробности в материале: В Кремле допускают перенос голосования по Конституции из-за коронавируса
Во Владимирской области 17 марта открылся первый пункт обсервации для наблюдения за лицами, прибывшими с территорий, где были зафиксированы вспышки коронавируса. Он расположен в инфекционном корпусе Александровской районной больницы в городе Струнино. Второй пункт обсервации на 75 мест откроется 23 марта на базе Областного комплексного реабилитационного центра «Заклязьменский» в городе Владимире.
Читайте подробнее: Открылся владимирский пункт изоляции пациентов с подозрением на коронавирус
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дожидается результатов теста на коронавирус на карантине. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона сообщил сегодня, 17 марта, в своём инстаграме.
«К сожалению, почувствовал признаки ОРВИ. Пока всё говорит о том, что это лёгкая форма обычной простуды. Тем не менее считаю необходимым перестраховаться. В Псковской области нет подтверждённых случаев COVID-19, и мы будем делать всё возможное, чтобы этот статус не менялся. Я решил сдать тест на коронавирус и дождаться его результатов на карантине. Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Псковский губернатор сдал тест на коронавирус и ушёл на карантин
В Ярославле на случай развития эпидемии коронавирусной инспекции подготовлена обсервация, куда будут направлять тех, кто контактировал с заболевшими. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения региона Руслан Саитгареев.
Читайте также: В Ярославле выделили обсервацию для контактировавших с больными COVID-19
В Нижегородской области приостанавливают работу библиотеки, музеи, театры, а также ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы), бассейны и спортивные залы. Кроме того, отменяются все спортивные соревнования и культурные мероприятия. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.
Читайте также: В Нижегородской области закрывают все учреждения культуры и спорта
Санкт-Петербург и Ленинградская область договорились об объединении дистанционных образовательных ресурсов, продовольственном мониторинге и совместных действиях медиков в период профилактики распространения коронавируса. Соседние регионы намерены объединить ресурсы ситуационных центров двух губернаторов и систему приема и обработки сообщений «112». «Проведённый мониторинг в сфере продовольственной безопасности подтвердил наличие месячного запаса продовольствия в системе ритейла без необходимости дополнительных поставок», — сообщили в правительстве Ленобласти.
Глава региона сдал тест на коронавирус для перестраховки и дожидается его результатов на карантине.
Читайте подробнее: Губернатор Псковской области ушёл на карантин по подозрению на коронавирус
В Петербурге коронавирусной инфекцией заболело девять человек, двое выздоровевших уже выписаны из больницы, под медицинским наблюдением находятся 1053 человека. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в возглавляемом им регионе зарегистрирован один случай коронавируса. Еще 150 человек находятся в самоизоляции на дому.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о том, что распространение коронавируса в мире приобрело пандемический характер. Ежедневно число заражённых в мире растёт, а власти ряда стран принимают непростые меры по нераспространению коронавируса в своих государствах. О том, какие меры власти РФ предприняли сегодня, 17 марта, — в материале ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Щит от коронавируса: какие меры принимаются властями РФ?
В регионе на сегодняшний день госпитализированы шесть человек с подозрением на заражение коронавирусом.
Читайте также: В Воронежской области ввели режим повышенной готовности по коронавирусу
В Петербурге власти анонсировали уникальную для сегодняшней России практику: тест на коронавирус всем желающим. На второй день «эксперимента» в нескольких районах города поток желающих провериться превысил все ожидания, а результатов кое-где предлагают ждать целых 10 дней. Корреспондент ИА REGNUM испытал процедуру на себе.
Читайте также: «Как народ остановить?»: тест на коронавирус в Петербурге
В Саратовской области с 17 марта начинает действовать режим повышенной готовности. Соответствующее решение принял губернатор Валерий Радаев в ходе заседания Совета по противодействию коронавирусу.
Читайте также: В Саратовской области вводится режим повышенной готовности
Сообщения о распылении средств для дезинфекции вертолётами в Москве, распространившиеся в социальных сетях, не соответствуют действительности, сообщили в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Читайте подробнее: Власти Москвы опровергли информацию о дезинфекции города с вертолётов
Главным рецептом от коронавируса первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова назвала дисциплину.
«Мы сможем максимально защитить себя, если будем постоянно мыть и дезинфицировать руки, меньше пользоваться общественным транспортом, а также соблюдать дистанцию более метра при общении с людьми», — отметила Вера Емельянова.
Читайте подробнее: Псковские власти: главный рецепт от коронавируса — дисциплина
В Псковской области разработали дополнительные меры для защиты пожилых людей в возрасте старше 65 лет, которые входят в группу риска по заражению коронавирусом COVID-19. Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова сообщила, что особое внимание со стороны органов социальной защиты и волонтёров будет направлено на помощь одиноко живущим пожилым людям.
«Для тех, кто не может организовать карантин самостоятельно, у нас есть обсервационный центр», — сообщила Вера Емельянова.
Читайте также: Пожилым псковичам в условиях карантина из-за COVID-19 помогут волонтёры
XII Международный конкурс юных пианистов им. С. В. Рахманинова и XI Фестиваль классической музыки им. С. В. Рахманинова, которые должны были состояться в Великом Новгороде в апреле 2020 года, переносятся на октябрь.
Причина переноса — ограничительные меры, введённые в регионе в целях недопущения распространения коронавируса. В настоящее время ни одного подтверждённого случая в Новгородской области нет.
