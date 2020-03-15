Война: Красная армия готова к наступлению в направлении Праги. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Москва, 15 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 15 марта: в 1945 году Красная армия оказалась в выгодном положении для наступления в направлении Дрездена и Праги.
Войска 3-го Белорусского фронта продолжают успешно вести наступательные бои юго-западнее Кенигсберга, нанося всё более сильные удары по прижатым к морю частям окруженной восточно-прусской группировки противника. Об этом говорится в газете «Красная звезда» от 15 марта 1945 года. Красноармейцы вышли к заливу Фриш Гаф, что имело чрезвычайно важное значение.