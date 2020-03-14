Вашингтон, 14 марта, 2020, 22:58 — ИА Регнум. Министерство торговли США запретило американским компаниям экспортировать товары и услуги еще двум российским компаниям — «Авилон» и «Техномар». Об этом 14 марта сообщается на сайте федерального реестра документов США.

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В решении ведомства уточняется, что эти компании осуществляют свою деятельность «вопреки национальной безопасности или внешней политике США».

Согласно информации, находящейся в открытом доступе, обе компании зарегистрированы в Москве и занимаются продажей машин и оборудования.

Уточняется, что решение о включении российских компаний в санкционный список последовало после того, как указанные фирмы пытались купить в США оборудование, предназначенное для другой российской компании «Технополь», которая ранее была включена ведомством в «черный список» США.

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Напомним, 5 декабря 2019 года министерство финансов США ввело санкции в отношении семи российских компаний, а также ряда российских физических лиц, которые связаны с кибербезопасностью.

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