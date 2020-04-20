17:48 16.03.2020

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, одной из причин изменения режима обучения в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского могло стать подозрение на короновирус у нескольких преподавателей вуза.

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Об этом: Заболевшие педагоги КФУ читали студентам лекции после возвращения из Италии

Об этом: Собянин запретил в Москве все массовые мероприятия

В Москве запрещаются все массовые уличные мероприятия. Также запрещаются мероприятия в помещениях с участием более 50 человек. Запрет действует как минимум до 10 апреля.

Премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что власти вынуждены будут пойти на такой шаг из-за недисциплинированности граждан, не соблюдающих рекомендации медиков в связи с пандемией по коронавирусу.

Порядка сотни легковых автомобилей с гражданами Литвы застряли в Польше на въезде в Литву, ещё около 450 автомобилей зарегистрировалось заранее для прохождения границы конвоем, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 марта.

Два вуза Удмуртии заявили о переводе студентов на дистанционную систему обучения. Об этом сообщили в Глазовском государственном педагогическом университете и Ижевском государственном техническом университете имени М. Т. Калашникова.

По данным министерства, только за минувшие сутки в результате мониторинга находящихся в самоизоляции лиц было выявлено 13 фактов нарушений установленного для них режима, и все они были переведены в карантин.

Всех граждан, которые нарушают режим самоизоляции, сотрудники патрульной полиции МВД Грузии принудительно помещают в карантин. Соответствующую информацию распространяет пресс-служба министерства.

Подробности в материале: В Коми выявлен первый пациент с коронавирусом COVID-19

«Добавочная смертность возрастет не потому, что их коронавирус охватил, а потому, что им не хватило коек, аппаратов, врачей», — сказал специалист.

Распространение коронавируса может спровоцировать рост смертности от других заболеваний. Об этом 16 марта заявил врач общей практики Алексей Яковлев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Читайте подробнее: У кондукторов и водителей в Петербурге перед сменой измеряют температуру

Петербургский ГУП «Пассажиравтотранс», обеспечивающий социальные автобусные перевозки, начал измерять температуру у своих сотрудников перед выходом в рейс.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что тестирование на коронавирус в регионе будет проводиться на бесплатной основе. При этом она отметила, что тест должны проходить те, кто был в странах, где распространён коронавирус, и те, кто контактировал с такими гражданами.

Меры профилактики в связи с угрозой распространения коронавируса усиливают на территории Республики Адыгея.

В Петербургском метрополитене слишком редко дезинфицируют составы и эскалаторы, что опасно при эпидемии коронавируса. Об этом заявила 16 марта в Смольном руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, главный санитарный врач города Наталия Башкетова .

«Правительственный час» в Госдуме с главой МИД России Сергеем Лавровым отменили на фоне коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Подробности в материале: Владимирские школы станут чаще мыть и проветривать

Во Владимирской области вступило в силу постановление об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, связанных с риском гриппа, ОРВИ и нового коронавируса. Школы будут чаще проветривать и проводить влажную уборку, обеззараживающую обработку будет проходить весь учебный инвентарь, мебель, подоконники, дверные ручки, перила. Школьникам и учителям будут измерять температуру, если у них появятся признаки ОРВИ — изолировать.

Об этом: Владимирская область готова к борьбе с коронавирусом

Во Владимирской области создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В регионе нет случаев заражения коронавирусом. Подозрение на коронавирус было только у одной жительницы региона, которая прибыла из Испании и заболела пневмонией. Её изолировали и обследовали, тест на коронавирус был отрицательным.

Подробности в материале: Новые случаи коронавируса в Петербург «завезли» из Италии и Франции

Все три новых случая коронавирусной инфекции в Петербурге «привезены» из европейских стран. Три новых пациента — женщины. Две из них приехали инфицированными, третья «получила» вирус от своей родственницы, побывавшей за границей.

Читайте также: В Казанском университете разрабатывают вакцину от коронавируса

В Казанском федеральном университет (КФУ) начали разработку вакцины от коронавируса. Предварительную работу планируется завершить в течение двух месяцев, затем препарат будут испытывать на культурах клеток, а затем на лабораторных животных, за которыми будут вести наблюдение. После этого вакцина должна пройти доклинические и клинические испытания.

Всем ведомствам Архангельской области даны сутки, чтобы сформировать подробный план мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в регионе.

Подробности в материале: Школы и вузы Ульяновской области переходят на дистанционное обучение

Образовательные учреждения Ульяновской области — школы, вузы и учреждения дополнительного образования — с 17 марта переходят на дистанционное обучение в связи с угрозой коронавируса. В детсадах введено свободное посещение.

Подробности в материале: Тестирование на коронавирус в России будет проводиться бесплатно

Регионам поручено представить предложения, на базе каких учреждений будут проводиться лабораторные исследования на коронавирус.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв ввёл запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.

В ходе рейда масок не оказалось в десяти аптечных пунктах в разных районах города, в двух аптеках инспектирующим сообщили, что ждут поставку медицинских масок по цене 5 рублей за штуку и 9 рублей за три штуки. В других аптеках затруднились ответить о сроках поставок, ссылаются на отсутствие продукции у поставщиков.

В аптеках Великого Новгорода кончились медицинские маски. Факты их отсутствия корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в мэрии города по результатам рейда, в который сегодня, 16 марта, по поручению мэра Сергея Бусурина отправился лично председатель комитета экономического развития и инвестиций Дмитрий Гугнин в сопровождении журналистов.

Власти Москвы уточнили, что кафе и рестораны в столице закрываться не будут.

Читайте также: В Подмосковье запрещены мероприятия численностью свыше 50 человек

На территории Московской области вводится запрет на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал 16 марта глава региона Андрей Воробьёв .

Об этом: Смольный выступил против целования распятий в церквях

Оперативный штаб Санкт-Петербурга по борьбе с коронавирусом рассмотрит вопрос о введении карантина в церквях из-за коронавируса. Об этом сообщил 16 марта вице-губернатор Олег Эргашев , курирующий городское здравоохранение, передает корреспондент ИА REGNUM .

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил о введении трёхнедельных каникул в школах региона с 23 марта.

Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского из-за введенного режима повышенной готовности отменил все спектакли и концерты. Афиша на вторую половину апреля будет опубликована позднее.

Во Владимирской области контрольный комитет областной администрации вместе с региональным управлением Росздравнадзора проводит ежедневный мониторинг обеспеченности аптек препаратами для симптоматического лечения гриппа и ОРВИ. Сейчас, по данным оперативного штаба, лекарств в регионе достаточно.

Таким образом, в регионе зафиксировано два случая инфекции. Ранее житель Перми стал носителем вируса, вернувшись из Франции.

В Пермском крае выявлен новый случай коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Угроза распространения коронавируса COVID-2019 на территории Петербурга привела к тому, что руководство арт-пространства «Новая Голландия» на одноименном острове объявило о временном прекращении программы событий.

Все студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) переходят на дистанционные курсы с использованием электронных образовательных ресурсов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Театр работает в штатном режиме, мы играем для вас спектакли каждый вечер», — сказали в учреждении.

В театре решили не лишать зрителей доступа к высокой культуре, но без определённых ограничений там не смогли обойтись. В частности, отложены визиты тенора Паоло Лардиццоне , дирижера Оливера Дохнаньи , педагога по вокалу Массимиллиано Булло .

Екатеринбургский Театр оперы и балёта ввёл ограничения из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

Пресс-служба правительства РФ сообщила о подготовке проекта распоряжения о временном ограничении на въезд иностранных граждан, в том числе и граждан Белоруссии.

Об этом: Псковские власти заявили о готовности системы дистанционного обучения

«Мы уверены, что всё это послужит хорошим опытом взаимодействия в рамках дистанционных форм. Сегодня в школах для этого созданы все условия, включая и интернет, который проведён по национальному проекту», — отметил Седунов.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил, что системы «Электронный дневник», «Дневник.ру», «Цифровой урок» работают в регионе уже на протяжении нескольких лет. Дополнительные корректировки потребуются лишь для того, чтобы ученик мог оперативно отправлять выполненные задания учителю для проверки и получения методических рекомендаций.

В Калуге из-за распространения новой коронавирусной инфекции резко вырос спрос горожан на продовольствие. Большинство торговых сетей к ажиотажу на продукты первой необходимости подготовились заранее. В первую очередь люди закупают гречневую крупу, макароны, сахар и растительное масло. Федеральные розничные сети уже увеличили поставки круп и макарон на 30%, а известные супермаркеты заполнили свои склады почти на месяц вперед.

Ей пришлось сдать анализы на коронавирус. Также впереди у неё карантин.

В Челябинской области найдена жительница Миасса, которая скрывалась от врачей и не обследовалась на коронавирус. Об этом журналистам сообщил замглавы областного минздрава Евгений Ванин .

Читайте также: Почти все нижегородские вузы переходят на дистанционное обучение

Основная часть вузов Нижнего Новгорода переводит студентов на обучение в дистанционном формате. В ряде вузов дистанционное обучение предварительно вводится до 29 марта, в некоторых учебных заведениях — до 3 апреля.

Об этом: Владимирские магазины проверят на соблюдение мер против коронавируса

Во Владимирской области с 16 по 24 марта проходит проверка крупных объектов торговли и общественного питания области на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий против коронавируса. Также все аптеки региона проверят на наличие препаратов для лечения инфекций и цены на эти лекарства.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поручил министерству образования и науки региона ввести двухнедельные каникулы начиная с 17 марта или перевести обучение в дистанционной режим.

Все субъекты Федерации до 17 марта должны представить предложения, на базе каких учреждений будут проводиться тестирования граждан на коронавирус.

Покупательский ажиотаж, связанный с коронавирусом, в Петербурге не имеет под собой объективных оснований. Запаса основных категорий продовольствия в городе хватит на требуемые Минсельхозом два месяца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 16 марта глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик .

Подробности в материале: В Воронеже шесть госвузов переходят на дистанционный режим работы

На онлайн-обучение переходят Воронежский государственный университет, Воронежский государственный технический университет, Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Воронежский государственный педагогический университет и Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко.

Об этом: Глава Мурманска сдал тест на коронавирус и самоизолировался

Глава Мурманска Сергей Никора принял решение о самоизоляции после участия в шахматном турнире, один из игроков которого, предположительно, заражен коронавирусом COVID-19.

«Мы вынуждены пойти на это ради вашей безопасности», — пояснила она.

По её словам, зоопарк не будет принимать посетителей с 17 марта по 10 апреля.

В Москве перестанет принимать посетителей Московский зоопарк. Об этом на странице в Instagram 16 марта написала директор Светлана Акулова .

Читайте подробнее: В Челябинской области на коронавирус проверили почти 1300 человек

Все результаты отрицательные, отметили в ведомстве. Также сотни человек находятся под наблюдением. Среди них есть как местные жители, так и иностранцы.

В Челябинской области на коронавирус всего проверили 1286 человек. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Два воронежских театра, специализирующихся на постановках для детей, приостановят свою работу.

Читайте подробнее: На Южном Урале под коронавирусным наблюдением остаются 545 человек

Среди них 447 граждан России и 72 гражданина Китая. Также врачи наблюдают и прибывших из Ирана, Италии и других стран.

В Челябинской области под коронавирусным наблюдением находятся 545 человек. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Читайте также: В Чечне школьные каникулы продлятся до 25 апреля

В Чечне принято решение о переносе весенних школьных каникул. Они начнутся уже 17 марта и продлятся до 25 апреля. Приказ об этом подписал министр образования и науки Чечни Идрис Байсултанов .

«Мы не можем рисковать безопасностью и здоровьем посетителей парка — это для нас самое главное», — говорится в комментарии председателя совета директоров ХК «Остров Мечты» Амирана Муцоева .

