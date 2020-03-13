Москва, 13 марта, 2020, 15:47 — ИА Регнум. В Москве успешно стартовал фестиваль ролевых игр живого действия «Комкон 2020». Об этом 13 марта сообщает пресс-служба мероприятия.

Пресс-служба фестиваля Старт «Комкон 2020»

Фестиваль пройдёт с 13 по 15 марта 2020 года в парк-отеле «Олимпиец». Гостей мероприятия ожидают: семинары и лекции, кабинетные игры, мастер-классы, презентации игр, а также различные шоу и развлекательные программы.

Напомним, первый фестиваль «Комкон» прошёл в 2006 году в пансионате «Непецино» (Московская область). Темой мероприятия в 2020 году стал «Восток».