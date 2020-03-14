Некрасовское, Ярославская область, 14 марта, 2020, 13:36 — ИА Регнум. 13 марта в Некрасовском районе Ярославской области рейсовый автобус съехал в кювет. Об этом сообщил очевидец в группе «Ярославль LIVE» Вконтакте.

Группа «Ярославль LIVE» Вконтакте Автобус съехал в кювет

Местные жители предполагают, что автобус перевернулся из-за плохого состояния дороги. Многие водители предпочитают двигаться по грунтовым обочина и-за многочисленных глубоких ям.

«Дорогу не делали больше 25 лет, автобусы ходят с опозданием, люди опаздывают на работу, учёбу!», — написал очевидец.

По словам очевидца, пассажиров в автобусе, который следовал по маршруту Рождествено — Ярославль, не было. Другая версия, которую высказывают ярославцы — сильный ветер, который мог сдуть автобус в кювет.