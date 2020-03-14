Екатеринбург, 14 марта, 2020, 18:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с 16 марта приостанавливается работа музея и арт-галереи в «Ельцин-центре». Данная мера принята в целях безопасности сотрудников и посетителей из-за ситуации с новым коронавирусом.

Леонид Макаров Касса «Ельцин-центра»

Как сообщили в «Ельцин-центре» информационному порталу 66.ru, также с понедельника отменяется проведение культурных и образовательных программ.

«Мы приняли непростое, но, как нам кажется, крайне необходимое в кризисной ситуации решение. Это не паника, а ответственный подход к делу, которым мы занимаемся. Да, нам очень жалко прерывать работу, «Ельцин-Центр» понесет финансовые потери, мы доставим вам определенные неудобства, так как вам придется сдавать билеты на наши мероприятия», — сообщили в пресс-службе «Ельцин-центра».

Отметим, что в Свердловской области не зарегистрировано случаев заболевания новым коронавирусом COVID-19.