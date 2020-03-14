Москва, 14 марта, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Два противолодочных самолета Ту-142 Морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов, сообщили 14 марта в Минобороны РФ.

Mil.ru Дальний противолодочный самолёт Ту-142

«Продолжительность полета составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью более 5000 км», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в ближней зоне пару самолетов Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31БМ Морской авиации Тихоокеанского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота ВМФ России совершили тренировочный полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана — Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики.

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