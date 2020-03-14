Суздаль, Владимирская область, 15 марта, 2020, 00:34 — ИА Регнум. Шорт-лист номинантов национальной анимационной премии «Икар» был оглашен 14 марта в рамках Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Список зачитал художественный руководитель премии, шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

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На победу в основной категории «Фильм», в которой состязаются короткометражные авторские ленты, претендуют пять фильмов:

«Дочь» (FAMU and MAURfilm, режиссер, сценарист, художник-постановщик Дарья Кощеева, продюсеры: Зузана Рохачова, Мартин Вандас, 2019);

«Мой знакомый медведь» (студия «А-фильм», режиссер и художник Екатерина Соколова, автор сценария Владимир Геллер, продюсер Валентина Хижнякова, 2018).

«Он не может жить без космоса» (студия анимационного кино «Мельница», автор сценария и режиссер Константин Бронзит, художники-постановщики Роман Соколов и Константин Бронзит, продюсеры Сергей Сельянов, Александр Боярский, 2019);

«Привет, Бабульник!» (киностудия «Союзмультфильм», Благотворительный фонд поддержки анимации, автор сценария и режиссер Наталья Мирзоян, художник-постановщик Алиса Юфа, продюсер Борис Машковцев, 2019);

«Узы» (студия «Пчела», CINE-LITTE productuions, режиссер, автор сценария, художник-постановщик Дина Великовская, продюсеры Владимир Гассиев, Лилия Шнайдер, Флориан Гролиг, 2019);

За звание лучшего полнометражного мультфильма, побывавшего в прокате, поборются:

«Иван-царевич и серый волк 4» (студия анимационного кино «Мельница», Кинокомпания СТВ, продюсеры Сергей Сельянов, Александр Боярский, режиссеры Константин Феоктистов, Дарина Шмидт);

«Урфин Джюс возвращается» (студия анимационного кино «Мельница», Кинокомпания СТВ, продюсеры Сергей Сельянов, Александр Боярский, режиссер Федор Дмитриев);

«Волки и овцы: ход свиньей» (Wizart animation, Кинокомпания СТВ, продюсеры Сергей Сельянов, Юрий Москвин, Владимир Николаев, режиссеры Владимир Николаев, Михаил Бабенко).

Награды мультсериалам будут традиционно присуждены в двух номинациях: «Стартап» для новых сериалов и «Эпизод» для сериалов, насчитывающих уже не один сезон.

Награду среди проектов-стартапов может получить один из пяти сериалов:

«Волк наоборот» (эпизод «Клов», авторы идеи Евгений Поташник, Ирина Эльшанская, режиссер Ирина Эльшанская, продюсер Евгений Поташник, Diversity studio, 2019);

«Зебра в клеточку» (эпизод «Сезон дождей», автор идеи Любаша, режиссер Алина Золотарева, продюсеры Борис Машковцев, Лика Бланк, Юлия Осетинская, Киностудия «Союзмультфильм», 2019).

«Ограбление по-зверски» (эпизод «Пушкинский музей», автор идеи и продюсер Ирина Марголина, режиссер Борис Коршунов, студия «М.И.Р.», 2019);

«Спойлы» (эпизод «Как подружиться со своей неудачей», автор идеи Мария Терещенко, режиссер Леонид Шмельков, продюсеры Илья Попов, Иван Поляков, «Фонд Девелопмента Рики», 2019);

«Хомячок Фрош» (эпизод «Друзья в поисках клада», режиссер Ян Сысоев, Киностудия «Союзмультфильм», 2019);

В номинации «Эпизод» тоже пять фильмов:

«Дело о нечаянном проклятии» (сериал «Приключения Пети и Волка», режиссер Алексей Лебедев, продюсеры Алексей Лебедев, Борис Машковцев, Лика Бланк, киностудия «Союзмультфильм», 2019);

«Кино с бананами» (сериал «Везуха!», режиссер Дмитрий Иванов, продюсер Арсен Готлиб, студия «Метроном фильм», 2019).

