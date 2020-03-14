ВСУ произвели обстрел Горловки из крупнокалиберной артиллерии
Донецк, 14 марта, 2020, 09:11 — ИА Регнум. Боевики вооруженных сил Украины обстреляли из артиллерии Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает Народная милиция ДНР.
Mil.gov.ua
Украинская артиллерия ведёт обстрел
В результате обстрела ранения получили три человека, в том числе ребенок.
Также были повреждены линии электропередач. Без электроснабжения остались тысячи абонентов.
Уточняется, что огонь велся из 122-миллиметровых артиллерийских орудий по поселку шахта имени Гагарина.
Напомним, что Горловка расположена непосредственно у линии фронта в Донбассе. Горловка постоянно подвергается обстрелу со стороны украинских боевиков.