Об этом: Международный рахманиновский конкурс пианистов перенесён из-за COVID-19
Примерно в 50 млрд рублей обойдётся российскому бюджету отсрочка выплаты налогов для авиакомпаний и туроператоров в I квартале 2020 года, к таким выводам пришли экономисты.
Подробности в материале: В России подсчитали нагрузку для бюджета за помощь авиации и туризму
В Якутии у генерального директора ПАО «ЯТЭК» Андрея Коробова, прибывшего 10 марта из Швейцарии, подозревают коронавирус. Руководитель почувствовал недомогание, сдал анализы и получил подтверждение инфекционного заболевания.
Читайте также: У прибывшего из Швейцарии гендиректора «ЯТЭК» подозревают COVID-19
В Якутии школьники ушли на каникулы с 18 марта по 27 марта с последующим переводом детей на дистанционное обучение.
Об этом: В Якутии объявили каникулы и онлайн-обучение, а туристам — самоизоляцию
68-летний мужчина, сбежавший из карантина инфекционной больницы Мурманска, куда его ранее поместили с подозрением на коронавирус COVID-19, найден. Об этом сообщает областной оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Читайте также: В Мурманске нашли моряка, который сбежал из карантина
Роспотребнадзор заверил, что в Приморье не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Читайте также: В Приморье не подтверждается наличие коронавируса: Роспотребнадзор
Во Владивостоке жители города буквально сметают с прилавков супермаркетов консервы, крупы, растительное масло и макароны. При этом отмечается невысокий интерес горожан к туалетной бумаге.
Об этом: COVID-19: жители Владивостока скупают продукты питания в магазинах
В Новосибирской области за 11-ю неделю 2020 года за медицинской помощью из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом обратились 19 427 человек. В регионе наблюдается снижение заболеваемости — на 10-й неделе был 20 441 заболевший ОРВИ и гриппом. Такие данные озвучили в областном минздраве.
«В этом году в Новосибирской области от гриппа привито больше половины всего населения — 1,5 миллиона человек. Это, несомненно, сыграло свою роль в снижении сезонной заболеваемости, — прокомментировал министр здравоохранения региона Константин Хальзов. — Также, я думаю, повлияла на уменьшение количества заболевших гриппом и ОРВИ пандемия коронавирусной инфекции. Меры профилактики гриппа и коронавируса — одинаковые. Люди, опасаясь коронавируса, например, стали чаще мыть руки».
Подробности в материале: Новосибирский минздрав: коронавирус сказался на числе заболевших ОРВИ
Челябинская область получит 166 тысяч медицинских масок. Закупки уже завершены, говорится в материалах портала госзакупок.
Всего «Областной аптечный склад» заявил пять лотов на общую сумму 2,99 млн рублей. Товар может поступить в регион уже к концу марта. Таким образом, в аптеках появится необходимое количество масок.
Читайте также: В Челябинскую область поступит 166 тысяч медицинских масок
Оперативный штаб по профилактике коронавируса в Новосибирской области завёл канал, где в ежедневном режиме публикуется официальная информация о текущей ситуации и проводимой работе.
«На канале размещается актуальная достоверная информация, подготовленная оперативным штабом — номера горячей линии, принимаемые профилактические меры, рекомендации, распорядительные документы, официальные данные о ситуации и другое», — уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.
Подробности в материале: В Новосибирской области запустили официальный канал по коронавирусу
«Завоз плановых объёмов продовольственных товаров в арктические районы и труднодоступные населённые пункты Якутии, а также мониторинг цен, недопущение дефицита продуктов питания, будут находиться на постоянном контроле», — отметили в правительстве республики.
Подробности в материале: Власти Якутии: дефицита в магазинах из-за коронавируса не будет
На Сахалине и Курилах ситуация на продовольственном рынке стабильная. Власти региона отчитались: необходимый запас продуктов создан, местные производители обеспечивают всем необходимым.
Об этом: В Сахалинской области ситуация на рынке продовольствия стабильная
Следом за коммерческой компанией, объявившей о планах начать выпуск собственных тест-систем для определения коронавируса, группа «Инвитро», имеющая более 1,4 тыс. офисов в шести странах, заявила о готовности в ближайший месяц предоставить населению новую услугу — тесты для выявления инфицирования вирусом COVID-19. Тест будет платным, то есть коронавирус фактически создаст дополнительный источник дохода для холдинга. Стоимость услуги пока не называют, потому подсчитать потенциальный доход не представляется возможным. ИА REGNUM проанализировало, кто заработает на подобных исследованиях, и обнаружило, что многие дороги сегодня ведут в один из офшоров — на Кипр, где, к примеру, зарегистрировано «Инвитро Холдинг Лимитед».
Частные клиники и коронавирус: финансовый ручеёк из России в офшоры?
На официальном канале оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу появились данные о ситуации на сегодня, 18 марта. Согласно им, 617 новосибирцев находятся на 14-дневной самоизоляции под наблюдением медиков. С наблюдения снято уже 899 человек. В инфекционной больнице Новосибирска находятся 32 пациента с признаками ОРВИ, которые ранее вернулись из стран с неблагополучной ситуацией. У девяти из них тесты на коронавирус отрицательные, у 23 пробы — в процессе обработки. В детскую больницу накануне, 17 марта, госпитализировано четыре ребенка с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы. У них взяты пробы на коронавирус, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Согласно официальным данным, в настоящий момент в регионе нет подтверждённых случаев заболевания COVID-19.