20:38 16.03.2020

Магазины Подмосковья располагают достаточным количеством продуктов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

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Об этом: В Подмосковье достаточный запас продуктов питания — губернатор

20:40 16.03.2020 Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что тестировать на коронавирусную инфекцию будут тех граждан, которые побывали в странах, неблагоприятных по эпидемиологической ситуации, а также тех, кто с ними контактировал. Читайте также: Голикова рассказала, кого будут тестировать на коронавирус

20:41 16.03.2020 Массовые спортивные и культурные мероприятия, запланированные в Воронежской области, будут перенесены на более поздние сроки либо отменены. Кроме того, объявлено о переносе форума «Зодчество VRN 2020» на более поздний срок. Подробности в материале: В Воронеже из-за коронавируса отменяют концерты и состязания

21:01 16.03.2020 Режим повышенной готовности вводится на территории Республики Крым с 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма. «На период действия режима запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия», — отметил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Читайте подробнее: В Крыму вводится режим повышенной готовности

21:01 16.03.2020 Вирусолог напомнила, что использование антисептиков для рук не заменяет полноценного мытья рук. Читайте также: Врач-вирусолог открыла секрет, как самому изготовить антисептик для рук

21:10 16.03.2020 Четверо человек госпитализированы с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в Воронежской области 14−16 марта. Подробности в материале: В Воронеже четыре человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

21:14 16.03.2020 Вице-губернатор Петербурга МаксимСоколов оказался в инфекционной больнице им. Боткина для проверки на коронавирус. Подозрение о том, что он находится на карантине, появилось еще на прошлой неделе, однако аппарат чиновника отказывался подтверждать эту информацию, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Вице-губернатор Петербурга попал в больницу из-за коронавируса

21:15 16.03.2020 Власти Российской Федерации рассматривают вариант фактического полного закрытия государственных границ и ограничения выезда граждан за рубеж из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Читайте также: Россия может полностью закрыть границы из-за пандемии коронавируса

21:19 16.03.2020 Правительство РФ официально приняло решение о временном ограничении на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Ограничение продлится с 18 марта по 1 мая.

21:22 16.03.2020 Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом: Россия с 18 марта закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса

21:27 16.03.2020 В Москве за одни сутки подтвердилось 20 новых случаев заболевания новым типом коронавируса, что увеличило статистику в полтора раза. Страны Евросоюза охвачены пандемией, однако до последнего момента транспортное сообщение с ними было свободным. Все СМИ и органы власти непрерывно говорят об окутавшем планету вирусе. Граждане взволнованы, однако унять свои страхи не могут, поскольку нет ответа на простой на первый взгляд вопрос: как узнать, подхватил ты уже новую болезнь или нет? На открытом правительством РФ новом сайте стопкоронавирус. рф написано чётко: «Лаборатории частных медицинских организаций не проводят исследования на новый коронавирус. В государственных больницах берут анализы у тех, кто в последние 14 дней пересекал границу одной из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Корея, Иран), жалуется на симптомы ОРВИ и посещал страны, где есть хотя бы один случай коронавируса или у тех, кто контактировал с заболевшими». Об этом: Игра в анализы на COVID-19: как провериться?

21:33 16.03.2020 Правительство Российской Федерации ограничивает въезд иностранных граждан на территорию РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако через границу будут пропускать водителей большегрузных автомобилей, дипломатов и тех, кто имеет вид на жительство в России. Читайте также: Закрытие границ РФ не касается дипломатов и водителей фур

21:33 16.03.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные разговоры с премьер-министрами ряда иностранных государств для обсуждения ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства. Читайте также: Мишустин обсудил ситуацию с коронавирусом с премьер-министрами других стран

21:35 16.03.2020 При входе в медучреждения Москвы всем пациентам измеряют температуру бесконтактным способом. Фото: mos.ru

21:36 16.03.2020 Министерство иностранных дел Белоруссии выразило сожаление о решении Российской Федерации по закрытию границ и ждет конкретной официальной информации о параметрах выполнения этой меры. Подробности в материале: МИД Белоруссии сожалеет о закрытии границ с Россией

22:21 16.03.2020 Железнодорожное сообщение будет временно приостановлено с 17 марта и до особого указания. Подробности в материале: Компания РЖД временно прерывает сообщение с Казахстаном

22:23 16.03.2020 Контроль соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса в синагогах будут осуществлять профильные службы. Подробности в материале: В синагогах Москвы смогут молиться одновременно не более 50 человек

22:33 16.03.2020 Глава Нижегородской области Глеб Никитин отреагировал на сообщения в соцсетях о возросшем спросе на продукты и пустых полках в магазинах в связи с пандемией коронавируса. Никитин лично посетил 2 магазина и аптеку, убедившись, что дефицита в торговых точках нет. Читайте подробнее: Глава Нижегородской области лично проверил магазины — дефицита нет

22:43 16.03.2020 Все школы в Нижегородской области досрочно уйдут на весенние каникулы, которые начнутся 18 марта. Учреждения среднего образования с 18 марта переходят на дистанционный формат обучения. Аналогичные меры должны принять все вузы в области. Кроме того, 18 марта уходят на весенние каникулы все организации дополнительного образования региона. Читайте также: Школы Нижегородской области уйдут на каникулы 18 марта

23:51 16.03.2020 Московский зоопарк не будет принимать посетителей в период с 17 марта и по 10 апреля в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Читайте также: Московский зоопарк закрывается и переходит на онлайн-трансляции

23:58 16.03.2020 Марийский государственный университет (МарГУ) и Поволжский государственный технологический университет (Волгатех) перешли на дистанционный формат обучения. Оба вуза так работают уже с 16 марта. Студентам напомнили, что это не карантин, и не каникулы. Читайте также: Вузы Марий Эл перешли на дистанционное обучение

00:26 17.03.2020 Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что закрытие границ России в условиях пандемии коронавируса оправдано и является одной из рекомендованных мер Всемирной организации здравоохранения. Подробности в материале: Мишустин: закрытие границ соотвествует рекомендациям ВОЗ

03:44 17.03.2020 Из-за угрозы распространения коронавируса руководство Амурского государственного университета объявило о переносе тотального диктанта на осень 2020 года. Подробности в материале: В Приамурье из-за коронавируса на осень перенесли тотальный диктант

04:00 17.03.2020 В Якутии относительно спокойно — пока не наблюдается ажиотажа, связанного с паникой и сметанием всего подряд с полок магазинов. Коронавируса официально в республике нет. Об этом: В Якутии пока нет ажиотажа в магазинах из-за пандемии коронавируса

04:16 17.03.2020 В Якутии обсуждают фото, где студент или старшеклассник сидит за партой в противогазе. Подробности в материале: COVID-19: в Якутии студент пришёл на занятия в противогазе

04:28 17.03.2020 В Новосибирской области для профилактики коронавируса принимаются следующие меры: продление весенних каникул, переход на дистанционное обучение, свободное посещение образовательных учреждений и дезинфекция. Об этом сообщает правительство региона. Об этом: Новосибирские власти сообщили о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом

04:39 17.03.2020 Мэр Кемерова Илья Середюк прокомментировал информацию о пустых полках в магазинах. Он отметил, что фотографии в социальных сетях встревожили горожан. «По информации руководителей торговых предприятий и управления потребительского рынка администрации города Кемерово, товарный запас продуктов обеспечен, а также пополняется ежедневно и рассчитывается в зависимости от темпов продаж», — написал глава муниципалитета в своём Instagram. Подробности в материале: Мэр Кемерова опроверг информацию о пустых полках в магазинах

04:51 17.03.2020 Учёные новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали испытания вакцины против коронавируса. Вирусологи изготовили уже 13 её вариантов. Вакцину разрабатывают в круглосуточном режиме, учёные работают с реальными штаммами вируса. «Данные прототипы созданы, — сообщил «Вестям Новосибирск» заведующий лабораторией «Вектора» Ильназ Иматдинов. — Мы уже сейчас приступаем к тестированию на лабораторных животных. С целью оценки их эффективности и безопасности. Уже в июне мы планируем представить 1−2 варианта, которые покажут наилучшие результаты». Подробности в материале: В новосибирском центре вирусологии тестируют вакцину против коронавируса

05:02 17.03.2020 Лучшим дезинфицирующим средством в условиях распространения коронавирусной инфекции является хозяйственное мыло, заявила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. «Если мы моем руки с хозяйственным мылом, это 100% практически щелочь, это самое лучшее дезинфицирующее средство. Не обязательно покупать антисептики в аптеке», — цитирует Позднякову Sibnet.ru Подробности в материале: Инфекционист назвала дезинфицирующее средство в условиях коронавируса

05:43 17.03.2020 В Магаданской области приступили к дезинфекции общественного транспорта — каждый автобус в конце смены проходит тщательную обработку. Подробности в материале: На Колыме ежедневно дезинфицируют общественный транспорт

06:04 17.03.2020 В России на сегодня есть три тест-системы, позволяющие определить наличие вируса у человека. Две из них разработаны научным центром «Вектор», ещё одна от Министерства здравоохранения РФ. В работе на сегодня ещё одна тест-система — от частной компании. Ожидается, что её зарегистрируют уже на этой неделе. Разработчик — компания, которая через цепочку юрлиц связана с властями Ульяновской области. Читайте подробнее: Тест на коронавирус: кто стоит за разработчиками систем?

06:17 17.03.2020 В Пермском крае отмечено резкое повышение цен на медицинские маски. К такому выводу пришли специалисты регионального управления ФАС в ходе еженедельного мониторинга, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, на этот товар повысились цены. Причём как в рознице, так и у оптовиков. В среднем одна маска стоит у оптовых поставщиков 12,3 рубля. При этом ещё в декабре 2019 года розничные продавцы покупали маски по ценам от 1,04 рубля за единицу. В феврале 2020-го средняя стоимость поднялась до 9,09 рублей. Цены продолжают расти. Об этом: В Пермском крае резко подорожали медицинские маски

06:26 17.03.2020 Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца, сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности: Минсельхоз РФ поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

06:30 17.03.2020 В Пермском крае медицинские маски можно купить по 6,4 рубля за единицу. Это минимальная цена, зафиксированная специалистами краевого УФАС, сообщает пресс-служба ведомства. Максимальная цена масок составляет в розницу 35 рублей. В среднем одна маска стоит 20,7 рубля. Для сравнения, в феврале средняя розничная цена была в районе от 17,32 до 18,62 рубля. Таким образом, зафиксировано подорожание этого актуального в условиях ситуации с ОРВИ, гриппом и коронавирусом товара. Подробности в материале: В Прикамье назвали новые розничные цены медицинских масок

06:31 17.03.2020 «Почему канадская компания так пренебрежительно и халатно отнеслась к тому, что её работники отдыхают в очагах эпидемий? Как вы объясните отсутствие контроля за перемещениями ваших работников?» — обратился губернатор Сергей Носов к иностранному представителю компании «Кинросса». Подробности в материале: На Колыме в зоне риска по коронавирусу минимум 150 человек

06:37 17.03.2020 В Пермском крае в продаже остаётся чуть больше четырёх тысяч медицинских масок. Об этом сообщает краевое УФАС. По данным на 16 марта, они были в торговой сети «Магнит». Также приобрести их можно в ряде аптечных сетей. Читайте подробнее: В Пермском крае осталось четыре тысячи медицинских масок

06:44 17.03.2020 Обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами в связи с закрытием школ на карантин предложили в Национальном родительском комитете (НРК). Читайте также: В России предложили отпускать родителей на больничный из-за закрытия школ

07:07 17.03.2020 Приморский край не в состоянии самостоятельно обеспечить население региона продуктами питания, и как нельзя лучше это выявила ситуация с коронавирусом, когда закрылись границы, прекратились поставки. Читайте также: Приморье не готово самостоятельно обеспечить население продуктами питания

07:15 17.03.2020 В правительстве Якутии готовят указ по объявлению в республике режима повышенной готовности из-за коронавируса. Читайте также: Власти Якутии введут особый режим из-за коронавируса

07:20 17.03.2020 В мэрии Екатеринбурга введены дополнительные профилактические санитарные меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Читайте также: В администрации Екатеринбурга ввели дополнительные санитарные меры

07:39 17.03.2020 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на аппаратном совещании призвал минимизировать риски проникновения в регион коронавируса. Читайте также: Томская область готовится к борьбе с коронавирусом

07:40 17.03.2020 Колл-центр по вопросам коронавируса в Москве. mos.ru

07:41 17.03.2020 С момента выписки из инфекционной больницы в Чите первого человека в России с подтверждённым диагнозом коронавируса прошёл месяц. Как выяснили «Новости Забайкалья», гражданин Китая Ван Юнь Бинь пребывает в отличном настроении и вновь приехал вместе с дочерью в Забайкалье, а его жена выехала по работе в Амурскую область. Иностранец признался, что после выписки из краевой инфекционной больницы не болел даже простудой, чего и всем желает. Читайте подробнее: Первый человек, излечившийся от коронавируса в России, желает всем здоровья

