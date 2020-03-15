Киев, 15 марта, 2020, 09:51 — ИА Регнум. По зданию посольства России в Киеве выстрелили из ракетницы украинские националисты. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

Сообщается, что, когда толпа националистов окружила посольство, один из радикалов выстрелил из ракетницы, несмотря на то, что здание дипмиссии охранял полицейский кордон.

Инцидент возник в ходе шествия, приуроченного ко Дню добровольца.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее пяти тысяч человек приняли участие 14 марта в акции, посвященной Дню добровольца в центре Киева.