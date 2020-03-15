Санкт-Петербург, 15 марта, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы России Евгений Федоров (фракция «Единая Россия») обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой официально проверить версию о том, что новый коронавирус COVID-19 был искусственно создан в качестве биологического оружия, а его распространение на территории России является результатом уголовно наказуемого преступления.

Rospotrebnadzor.ru Обработка поверхностей от вируса

Позицию парламентария представляет президент Международной коллегии адвокатов города Москвы «Почуев, Зельгин и Партнеры» адвокат Александр Почуев. Он направил заявление в Следственный комитет РФ на имя председателя в порядке ст. 151 УПК РФ. Текст заявления имеется в распоряжении ИА REGNUM.

В документе отмечается, что «в научных и общественных кругах есть данные, что появление данного вируса связано с разработкой и, возможно, биологического оружия».

Напомним, некоторые китайские биологи считают, что местом возникновения коронавируса стали биологические лаборатории в городе Ухань, проводившие исследования вирусов летучих мышей. В то же время официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь подозревает, что коронавирус в Ухань намеренно завезли американские военные. Китайский дипломат призвал Вашингтон обнародовать данные, имеющиеся у американских властей, и предоставить объяснения.

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«Эта версия тем более заслуживает внимания, что США отказались в 2001 году принимать протокол к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, предусматривающий механизмы взаимного контроля, в результате чего на деле проверить исполнение Вашингтоном КБТО с помощью международно-правовых средств не представляется возможным», — говорится в обращении на имя Александра Бастрыкина.

Как отмечается в заявлении, исходя из этих фактов, нельзя исключить версию о том, что «неустановленная группа лиц осуществила разработку, производство и применение или небрежное хранение биологического оружия или агента, что повлекло загрязнение атмосферы и биосферы Российской Федерации ранее неизвестным видом короновируса».

В результате этих действий уже причинен вред нескольким десяткам граждан России, заразившихся коронавирусной инфекцией, нанесен существенный вред экономике, подвергнута опасности жизнь, здоровье многих других граждан РФ.

«На основании ст. 6 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» п. «а» ч. 2 ст. 151 УПК РФ, прошу: провести проверку по указным обстоятельствам; сообщить о результатах проверки», — заявил адвокат Александр Почуев в своем обращении к главе СКР, действуя в интересах и по поручению депутата Госдумы Евгения Федорова.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, по состоянию на 14 марта 2020 года в Российской Федерации зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них 56 — у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии. Смертельных случаев в РФ не зарегистрировано, три человека излечились от болезни.

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