Москва, 13 марта, 2020, 19:06 — ИА Регнум. Открытие Irishweek2020 состоялось 11 марта в зале №1 киноцентра «Октябрь» в Москве. На встрече собрались поклонники ирландской культуры, а также звёздные гости вечера. Как сообщают организаторы мероприятия, среди посетивших премьеру были актёр Александр Кузнецов, комик Александр Незлобин, актриса и ведущая Ирина Чеснокова, а также актрисы Александра Кузенкина,Елена Захарова, Иева Андреевайте, актеры Дмитрий Миллер, Артём Немов и другие. Также кинопоказ посетили учащиеся киношколы «Без границ» — первой бесплатной российской школы, обучающей кинематографическим профессиям людей с ограниченными возможностями здоровья. Перед началом показа фойе разукрасили все оттенки зелёного — собравшиеся гости c удовольствием поддержали традицию «изумрудного» дресс-кода. Сопровождала атмосферу Ирландии музыка от PLAYIRISH Radio — именно эта платформа объединила всех современных ирландских музыкантов различных жанров.

Irish week 2020 Директор фестиваля Анна Грязнова и основатель фестиваля Джерард Майкл МакКарти

Главным событием вечера стал визит ирландской звезды Барри Уорда. На пресс-конференции перед открытием фестиваля в театральной обстановке паба Abbey Players актер поделился впечатлениями о русской культуре: «Это мой третий визит в Россию. Мне очень нравятся еда, достопримечательности, но больше всего люди и русская литература. В прошлом году я прочитал Булгакова и был впечатлен. Достоевский… я его фанат долгие годы. Моя любимая книга у него — «Преступление и наказание», но я готов это изменить — очень многое у него не успел прочитать. Мечтаю познакомиться с «Братьями Карамазовыми». Еще одна из моих любимых книг — «Записки из подполья». Мне очень нравится русская литература потому, что я вижу много сходств между русскими и ирландцами — холодный климат рождает сердечную теплоту. Думаю, поэтому русскому зрителю будет интересно увидеть ирландское кино в рамках нашего фестиваля. А среди русских кинематографистов мне нравится Тарковский. Да, банально, но он на голову выше остальных режиссёров. А еще пару лет назад я посмотрел «Тесноту» Кантемира Балагова-очень талантливый и волнующий фильм».

Irish week 2020 Талисман фестиваля

Директор IRISH WEEK и ирландского кинофестиваля Анна Грязнова поблагодарила всех собравшихся:«Спасибо вам за то, что поддерживаете киноискусство в поистине «беккетовские» времена. Впереди 10 дней ирландского кино, и пусть оно будет лучшей микстурой от всех бед. Рада видеть, что среди собравшихся есть не только поклонники кино, но и актёры и режиссеры. Я горжусь тем, какого уровня достиг фестиваль, и рада, что он широко известен и в Ирландии. За это я хочу поблагодарить мою команду — из года в год они делают большую работу и растут вместе с фестивалем. Пока мы имеем возможность показывать ирландское кино в России — мы будем продолжать это делать».

Сооснователь ирландского кинофестиваля Джерард Майкл МакКарти передал слова посла Ирландии Брайана МакЭлдофа:«В 2020 году мы надеемся возродить ирландско-российские культурные связи на всех уровнях. Наши страны находились в тесном сотрудничестве в разных культурных областях на протяжении многих лет, особенно по вопросам музыки и литературы. Теперь и кино станет важнейшей частью нашей общей культурной стратегии. Большая удача, что у нас есть ежегодный ирландский кинофестиваль, на сегодняшний день он стал особой датой в культурном календаре России. Посольство Ирландии всегда высоко оценивало значимость фестиваля, который не был бы возможен без преданности, энтузиазма и командной работы организаторов, а также поддержки, которую он получает от представителей ирландского бизнеса и президента Ирландского Клуба Аврила Конроя. Особую искреннюю признательность я хотел бы выразить Джерри МакКарти за его тяжелую работу в непростых условиях, за то, что поддерживает фестиваль на том высоком уровне, к которому мы привыкли. Желаю фестивалю этого года больших успехов».

Irish week 2020 Приветственное слово Барри Уорда

На 13-м ежегодном Ирландском кинофестивале при поддержке проекта КАРО.Арт будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы Ирландии и сборники короткого метра: комедийный «Чисто ирландский юмор», смесь черной комедии и хоррора «Ирландское темное» и анимационный «Фантазии из Ирландии». Показы пройдут с 11 по 22 марта.

14 марта в клубе Известия Hall состоится девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика». На фестивале прозвучит музыка самых ярких представителей кельтской культуры из Ирландии и Шотландии — пабный драйв Конора Мюррея и The Clover Rovers, а также корневая традиция от Frank McGuire Trio. Вместе с ними на сцену выйдут заслуженные фолк-рокеры Тинтал и Art Сeilidh, Оркестр волынщиков Москвы, а также Folk Fiction и Brownie Bridge. На протяжении всего вечера будут выступать ирландские танцевальные шоу Iridan, Ars Longa, Celtic Wind, Carey Academy и Celteria. Фестиваль дополнят средневековая ярмарка, ирландская фотозона и атмосферный видео-арт на большом экране. Ведущим празднования станет флагман кельтского движения в России Фёдор Воскресенский.

15 марта в Московском доме журналистапройдет специальная детская программа. В 15:00 в рамках песочного шоу «Мифы и легенды удивительной Ирландии» мастер песочной анимации Екатерина Шеффер и актёр дубляжа Егор Васильев («Джокер», «Однажды…в Голливуде») познакомят маленьких гостей с легендами и сказаниями Изумрудного острова. Зрители увидят природу, старый маяк и лепреконов, таинственную рощу с привидениями и образы из ирландской мифологии. В 17:00 музыканты фолк-группы Blind Harper представят интерактивный детский концерт ирландской музыки, в заключение которого пригласят маленьких гостей на сцену.

15 марта в 19:00 на сцене Дома Журналиста выступят специальные гости Irish week 2020 — Оркестр Волынщиков Москвы Moscow & District Pipe Band. Это первый профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов в России. Гостей ждет каскад позитивных эмоций, коллективное безумие, самый яркий конферанс в истории инструментальной музыки и горячие аккорды ирландских мелодий. 17 марта на сцене театра ТРУ состоится показ драмы «Ирландец». Это спектакль по мотивам пьесы Мартина МакДонаха «Калека с Инишмаана» на тему эмиграции, вечного стремления к лучшей жизни, тяги и любви к родному дому.

21 мартана сцене Дома Журналистов состоится главное танцевальное мероприятие Недели Ирландии — St. Patrick’s dance parade, на котором зрителей ждёт уникальное и известное своей энергетикой шоу —ирландские танцы. Зажигательный парад ирландских танцевальных коллективов Москвы под живую музыку группы Lost Temple Brothersстанет прекрасным поводом отпраздновать скорый приход весны и надеть что-нибудь зелёное.