07:46 17.03.2020 Текущих запасов продовольствия в российских розничных сетях и магазинах по основным товарным группам хватит примерно на восемь недель, сообщил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Подробности в материале: Эксперт сообщил о наличии запаса продуктов в России на два месяца

07:48 17.03.2020 В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 17 марта, новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. Об этом сообщает телеграм-канал «Коронавирус в Кузбассе». Уточняется, что два пациента с подтверждённым диагнозом находятся в инфекционной больнице Кемерова. «Состояние пациентов за минувшие сутки не показало отрицательной динамики, — говорится в официальном сообщении. — У четверых пациентов из группы «контактных» анализы на коронавирус дали отрицательный результат. Решается вопрос о их выписке из медицинского учреждения». Читайте подробнее: Коронавирус в Кузбассе: озвучены данные за последние сутки

07:54 17.03.2020 Смотрите видео Минздрава РФ: Коронавирус. Для кого он опасен. [[[video-0]]]

08:00 17.03.2020 К любопытному выводу пришёл доцент кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексей Ушаков, проанализировав информацию о заразившихся коронавирусом в России. Учёный полагает, что при более качественном медицинском обслуживании вирус в нашей стране выявляли бы значительно чаще. «Соотношение заразившихся COVID-2019 к умершим 30 к 1. Однако в любой контрольной группе, заразившиеся на карантине, например, смертность практически нулевая. На мой взгляд, это признак того, что заразившихся значительно больше, чем выявлено. Зафиксированные смерти не являются частью группы заразившихся численностью в 160 тысяч человек. Поэтому 30 к 1 и не подтверждается в условиях строгого наблюдения. Отсюда два возможных вывода — болезнь не настолько смертельная, как говорят. И — заражённых намного больше, чем говорят». Подробности в материале: Почему число заразившихся коронавирусом в России может быть больше 93

08:04 17.03.2020 Повышенного спроса и дефицита товаров в Омской области в связи с угрозой коронавируса не наблюдается. Об этом сообщили 17 марта в региональном правительстве. Подробности в материале: Омские власти не наблюдают дефицита товаров из-за коронавируса

08:12 17.03.2020 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём «инстаграме» отметил «интересный факт»: первые документально зафиксированные карантинные мероприятия в истории России проводились именно на Псковской земле в 1521 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, глава региона публикует архивный документ — текст из Первой псковской летописи. «Для торгового города с тесными связями со многими зарубежными государствами это была абсолютно необходимая практика. Сегодня, спустя почти 500 лет, нам также нужно проявить дисциплину и выдержку, чтобы избежать излишних рисков», — отметил Ведерников. Подробности в материале: «Справимся!»: псковский губернатор вспомнил о карантине 1521 года

08:13 17.03.2020 В Пермском крае пропали из аптек медицинские маски производителей из Китая. Об этом сообщает краевое УФАС. Ранее китайские маски закупали больше 50% оптовиков региона. Сейчас их надежды на поставки от российских изготовителей. Но те пока не могут выполнить все заявки. Многим отказывают в поставках. Читайте подробнее: Китайские маски пропали из аптек Пермского края

08:19 17.03.2020 Розыгрыш Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) приостановлен на одну неделю, чтобы согласовать новый формат проведения чемпионата с участием шести российских клубов. Читайте подробнее: КХЛ на неделю приостановила розыгрыш Кубка Гагарина

08:19 17.03.2020 Ситуация с поставками медицинских масок может стабилизироваться к середине апреля. Этого не исключают в краевом УФАС. Как отмечает глава ведомства Александр Плаксин, российские производители могут возобновить отгрузку оптовикам не ранее конца марта — середины апреля. «Возможно, к этому периоду ситуация с наличием средств индивидуальной защиты в розничных аптечных сетях края стабилизируется», — надеется Плаксин. Подробности в материале: В Прикамье назвали сроки стабилизации ситуации с масками

08:20 17.03.2020 Власти Бурятии не намерены переводить школы региона на дистанционное обучение или закрывать на карантин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики, необходимости в этом пока нет. Читайте подробнее: В Бурятии не намерены закрывать школы на карантин до весенних каникул

08:22 17.03.2020 Действующие в интернете мошенники используют вспышку коронавируса для хищения персональных данных и ложного сбора пожертвований. О «кибер-коронавирусе» рассказали РИА Новости IT-эксперты. Злоумышленники пользуются беспокойством пользователей и, к примеру, рассылают им письма от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Читайте подробнее: Жителей РФ предупредили об интернет-мошенничестве на фоне COVID-19

08:27 17.03.2020 В Ингушетии с 17 марта закрыты на карантин все детские сады и школы. На дистанционное обучение рекомендовано перейти всем коледжам и высшим учебным заведениям. Такое решение принял глава региона Махмуд-Али Калиматов в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике. Подробности в материале: В Ингушетии закрыли на карантин школы и детские сады

08:30 17.03.2020 В Москве в «Манеже» с 17 марта из-за распространения коронавируса закрыли выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство». Читайте подробнее: Из-за коронавируса выставка Дали в Москве закрыта

08:31 17.03.2020 В связи с угрозой коронавируса школьники Хакасии выйдут на весенние каникулы на несколько дней раньше. Подробности в материале: Школьников Хакасии из-за коронавируса отправят на каникулы раньше

08:32 17.03.2020 На территории Республики Алтай отменены все культурно-массовые мероприятия, а также выезды в другие регионы на соревнования и другие события. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое поручение дал глава республики Олег Хорохордин. Обращаясь к местным жителям, он также призвал их воздержаться не только от выездов за рубеж, но и от поездок по стране. Об этом: Жителей Алтая призвали не ездить в другие регионы России

08:34 17.03.2020 На фоне массового перехода на дистанционную работу и обучение из-за эпидемии коронавируса студенты Алтайского госуниверситета (АлтГУ) намерены провести митинг. Как сообщаетИА «Амител» со ссылкой организаторов, его цель — понудить руководство вуза тоже перейти на дистанционное обучение. «Если у вас нет возможности прийти в корпус Д, придите в это время в столовую в своём корпусе и выпейте растворимого кофе за победу над бюрократией и коронавирусом», — обратились организаторы к студентам. Об этом: Студенты АлтГУ проведут митинг против бюрократии и коронавируса

08:45 17.03.2020 В Чечне с 17 по 25 марта все вузы республики будут работать в дистанционном режиме. Для студентов будет предложено обучение в режиме онлайн согласно расписанию. Подробности в материале: Студенты вузов Чечни переведены на дистанционное обучение

08:46 17.03.2020 В России увеличивается число руководителей компаний, принимающих меры для борьбы с коронавирусом. Так, в начале февраля их было 6%, в начале марта — 14%, на 16 марта — 42%. Подробности в материале: Каждый четвёртый работодатель принимает меры для борьбы с коронавирусом

08:47 17.03.2020 Крупные онлайн-кинотеатры в России объявили акции с бесплатной подпиской на фоне распространения коронавируса нового типа. Среди таковых — Okko, Ivi, Premier, «Кинопоиск HD» и more.tv. Читайте подробнее: Российские онлайн-кинотеатры ввели бесплатную подписку из-за COVID-19

08:47 17.03.2020 Режим свободного посещения образовательных учреждений введен на Ставрополье в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Принимать решение о том, посещать ли ребенку школу или детский сад, будут сами родители, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Об этом: На Ставрополье введен режим свободного посещения школ и детских садов

08:54 17.03.2020 На сегодняшний день в мире новым типом коронавируса заразились 167 511 человек. Такие данные содержатся в отчёте Всемирной организации здравоохранения. При этом впервые число заражённых в Китае оказалось меньше, чем за его пределами. Так, по состоянию на 16 марта, в КНР зафиксировано 81 077 подтверждённых случаев заболевания COVID-2019. За поседение сутки — 29 новых случаев. Читайте также: ВОЗ обнародовала новые данные о числе заразившихся коронавирусом

08:55 17.03.2020 Глава Якутии Айсен Николаев поручил региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства решить вопрос возмещения жителям республики стоимости билетов на отдых за границу без штрафов и налоговых сборов. Об этом: COVID-19: в Якутии обещают вернуть людям деньги за авиабилеты за границу

08:56 17.03.2020 В Пскове все спектакли и концерты Псковской областной филармонии, Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина и Псковского областного театра кукол переносятся. Такие меры приняты в связи с указом губернатора региона Михаила Ведерникова, которым запрещено проведение любых массовых мероприятий численностью более 50 человек с 16 марта. В театрально-концертной дирекции региона назвали срок переноса спектаклей и концертов — как минимум до 1 апреля. Об этом: Все спектакли и концерты в Пскове перенесли — пока до апреля

08:59 17.03.2020 Первичную медицинскую помощь больным с респираторными симптомами на Алтае будут оказывать на дому. Об этом заявил региональный министр здравоохранения Сергей Коваленко. По его словам, прежде всего это касается граждан старше 60 лет. При этом принимать в больницах пациентов с ОРВИ будут через отдельные кабинеты. Для этого даже привлекли дополнительный медперсонал. Читайте также: Жителей Алтая с респираторными симптомами будут лечить на дому

08:59 17.03.2020 В Ингушетии под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся три человека. Все они помещены под режим домашней самоизоляции. Тесты у них отрицательные, но врачи продолжают наблюдать за изолированными. Читайте подробнее: В Ингушетии попали под наблюдение из-за коронавируса три человека

09:01 17.03.2020 В России увеличивается число граждан, готовых сделать прививку от коронавируса. Если в конце января однозначно были готовы к вакцинации 14%, то, по данным на 16 марта, — 22%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru. Читайте также: Растёт число граждан РФ, готовых сделать прививку от коронавируса

09:03 17.03.2020 Поскольку в Алтайском крае не зарегистрировано ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), вносить изменения в учебный процесс необходимости нет. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает сайт регионального министерства образования. Читайте подробнее: Алтайские школы решили не отправлять на карантин из-за коронавируса

09:14 17.03.2020 В томском аэропорту «Богашёво» в связи с угрозой коронавируса усилены профилактические мероприятия. Об этом сообщили 17 марта в администрации Томской области. Подробности в материале: Коронавирус: в аэропорту Томска усилены меры профилактики

09:17 17.03.2020 В Свердловской области под наблюдением врачей находятся 86 человек с подозрением на коронавирус. Об этом заявил замглавы свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. Данные жители имеют симптомы ОРВИ и до этого побывали в странах, где проходит вспышка нового коронавируса. Шесть граждан до этого контактировали с больным COVID-19 в вагоне поезда. Ещё 422 человека находятся под наблюдением, потому что ранее они вернулись из «неблагополучных» стран, где бушевал коронавирус. Подробности в материале: На Среднем Урале наблюдают за 86 жителями с подозрением на коронавирус

09:17 17.03.2020 Министерство образования Чувашии рекомендовало образовательным организациям усилить меры профилактики в связи с угрозой коронавируса, а школам перейти на обучение «без перемещения детей по кабинетам». Об этом: В Чувашии школам рекомендовали кабинетное обучение

09:19 17.03.2020 Московский клуб ГлавClub Green Concert объявил о приостановке проведения массовых мероприятий. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте концертной площадки. Отмечается, что решение принято в соответствии с указом мэра Москвы от 16 марта 2020 года. Документ приостанавливает проведение всех массовых мероприятий посещаемостью выше 50 участников. В клубе проинформировали, что приостанавливают проведение концертов с 16 марта по 10 апреля. При этом большинство запланированных выступлений будут перенесены и состоятся в более поздний срок. Читайте подробнее: ГлавClub Green Concert отменяет проведение концертов в Москве

09:22 17.03.2020 Правительство и Банк России разработали пакет экономических мер для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 и волатильности на финансовых рынках. Пакет мер направлен на достижение трех целей: обеспечение финансовой стабильности, устойчивости секторов и отраслей экономики и меры по поддержке регионов и населения. Текст заявления.

