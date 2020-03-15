Кабул, 15 марта, 2020, 12:13 — ИА Регнум. Четыре сотрудника полиции погибли в результате нападения на них сослуживца в Афганистане. Об этом 15 марта сообщает телеканал Tolo News.

U.S. Army Афганский полицейский

ЧП произошло в провинции Кандагар в округе Жерай на юге страны. Сотрудник полиции совершил вооружённое нападение на своих коллег в ночь на 15 марта.

По данным полиции региона, стрельба произошла на контрольно-пропускном пункте в местечке Чахар-Гаш. Мотивы преступника остаются неизвестными. Предполагается, что нападавший был связан с боевиками.

До настоящего времени ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании указа о помиловании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) президентом Афганистана Ашрафом Гани.