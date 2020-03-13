Ярославль, 13 марта, 2020, 19:34 — ИА Регнум. В Ярославле на внутригородских маршрутах введена безналичная оплата проезда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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С 13 марта оплатить проезд можно банковской картой. Речь идет только о маршрутах, которые обслуживает АО «ПАТП-1». Предприятие принадлежит мэрии Ярославля.

«В следующую пятницу аналогичная система появится в троллейбусах и трамваях», — отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

Всего в «ПАТП-1» работает 174 автобуса. В маршрутных такси по-прежнему пассажиров возят за наличные.