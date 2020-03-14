Собянин ввёл в школах Москвы свободное посещение из-за коронавируса
Москва, 14 марта, 2020, 11:32 — ИА Регнум. С 16 марта в школах Москвы вводится свободное посещение. Об этом 14 марта на личном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Пустой класс
«Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители», — написал мэр.
Он отметил, что иммунитет у детей разный, и родителям «виднее».
При этом занятия в школах продолжатся в обычном режиме. Для тех, кто будет заниматься дома, организуют дистанционное обучение.
Как сообщало ИА REGNUM, ряд дополнительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса введён мэром Москвы Сергеем Собяниным в городе.