Подробности в материале: Оперштаб Новосибирской области сообщил последние данные по коронавирусу
В Приморье специалисты регионального Минздрава разъяснили, кто в первую очередь должен сдавать тест на наличие коронавируса.
Читайте также: Минздрав Приморья рассказал, кого проверяют на COVID-19 в первую очередь
«Все товары и продукты питания представлены в ассортименте, есть недостаток в санитарно-гигиенических масках и антисептике для рук. Не отмечается дефицита или ажиотажного спроса на продукты питания, резких скачков цен», — сказали в правительстве Якутии.
Читайте подробнее: COVID-19: в Якутии нет скачка цен и ажиотажа на продукты питания
Технологию создания сферических частиц, которые могут стать основой для создания вакцины против коронавируса 2019-nCoV, разработали вирусологи МГУ им. М. В. Ломоносова. Об этом 18 марта пишут «Известия».
Об этом: Учёные МГУ разработали технологию для создания вакцины против коронавируса
В Еврейской автономной области под наблюдением врачей находятся 33 человека. В том числе 3 человека помещены в обсерватор, остальные находятся на домашнем карантине.
Подробности в материале: В Еврейской АО из-за коронавируса изолировано 33 человека
На Чукотке с 18 марта часть школ перейдёт на дистанционное обучение.
Об этом: На Чукотке школьников переводят на онлайн-обучение из-за COVID-19
В Свердловской области отмечается повышенный спрос населения на продовольствие. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, посетивший несколько магазинов.
В основном, граждане активно покупают гречневую крупу, туалетную бумагу, сахарный песок и макароны. Впрочем, ажиотажа нет. Также не наблюдается дефицита этих товаров. Опустевшие полки заполняются снова.
На ценах повышенный спрос также не сказался. В торговых сетях «Кировский» и «Пятёрочка» стоимость продовольствия и других предметов повышенного спроса не изменилась.
Об этом: На Урале повышенный спрос на еду не привёл к дефициту и скачку цен
В Хабаровском крае население скупает продукты питания и средства дезинфекции. В краевой столице ситуация пока в норме, в провинции всё обстоит тревожнее. Представители торговых компаний говорят, что поставщики уже предупредили их о предстоящем росте цен.
Об этом: Жители Хабаровского края запасаются продуктами питания на случай карантина
В столице Хакасии — Абакане — в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом мэр города Алексей Лёмин сообщил в видеообращении.
Читайте также: В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС
Как сообщают свердловские издания, в Екатеринбурге из-за ситуации с коронавирусом свою работу приостанавливают оперный театр и цирк.
Читайте подробнее: В Екатеринбурге на карантин закрывают оперный театр и цирк
В Кемеровской области из-за угрозы коронавируса отменился фестиваль «Grelka Fest». Об этом сообщили организаторы мероприятия. Его перенесли на 2021 год.
«Друзья, к сожалению, угроза коронавируса добралась и до Сибири. Скажем честно, это было очень тяжелое для нас решение, — говорится на странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». — Есть огромное желание и возможности с вашей поддержкой сделать классный фестиваль… но ещё сильнее хочется, чтобы все остались живы и здоровы».
Читайте также: В Кузбассе из-за коронавируса фестиваль «Grelka Fest» перенесли на год
В Тюменской области больницы и поликлиники с 18 марта переходят на карантинный режим работы. Будет ограничено посещение больных в стационарах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса COVID-19.
В поликлиниках отменена диспансеризация, работа школ здоровья, профилактические осмотры. Перенесены на более поздние сроки профилактические осмотры узкими специалистами и обследования детей до года.
В стационарах ограничено посещение больных. Кроме того, перенесены на более поздние сроки плановые госпитализации.
Читайте также: В Тюменской области больницы и поликлиники работают в карантинном режиме
Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирус, сообщил 18 марта журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков подтвердил проверку на коронавирус в администрации президента России
Рудник «Купол» на Чукотке, откуда были доставлены в больницу два работника с подозрением на коронавирусную инфекцию, закрыт на карантин.
Читайте также: На Чукотке проверяют на коронавирус вахтовый посёлок, закрытый на карантин
В Ульяновской области по состоянию на 17 марта из неблагополучных стран по коронавирусу прибыли 97 человек, из них более 40 остаются под наблюдением врачей.
Читайте подробнее: В Ульяновской области под наблюдением врачей остаются десятки людей
Министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко отметил, что несмотря на фейковые вбросы в соцсетях о высокой смертности от внебольничной пневмонии, за первые два месяца 2020 года уровень смертности меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Новосибирскавтодор ввёл ряд мер для повышения санитарно-эпидимиологической безопасности из-за коронавируса и продолжает работать в штатном режиме, сообщается на сайте компании.
Уточняется, что организация принимает «все возможные меры как для благополучия и здоровья своих сотрудников, так и для своевременного выполнения контрактных обязательств перед заказчиками».
Об этом: Новосибирскавтодор отреагировал на информацию о коронавирусе
В Ульяновской области приняты «все необходимые меры» для недопущения завоза и распространения коронавируса, «причин для паники нет». Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов по итогам совещания в правительстве, где обсуждалась текущая ситуация и принимаемые меры.
