В Калуге автоинспекторами выявлено 174 пьяных водителей с начала 2020 года
Калуга, 13 марта, 2020, 18:59 — ИА Регнум. В Калуге за два месяца 2020 года с участием нетрезвых водителей произошло 11 ДТП, в которых 17 человек пострадали. По состоянию на 29 февраля на территории областного центра выявлены 174 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.
Госавтоинспекцией Калуги с 13 марта началось оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД будут останавливать все без исключения транспортные средства на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, водителю будет предложено пройти проверку на трезвость и на употребление наркотических веществ.