Пенза, 15 марта, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Один из жителей Пензы госпитализирован с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

В больнице

«В настоящее время пациент стабилен, его состояние оценивается как удовлетворительное», — написала она. В связи с первым случаем подозрения на инфекцию в регионе проводятся необходимые ограничительные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время число пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 60. Основная часть заболевших находится в Москве. Режим повышенной готовности в связи с распространением заболевания действует в Краснодарском крае, Карелии, Подмосковье, Липецкой и Новгородской областях, а также Приамурье, Забайкалье и Еврейском автономном округе вдоль китайской границы