09:27 17.03.2020 Вузы Адыгеи из-за угрозы распространения коронавируса переходят на дистанционное обучение, а в детских садах введен режим свободного посещения. Школы региона продолжают работать в обычном режиме. Читайте также: Вузы Адыгеи из-за коронавируса переходят на дистанционное обучение

09:27 17.03.2020 В Новосибирских магазинах и на рынках достаточно запасов продовольствия, сообщили в региональном правительстве. «В первую очередь местного производства. Пополнение прилавков осуществляется в штатном режиме. Организациям торговли рекомендовано минимизировать очереди и обеспечить наличие наиболее востребованных товаров», — говорится в официальном сообщении. Читайте также: Власти уверили, что запасов продовольствия в Новосибирской области хватит

09:28 17.03.2020 Горно-Алтайский государственный университет переходит на работу в электронной информационно-образовательной среде. Как говорится в приказе ректора вуза, меры по усилению безопасности были приняты для предупреждения распространения коронавируса. Читайте также: Студентов Горно-Алтайского университета перевели на дистанционное обучение

09:29 17.03.2020 Сельхозпроизводители Новосибирской области полностью обеспечивают потребности рынка в основных группах продовольствия — молоке, мясе, яйце, зерновой продукции и тепличных овощах. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. «Зависимость от импорта продовольствия сейчас минимальна, — подчеркнул Лещенко. — На территории области действует большое число животноводческих хозяйств. Ежедневно производится более 1,8 тыс. тонн молока. Работает семь промышленных птицефабрик. На элеваторах и складах имеется достаточный запас зерновой и овощной продукции». Читайте также: Сельхозпроизводители могут обеспечить новосибирцев продовольствием — власти

09:32 17.03.2020 Правительство России и Центробанк примут все необходимые меры, чтобы обеспечить экономическую устойчивость и финансовую стабильность. Подробности в материале: Правительство и ЦБ примут все меры для обеспечения устойчивости экономики

09:39 17.03.2020 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса на территории города. Контроль за исполнением Локоть оставил за собой. Читайте также: Мэр Новосибирска подписал постановление о противодействии коронавирусу

09:41 17.03.2020 В Москве Большой театр отменил спектакли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Решение принято в соответствии с указом мэра Москвы от 16 марта. «Никакие спектакли, концерты ни на одной из площадок театра до 10 апреля даваться не будут», — приводит агентство слова представителя театра. Читайте также: Большой театр отменил все спектакли из-за коронавируса

09:44 17.03.2020 Режим повышенной готовности введен на территории Ставрополья в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В крае отменены массовые мероприятия и поездки официальных делегаций, сообщила пресс-служба главы региона. Об этом: На Ставрополье из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

09:46 17.03.2020 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 17 марта, 583 человека, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, находятся на самоизоляции. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Уточняется, что у них «нет признаков ОРВИ». Тем временем в инфекционную больницу с признаками ОРВИ госпитализировано 18 человек, вернувшихся из стран с большим количеством заболевших. У семи тесты отрицательные, 11 поступили накануне и ждут результатов анализов. Об этом: На самоизоляции из-за коронавируса находятся почти 600 новосибирцев

09:47 17.03.2020 Ряд крупных компаний приняли решение о переводе своих сотрудников в Воронеже на удалённый режим работы — без прихода в офис. Решение принято в качестве профилактических мер на фоне угрозы коронавируса. Об этом: В Воронеже ряд компаний отправили сотрудников на удалённую работу

09:48 17.03.2020 Московский театр «Современник» с 17 марта отменил проведение всех спектаклей. Информация об этом опубликована на сайте театра. Решение принято в соответствии с указом мэра Москвы от 16 марта, по которому запрещается проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек в целях профилактики распространения коронавируса. «Современник» отменяет все спектакли с 17 марта до 10 апреля. Об этом: В Москве театр «Современник» из-за коронавируса отменил все спектакли

09:50 17.03.2020 Правительство России в условиях распространения коронавируса считает первоочередным решение задач по линии здравоохранения. Об этом говорится в документе «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития», опубликованном на сайте правительства. Читайте также: Правительство РФ пообещало выполнить обязательства в сфере здравоохранения

09:52 17.03.2020 Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня космонавтики, который отмечается в России 12 апреля, не состоятся. Ранее планировалось, что торжества традиционно пройдут в Государственном Кремлёвском дворце. Однако из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса их было решено отложить. Подробности в материале: Празднование Дня космонавтики отложено из-за коронавируса

09:53 17.03.2020 Четыре жительницы Екатеринбурга госпитализированы по решению суда из-за контакта с больным коронавирусом. Об этом заявил глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. Две женщины и их дочери были пассажирками поезда Москва — Новый Уренгой, в котором ехал заражённый коронавирусом гражданин. Тем не менее они отказались от госпитализации, поэтому санитарному ведомству пришлось обращаться в суд. Ещё два пассажира поезда добровольно пошли на госпитализацию в Талице. Об этом: Коронавирус: на Урале по решению суда госпитализировали четверых человек

09:57 17.03.2020 В Петербурге около восьмисот студентов Северо-западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова завершили пребывание в двухнедельном карантине по коронавирусу. Читайте подробнее: Студенты-медики в Петербурге вышли из двухнедельного карантина: потерь нет

09:57 17.03.2020 В Москве сеть кинотеатров «Москино» отменяет показ фильмов и другие мероприятия до 10 апреля. Об этом сообщается на сайте организации. Деньги за купленные на сайте билеты «автоматически вернутся на карту в течение 15 банковских дней». Тем, кто покупал билет в кассах, нужно обратиться лично. Решение об отмене показов принято в соответствии с указом мэра Москвы от 16 марта о профилактике коронавируса. Подробности в материале: Кинотеатры «Москино» приостанавливают работу до 10 апреля

10:05 17.03.2020 В Москве перенесли празднование Дня космонавтики из-за коронавируса. Об этом сообщили 17 марта в пресс-службе государственной корпорации. Отмечается, что мероприятие будет перенесено на осень, однако новая дата пока не определена. Решение о переносе принято в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина от 16 марта, в котором запрещается проведение всех массовых мероприятий численностью более 50 человек. Подробности в материале: Роскосмос перенёс на осень празднование Дня космонавтики

10:06 17.03.2020 Посетители не смогут попасть в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве по меньшей мере до 10 апреля. Об этом сообщает 17 марта пресс-служба учреждения культуры. Об этом: В Москве Пушкинский музей закрывают для посещений из-за коронавируса

10:08 17.03.2020 В Чебоксарах из-за угрозы коронавируса перенесён международный балетный фестиваль, который должен был открыться 3 апреля и был приурочен к 100-летию со дня образования Чувашской автономной области. Читайте подробнее: Из-за коронавируса в Чувашии отменили международный балетный фестиваль

10:12 17.03.2020 В областном минздраве с 17 марта начал работать телефон горячей линии специально для лиц, прибывших из-за рубежа. Звонки на горячую линию принимаются в круглосуточном режиме, сообщают в правительстве Пензенской области. Жители Пензенской области, вернувшиеся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, должны сообщить о своем возвращении по телефону: (8412) 42−09−47. Об этом: В пензенском минздраве начала работать горячая линия

10:12 17.03.2020 Все спектакли московского Театра имени Вахтангова отменяются с 17 марта. Об этом сообщает сайт учреждения культуры. Спектакли отменяются на всех площадках до 10 апреля. Купленные ранее билеты можно вернуть. Решение принято «в связи с возникшей угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории России». Подробности в материале: В Москве отменяются все спектакли Театра имени Вахтангова

10:17 17.03.2020 Пять членов экипажа танкера Aligote (флаг Маршалловых островов), прибывшего из КНР в Приморье, поместили в инфекционное отделение больницы Находки. Об этом: Прибывших в Приморье из Китая моряков обследуют на коронавирус

10:21 17.03.2020 В московских школах до 12 апреля будут работать дежурные группы. Об этом сообщила журналистам вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Она напомнила, что столичные школы закрываются с 21 марта по 12 апреля. «Мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями. Поэтому по запросам родителей в 1−4-х классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек», — сказала она. Читайте также: В закрытых школах Москвы откроются дежурные группы

10:21 17.03.2020 Городской карантин может быть объявлен в Москве при критическом росте заболеваемости коронавирусной инфекцией к 20 марта. Такую меру рассматривают столичные власти, сообщают 17 марта «Открытые медиа» со ссылкой на неназванные источники в правительстве России и мэрии Москвы. «Главная мера для борьбы с распространением вируса — городской карантин», — указали собеседники издания, однако какое именно число инфицированных считается критическим, они не знают. Читайте также: Власти Москвы рассматривают введение городского карантина — СМИ

10:26 17.03.2020 Московская государственная академическая филармония отменяет все концерты до 10 апреля. Об этом сообщается на сайте организации. «Отдельные концертные программы могут быть перенесены, их перечень и новые даты проведения будут сообщены дополнительно», — говорится в информации. Читайте подробнее: Московская филармония отменила концерты

10:26 17.03.2020 Режим повышенной готовности вводится на территории Ивановской области с 18 марта. Читайте также: В Ивановской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

10:30 17.03.2020 Рекомендация воздержаться от посещения плавательных бассейнов и аквапарков включена в постановление о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом: Петербуржцам рекомендовали не ходить в бассейны и аквапарки

10:32 17.03.2020 В Челябинске школы готовы перейти на дистанционное обучение. Об этом на совещании в мэрии заявила глава горкома по делам образования Светлана Портье. Она отметила, что при необходимости школы готовы сразу это сделать. Подробности в материале: Школы Челябинска готовы перейти на дистанционное обучение

10:38 17.03.2020 В России выздоровели пять пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Стопкоронавирус.рф. Читайте также: В России от коронавируса излечились пять человек

10:39 17.03.2020 Две студентки из Непала госпитализированы в Воронеже с признаками ОРВИ, сообщила пресс-служба правительства региона 17 марта. Как уточняется, у одной из девушек выявили признаки ОРВИ, вторая находилась с ней в контакте. Читайте также: В Воронеже госпитализированы две студентки из Непала

10:41 17.03.2020 Рабочая группа по противодействию распространению коронавирусной инфекции создана в Красноярске. Об этом сообщили 17 марта в мэрии города. Читайте подробнее: В Красноярске создана рабочая группа по противодействию коронавирусу

10:42 17.03.2020 В Липецкой области не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На лечении находятся три человека. Врачи наблюдают за состоянием ещё 34 человек, контактировавших с больными или прибывших из стран с неблагополучной эпидситуацией. У них симптомов коронавируса нет. Читайте подробнее: Под наблюдением из-за коронавируса находятся 34 липчанина

10:43 17.03.2020 В Москве может быть введён карантин из-за коронавируса, пишет издание«Открытые медиа». Согласно последним данным, в Москве зарегистрировали 53 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По информации СМИ, жителей столицы переведут на карантин в случае увеличения числа заболевших. В этом случае, пишет издание, карантин могут объявить уже 20 марта. Читайте подробнее: СМИ: карантин в Москве могут ввести 20 марта

10:50 17.03.2020 В Ростове-на-Дону два человека, вернувшиеся из эпидемиологически неблагополучных стран, помещены в изолятор с подозрением на коронавирус. Читайте также: В Ростове-на-Дону два человека изолированы с подозрением на коронавирус

10:52 17.03.2020 У сотрудников ГУМа в Москве проверили температуру перед началом работы, сообщает 17 марта издание Baza. СМИ опубликовало видеозапись, в которой показано, что перед торговым комплексом выстроилась длинная очередь. «Работники магазина стоят в огромной очереди из-за проверки тепловизором», — говорится в подписи к кадрам. Об этом: В Москве сотрудники ГУМа выстроились в очередь для проверки

10:55 17.03.2020 Власти Якутии обратились к предпринимателям с просьбой поставить на поток пошив медицинских масок. Читайте также: В Якутии нашли способ, как обеспечить население медицинскими масками

10:56 17.03.2020 Администрация Липецкой области создала на портале «Яндекс» канал с официальной информацией о ситуации с коронавирусом. На нём обещают публиковать оперативную информацию, перечни симптомов и пути передачи инфекции, рекомендации по защите от заболевания. Об этом: В Липецкой области создали информационный портал о коронавирусе

10:58 17.03.2020 В Ростовском государственном медицинском университете объявили о начале реорганизации образовательного процесса в связи с угрозой распространения коронавируса. Читайте подробнее: Ростовские студенты-медики переведены на онлайн-обучение

10:59 17.03.2020 В Курганской области 22 человека находятся дома в самоизоляции в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Все они прибыли с неблагополучных по данному заболеванию территорий. Читайте также: В Курганской области изолированы в связи с пандемией 22 человека

10:59 17.03.2020 В Курганской области 22 человека находятся дома в самоизоляции в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Все они прибыли с неблагополучных по данному заболеванию территорий. Об этом: В Курганской области изолированы в связи с пандемией 22 человека

11:00 17.03.2020 В Московской области нет новых случает заболевания коронавирусом. Об этом 17 марта сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв перед началом заседания регионального правительства. По словам губернатора, в Подмосковье остаётся девять подтверждённых случаев заболевания. Кроме того, шесть человек госпитализировали с подозрением на инфекцию. Читайте также: Воробьёв: в Подмосковье нет роста заболеваемости коронавирусом

11:00 17.03.2020 Водители общественного транспорта в Хабаровске не соблюдают масочный режим. Об этом: Водители общественного транспорта в Хабаровске не соблюдают масочный режим

11:02 17.03.2020 В Петербурге с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции в Клинической инфекционной больнице им. Боткина в настоящее время проходят лечение восемь человек. Всего в этой больнице с симптомами ОРВИ находятся около трехсот человек, которых проверяют на коронавирус. Об этом сообщил 17 марта вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. Читайте подробнее: В Петербурге лечат восемь больных коронавирусом, «тяжелых» пациентов нет

11:03 17.03.2020 «Инвитро» в апреле запустит в РФ тест на новый коронавирус со сроком выполнения от двух дней, сообщает РИА Новости.