Читайте также: Ульяновский губернатор об угрозе коронавируса: Причин для паники нет
Новосибирский аэропорт «Толмачёво» сообщил, что, согласно решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, введено временное ограничение пассажирских воздушных перевозок с территории России на территорию стран — членов Европейского союза и в обратном направлении.
Подробности в материале: Аэропорт Новосибирска сообщил об ограничениях из-за коронавируса
Иркутский государственный медицинский университет известил об изменении в организации занятий обучающихся в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV. Как сообщает официальный сайт вуза, с 18 марта, с целью предупреждения возникновения и массового распространения инфекции, решено проводить лекционные занятия в электронно — информационной среде университета.
Подробности в материале: Иркутский медуниверситет меняет режим учёбы из-за коронавируса
На территории Оренбургской области в аптеках невозможно купить инфракрасные градусники. Они пропали еще неделю назад, сообщил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник областного аптечного склада.
Читайте также: В аптеках Оренбуржья пропали инфракрасные градусники
ЗАГС Приамурья порекомендовал молодожёнам из-за угрозы распространения коронавируса ограничить количество приглашённых на свадьбу гостей не более 15 человек.
Подробности в материале: Коронавирус ударил по свадебным торжествам
Торговые сети Владивостока начали ограничивать отпуск товара в одни руки, мотивируя это ажиотажным спросом на продукты длительного хранения.
Читайте подробнее: Торговые сети Владивостока ограничивают покупателей в количестве товара
Департамент образования мэрии Новосибирска совместно с министерством образования Новосибирской области проработают возможность организации дистанционного обучения в школах. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев.
«Внешние факторы сегодня показывают, что показатели по ОРВИ и гриппу стабильно идут к снижению. Но, тем не менее, образовательные учреждения города должны быть готовы к ведению работы в рамках дистанционного обучения, — отметил Ахметгареев. — Пока дети будут отдыхать, мы совместно с министерством образования детально проработаем возможность организации дистанционного обучения, если возникнет в нем необходимость».
Подробности в материале: Дистанционное обучение могут ввести в школах Новосибирска из-за COVID-19
Глава Якутии Айсен Николаев заверил, что никто из правительства республики не контактировал с генеральным директором «ЯТЭК» Андреем Коробовым, у которого предположительно диагностировали коронавирус.
Подробности в материале: CORVID-19 в Якутии: власти не контактировали с гендиректором «ЯТЭК»
В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 18 марта, новых подтверждённых случаев заболевания COVID-19 нет. Об этом сообщает официальный Telegram — канал «Коронавирус в Кузбассе». Уточняется, что два пациента с подтверждённым диагнозом всё ещё находятся в инфекционной больнице Кемерова. Их состояние без динамики.
Подробности в материале: Опубликована оперативная информация по коронавирусу в Кузбассе
Во Владивостоке торговая сеть «Реми» опровергла информацию о введении ограничения на отпуск товара в «один руки».
Читайте также: Торговая сеть Приморья опровергла информацию об ограничении покупок
В Пермском крае при необходимости могут развернуть дополнительно 3,5 тыс. мест в больницах для пациентов с коронавирусом иди подозрением на заболевание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
По данным минздрава региона, в настоящее время действует 900 койко-мест 30 инфекционных отделений. Эти места обеспечены медпрепаратами, средствами индивидуальной защиты персонала.
Об этом: Из-за коронавируса могут развернуть 3,5 тыс. допмест в больницах Прикамья
«Лучшая защита от любых вирусов — это здоровый образ жизни, правильное питание, чистые помыслы. Живите так, чтобы ваш иммунитет боялся расслабиться и всегда был бодрым как свежий апельсин!» — поделился своим рецептом здоровья глава Чечни Рамзан Кадыров.
Читайте подробнее: Кадыров раскрыл секрет защиты от коронавируса
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о дополнительных мерах по защите населения от коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в указе, в частности, обязали сообщать свои данные граждан, посещавших поражённые инфекцией страны. Им предписано не выходить из дома, а работодателям — оказать им содействие в обеспечении самоизоляции.
Об этом: В Бурятии приняли дополнительные меры против коронавируса
Власти Магадана до 5 апреля 2020 года запретили проводить в городе любые массовые мероприятия, с присутствием более 30 человек.
Об этом: Борьба с коронавирусом на Колыме: больше тридцати — не собираться
В Тюмени руководители магазинов заранее спрогнозировали спрос и пополнили склады топовыми позициями продовольственных товаров. Об этом заявил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.
В Тюмени полки магазинов периодически пустуют. Это отмечают жители региона в социальных сетях. Однако вскоре, через два-три часа, происходит наполнение товаром.
Паника в связи с карантинными мерами по коронавирусной инфекцией не обошла и областную столицу. Наблюдается повышенный спрос на крупы, макароны, консервы, подсолнечное масло.
Что касается цен на товары, то повышения не предвидится. Как ранее сообщал глава региона Александр Моор, оперативных штабом по профилактике коронавирусной инфекции проводится ежедневный мониторинг стоимости товаров первой необходимости.
Читайте подробнее: В Тюмени справляются с продовольственной паникой
Сибирское отделение РАН из-за коронавируса перенесло на более поздний срок общее собрание, которое должно было состояться 9 апреля 2020 года.
Читайте подробнее: Общее собрание Сибирского отделения РАН перенесли из-за коронавируса
Минпромторг Приморья рассказал, что в крае имеется достаточное количество продуктов питания, и нет никаких причин к наблюдаемому в торговых сетях региона ажиотажному спросу на продукты первой необходимости.