«Ловушка для страха» (сериал «Фееринки», режиссер Марина Нефедова, продюсер Дмитрий Ловейко, Studio Agama Film, Lizard animation corp, 2019);

«Навигация по сердцу» (сериал «Пиратская школа», режиссер Джангир Сулейманов, продюсеры Алексей Лебедев, Борис Машковцев, Лика Бланк, киностудия «Союзмультфильм», 2019);

«Я остаюсь» (сериал «Оранжевая корова», режиссер Савва Голубков, продюсеры Алена Оятьева, Борис Машковцев, киностудия «Союзмультфильм», 2019);

Для категории «Режиссер» жюри отобрало пятерых номинантов, их список почти совпадает со списком номинаций на лучший фильм:

Дарья Кащеева («Дочь»);

Дина Великовская («Узы»);

Елизавета Скворцова («Уточка и кенгуру»).

Константин Бронзит («Он не может жить без космоса»);

Наталья Мирзоян («Привет, Бабульник!»);

Премию за лучший сценарий могут получить:

Александр Васильев («Здравствуйте, родные»).

Алексей Лебедев (сериал «Приключения Пети и Волка»);

Константин Бронзит («Он не может жить без космоса»);

Наталья Мирзоян («Привет, Бабульник!»);

Сергей Капков («7 козлят»);

Не забыты и другие кинематографические специальности.

Номинация «Художник»:

Алиса Юфа («Привет, Бабульник!»);

Дина Великовская («Узы»);

Варя Яковлева («Анна»);

Марина Карпова («7 козлят»);

Екатерина Соколова («Мой знакомый медведь»).

Номинация «Звукорежиссер»:

Надежда Шестакова («Мой знакомый медведь»);

Владимир Голоунин («Он не может жить без космоса»);

Артем Фадеев («Узы»).

Номинация «Композитор»:

Алексей Смирнов («Теплая звезда»).

Андрей Фига («Привет, Бабульник!»);

Максим Дунаевский (сериал «Зебра в клеточку»);

Марк Скворцов («Уточка и кенгуру»);

Номинация «Актер»:

Виктор Сухоруков («Бестелесная команда»);

Татьяна Пилецкая, Лилиан Малкина («Привет, Бабульник!»);

Александр Котт («Уточка и кенгуру»).

Номинация «Аниматор»:

Надежда Федотова («Узы»);

Дарья Кащеева («Дочь»);

Анна Кузина («Теплая звезда»):

Диляра Сильницкая, Полина Фёдорова («Свинг»).

«Икар» — единственная из кинопремий, в которой награждаются не только создатели мультфильмов, но и мультипликационные персонажи. На сей раз, как заметил Сергей Капков, состав подобрался весьма интересный:

Уточка («Уточка и кенгуру»);

Волк («7 козлят»);

Волк (сериал «Приключения Пети и Волка»);

Волк (сериал «Волк наоборот»).

Не обойден вниманием и такой жанр как прикладная анимация. На награду в категории «Дело» претендуют:

Клип «Bathwell in Clerkentime» (режиссер Алексей Будовский, Figli-migli productions, 2019);

Клип «Дичь» (Petrick Animation Studio, режиссер Руслана Мирзаалиева, 2019);

Клип «Очки» (в рамках проекта «Мультипелки», Продюсерская компания «Аэроплан», режиссер Константин Голубков, 2019);

Ролик «С точки зрения музея» (Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, режиссер Платон Инфанте, 2018);

Фильм «Шумная мелодия» (студия «Светлые истории», режиссеры Максим Куликов, Павел Погудин, Вадим Иванов, Ирина Борисенко, Иван Вторых, 2019).

Кроме номинантов, названы и первые лауреаты премии «Икар». На торжественной церемонии в почетной номинации « Мастер » награда будет вручена Леониду Носыреву, заслуженному деятелю искусств России, режиссеру мультфильмов «Антошка», «Два веселых гуся», «Вершки и корешки», «Комаров», «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы» и других.

Продюсером года будет назван Артем Васильев — один из создателей сериала «Три кота», известного в 170 странах мира.

Напомним, премия «Икар» вручается с 2014 года, ее основателем является Сергей Капков. По традиции, торжественная церемония награждения победителей проходит в Москве 8 апреля — этот день считается Днем анимации. Каждый раз сцена, на которой проходит награждение, оформляется в стиле одного из известных отечественных мультфильмов, в этом году оформление будет основано на фильме Андрея Хржановского «Дом, который построил Джек». Награждение пройдет в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, призом для победителей станет стеклянная фигурка Икара с крыльями в виде кинопленки, созданная на основе героя мультфильма Фёдора Хитрука «Икар и мудрецы».