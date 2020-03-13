Калуга, 13 марта, 2020, 17:44 — ИА Регнум. В управлении Пенсионного фонда России в Калуге 13 марта принято первое заявление на материнский капитал за первого ребенка от семьи Евгении и Алексея Политовых, в которой 20 января 2020 года родилась дочь. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM отделении ПФР по Калужской области.

Фото отделении ПФР по Калужской области Сотрудники Пенсионного фонда поздравили семью Политовых с получение материнского капитала на первого ребёнка.

Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 тыс. 617 рублей. Также для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и составляет 616 тыс. 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и последующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения материнского капитала).

Напомни, действие программы материнского капитала продлено на пять лет — до конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени с 2020 года появятся новорожденные или приемные дети, получат право на меры государственной поддержки в виде материнского капитала.