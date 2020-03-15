Ташкент, 15 марта, 2020, 09:31 — ИА Регнум. В столице Узбекистана в здании автосервиса 14 марта произошел взрыв, в результате которого здание было частично разрушено, есть погибшие и пострадавшие, сообщает 15 марта Подробно. uz со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.

Luc Viatour Взрыв

В министерстве чрезвычайных ситуаций республики уточнили, что взрыв газового или кислородного баллона произошел 14 марта около 11:00 (09:00 мск) на территории автосервиса, который находится на территории махаллинского схода граждан «Чопон ота». Двое человек в результате взрыва погибли, четверо — пострадали и были госпитализированы с различными травмами.

В ходе разбора завалов сотрудниками МЧС около 20:00 (18:00) 14 марта было обнаружено тело третьего погибшего. По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при использовании баллона с кислородом или газом.

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