11:04 17.03.2020 Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе под личный контроль. Подробности в материале: Ростовский губернатор взял ситуацию с коронавирусом под контроль

11:06 17.03.2020 Компания Airbus приостанавливает производство самолетов во Франции и Испании в связи с угрозой распространения коронавируса. Читайте также: Airbus приостанавливает производство самолетов в Испании и Франции

11:08 17.03.2020 Управляющая компания петербургского аэропорта «Пулково» дезинфицирует самолеты, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). Об этом: В «Пулково» дезинфицируют самолеты из-за коронавируса

11:10 17.03.2020 Общественный транспорт представляет зону повышенного риска при эпидемии коронавируса. Об этом 17 марта заявил доктор медицинских наук, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24». «Почему китайцы закрыли сразу общественный транспорт? В общественном транспорте вероятность заражения в шесть раз выше, чем в личном транспорте или при гулянии пешком», — заявил Еделев. Коронавирус имеет примерно те же внешние симптомы, что и обычные случаи ОРВИ, отметил он. «Чихание не совсем характерно для него — всё-таки это сухой кашель, надсадный, протяжный. Если есть, то нужно посторониться от этих людей. И второе — это температура. Здесь есть классические признаки. Это и повышенная потливость, и краснота лица. Может быть при коронавирусе лёгкая синева носа — цианоз, это связано с нарушением дыхания. Но сейчас его не так много, потому сразу шарахаться, может быть, неправильно», — подчеркнул он. Об этом: Коронавирус: каковы риски от перемещения в общественном транспорте?

11:14 17.03.2020 В Москве концертный зал «Зарядье» приостанавливает проведение концертов и других мероприятий до 10 апреля. Об этом сообщается на сайте организации. Посетителям для возврата средств за билеты необходимо написать письмо с заявлением на электронную почту, указанную на сайте. Подробности в материале: «Зарядье» отменяет проведение концертов и мероприятий

11:15 17.03.2020 Власти Ленинградской области подготовили реестр сетевых ресурсов для дистанционного обучения школьников на время особых мер по коронавирусу. Об этом сообщает 17 марта пресс-служба областного правительства. Об этом: Ленобласть подготовила реестр ресурсов для дистанционного обучения

11:16 17.03.2020 В Екатеринбурге руководство Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) переводит студентов на дистанционное обучение. Подробности в материале: В Екатеринбурге ещё один вуз переводит студентов на дистанционное обучение

11:20 17.03.2020 Власти Иркутской области отмечают, что из-за шквала информации об эпидемии коронавируса в розничной торговле Приангарья фиксируется повышенный спрос на продукты питания длительного хранения (крупы, сахар, муку, консервированную продукцию) и средства личной гигиены. По данным с официального сайта правительства региона, этот процесс начался с прошедших выходных (14−15 марта 2020 года). Об этом: Напуганные коронавирусом жители Приангарья побежали в магазины

11:26 17.03.2020 В Тюмени 17 марта в кофейнях города стартует акция «Чистый капучино». Мероприятие направлено на профилактику заболеваний коронавирусом. В ходе акции кофейни Тюмени будут предоставлять скидку в 5% на капучино при условии, что клиент предварительно помыл руки. Читайте также: В Тюмени пьют капучино против коронавируса

11:26 17.03.2020 Пациенты медицинского комплекса в посёлке Коммунарка в Москве возвращены под наблюдение врачей после побега. Об этом сообщает 17 марта к пресс-служба заммэра Москвы по вопросам социального развития. Читайте также: В больницу московской Коммунарки вернули беглых пациентов

11:27 17.03.2020 Ситуация на авиарынке может привести к банкротству ряда авиакомпаний, заявил 17 марта глава Росавиации Александр Нерадько. Читайте также: В Росавиации оценили последствия коронавируса

11:27 17.03.2020 В министерстве здравоохранения Новосибирской области опровергли информацию о том, что в посёлке Кольцово есть заболевшие коронавирусом студенты и дети. «Распространяемая информация о заболевших коронавирусом студентах Новосибирского государственного университета и детях в посёлке Кольцово не соответствует действительности. В настоящий момент в Новосибирской области нет подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией», — заявили в ведомстве. Читайте также: Новосибирские власти прокомментировали слухи о заболевших коронавирусом

11:30 17.03.2020 В кофейнях Тюмени появились буклеты и брошюры о профилактике коронавируса. Пресс-служба «Молодой гвардии» Тюменской области.

11:31 17.03.2020 В Чечне созданы изолированные помещения для размещения лиц, зараженных коронавируом. «На случай вспышки инфекции на базе городской больницы № 3 и Республиканского клинического центра инфекционных болезней оборудованы боксы, полностью они будут готовы к 25 марта» , — рассказал вице-премьер Шахид Ахмадов. Подробности в материале: В Чечне проверяют готовность медучреждений к вспышке коронавируса

11:32 17.03.2020 Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов предостерег от паники в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Читайте подробнее: Геннадий Зюганов предостерег от паники из-за коронавируса

11:32 17.03.2020 Доктор экономических наук Никита Кричевский считает очень важным вопрос обеспечения больничными родителей детей до 14 лет, вынужденно остающихся дома из-за карантина. Комментируя на своих интернет-ресурсах предложение, сделанное Национальным родительским комитетом российскому правительству, он, в частности, отметил: «Проблема усугубляется тем, что, по действующему законодательству, оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к уголовной ответственности при возникновении несчастных случаев или ограничением в родительских правах вплоть до их лишения. Интересная коллизия». Об этом: Стоит ли отпускать родителей на больничный из-за закрытия школ на карантин?

11:35 17.03.2020 Пациенты, сбежавшие из медицинского комплекса в Коммунарке, найдены. Об этом сообщила журналистам вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. «Пациенты, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, были найдены и доставлены в медицинское учреждение», — заявила она. По её словам, лечение будет продолжено. Читайте подробнее: Вице-мэр Москвы: сбежавших из карантина в Коммунарке пациентов нашли

11:40 17.03.2020 На дистанционное обучение перешли Липецкий государственный педагогический университет, Липецкий государственный технический университет, Липецкий филиал финансового университета, Липецкий филиал РАНХиГС и Елецкий государственный университет. Читайте также: Пять липецких вузов перешли на дистанционное обучение

11:41 17.03.2020 Новые правила проведения богослужений и совершения таинств утверждены патриархом Московским и всея Руси Кириллом в связи с угрозой распространения коронавируса. Сообщение об этом опубликовано 17 марта на официальном сайте Московского патриархата. Правила касаются использования гигиенических перчаток, салфеток, одноразовой посуды, пропитанных спиртом платов и прочего при богослужениях и таинствах. По окончании литургии прихожанам не следует целовать крест, священнослужителям рекомендовано возлагать его на головы прихожан. Читайте подробнее: РПЦ изменила правила при богослужениях из-за коронавируса

11:41 17.03.2020 В ряде магазинов в Воронеже существенно сократился ассортимент круп, мясных консервов, пустеют полки с туалетной бумагой. Ажиотаж поднялся 15−16 марта, до этого никакого повышенного спроса в магазинах региона не наблюдалось, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Воронежцы скупают туалетную бумагу и крупы

11:49 17.03.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил о том, что новый коронавирус COVID-19 уничтожает клетки, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Читайте также: Жириновский: коронавирус поедает клетки

11:52 17.03.2020 Сразу несколько вузов Новосибирской области заявили о переходе на дистанционную форму обучения из-за коронавируса. Подробности в материале: Новосибирские вузы переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

11:54 17.03.2020 В Хакасии с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница Черемушек, сообщают местные массмедиа. Читайте также: Жительница Хакасии госпитализирована с подозрением на коронавирус

11:54 17.03.2020 Движение скоростных поездов Allegro («Аллегро») и «Лев Толстой» между Финляндией и Россией в среду, 18 марта, будет приостановлено из-за угрозы распространения коронавируса. Читайте также: «Аллегро» и «Толстой» не поедут в Финляндию из-за коронавируса

11:58 17.03.2020 Школьников Северной Осетии отправили на весенние каникулы раньше положенного срока. Каникулы у них начнутся уже завтра, 18 марта, и продлятся до 28 марта. При этом продолжают работать в обычном режиме детские сады и техникумы. Об этом: В Северной Осетии обошлись без карантина, отправив школьников на каникулы

12:00 17.03.2020 Новосибирский метрополитен предпринял ряд мер для борьбы с распространением коронавируса. По данным «РБК Новосибирск», на рабочих местах установлено 47 бактерицидных облучателя; в служебных помещениях и пассажирских зонах регулярно проводится влажная уборка с дезинфицирующим средством; сотрудники метрополитена используют защитные маски. Читайте также: В новосибирском метрополитене предприняли меры для защиты от коронавируса

12:00 17.03.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предостерег от покупок чего-либо за границей, прежде всего недвижимости, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Читайте также: Жириновский предупредил владельцев зарубежной недвижимости

12:03 17.03.2020 Российские туристические компании до конца 2020 года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд и в фонды персональной ответственности «Турпомощи». Такие меры по обеспечению устойчивости экономического развития в условиях распространения пандемии коронавируса предприняло правительство РФ. Читайте подробнее: Туроператоров в России освободили от взносов в 2020 году

12:06 17.03.2020 Калужский областной драматический театр отменил два показа детского спектакля «Большие секреты для маленьких театралов» 22 и 29 марта. Читайте также: В Калуге отменили два детских спектакля

12:08 17.03.2020 В столице проводится ежедневная дезинфекция транспорта. mos.ru

12:11 17.03.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал приоритетом работу парламентариев в сфере борьбы с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Читайте подробнее: Володин назвал приоритеты работы Госдумы во время коронавируса

12:15 17.03.2020 Все стационарные медицинские и социальные учреждения Северной столицы закрываются для посетителей по распоряжению главного санитарного врача Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения корнавируса. Читайте также: Все больницы и соцучреждения Петербурга закрываются для посещения

12:16 17.03.2020 Концертный зал «Крокус Сити Холл» перенесёт ближайшие концерты на неопределённый срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-атташе организации. «В связи с постановлением губернатора Московской области о запрете массовых мероприятий с участием более 50 человек, основная часть концертов будет перенесена, часть будет отменена. Информация о новых датах будет опубликована в ближайшее время», — сказала она. Подробности в материале: Подмосковный «Крокус Сити Холл» отменяет ближайшие мероприятия

12:16 17.03.2020 Дезинфекция автобусов в Ленинградской области. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

