Днепропетровск, Украина, 15 марта, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о главной ошибке при приготовлении борща в домашних условиях. Об этом пишет «Днепропетровская панорама».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Борщ

По его словам, домохозяйки очень часто совершают одну и ту же ошибку во время приготовления борща, которая в итоге делает блюдо слишком жирным и портит его вкус.

Самойлов считает, что в борщ нельзя добавлять овощную зажарку — и без того насыщенное блюдо получается чересчур жирным.

«Если сделать богатую зажарку, а потом добавить ее в не менее богатый мясной бульон — получится катастрофа», — говорит шеф-повар.

В качестве сравнения он привел ситуацию, когда при поджарке сала на сковородке зачем-то добавляют масло.

Такой борщ, по мнению Самойлова, уже не исправить, и его не спасут никакие приправы, соусы и заправки. А если овощи еще и пригорели слегка, то борщ будет отдавать кислым.

Самойлов рекомендует либо сразу добавлять в бульон свеклу, морковь и лук, либо немного потушить их.