Вашингтон, 15 марта, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Американское аэрокосмическое агентство NASA завершило испытание пилотируемого корабля «Орион» в смоделированных условиях космического полёта. 14 марта об этом сообщил директор NASA Джим Брайденстайн на своей странице в социальной сети Twitter.

NASA Космический корабль «Орион»

«Важные новости! NASA завершило испытание корабля Orion в исследовательском центре Гленна», — сообщил глава агентства.

Брайденстайн отметил, что в рамках этих испытаний корабль успешно выдержал «наиболее тяжёлые условия глубокого космоса».

Корабль «Орион» разрабатывается в рамках контракта NASA военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin с середины 2000-х годов. NASA планирует использовать этот корабль для пилотируемых полётов в рамках лунной программы «Артемида».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте заместитель главы NASA по программам пилотируемых полётов Даг Ловеррорассказал, что агентство исключило проект окололунной обитаемой станции Gateway из лунной программы «Артемида». Он объяснил, что исключение этого проекта является необходимым условием для соблюдения планируемых сроков по высадке на Луне в 2024 году.