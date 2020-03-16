Посёлок Усть-Уда, Иркутская область, 16 марта, 2020, 05:03 — ИА Регнум. Трагедия произошла сегодня утром, 16 марта, в поселке Усть-Уда Иркутской области, там погибли семь человек, в том числе — четверо детей. Спасатели пояснили, что они надышались угарным угарным газом и, несмотря на проведённую сердечно-легочную реанимацию, спасти их не удалось, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Иркутской области На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек

По словам заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктора Пашкова, одна из квартир жилого дома на улице Орджоникидзе загорелась рано утром, когда люди спали. Непонятно почему, но взрослые не отреагировали на сигнал установленного в жилище работающего автономного пожарного извещателя и не предприняли действий к спасению детей.

«Семья была признана неблагополучной и состояла на учете», — рассказал Виктор Пашков. Он также отметил, что открытое горение было ликвидировано в 5:39 (ирк). Площадь, пройденная огнём, составила 25 квадратных метров.

Помимо детей, погибли мужчина 1998 года рождения и две женщины, 1997 и 1993 годов рождения. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.