Об этом: В Минпромторге Приморья заявили об отсутствии дефицита продуктов питания
В Пермском крае местные предприятия увеличат производства медицинских защитных масок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
По словам зампреда правительства — министра промышленности, предпринимательства и торговли региона Алексея Чибисова, сейчас ведутся переговоры с рядом местных предприятий и отрабатываются варианты пошива масок.
Подробности в материале: В Прикамье заявили об увеличении производства медицинских масок
Дагестанские вузы переводят студентов на дистанционное обучение из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В числе первых Дагестанский государственный аграрный университет, Даггоспедуниверситет и Дагестанский государственный университет народного хозяйства.
Читайте также: Вузы Дагестана из-за коронавируса переводят студентов на онлайн-обучение
Работа мечетей временно ограничена в Адыгее для профилактики и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Ограничения действуют с 17 марта по 20 апреля 2020 года. В этот период решено не проводить в мечетях пятничные проповеди, а также факультативные занятия, уроки, лекции и массовые мероприятия.
Читайте также: В Адыгее из-за коронавируса временно ограничили работу мечетей
Правительство Новосибирской области на внеочередном заседании сегодня, 18 марта, одобрило проект постановления о введении режима повышенной готовности на территории региона — в связи с угрозой завоза и распространения коронавируса. Режим начинает действовать с 14:00 (время местное) 18 марта.
Об этом: Новосибирские власти ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Из-за угрозы распространения нового типа коронавируса все граждане, прибывающие во Вьетнам из России, будут помещаться на двухнедельный карантин. Об этом ИА REGNUM сообщили в посольстве РФ в Ханое.
«С 18 марта все пассажиры, прибывающие из США, всех стран Европы, включая Россию, и Юго-Восточной Азии, будут направляться на 14-дневный карантин», — говорится в сообщении дипмиссии.
Читайте подробнее: Граждан РФ во Вьетнаме ждёт двухнедельный карантин
В Челябинске студентов Медицинского университета пока не переводят на дистанционный режим обучения. Об этом пишут СМИ.
С просьбой к Минздраву перейти на дистанционку обратились студенты. Но получили ответ ректора Ильи Волчегорского о том, что необходимости в этом нет. По мнению руководителя вуза, оснований для этого пока не имеется. Он также заверил, что руководство следит за ситуацией.
Об этом: Студентов челябинского медвуза отказались переводить на дистанционку
Российские представители туристической отрасли обратились в правительство РФ с просьбой о принятии оперативных решений по наиболее важным проблемам, возникающим в результате пандемии коронавируса COVID-2019. Как сказано на сайте «Ассоциация туроператоров», по итогам опроса участников влиятельной профессиональной группы турагентов в Facebook — Radio Travel (13 тыс. участников), турагенты по требовали не только признания нынешней эпидемиологической ситуации форс-мажором, но и внесения изменений в отраслевое законодательство, а также — налоговые каникулы сроком на 12 месяцев.
«Под угрозой несостоятельности (банкротства) оказался весь туристский бизнес Российской Федерации. Массовые расторжения потребителями договоров о реализации туристских продуктов (иных туристических услуг) в скором времени могут повлечь банкротство туроператоров, турагентов, отелей, домов отдыха, пансионатов, детских лагерей, перевозчиков, страховщиков», — говорится в обращении турагентов, которые отмечают, что сегодня в туристической отрасли России создано и действует несколько миллионов рабочих мест.
Читайте подробнее: Российский турбизнес заявил об угрозе банкротства из-за 2019-nCoV
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв после проверки магазинов заявил, что власти не допустят спекулятивного роста цен на продукты и товары повседневного потребления из-за повышенного спроса, и попросил кемеровчан сообщать о необоснованном повышении цен в правительство региона.
Читайте подробнее: В Кузбассе обещают не допустить спекулятивного роста цен из-за COVID-19
В связи с тем, что в Хакасии подтверждён первый случай коронавируса, глава региона Валентин Коновалов сделал заявление. Как сообщили 18 марта в республиканском правительстве, Коновалов призвал не допустить не только распространения коронавируса, но и паники.
Об этом: Жителей Хакасии просят не паниковать из-за коронавируса
Правоохранительные органы Приамурья задержали женщину, распространявшую фейки о коронавирусе.
Подробности в материале: В Приамурье задержана женщина, распространявшая фейки о коронавирусе
Поручни и сидения всех вагонов Петербургского метрополитена дважды в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами, концентрация которых увеличена на 30 процентов по сравнению с обычной. Об этом сообщили 18 марта в пресс-службе подземки.
Подробности в материале: Метро Петербурга дезинфицируют растворами усиленной концентрации
В Перми четыре школы с 17 марта отправили детей на досрочные каникулы в целях профилактики из-за ситуации, связанной с коронавирусом, сообщает издание «Коммерсантъ».
Список образовательных учреждений, решившихся на досрочные каникулы (школы № 2, 94, 122 и гимназия № 17), с 19 марта может пополнить лицей № 9. Здесь также планируют преждевременные весенние каникулы.
Подробности в материале: В Перми из-за коронавируса четыре школы объявили о досрочных каникулах
«Недобропорядочные люди» хотят запугать всех, вбрасывая в соцсети недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в Туве. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» глава республики Шолбан Кара-оол. Он также призвал земляков не верить неофициальным источникам.
