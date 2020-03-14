Салехард, 14 марта, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Столица Ямала Салехард присоединился к фестивалю «Крымская весна» в честь шестилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Афиша фестиваля

Праздничные мероприятия стартовали с 14 марта квестом в городском саду Салехарда «Узнай свою страну». Жителей окружной столицы пригласили на тематические викторины о достопримечательностях Крыма, была представлена интересная анимационная программа для детей.

До 18 марта в школах столицы Ямала будут проходить конкурс рисунков «Россия и Крым — общая судьба» и конкурс изготовления хэштегов #ВеснаРоссияКрым. В детской школе искусств состоится мастер-класс по живописи «Рисуем Крымскую весну».

В музейно-выставочном комплексе пройдёт 20 марта дискотека «Крымский мост», а 22 марта фестиваль завершится массовой лыжной гонкой «Из зимы в лето» на базе Центра физической культуры и спорта.