Вашингтон, 15 марта, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Совокупные расходы на беспроводные наушники в последнем квартале 2019 года выросли на 65% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт Futuresource Consulting, опубликованный на сайте компании.

Беспроводные наушники

В четвёртом квартале предыдущего года на мировом рынке было поставлено около 162,7 млн беспроводных наушников. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поставки выросли на 25%.

Из-за роста средней цены таких устройств совокупные расходы на беспроводные наушники за этот же период выросли на 65% и достигли $14,1 млрд. Значительно влияние на повышение средней цены оказала новая модель наушников Apple AirPods Pro, выпущенная в октябре 2019 года.

Эксперты отметили, что ранее они ожидали продолжения роста поставок беспроводных наушников и в 2020 году, однако в начале года на рынок может повлиять вспышка коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно, что американская компания Apple планирует поставить не менее 90 млн беспроводных наушников AirPods в 2020 году.