Читайте также: В Туве призвали не верить неофициальным данным о коронавирусе
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции школьные каникулы в Брянской области пройдут с 20 марта по 12 апреля. Соответствующее решение принял глава региона Александр Богомаз 17 марта на очередном заседании оперативного штаба.
Читайте подробнее: Брянских школьников отправят на каникулы на три недели
Король Иордании Абдалла II утвердил закон о национальной обороне в связи с угрозой распространения коронавируса.
Подробности в материале: Король Иордании подписал закон о национальной обороне
Приём досрочного Единого государственного экзамена будет проходить в июне 2020 года. Об этом сообщил 18 марта врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
Читайте также: Досрочный этап ЕГЭ перенесён на июнь
В Хабаровске приступили к дезинфекции общественного транспорта. Проводить санобработку обязали и коммерческих перевозчиков.
Читайте также: В Хабаровске начали санитарную обработку общественного транспорта
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл на територии региона режим повышенной готовности для защиты жителей от коронавирусной инфекции. Указ опубликован на официальном портале правовой информации области.
Читайте также: В Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
Мероприятия с участием более сотни человек запрещены на территории Краснодарского края до 1 мая, такое постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Читайте подробнее: В Краснодарском крае запретили мероприятия с участием более 100 человек
В Свердловской области пожилым людям будут оказывать медицинскую помощь в приоритетном порядке. Это следует из указа, который подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Подробности в материале: Коронавирус: пожилым свердловчанам помогут в первую очередь
40 человек остаются на карантине под домашним наблюдением медиков в Ивановской области в связи с коронавирусом, у всех анализы на опасное заболевание отрицательные.
Читайте также: 40 ивановцев остаются на карантине из-за коронавируса
В Челябинске резко выросло число граждан Китая, находящихся на коронавирусном карантине. Об этом сообщает областной минздрав.
К девяти китайцам и египтянке добавились десять граждан КНР. Они имеют вид на жительство в России и живут в Челябинской области.
Читайте также: В Челябинске на карантине удвоилось число иностранцев
В Кабардино-Балкарии не наблюдается дефицита товаров первой необходимости. На складах и в магазинах достаточное количество продуктов питания и товаров промышленной группы. Тем не менее власти региона создадут штабы для ведения мониторинга цен на социально значимые продукты питания и товары первой необходимости.
Читайте также: Власти Кабардино-Балкарии позаботятся о недопущении дефицита товаров
Власти Хабаровского края замалчивают информацию о создании необходимого резерва продуктов питания первой необходимости в рамках исполнения поручения Минсельхоза РФ. Граждане не могут получить важную в данный момент информацию ни на официальном сайте губернатора и правительства края, ни на сайте минсельхоза региона. Ажиотаж в магазинах между тем только растёт, население скупает и крупы, и консервы, и средства дезинфекции.
Читайте также: Власти Хабаровского края замалчивают информацию о запасах продовольствия
Из-за дефицита медицинских масок в аптеках, образовавшегося после начала эпидемии коронавируса, жители Улан-Удэ начали вспоминать навыки шитья и кроя. В соцсетях появились фотографии горожан с собственноручно изготовленными масками. Одной из них стала председатель региональной организации родителей детей-инвалидов «Найдал» Елена Шитикова.
«Сшила себе маску, получила несколько предложений по пошиву на заказ, обещают хорошо оплатить», — написала она на своей странице в «Фейсбук».
Подробности в материале: Из-за дефицита масок жители Улан-Удэ начали шить их сами
Власти Амурской области не планируют переводить школы на дистанционную систему обучения.
Читайте подробнее: Школы Приамурья не планируют переводить на дистанционное обучение
Государственный Эрмитаж, согласно распоряжению Министерства культуры РФ, приостанавливает прием посетителей — как в Главном музейном комплексе, так и в обособленных объектах. На время вынужденного карантина музей продолжит работать в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба музея.
Подробности в материале: Эрмитаж из-за коронавируса предлагает посмотреть кино
«Есть договорённость с провинцией Хэйлунцзян КНР, что для Якутии изготовят большую партию масок, которую доставят в республику в течение семи дней. Оплатят маски из резервного фонда Якутии», — пояснили в правительстве региона.
Читайте также: Якутия закупает в Китае маски, до этого их туда отправляли бесплатно
Комиссия по повышению устойчивости развития экономики создана в Белгородской области. В числе её задач — ежедневный мониторинг цен и объёмов социально значимых продовольственных товаров потребительской корзины в рознице и оптовых сетях.
Подробности в материале: Белгородские власти запускают ежедневный мониторинг продовольствия
В Чувашии управление Росреестра изменило формат работы с гражданами: личные приёмы заменили дистанционным консультированием.
Читайте также: Росреестр в Чувашии перешёл на дистанционную работу
В Удмуртии в настоящее время под наблюдением в связи с коронавирусом находятся 105 человек, из них семеро детей.
Читайте также: В Удмуртии под наблюдением из-за коронавируса находятся 105 человек
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал жителей не поддаваться панике. Об этом глава региона заявил в видеообращении.
«Не тратьте семейный бюджет на покупку продуктов и медикаментов впрок. Ведь никакой необходимости в этом нет», — сказал Куйвашев.
Читайте также: Свердловский губернатор призвал не закупаться впрок из-за коронавируса
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что власти страны завершили эвакуацию своих граждан из Евросоюза.
