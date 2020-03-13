Михаил Мишустин шокирован состоянием костромской больницы
Кострома, 13 марта, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Председатель Правительства России Михаил Мишустин был шокирован состоянием гинекологического отделения первой окружной больницы Костромы и пообещал выделить средства для реконструкции.
Посещение лечебного учреждения состоялось в рамках рабочей поездки премьера в Ярославскую и Костромскую область. В гинекологическом отделении, которое находится в здании бывшего кожевенного завода, Михаил Мишустин даже забрался на чердак. Увиденное поразило главу российского правительства:
Состояние больницы объясняется нехваткой средств областного бюджета. В разговоре с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым глава правительства обещал помочь региону.
В настоящее время подразделение окружной больницы, обслуживающее 195 тысяч местных жительниц, размещается в памятнике архитектуры 1760 года постройки. Власти подготовили проект, по которому отделение переедет в просторную пристройку, расположенную рядом с лечебно-административным корпусом больницы.