Ярославль, 14 марта, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Медицинские маски в аптеках Ярославской области не появятся в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал на условиях анонимности представитель одной из аптечных сетей.

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По словам источника, ситуация в Ярославской области ничем не отличается от всей России.

«Повышенный спрос на медицинские маски мы увидели в феврале. Маски в аптеках стали скупать оптом. Например, приходил человек и покупал 900 масок. Мы тогда ограничили продажу — не больше 3 упаковок в одни руки. Но запасы быстро закончились. Затем медицинские маски пропали у поставщиков. Мы пытались выйти напрямую на заводы, но нам там сказали, что до апреля-мая включительно заводы полностью загружены, они работают на спецзаказ. Что это за спецзаказ, нам не пояснили. Мы сейчас уже не обращаемся, потому что бесполезно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель аптечной сети.

Время от времени на оптовом рынке появляются небольшие партии масок, но аптечные сети не рискуют их покупать.

«Недавно появилась партия масок по 18 рублей, но мы ее не взяли, потому что раньше маска стоила 6 рублей. Если будешь продавать по 20 — высок риск наказания от надзорных органов. У нас и так специальный человек сидит для составления отчетов. Контролируют Росздравнадзор, ФАС. Лучше ничего не продавать, потому что на нет и суда нет», — рассказал представитель аптечной сети.

Маски не только недоступны гражданам, без них работают и сотрудники медицинских учреждений. Например, на вызовы к больным с респираторными заболеваниями врачи приходят без масок. Они объясняют это тем, что привиты от гриппа. В департаменте здравоохранения ранее рассказывали, что в Ярославской области нет эпидемии респираторных заболеваний, поэтому вводить масочный режим нет необходимости.