Киев, 15 марта, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Украинский политик Арсений Яценюк, ранее занимавший пост премьер-министра страны, прибыл в клинику для прохождения планового осмотра. Об этом, как передает «Обозреватель», сообщила его пресс-секретарь Ольга Лапло, опровергнув сообщения некоторых СМИ о возможном заболевании политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсений Яценюк

«С Арсением Яценюком все в порядке, — отметила она. — Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура».

Лапло также добавила, что СМИ не следует распространять «панику и домыслы», так как в сетях уже появилось много спекуляций и предположений.

Ранее источники «Обозревателя» рассказали, что в медучреждение в Киеве якобы доставили экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка в медицинской маске.