12:17 17.03.2020 Коронавирус влияет на работу органов власти Москвы, в том числе городской думы, где ограничивают численность участников совещаний. Среди таких мероприятий — круглый стол по вопросу реновации в законодательном собрании столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Организатор мероприятия депутат Елена Николаева («Моя Москва») указала, что изначально в мероприятии должны были участвовать 80 человек. Однако впоследствии их численность решено было сократить до 50, чтобы не нарушать указ мэра столицы об ограничениях массовых мероприятий по причине распространения коронавируса. «От инициативных групп граждан, где было предложено по пять человек, решено было ограничиться одним-двумя. Решила вас предупредить, чтобы не было обид. Но мы все понимаем обстановку в мире», — сказала Николаева. Подробности в материале: Коронавирус: в Мосгордуме сокращают число участников заседаний

12:17 17.03.2020 В Челябинске перенесли презентацию спортивных игр БРИКС. Об этом пишут СМИ. По данным областного минспорта, игры запланированы на июнь. Презентация должна была пройти 17 марта. Но её отложили до особого распоряжения. Об этом: Коронавирус: в Челябинске отложили презентацию спортивных игр БРИКС

12:19 17.03.2020 Частный медицинский холдинг «Инвитро» заявил о готовности начать проводить тесты для выявления инфицирования вирусом COVID-2019. Уточняется, что технологическую базу для этих целей планируется разработать в течение ближайшего месяца. Уже известно, что тест будет платным. При этом цена будет фиксированной во всех регионах РФ, Читайте также: В России начнут проводить платные тесты на коронавирус

12:20 17.03.2020 Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился к жителям региона. «Настоятельно прошу вас: не поддавайтесь панике, не распространяйте слухи. Пользуйтесь только проверенной информацией, полученной из достоверных источников. На сайте областного правительства открыт специальный раздел. Там можно получить всю информацию о развитии ситуации в нашем регионе и получить ответы на вопросы о том, как обезопасить себя и близких. Ситуация под контролем. Уверен, вместе мы справимся», — отметил Воскресенский. Подробности в материале: Губернатор Ивановской области призвал жителей не поддаваться панике

12:21 17.03.2020 В Карачаево-Черкесии с 16 марта и до особого распоряжения отменены все спортивные и культурные мероприятия, а также массовые мероприятия с участием свыше 50 человек. Читайте подробнее: В Карачаево-Черкесии отменили мероприятия с участием свыше 50 человек

12:21 17.03.2020 Все совещания администрации Уфы со следующей недели будут проходить дистанционно в формате видеоконференцсвязи. Об этом 17 марта сообщил глава администрации города Ульфат Мустафин на оперативном совещании в муниципалитете. Отмечается, что данная мера направлена на снижение риска завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Башкирии. Ульфат Мустафин поручил своим заместителям, главам районов и руководителям структурных подразделений быть в режиме постоянной готовности к любым изменениям ситуации. Читайте также: Мэрия Уфы переходит на дистанционную работу

12:23 17.03.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не нагнетать панику в связи с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Подробности в материале: Володин призвал не нагнетать

12:25 17.03.2020 Медицинские маски появились в аптеках Великого Новгорода, но вчетверо дороже, чем заявили в региональном правительстве: маски продают по цене 20 рублей за штуку, можно купить не более пяти штук в одни руки. Читайте также: По пять в одни руки: в Великом Новгороде ограничили продажу масок

12:25 17.03.2020 СК «Сбербанк страхование» вернёт полную стоимость полисов страхования выезжающим за рубеж клиентам, которые решили отказаться от поездок в связи с распространением коронавируса. Подробности в материале: Отказавшимся от поездок из-за коронавируса вернут деньги за страховку

12:28 17.03.2020 Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о том, что социальные сети и родительские чаты школьников заполонила фейковая информация о коронавирусе. Напомним, ранее появилась информация о том, будут проводиться рейды по школам. И если ребёнок окажется в школе из-за дополнительных занятий или кружков, то образовательное учреждение накажут. А если детей заметят в магазинах, общественном транспорте или на улице, то оштрафуют родителей. «Не верьте! Мошенники, которые это распространяют, будут найдены и наказаны! Городской оперативный штаб круглосуточно ведёт мониторинг за выполнением мероприятий в Новокузнецке по нераспространению коронавирусной инфекции», — написал Кузнецов в своём Instagram. Читайте подробнее: Мэр Новокузнецка сообщил о фейковой информации по коронавирусу

12:31 17.03.2020 В Санкт-Петербурге всех пациентов с тяжелым клиническим течением внебольничной пневмонии, а также тела умерших от внебольничной пневмонии проверят на наличие коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города Наталии Башкетовой. Читайте подробнее: В Петербурге больных с пневмонией и тела умерших проверят на коронавирус

12:32 17.03.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил полностью запретить въезд в Россию для граждан иностранных государств, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Об этом: Миронов предложил запретить въезд в Россию всем иностранцам

12:33 17.03.2020 Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственном рынке создан в Воронежской области при департаменте аграрной политики с 17 марта. Подробности в материале: В Воронежской области создали штаб по контролю за продовольствием

12:34 17.03.2020 В аптеках Ростова-на-Дону медицинских масок в продаже не найти. Фармацевты покупателям советуют даже не искать их в других аптечных сетях. Об этом: В Ростове-на-Дону медицинские маски оказались в дефиците

12:37 17.03.2020 Решение о проведении олимпийского отборочного турнира в Москве будет принято в конце марта на заседании исполкома Международной федерации настольного тенниса (ITTF), заявил вице-президент Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев. Читайте также: Отбор на ОИ-2020 по настольному теннису в Москве могут перенести

12:37 17.03.2020 Восемь человек выписаны из медучреждений в России в связи с выздоровлением от заболевания, которое вызывает коронавирус нового типа. Такие данные приведены 17 марта на официальном сайте о коронавирусе в РФ. Указано также, что COVID-19 диагностирован у 93 человек, смертельных исходов не было. Исследования на коронавирус проводились почти в 110 тыс. случаев. Подробности в материале: В России восемь человек переболели коронавирусом

12:38 17.03.2020 В Липецке учащиеся старших курсов медицинского колледжа будут измерять температуру сотрудникам Новолипецкого металлургического комбината на проходных. В работе будет задействован 41 студент, работать они будут в три восьмичасовые смены. Подробности в материале: Липецкие студенты будут следить за здоровьем рабочих на заводе

12:45 17.03.2020 Свободное посещение школ вводится в Краснодарском крае с 18 марта, сообщили в пресс-службе администрации края. Кроме того, власти региона намерены продлить весенние каникулы. Читайте также: На Кубани введут свободное посещение школ и продлят каникулы

12:49 17.03.2020 Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса введён в Красноярском крае. Подробности в материале: В Красноярском крае введён режим повышенной готовности из-за коронавируса

12:51 17.03.2020 «В связи с обеспокоенностью родителей и в целях профилактики с 17 марта в образовательных учреждениях и детских садах республики вводится свободное посещение», — такое решение принял оперативный штаб Кабардино-Балкарии. Подробности в материале: В Кабардино-Балкарии разрешили свободное посещение школ и детских садов

12:52 17.03.2020 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упрекнул журналистов, что они не восприняли всерьёз просьбу внимательно отнестись к работе в условиях коронавируса. Он также перечислил СМИ, пытавшиеся аккредитовать на сегодняшние мероприятия президента людей, побывавших в последние две недели за границей. Среди перечисленных — ТАСС, «Интерфакс», Первый канал, Россия-1, МИЦ Известия, «Маяк», «Российская газета», «Рейтер», сообщает телеграм-канал «Пул № 3».

12:53 17.03.2020 В Архангельской области, предположительно, появился первый больной коронавирусом. Женщина с симптомами COVID-19 прибыла 10 марта из Италии. Читайте подробнее: В Архангельской области коронавирус подозревают у одной женщины

12:53 17.03.2020 Контроль за ценами на социально значимые продукты питания вводится на территории Краснодарского края. Читайте также: На Кубани ввели контроль за ценами на продовольствие

12:54 17.03.2020 В Чувашии в рамках профилактической работы по недопущению завоза коронавируса под наблюдением врачей находятся 73 человека. Это вдвое больше, чем было четыре дня назад, 13 марта. Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Чувашии число попавших под наблюдение выросло вдвое

12:55 17.03.2020 Правительство Иркутской области проинформировало граждан о том, что по состоянию на 17 марта в Приангарье не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Тем не менее все медицинские организации области находятся в состоянии повышенной готовности, проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Подробности в материале: В Приангарье случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано

12:58 17.03.2020 Все международные спортивные соревнования на территории России отменены с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщается на сайте Министерства спорта РФ. Читайте также: В России отменены все международные соревнования

13:00 17.03.2020 В аптеках Архангельска закончились санитайзеры для рук и медицинские маски. Средств защиты нет и у поставщиков. Подробности в материале: Из аптек Архангельска исчезли маски и санитайзеры

13:03 17.03.2020 Вспышка коронавирусной инфекции может негативно повлиять на безопасность авиаперелётов. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации Александр Нерадько 17 марта на заседании коллеги ведомства. Ограничение международного авиасообщения сделало невозможным тренировки в зарубежных центрах. Также возможны трудности с получением запчастей. Сократятся не только пассажирские перевозки, но и перевозки грузов, пояснил он. Читайте подробнее: В Росавиации предупредили об угрозе коронавируса для безопасности полётов

13:06 17.03.2020 Курганская областная филармония в целях профилактики коронавируса отменяет все концерты для юных зрителей до особого распоряжения. Купленные билеты можно сдать в кассы, сообщается на сайте культурного учреждения. Об этом: В Курганской филармонии отменены концерты для детей

13:12 17.03.2020 Воронежская область подготовилась на случай обострения ситуации с коронавирусом. О мерах, принимаемых в медучреждениях региона. Так, в регионе подготовлены 971 инфекционная койка, 49 мельцеровских боксов на 100 коек, 284 полубокса на 334 койки. При необходимости есть возможность расширения количества изолированных боксов. Во всех стационарах региона есть аппараты искусственной вентиляции легких: на данный момент всего их 348, закупаются ещё 18 современных высокочастотных аппаратов ИВЛ. Об этом: Воронежская область готова к борьбе с коронавирусом

13:14 17.03.2020 Общественное пространство «Севкабель Порт» на Васильевском острове Санкт-Петербурга отменяет все мероприятия из-за коронавируса. Об этом руководство сообщило посетителям через социальные сети. Об этом: Общественное пространство «Севкабель» отменяет все программы в Петербурге

13:15 17.03.2020 Российский президент Владимир Путин не собирается выступать с обращением к нации, связанным с датой голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил 17 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что никакого обращения пока не готовится. Отвечая на вопрос о возможном переносе голосования с предположительной даты 22 апреля на более поздний срок, Песков призвал дождаться соответствующего акта президента. Он напомнил, что пока дата точно не определена, чётких сроков для издания акта также нет. Об этом: Песков: Путин не готовит обращения к народу из-за даты голосования

13:16 17.03.2020 Десять депутатов Госдумы — от ЛДПР и «Единой России» находятся на карантине в связи с нарушением предписания депутатом Сергеем Катасоновым. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»). Об этом: Десять депутатов Госдумы находятся на карантине по коронавирусу

13:17 17.03.2020 Меры по санитарной обработке общественного транспорта усилили в Брянске в связи с угрозой распространения коронавируса. Салоны автобусов, троллейбусов и маршрутных такси обрабатывают дезинфицирующими составами, а сотрудников транспортных компаний постоянно проверяют на наличие респираторных заболеваний, сообщили 17 марта в пресс-службе городской администрации. Читайте подробнее: Общественный транспорт Брянска обрабатывают дезсоставами

13:18 17.03.2020 Чемпионат России по футболу приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, 17 марта сообщает «Чемпионат». Читайте также: Матчи РПЛ приостановлены до 10 апреля — СМИ

13:21 17.03.2020 В дацанах Буддийской традиционной сангхи России введены меры повышенной безопасности в связи с угрозой коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана. «В ежедневное расписание хуралов (молебнов) по распоряжению XXIV Пандито хамбо ламы Дамбы Аюшеева будут добавлены особые хуралы, способствующие защите от коронавируса, в частности, молебен «Табан Харюулга», — отметили в главной резиденции сангхи. Читайте также: В буддийских храмах России проведут молебны против коронавируса

13:30 17.03.2020 В Кремле понимают эмоциональный настрой руководства Белоруссии, но считают несправедливой критику в адрес Москвы из-за закрытых в условиях коронавируса границ. Об этом сообщил 17 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Россия заранее предупредила Белоруссию о временном ограничении пассажирского сообщения. Критика таких мер, тем более в условиях общей борьбы с новой инфекцией, несправедлива, подчеркнул Песков. Читайте также: Песков: возмущение Минска из-за закрытой границы несправедливо

13:33 17.03.2020 В Кремле пока не получали предложения о проведении конференц-связи лидеров стран «большой двадцатки» по ситуации с коронавирусом, заявил 17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробности в материале: В Кремле не получали информации о проведении саммита G20 по коронавирусу

13:34 17.03.2020 В связи с введением в Санкт-Петербурге режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге с 17 марта временно перешел на дистанционную форму работы с заявителями. «Для снижения рисков распространения инфекции очный прием граждан (за исключением особых случаев) временно приостанавливается», — заявили в аппарате петербургского омбудсмена.

