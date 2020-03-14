Масок в аптеках Ярославля не ожидают до мая — представитель аптечной сети
Ярославль, 14 марта, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Медицинские маски в аптеках Ярославской области не появятся в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал на условиях анонимности представитель одной из аптечных сетей.
По словам источника, ситуация в Ярославской области ничем не отличается от всей России.
Время от времени на оптовом рынке появляются небольшие партии масок, но аптечные сети не рискуют их покупать.
Маски не только недоступны гражданам, без них работают и сотрудники медицинских учреждений. Например, на вызовы к больным с респираторными заболеваниями врачи приходят без масок. Они объясняют это тем, что привиты от гриппа. В департаменте здравоохранения ранее рассказывали, что в Ярославской области нет эпидемии респираторных заболеваний, поэтому вводить масочный режим нет необходимости.