Читайте также: Власти Турции завершили эвакуацию своих граждан из ЕС
Падение цены на нефть до $20 и рост курса доллара до 100 рублей может произойти по самому стрессовому сценарию кризиса, смоделированному Сбербанком. Об этом рассказал председатель правления банка Герман Греф, пишут «Ведомости».
Специалисты банка смоделировали три вероятных сценария развития экономического кризиса в России, связанного с пандемией коронавируса нового типа. Однако при любом из них Сбербанк сохранит нормативы ЦБ по капиталу и преодолеет кризис без поддержки со стороны, а для клиентов никаких «драматических последствий» не будет, отметил Греф.
Об этом: Греф рассказал о самом экстремальном сценарии кризиса
В Казани республиканский праздник Навруз отменили из-за повышенной эпидемиологической опасности. Ограничения при проведении мероприятий с участием большого количества людей будут действовать в Татарии до 15 апреля.
Читайте также: В Казани не будут праздновать Навруз
На входе в петербургский парламент начали измерять температуру в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Заксобрании Петербурга измеряют температуру на входе
Спортивные и физкультурные мероприятия в Красноярском крае отменяются в связи с угрозой распространения коронавируса.
Об этом: В Красноярском крае из-за коронавируса отменяют спортивные мероприятия
Жители Ставрополья, входящие в так называемые группы риска, смогут бесплатно обследоваться для выявления возможного заражения коронавирусной инфекцией. Сделать это можно будет на базе пяти лечебных учреждений, перечень которых будет определен в ближайшее время.
Подробности в материале: Жители Ставрополья смогут бесплатно провериться на коронавирус
Муфтият Дагестана призвал имамов мечетей республики сократить время проведения пятничных обрядов в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также усилить меры профилактики.
Подробности в материале: В Дагестане из-за коронавируса сократят время пятничных обрядов в мечетях
Трудностями с логистикой можно объяснить опустевшие полки в продовольственных магазинах, но дефицита товаров нет. Об этом заявил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.
По его словам, ретейлеры в условиях распространения коронавируса активно перестраивают все логистические схемы. Они стремятся скорее доставлять в магазины товары, на которые вырос спрос.
Подробности в материале: В ассоциации ретейлеров объяснили опустевшие полки в магазинах
Депутат Московской городской думы Дарья Беседина («Яблоко») не смогла участвовать в заседании законодательного собрания столицы из-за угрозы коронавируса. Об этом было объявлено на заседании МГД 18 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В начале мероприятия председатель столичного парламента Алексей Шапошников сообщил, что Беседина заблаговременно уведомила, что не сможет участвовать в заседании. На данный момент депутат сдала тест на коронавирус и дожидается его результатов.
Подробности в материале: Депутат пропустила заседание Мосгордумы из-за коронавируса
В школах Владивостока прошёл опрос, целью которого является установить наличие у учеников гаджетов, позволивших бы перейти на дистанционное обучение, однако такие планы в мэрии не подтверждают.
Об этом: Школы Владивостока готовят к переходу на дистанционное обучение
В некоторых магазинах Мордовии, представляющих крупные ретейлерские компании, обнаружился дефицит продовольственных товаров в последние дни. Глава республики Владимир Волков поручил ответственным лицам разобраться и снять проблему ажиотажного спроса.
Читайте также: Глава Мордовии поручил снять проблему ажиотажного спроса в магазинах
Власти Сахалина ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом.
Читайте подробнее: На Сахалине ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Специальный рейс запросило у Москвы российское посольство на Филиппинах, чтобы вывезти на родину более сотни соотечественников. Об этом посол РФ на Филиппинах Игорь Ховаев заявил в видеообращении, опубликованном 18 марта на странице диппредставительства в Facebook.
Читайте подробнее: Посольство на Филиппинах попросило Москву эвакуировать граждан РФ
Авиакомпания UTair из-за коронавируса приостанавливает регулярное сообщение между Махачкалой и Джиддой (Саудовская Аравия) с 21 марта по 21 апреля.
Читайте также: Полеты из Дагестана в Саудовскую Аравию приостановлены из-за коронавируса
Петербургский парламент не дождался вице-губернатора Олега Эргашева на своем пленарном заседании в рамках «часа правительства», передает 18 марта корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Вице-губернатор Петербурга не пришел в Заксобрание с отчетом о коронавирусе
В Удмуртии начнет действовать режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса. Меры принимаются для сохранения стабильной ситуации в республике.
Читайте также: В Удмуртии вводят режим повышенной готовности
Министерство здравоохранения Свердловской области не получало сведений о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.
Об этом: На Среднем Урале пока не подтверждают сведения о новых пациентах с COVID-19
Губернатор Красноярского края Александр Усс 18 марта сделал заявление по поводу противостояния коронавирусной инфекции в регионе. Комментарий Усса корреспонденту ИА REGNUM предоставили в пресс-службе регионального правительства.
«С реальной угрозой мы столкнулись в прошлые выходные, у нас на сегодня выявлен один достоверный случай заболеваний красноярца. И трое из них находятся под подозрением. И есть высокая вероятность того, что этот диагноз у них подтвердится», — подчеркнул губернатор края.
Читайте также: В Красноярске коронавирус предварительно выявлен ещё у троих человек
Ростовские власти опровергли появившуюся информацию об ажиотаже на продукты питания.