13:36 17.03.2020 Матч ¼ финала Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён из-за коронавируса. Ранее эта игра переносилась из-за плохого состояния поля на стадионе в Ярославле. Читайте также: Матч Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за коронавируса

13:37 17.03.2020 Торговая сеть «Магнит» планирует поэтапно перевести часть сотрудников головного офиса в Краснодаре и часть персонала в регионах на удаленную работу. Подробности в материале: В Краснодаре сотрудников «Магнита» отправляют на удалённую работу

13:38 17.03.2020 По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Северной столице создается Городской центр оперативного мониторинга распространения коронавируса. В него войдут представители всех исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

13:41 17.03.2020 В связи с угрозой коронавируса в Хакасии приостановлено проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Читайте также: В Хакасии из-за коронавируса отменяют спортивные мероприятия

13:43 17.03.2020 В Татарии в центре цифровой трансформации (ЦЦТ) Минцифры РТ 20 сотрудников переведены на удалённый режим работы. Об этом в ходе брифинга 17 марта сообщил глава министерства Айрат Хайруллин. Сам брифинг впервые прошёл дистанционно. Переход 20 сотрудников на удаленную работу — пилотный проект, в случае признания его удачным в такой формат работы будут переведены специалисты проектного, продуктового офиса и часть сотрудников архитектурного блока. Все внутренние и внешние совещания в ЦЦТ из-за угрозы распространения коронавируса проходят в онлайн-режиме по видеосвязи. Подробности в материале: В Татарии чиновников переводят на удалённый режим работы

13:49 17.03.2020 Пищевые предприятия Рязанской области производят продукты длительного хранения в обычном режиме. Торговые сети обеспечены необходимыми запасами. Об этом 17 марта заявили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Читайте также: Торговые сети Рязанской области не испытывают дефицита — власти

13:55 17.03.2020 В Шахтах Ростовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали семью. Женщина с двумя детьми вернулась из путешествия по Таиланду. Читайте также: Ростовскую семью госпитализировали с подозрением на коронавирус

13:55 17.03.2020 Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) просит власти Москвы пересмотреть решение о переоборудовании в Москве родильного дома № 8 в районе «Выхино-Жулебино» в инфекционную больницу для больных коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Читайте подробнее: В Госдуме просят не делать из роддома в «Выхино» стационар по коронавирусу

13:56 17.03.2020 Председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко поддерживает идею давать родителям больничный из-за закрывшихся на карантин школ. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM продолжение Национального родительского комитета, она пояснила: «На самом деле предложение вполне здравое. Ведь, как показывает мой большой опыт работы с детьми, большинство из них в возрасте до 12 лет как минимум опасно оставлять дома одного. Они не только не умеют пользоваться бытовыми приборами, но и элементарно бояться оставаться одни дома. Безусловно, все мы понимаем, что больничный в нашей стране оплачивается в меньшей сумме, чем стандартное рабочее время». Читайте также: Здравое предложение: о предоставлении больничного из-за закрытия школ

14:02 17.03.2020 Российские власти предпримут все необходимые меры, чтобы вывезти граждан из-за рубежа в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил 17 марта журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. Читайте подробнее: МИД: для возвращения граждан РФ из-за рубежа примут все меры

14:04 17.03.2020 Проведение культурно-массовых мероприятий ограничивают в Хакасии в связи с угрозой коронавируса. Читайте также: Коронавирус: в Хакасии отменяют культурно-массовые мероприятия

14:05 17.03.2020 На фоне эпидемии коронавируса и ослабления курса рубля необходимо продолжить работу по формированию благоприятного инвестиционного климата и защите интересов участников экономической деятельности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год. «Это важно всегда, а в этой ситуации это особенно важно. Потому что нужно поддержать тех, кто реально работает в экономике, создаёт и бережёт созданные рабочие места, обеспечивает уровень заработной платы соответствующий и производство необходимых всей стране товаров», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин — прокурорам: нужно поддержать тех, кто работает в реальной экономике

14:05 17.03.2020 Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с обращением к жителям республики, в котором призвал их не паниковать из-за слухов о коронавирусе, являющихся в большинстве своем провокацией. «У нас каждый день в республике умирает 20 человек, в год — 6106 человек, при этом у нас самая низкая смертность в России. Мы все знаем, что мы — смертные рано или поздно умрем. Не придумывайте всякую чушь, оставьте народ в покое», — призвал чеченский лидер. Читайте подробнее: Не придумывайте чушь! Кадыров пообещал чеченцам не допустить голода

14:08 17.03.2020 Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин предложил решение, позволяющее регионам в упрощенном порядке закупать медицинские маски, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Подробности в материале: Олег Шеин нашел решение для снабжения жителей регионов масками

14:16 17.03.2020 Владимир Путин приехал в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

14:20 17.03.2020 Культурно-массовые мероприятия с количеством участников более 50 человек временно отменены в Дагестане для предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ минкульта региона направлен в подведомственные учреждения и главам городов и районов республики. Читайте также: В Дагестане из-за коронавируса отменили культурно-массовые мероприятия

14:21 17.03.2020 У жителя города Красноярска по состоянию на 17 марта подтверждён коронавирус. Таким образом, в Красноярском крае на сегодняшний день зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона. Читайте подробнее: В Красноярске подтверждён случай заражения коронавирусом

14:21 17.03.2020 Проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Катасонова внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Подробности в материале: Проект постановления о лишении мандата депутата Катасонова внесен в Госдуму

14:22 17.03.2020 Интернет-сервис доставки продовольственных продуктов на дом iGooods увеличил срок доставки с обыкновенных 2−3 часов до 2,5 дней (из гипермаркета «Лента») до 3,5 дней из гипермаркета «Карусель), сообщает 17 марта корреспондент ИА REGNUM в Санкт-Петербурге. На официальном сайте сервиса поставщик услуг приносит извинения за неудобства, связанные с повышенным спросом на свои услуги, а также заявляет, что в магазинах отсутствует ряд товаров. Кроме того, жители города жалуются на нехватку определенных продуктов в магазинах, в том числе крупы и муки. Со слов сотрудников торговых точек, на выходных петербуржцы основательно опустошили полки с провизией. Подробности в материале: В Санкт-Петербурге увеличились сроки доставки продуктов в онлайн-покупках

14:22 17.03.2020 План жёсткого карантина в Москве существует только на случай эпидемии, вводить его не планируют. Об этом пишут 17 марта «Известия» со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, и мэрию. Глава комиссии по науке и промышленности Мосгордумы, зампред фракции КПРФ Леонид Зюганов рассказал, что в мэрии ежедневно проходят совещания с повесткой по коронавирусу, однако пока нет намерений закрыть город и полностью ограничить передвижения общественного транспорта. Читайте подробнее: Власти Москвы не планируют вводить полный карантин — СМИ

14:29 17.03.2020 Волонтёрский штаб для помощи пожилым людям на время профилактических мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавируса, открыли в Белгороде. Добровольцы помогут закупить продукты или лекарства, сообщили 17 марта в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта. Подробности в материале: В Белгороде волонтёры помогут пожилым людям переждать угрозу коронавируса

14:31 17.03.2020 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз обратился к представителям средств массовой информации с просьбой не посещать мероприятия Кремля. На этот раз просьба касалась журналистов, которые за последние две недели были за границей. Читайте подробнее: Песков призвал тщательнее подбирать журналистов для работы в Кремле

14:35 17.03.2020 В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом президенту показали, как искусственный интеллект выявляет фейковые сообщения. Вице-премьер Чернышенко показал Путину за одну минуту фейк из Краснодара о якобы 32 погибших от коронавируса.

14:37 17.03.2020 Белорусская госавиакомпания «Белавиа» с 18 марта прекращает выполнение полётов в ряд российских городов. Об этом говорится в распространённом сегодня, 17 марта официальном сообщении белорусского госмонополиста. Авиакомпания не будет осуществлять полёты в Москву (аэропорт Жуковский), Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. Такое решение принято, сообщила «Белавиа», «в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом». Об этом: Белоруссия закрывает авиасообщение с Россией

14:38 17.03.2020 У госпитализированного ранее с подозрением на коронавирус жителя Пензы подтвержден диагноз. Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина. Лечение идет по протоколу, динамика положительная. Читайте также: В Пензе у пациента подтвержден диагноз коронавируса

14:38 17.03.2020 Поединок между бойцами смешанных единоборств Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесён на 24 июля. Читайте подробнее: Бой Емельяненко и Исмаилова перенесён на 24 июля из-за коронавируса

14:38 17.03.2020 Госдума в первом чтении приняла законопроект о государственном регулировании цен на лекарства и медицинские маски, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Инициатива принимается на фоне распространения коронавируса. Читайте подробнее: Госдума вводит госрегулирование цен на лекарства и маски

14:39 17.03.2020 Очевидно, что меры поддержки малого и среднего бизнеса будут необходимы в нынешних условиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил предприниматель Евгений Артюх, комментируя озвученные правительством меры поддержки предпринимательства. Об этом: Поддержка малого бизнеса не должна сводиться к одним кредитам — эксперт

14:39 17.03.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин винит спекулянтов в росте цен на маски и антисептические гели, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Читайте подробнее: Володин: рост цен на лекарства и маски сказывается на госзакупках

14:40 17.03.2020 Меры безопасности по предупреждению коронавируса усиливаются в Хакасии, сообщили 17 марта в правительстве республики. Власти региона заверили, что в Хакасии на сегодняшний день нет ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Хакасии из-за коронавируса усиливают меры безопасности

14:44 17.03.2020 На фоне информации об угрозе распространения коронавируса из ростовских аптек и магазинов исчезли медицинские маски. Это подтверждают городские власти. Однако причин для паники чиновники не видят. Читайте подробнее: Ростовчанам власти предложили приступить к собственному изготовлению масок

14:45 17.03.2020 На территории Тувы ввели запрет на проведение массовых мероприятий до 30 апреля. Об этом говорится в указе главы республики Шолбан Кара-оола о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства. Сотрудники регионального минздрава должны проконтролировать наличие медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках и торговых сетях. Тем временем УФАС рекомендовано провести мониторинг цен на эти товары. Читайте подробнее: В Туве из-за коронавируса запретили массовые мероприятия

14:47 17.03.2020 В Новосибирской области приказом министра физической культуры и спорта региона Сергея Ахапова отменены все международные спортивные мероприятия. Запрещено участие иностранных спортсменов во всероссийских соревнованиях. Запрет действует с 18 марта 2020 года — до особого распоряжения, передаёт областной оперштаб. И. о. министра культуры Юрий Зимняков подписал приказ, согласно которомув образовательных организациях министерства культуры региона запрещаются массовые мероприятия, в том числе творческие конкурсы. Весенние каникулы в Новосибирской области начнутся 18 марта — до 1 апреля. Об этом: Из-за коронавируса в Новосибирске отменяют соревнования и конкурсы

14:47 17.03.2020 Доктор экономических наук Никита Кричевский на своих интернет-ресурсах прокомментировал содержание заявленного российским правительством и Центробанком РФ пакета мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. «Как это в духе наших творцов экономической политики — сначала заявить о том, в какую непростую ситуацию попала страна, а потом показать, что в общем-то ничего масштабного они делать в связи с этим не собираются. Экономика и мы вместе с ней летим в тартарары (в подземное царство мертвых), и нам остаётся лишь фиксировать то, что можно было сделать на каждом этапе падения», — отмечает эксперт. Также Никита Кричевский вновь публикует то, что, по его мнению, было бы действительно значимыми мерами поддержки. Читайте также: «Экономика и мы вместе с ней летим в тартарары»: о поддержке развития РФ

