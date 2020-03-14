Киев, 14 марта, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Около пяти тысяч человек участвовали сегодня, 14 марта, в политической акции в центре Киева, посвященной Дню добровольца, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kyiv.npu.gov.ua Политическая акция в Киеве

Участники марша прошли по центру столицы Украины до здания офиса президента, где состоялся импровизированный митинг. Радикалы, в частности, потребовали от власти прекратить «политику капитуляции» и пресечь реванш «пятой колонны Кремля».

Формальными организаторами акции выступила общественная организация «Объединение добровольцев».

В полиции отметили, что грубых нарушений в ходе марша зафиксировано не было. Никаких попыток остановить марш и заставить его участников разойтись силовики, насколько можно судить, не делали.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине в рамках борьбы с коронавирусом был введен общенациональный карантин. Отдельно свои запретительные меры издали и власти столицы Украины. Сейчас в Киеве нельзя проводить массовые акции, в которых участвуют более 60 человек (на остальной территории страны — более 200).

Накануне президент Зеленский в своем обращении заявил, что временный запрет массовых мероприятий является исключительно заботой о здоровье её граждан.

«Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад и тогда будем митинговать себе на здоровье», — подчеркнул он.

Официально на Украине зарегистрированы 3 случая заболевания коронавирусом — два в Черновицкой области, один — в Житомирской.