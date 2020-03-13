Ярославль, 13 марта, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Депутаты «Единой России» не обнаружили медицинских масок в аптеках Ярославля. Об этом в социальных сетях написал депутат муниципалитета Игорь Бортников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Игоря Бортникова в Facebook Рейд по аптекам

Рейд в рамках партийного проекта «Народный контроль» прошел 13 марта.

«В аптечных сетях «Трика», «Вита», «Юкон», «Живика», «Социальная аптека», «Альфа», «Аптекарь», «Будь здоров», «Столичка», «Планета здоровья» — медицинские маски отсутствуют. Поставщики не обещают в ближайшее время обеспечить этими изделиям аптеки», — написал на своей странице в Facebook Игорь Бортников.

По словам депутата Дмитрия Соколова, он пытался найти маски еще неделю назад. Обследование 15 аптек показало: масок нет. Об этом же говорят и простые ярославцы. Масок в городе в свободной продаже нет в принципе уже довольно давно.