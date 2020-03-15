Луганск, 15 марта, 2020, 08:01 — ИА Регнум. Боевики украинских вооруженных формирований за прошедшие сутки обстреляли населенный пункт Калиновку, сообщает 15 марта представительство республики в СЦКК.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Обстрел Калиновки украинскими силовиками велся из населенного пункта Луганское. Украинские боевики совершили по населенному пункту семь выстрелов из БМП-1.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

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ИА REGNUM напоминает, согласно информации о не боевых потерях ВСУ, предоставленной разведкой НМ ЛНР, три военнослужащих ВСУ погибли при выполнении работ по установке противотанковых мин в районе населенного пункта Троицкое. Причиной гибели военнослужащих стало пренебрежение мерами безопасности. Смерть еще одного боевика наступила вследствие подрыва военнослужащего на взрывном устройстве в районе в районе населенного пункта Орехово.