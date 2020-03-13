Кострома, 13 марта, 2020, 15:07 — ИА Регнум. После критики губернатора работникам Костромской верфи выплатили часть долгов по зарплате. Об этом сообщила Государственная инспекция труда по Костромской области.

Фото администрации Костромской области Костромская верфь

10 марта глава региона Сергей Ситников резко высказался в адрес руководителя трудовой инспекции Дениса Нестерова. Он остался недоволен тем, как надзорное ведомство решает вопрос с задержкой зарплаты на предприятии. Уже через 2 дня на сайте инспекции появилась информация о том, работникам выплатили 2,9 миллиона рублей жалованья.

С учетом уже выплаченных денег долг предприятия АО «Костромская верфь» перед сотрудниками теперь составляет чуть менее 2,6 миллионов рублей.

Широкую огласку ситуация с зарплатами на Костромской судоверфи получила в декабре 2019 года. Работники предприятия устроили забастовку и обратились к руководству с требованием рассчитать их за октябрь и ноябрь 2019 года. Этим заинтересовались надзорные органы.

В январе 2020 года против руководства предприятия АО «Костромская верфь» возбудили уголовное дело. Следователи подозревают управленцев в уклонении от налогов. По информации СУ СКР России по Костромской области, чтобы не платить 18 миллионов рублей государству, руководители перевели 33 миллиона рублей на счета сторонних предприятий.

АО «Костромская верфь» производит крупнотоннажные баржи грузоподъемностью от 1000 до 5000 тонн, буксиры-толкачи, нефтеналивные танкеры смешанного плавания.