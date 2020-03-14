Киев, 14 марта, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Вместо создания консультативных советов для переговоров с Донбассом президенту Зеленскому лучше выполнить свой долг и назначить глав всех местных государственных (районных) администраций на «оккупированных» территориях Донецкой и Луганской областей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом заявил 14 марта украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Дмитрий Левус.

Он уточнил, что назначенные Зеленским чиновники «после деоккупации сразу займут кабинеты в соответствующих населенных пунктах».

«А пока именно к ним будут обращаться люди с оккупированных территорий, они (назначенные чиновники) будут мониторить ситуацию там, их будут видеть зарубежные и международные партнеры как единых законных представителей этих территорий», — заявил Левус.

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание консультативного совета, в который войдут представители как Украины, так и республик Донбасса. Этот шаг крайне негативно встретили украинские радикальные политики и активисты.

«Хочу заявить, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей Донбасса и их признания не существует. Никаких прямых переговоров… Речь идет о создании платформы, которая позволит гражданам Украины с оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования», — объяснил Ермак вечером 13 марта в эфире одного из телеканалов страны.