Ярославль, 13 марта, 2020, 21:42 — ИА Регнум. 13 марта 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин провел в Переславле-Залесском Ярославской области совещание, посвященное развитию малых городов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Также на встрече были подняты вопросы экологии Волги и строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище.

Yarregion.ru Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

Основной темой совещания стало развитие малых городов России. Михаил Мишустин отметил положительный опыт, который приобрели российские города по итогам конкурса Минстроя по благоустройству. Присутствовавший на встрече министр строительства Владимир Якушев предложил проводить аналогичный конкурс и для реконструкции коммунального хозяйства малых городов. Уже в этом году начнется реализация пяти пилотных проектов по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. В Ярославской области это будет город Переславль-Залесский, где износ сетей составляет больше 60%. Реконструкция рассчитана на три года, из федерального бюджета будет выделено больше 900 миллионов рублей. Сейчас документы по пилотным проектам проходят согласование в правительстве России.

На совещании обсуждались проблемы развития особо охраняемых природных территорий, в том числе национальных парков. Заместитель генерального директора ОАО «Залесье» Светлана Курах рассказала премьер-министру о проблемах развития Переславля-Залесского, где каждый хозяйствующий субъект должен согласовывать социально-экономическую деятельность с Министерством природных ресурсов при том, что регламент такого согласования до сих пор не разработан. Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко пояснила, что в настоящий момент разрабатывается законопроект, предусматривающий снятие ограничений на оборот земельных участков в границах населенных пунктов, находящихся на территории национальных парков и их охранных зон. Также уже в этом году планируется принять регламент согласования социально-экономической деятельности на территориях национальных парков.

Кроме темы развития малых городов на совещании во главе с премьер-министром участники обсудили и проблемы экологии Волги. Валентина Терешкова обратилась к Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отмену строительства ЦБК. Премьер-министр согласился с тем, что ЦБК на Волге строить нельзя. Был затронут вопрос состояния очистных сооружений в Ярославле. Для улучшения ситуации Михаил Мишустин предложил предусмотреть возможность включения в федеральную программу «Чистая Волга» акционерных обществ. В этом случае такое предприятие, как АО «Ярославльводоканал», сможет получить средства на модернизацию.

Была затронута и тема развития туризма. Михаил Мишустин заявил, что несмотря на необходимость федеральной поддержки для развития транспортной и коммунальной инфраструктуры, регионы должны и сами создавать условия для привлечения туристов, в частности, проводить грамотное территориальное планирование и развивать малый бизнес.