Читайте также: Власти: в Ростове-на-Дону нет ажиотажа на продукты питания из-за COVID-19
Финал чемпионата России по хоккею с мячом перенесён на неопределённый срок из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России.
Подробности в материале: Финал чемпионата России по хоккею с мячом перенесён из-за коронавируса
Обработка городского общественного транспорта дезинфицирующими средствами началась в Воронеже. Салоны не только проветривают и моют, но и обрабатывают специальными средствами для дезинфекции — обработке подлежат ручки дверей, поручни, подлокотники кресел, пластмассовые части спинок сидений.
Об этом: Воронежский общественный транспорт начали дезинфицировать
Кол-центр для консультаций граждан по вопросам обеспечения жизнедеятельности в условиях распространения коронавируса начнет работу в Уфе. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба городской администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, кол-центр начнет работу в 12:00 18 марта и будет работать круглосуточно. Единый номер телефона кол-центра 8−800−250−56−04. На звонки будут отвечать специалисты потребительского рынка, туриндустрии, образования, здравоохранения, представители правоохранительных органов.
Читайте также: В Уфе начинает работу круглосуточный колл-центр для консультации граждан
Все спектакли, которые были назначены в Большом драматическом театре им. Товстоногова (БДТ) в Петербурге, переносятся на май, а другие мероприятия в театре отменяются. Об этом сообщает пресс-служба БДТ.
Об этом: БДТ из-за коронавируса перенес все спектакли с марта на май
В медицинском комплексе в посёлке Коммунарка в Москве находятся 408 человек, у 37 из них подтвержден коронавирус. Об этом 18 марта заявили в оперативном штабе столицы по коронавирусу.
Подробности в материале: В больнице в Коммунарке находятся 408 человек — оперштаб
Власти Хабаровского края сообщили, что продовольствия в регионе хватит на 56 дней. Эту информацию они озвучили со ссылкой на данные Росстата. Каких именно продуктов хватит на этот срок, какой запас круп, консервов, средств дезинфекции — не сообщается.
Читайте также: Власти Хабаровского края сообщили, что продуктов питания хватит на 56 дней
Период резко возросшего спроса на ряд продуктов первой необходимости на фоне эпидемии коронавируса оказался в Москве и Московской области краткосрочным явлением. Об этом 16 марта заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков на телеканале «Россия 24».
«Вчера объехали все распределительные центры, которые снабжают продуктами все магазины в Москве, которые находятся в Московской области, в регионе, где испытывается повышенный спрос. Но при этом мы сегодня и вчера вечером фиксируем постепенное затухание этого ажиотажного спроса. Это значит, что население начинает более рационально относиться», — заявил Беляков.
Читайте подробнее: Экономика Москвы и коронавирус: «Фиксируем затухание ажиотажного спроса»
В Тюмени оказалось невозможным приобрести инфракрасные градусники, измеряющие температуру тела. Меж тем в регионе с 18 марта до 10 апреля введён режим повышенной готовности в связи с профилактикой коронавирусной инфекции.
Читайте также: В Тюмени пропали из продажи инфракрасные градусники
Более 300 выставок и конгрессов могут быть отменены в России в 2020 году из-за распространения коронавируса, что причинит отрасли ущерб, превышающий 50 млрд рублей, и обернётся серьёзными последствиями. Об этом говорится в письме, направленном представителями отрасли премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает 18 марта РБК.
Об этом: Ущерб для конгрессно-выставочной отрасли РФ оценили в 50 млрд рублей
Одно из предприятий Удмуртии готово повысить объём выпускаемых медицинских масок до 120 штук. Этого количества будет достаточно для обеспечения потребностей республики.
Читайте также: Удмуртское предприятие будет выпускать 120 тыс. медицинских масок в сутки
Режим повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области вводится с 18 марта.
Читайте также: В Тамбовской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Ростовской области в период с 9 по 16 марта 2020 года проверку на коронавирус прошли почти 40 тыс. человек.
Читайте подробнее: Почти 40 тыс. человек за неделю проверили на COVID-19 в Ростовской области
Представитель байкерского клуба «Ночные волки» Владимир Добрянский сообщил, что количество участников автопробега мотоциклистов и автолюбителей, посвящённого шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией, ограничили в связи с рекомендациями по недопущению распространения коронавируса. По его словам, в автопробеге принимает участие чуть менее 50 байкеров.
Об этом: Коронавирус сократил количество участников автопробега Крымской весны
Зрители Мариинского театра в негодовании. Дорогостоящие билеты, которые были куплены ими на спектакли в марте и апреле, а также абонементы, приобретенные задолго до того, как мир охватила эпидемия коронавируса, в любой момент могут обнулиться.
Об этом: Зрители Мариинки негодуют: театр молчит по поводу распоряжения Минкультуры
Зараженную коронавирусной инфекцией жительницу Екатеринбурга госпитализировали лишь через четыре дня после ее возвращения из Италии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского минздрава.
По данным ведомства, женщина вернулась из круиза по Средиземному морю 12 марта.
«16 марта госпитализирована в инфекционное отделение ГКБ № 40», — заявляют в минздраве.
Читайте также: Пациентку с коронавирусом госпитализировали на Урале лишь на пятый день
Паника и ажиотажный спрос на фоне эпидемии коронавируса возникает не в результате обилия негативных новостей, а недостатка достоверной информации. Об этом 16 марта заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков на телеканале «Россия 24».
«Плохие новости гораздо быстрее расходятся. Но ведь что