14:47 17.03.2020 Дополнительные меры безопасности в целях недопущения распространения коронавируса введены на пищевых перерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае, сообщили 17 марта в пресс-службе администрации региона. Читайте подробнее: На Кубани вводят меры повышенной безопасности на пищевых предприятиях

14:49 17.03.2020 Российский футбольный союз (РФС) объявил о приостановке до 10 апреля всех футбольных турниров в России, включая матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), а также Кубка России. Подробности в материале: РФС объявил о приостановке всех футбольных турниров в России

14:51 17.03.2020 Приказом министерства спорта Калужской области с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе отменены спортивные и физкультурные мероприятия. Об этом: В Калужской области из-за коронавируса отменили спортивные мероприятия

14:51 17.03.2020 Школьники в Туве с 18 марта преждевременно отправятся на весенние каникулы. В соответствии с указом главы республики о мерах против распространения коронавируса, каникулы продлятся до 8 апреля. Подробности в материале: Школьников в Туве отправили на каникулы, а стариков — в «самоизоляцию»

14:57 17.03.2020 В Ростове-на-Дону власти устроили рейд по аптечным пунктам в связи с угрозой распространения коронавируса. Проверка показала, что медицинские маски есть в некоторых аптеках. Однако их количество ограничено. Читайте подробнее: Ростовские власти устроили рейд по аптекам из-за коронавируса

14:59 17.03.2020 Эпидемия коронавируса на сегодняшний день не получила широкого распространения в России благодаря экстренным жёстким мерам и особенностям географии страны. Однако это не означает, что вспышка не последует позже. Так ситуацию комментирует обозреватель китайского информационного агентства Jin10. По состоянию на 16 марта в России было зарегистрировано 93 подтвержденных случая заболевания, однако случаев массового заражения новой пневмонией не было. Как в стране с населением более 140 миллионов человек, граничащей как с Китаем, так и с Европой, которая в настоящее время является центром эпидемии, так мало подтверждённых случаев пневмонии, вызванной коронавирусом? Подробности в материале: В Китае высоко оценили действия Россия по сдерживанию коронавируса

15:05 17.03.2020 Более одной тысячи коек для зараженных коронавирусом подготовили в инфекционных отделениях больниц в Самарской области. Об этом 17 марта сообщила замглавы областного Министерства здравоохранения Татьяна Сочинская на заседании комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике. По ее словам, в регионе идет подготовка к росту числа зараженных коронавирусом. В отделениях для этих целей имеется 1053 койки. А в случае необходимости другие лечебные учреждения будут переквалифицированы. Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Самарской области подготовили более 1 тыс. коек

15:08 17.03.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила главам регионов организовать проверку на наличие коронавируса всех, кто в течение двух недель вернулся из стран Европы. Читайте подробнее: Роспотребнадзор обязал проверять на коронавирус всех вернувшихся из Европы

15:11 17.03.2020 Власти Севастополя отменяют все массовые мероприятия в городе в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 17 марта сообщил и. о. губернатора Михаил Развожаев. Читайте подробнее: В Севастополе отказались от массовых мероприятий из-за коронавируса

15:14 17.03.2020 В международном аэропорту «Пермь» все пассажиры прилетающих рейсов проверяются тепловизором. permkrai.ru

15:18 17.03.2020 На сегодняшний день в России перебоев с поставками продуктов питания на фоне пандемии коронавируса нет. Об этом сегодня, 17 марта, во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом вместе с президентом РФ Владимиром Путиным заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. «На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками», — отметил Мишустин. Читайте подробнее: В России нет проблем с поставками продуктов питания, заверил Мишустин

15:19 17.03.2020 Минкультуры Пензенской области сообщило о переносе спектаклей и возможности сдать билеты в связи с отменой мероприятий в учреждениях культуры из-за ситуации с коронавирусом. «Сейчас по некоторым концертам проданы билеты, осуществлена предоплата. Все наши руководители госучреждений решают вопрос о переносе концертов на более поздние периоды. Если такой возможности нет, то будут решаться вопросы по возврату средств за уже проданные билеты», — пояснил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов. Об этом: В Пензенской области переносят спектакли и возвращают деньги за билеты

15:19 17.03.2020 Российские магазины стабильно снабжаются продовольствием, необходимости тратить деньги на закупку продуктов впрок нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, посещая 17 марта информационный центр по мониторингу коронавируса вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава государства ознакомился с системой, отслеживающей наполнение магазинов продуктовыми товарами и цены на них. Мишустин при этом отметил, что люди стали покупать много продуктов, хотя ситуация с поставками очень стабильная. Путин в ответ подчеркнул, что люди должны понимать: ситуация надёжная. А значит нет нужды тратить деньги на продукты, которые потом придётся выбросить. Об этом: Путин призвал население не закупать продукты впрок

15:22 17.03.2020 Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, стране и за рубежом, который посетил президент РФ Владимир Путин, создан для сбора и анализа информации по развитию ситуации с коронавирусом. «Задача центра — обеспечить координацию федеральных и региональных органов власти по мерам, принимаемым в борьбе с вирусом. В центре отрабатываются и анализируются все сообщения, которые публикуются в социальных сетях, подтверждается их достоверность или недостоверность, собирается официальная информация о распространении коронавируса в мире», — пояснили в Кремле.

15:23 17.03.2020 «Скоро медицинские маски поступят в продажу — мы договорились со швейными предприятиями Пензенской области о пошиве. К этой работе уже приступили», — сообщает на своей странице в соцсети губернатор региона Иван Белозерцев. Об этом: В пензенские аптеки поступят маски со швейных предприятий региона

15:23 17.03.2020 В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом президента РФ Владимира Путина сопровождали премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

15:25 17.03.2020 Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР) считает, что за исчезновением медицинских масок из аптек могут стоять перекупщики, воспользовавшиеся угрозой распространения COVID-19. Читайте также: Депутат: на продаже масок в Ростове-на-Дону могут нажиться перекупщики

15:26 17.03.2020 Посещение президентом РФ Владимиром Путиным центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Видео официального сайта Кремля. [[[video-1]]]

15:27 17.03.2020 Режим повышенной готовности для предупреждения риска распространения коронавируса вводится в Омской области. Соответствующее распоряжение губернатор Омской области Александр Бурков подписал 17 марта. Подробности в материале: В Омской области из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности

15:29 17.03.2020 Президент России Владимир Путин отметит годовщину воссоединения Крыма с Россией в Севастополе. Об этом: Путин отметит воссоединение Крыма с Россией в Севастополе

15:32 17.03.2020 Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») нашел конкурентное преимущество в борьбе с коронавирусом. Об этом: Никонов видит в дачах преимущество в борьбе с коронавирусом

15:33 17.03.2020 Запрет на посещение интернатов для престарелых и инвалидов, детских домов вводится на территории Краснодарского края — в целях защиты пациентов и воспитанников от вирусных инфекций. Читайте подробнее: На Кубани из-за коронавируса запретили посещение домов престарелых

15:34 17.03.2020 Для того чтобы в России не было также, как и в неблагоприятных по коронавирусу странах, нужно упреждающе начинать работать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Читайте также: Путин: для борьбы с коронавирусом нужна упреждающая работа

15:34 17.03.2020 На прилавках торговых сетей Карачаево-Черкесии есть вся необходимая продукция, а на складах — запасы товаров, сообщили в минпромторге республики. Поэтому жителям региона не стоит устраивать «набеги» на магазины. Подробности в материале: Жителям Карачаево-Черкесии из-за коронавируса не грозят пустые прилавки

15:35 17.03.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столице выявлено 95% людей, вернувшихся из стран с обширными очагами коронавируса Читайте подробнее: Собянин: в Москве выявили 95% приехавших из очагов коронавируса

15:36 17.03.2020 Режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится на территории Рязанской области с 17 марта. Распоряжение подписал глава региона Николай Любимов в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Читайте также: В Рязанской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

15:44 17.03.2020 Томские университеты в связи с угрозой коронавируса с 17 марта перешли на дистанционное обучение. Об этом: Коронавирус: томские вузы перешли на дистанционное обучение

15:52 17.03.2020 Любительский международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой в Ижевске отменён из-за коронавируса. Читайте подробнее: В Ижевске отменили лыжный марафон имени Галины Кулаковой

15:52 17.03.2020 Клиентам Сбербанка необходимо пользоваться перчатками при использовании банкоматов. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, если перчатки отсутствуют, то после использования банкомата желательно воспользоваться антисептиком. Подробности в материале: Греф посоветовал пользоваться банкоматами в перчатках

15:55 17.03.2020 Государственная Третьяковская галерея перестанет пускать посетителей с 18 марта из-за эпидемии коронавируса, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова. Читайте также: Третьяковская галерея уходит на карантин

15:57 17.03.2020 Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила проведение соревнований до 10 апреля из-за коронавируса. Подробности в материале: КХЛ приостановила проведение соревнований до 10 апреля

15:58 17.03.2020 В Челябинске три региональных чиновника ушли на добровольный карантин. Об этом пишут местные СМИ. Об этом: Челябинский вице-губернатор и два министра ушли на карантин

16:02 17.03.2020 Отдавать предпочтение безналичной оплате проезда, чтобы минимизировать контакт с наличными средствами, рекомендовали 17 марта пассажирам общественного транспорта в Белгороде. Совет призван снизить риск возможного заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального департамента строительства и транспорта. Читайте также: Из-за коронавируса в автобусах Белгорода просят расплачиваться картами

16:03 17.03.2020 На борьбу с коронавирусом в Кемеровской области из бюджета региона выделят 30 млн рублей. На них закупят лекарства, средства индивидуальной защиты, антисептики и медицинские изделия, сообщили в администрации правительства области. «Мы должны задействовать все силы и средства, разработать наиболее эффективные, возможно даже нестандартные меры», — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв. Читайте также: Коронавирус уже обошёлся бюджету Кузбасса в 30 млн рублей

16:04 17.03.2020 Министерству финансов и минэкономразвития Крыма поручили подготовить проект финансирования профилактических противоэпидемических мероприятий в республике. Об этом сказано в указе главы РК Сергея Аксёнова о введении режима повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Читайте также: В Крыму рассчитывают финансирование противоэпидемических мероприятий

16:05 17.03.2020 Российский футбольный союз (РФС) отменил товарищеские матчи сборной России с командами Молдавии и Швеции. Подробности в материале: Матчи сборной России по футболу с Молдавией и Швецией отменены

16:12 17.03.2020 В Екатеринбурге зафиксировали случай заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram. Читайте подробнее: В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом

16:17 17.03.2020 Работодатели Крыма должны следить за состоянием здоровья своих сотрудников и отстранять тех, у кого оно ухудшилось. Об этом сказано в указе главы РК Сергея Аксёнова о введении режима повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Читайте также: Крымским работодателям поручили следить за температурой сотрудников

16:21 17.03.2020 Ситуация с распространением коронавирусной инфекции способствует развитию агропромышленного комплекса (АПК) Башкирии. Об этом 17 марта сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров на пленарном заседании агропромышленного форума и выставки «Агрокомплекс». По его словам, сельское хозяйство региона может выиграть, поскольку именно оно и кормит людей. А повышенный спрос на продукты питания в стране из-за опасений распространения COVID-19 способствует развитию АПК региона. Первый вице-премьер также сообщил, что руководство региона гарантирует всем производителям молока, что в Башкирии купят все молоко, которое они будут производить. Подробности в материале: В Башкирии рассказали о развитии агропромышленного комплекса

16:24 17.03.2020 115 млн рублей дополнительно выделит Ивановская область на закупку медицинского оборудования на случай осложнения ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В Ивановской области выделят 115 млн рублей на закупку медоборудования

16:25 17.03.2020 Использование наличных денег опасно с точки зрения распространения вируса COVID-19, сообщил 17 марта журналистам президент Сбербанка Герман Греф. Глава Сбербанка напомнил, что сейчас, благодаря «многолетним усилиям» банковского сектора, любой житель России может «практически полностью отказаться от использования наличных средств». Это позволяют сделать современные цифровые формы платежей и дистанционных сервисов. [[[quote-13]]]

Читайте подробнее: Греф предостерёг от использования наличных из-за коронавируса