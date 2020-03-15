Лондон, 15 марта, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Английские учёные разработали препарат, который за счёт активации резидентных стволовых клеток зуба, может стимулировать естественное восстановление дентина — твердой ткани зуба, составляющей его основную часть. Об этом сообщает портал Eurekalert со ссылкой на статью в Journal of Dental Research.

Зубы

Препарат Tideglusib был разработан учеными из Королевского колледжа Лондона. Исследования показали, что метод естественного восстановления зубов может быть успешно внедрен в клиническую практику.

Учёные установили, что восстановленная с помощью препарата ткань дентина по структуре очень близка к составу нормального дентина зуба.

Напомним,ИА REGNUM сообщало, что технологию восстановление зубной эмали, при которой кристаллы зубной ткани растут, закрывая повреждение, разработали китайские учёные из центра биоматериалов и биологических путей университета Чжэцзян.