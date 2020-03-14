Вашингтон, 14 марта, 2020, 19:25 — ИА Регнум. Бывший кандидат в губернаторы американского штата Флорида от Демократической партии Эндрю Гиллум был найден в номере отеля Miami Beach в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 13 марта сообщает Miami News Time.

The Circus Эндрю Гиллум

Политик, ныне сотрудничающий с телеканалом CNN, был обнаружен в номере отеля вместе с другим мужчиной, оба они находились в состоянии сильного опьянения, вызвавшего у обоих продолжительную рвоту.

В номере сотрудники полиции также обнаружили запрещенные наркотические препараты, тем не менее Гиллум арестован не был, его отпустили домой.

«Только один из нас встречается в отелях с мужчинами», — отреагировал на инцидент член Республиканской партии Флориды Мэтт Гэтц в своей социальной сети Twitter, намекая на гомосексуализм демократа.

Напомним, Эндрю Гиллум, проигравший в 2018 году губернаторские выборы, ранее уже страдал от тяги к алкоголю — в 2008 году его арестовали за вождение в нетрезвом виде.